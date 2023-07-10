مدينة نارا...امتزاج عبق التاريخ بسحر الطقوس الدينية والمهرجانات الشعبية اليابانية

سياحة وسفر

تزخر مدينة نارا بالعديد من الآثار والأماكن المقدسة المسجلة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، مما يجعلها مقصداً سياحياً رئيسياً لكل من يرغب في التعرف على ثقافة اليابان وحضارتها. بعيداً عن المعالم الشهيرة التي يعرفها الجميع، سنأخذك عزيزي القارئ في جولة إلى كنوز نارا الدفينة التي يجهلها الكثيرون رغم روعتها وأهميتها التاريخية الفريدة.

مقدمة تاريخية

تأسست العاصمة القديمة هيجو-كيو (Heijō-kyō) عام 710 فيما يعرف الآن بمحافظة نارا وظلت مقر القوة الإمبراطورية اليابانية حتى عام 794. خلال ذلك الوقت، كانت مركز ازدهار ثقافي وسياسي كبير، حيث تدفق إلى اليابان طوفان من الأفكار الجديدة بفضل التواصل مع الحضارات الآسيوية الأخرى. ولا تزال العديد من معابد هيجو-كيو وأضرحة الشنتو تقف شامخةً إلى يومنا هذا. من أبرز هذه الأماكن مدينة توداي-جي، موطن تمثال بوذا العظيم في نارا، والذي تم تسجيله، إلى جانب منشآت دينية أخرى ومناطق طبيعية، ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 1998.



ممر المصلين (sandō) المرصوف بالحجارة يستقبل الزوار ويصل بهم إلى Chūmon، وهي بوابة قرمزية اللون مسجلة ضمن الممتلكات الثقافية الهامة.



غزال، رمز مدينة نارا، يستريح بجوار نصب تذكاري لإحياء ذكرى تسجيل العاصمة القديمة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

يقع معبد توداي-جي المترامي الأطراف عند سفح جبل واكاكوسا ضمن حدود حديقة نارا التي تضم مجموعة من المعابد والأضرحة التاريخية. تم إنشاؤه حوالي عام 752، وكان المعبد الرئيسي لنظام الأديرة الوطني كوكوبونجي. كما كان خلال فترة هييآن (794-1185)، مركزًا لدراسة هاشّو كنغاكو (hasshū kengaku)، وهي التعاليم الانتقائية لما يعرف بالمدارس البوذية الثمانية التي برزت في اليابان في ذلك الوقت، ويعتبر المعبد الرئيسي لطائفة كيغون التي تمثل واحدة من المدارس الثمانية.



انعكاس قاعة دايبوتسودن في توداي-جي على سطح بحيرة كاغامي التي تشبه مرآة طبيعية.

أكبر المباني الخشبية في العالم

تعد قاعة دايبوتسودن، التي تضم تمثال بوذا العظيم في نارا، مركز مجمع الأبنية الدينية في توداي-جي. التهمت النيران القاعة عدة مرات لكن أعيد بناؤها، ويعود تاريخ بنائها الحالي إلى عام 1709. يبلغ ارتفاعها 48 مترًا وطولها 57 مترًا وعرضها 50 مترًا، وهي واحدة من أكبر المباني الخشبية في العالم. وتعتبر القاعة وتمثال بوذا العظيم الموجود بداخلها من الكنوز الوطنية.



قاعة دايبوتسودن في توداي-جي.



إضاءة معبد توداي-جي من أجل مهرجان Mantō Kuyōe، أو مهرجان الـ 10 آلاف مصباح، الذي يقام سنوياً في الخامس عشر من شهر أغسطس/ آب (جيجي برس).



يمكن رؤية وجه بوذا العظيم من خلال نافذة عرض لا تُفتح إلا في يوم رأس السنة وأثناء مهرجان الأوبون. (بإذن من مكتب زوار نارا)

يبلغ ارتفاع تمثال بوذا العظيم في نارا 15 مترًا، مما يجعله من أكبر التماثيل في العالم، وهو تصوير لروشانا بوذا، المعروف أيضًا باسم بيروشانا أو فايروتشانا باللغة السنسكريتية، والذي يعد تجسيداً لشخصية بوذا الكوني أو ”المنير العظيم“ الذي يهِب الأرض الرحمة. عادةً ما يتم إخفاء التمثال عن الأنظار من الخارج، ولكن في أوقات معينة من العام تُفتح نافذة خاصة تطل على ممر المصلين sandō والبوابة المركزية للكشف عن وجه بوذا.



يصور التمثال روشانا بوذا في وضعية الجلوس.



تضرر تمثال بوذا بسبب النيران وأعيد ترميمه عدة مرات، كما يظهر واضحاً من الاختلاف في صبغات البرونز على الرأس والصدر.

تعود جذور توداي-جي إلى معبد كنشوسانجي، الذي تم بناؤه عام 728 لكي تنعم روح ابن الإمبراطور شومو (701–56) بالراحة والسكينة. بعد عدة سنوات عمّت فيها الاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية، وتحديداً في عام 743، أعلن الإمبراطور شومو عن تشييد تمثال بوذا العظيم على أمل إعادة السلام إلى الأرض. كانت مهمة ضخمة وغير مسبوقة، لكن جيوكي رئيس كهنة معبد كنشوسانجي استخدم نفوذه لجمع المال والعمالة والمواد اللازمة من جميع أنحاء البلاد، وأخيراً اكتمل العمل عام 749، تلاه اكتمال قاعة دايبوتسودن عام 752. وفي هذه الفترة أصبح المعبد يُعرف أيضًا باسم توداي-جي.



هاكاكو تورو، مصباح برونزي سداسي الأضلاع يبلغ ارتفاعه 4.6 متر ويعود تاريخه إلى وقت تأسيس توداي-جي.

التهمت النيران القاعة عام 1180 عندما فرضت قوات تايرا نو شيغهيرا حصارًا على المعبد، الذي انحاز كهنته إلى خصمه في معركة أوجي عشيرة ميناموتو إيذانا ببدء حرب غينبيه الحاسمة. قام الكاهن تشوغن بترميم القاعة والصورة وتم الانتهاء من عملية الترميم في عام 1185. إلا أن حريقاً آخر نشب في القاعة عام 1567، وهذه المرة حدثت مناوشات بين عشيرتي ميوشي وماتسوناغا، مما أدى إلى إتلاف التمثال البرونزي وتركه مكشوفًا في العراء. لم تبدأ جهود إعادة الإعمار والترميم بشكل جدي حتى عام 1684 وسيستغرق إكمالها 25 عامًا.

لذا فإن تمثال بوذا العظيم الذي نراه اليوم قد مر بعدة مراحل إعادة بناء مقسمة على أربع فترات من التاريخ الياباني. تمثل منطقة الصدر وقاعدة التمثال جزءًا من التمثال الأصلي الذي تم صنعه في فترة نارا، بينما يعود تاريخ الخصر إلى فترة كاماكورا (1185-1333)، وينتمي الجزء العلوي من الجسم إلى فترة الممالك المتحاربة (1467-1568)، أما الرأس فيعود تاريخها إلى فترة إيدو. والمدقق سيلاحظ أن حالة البرونز الذي يتكون منه وجه بوذا أفضل من البرونز المستخدم في منطقة الصدر، التي يزيد عمرها عن عدة قرون.



نسخة طبق الأصل من الدواسة التي تتخذ شكل ورقة اللوتس والموجودة عند قاعدة تمثال بوذا العظيم، معروضة بجوار المنصة في قاعة دايبوتسودن، لكي يستطيع الزائرون إلقاء نظرة فاحصة على نقوش وزخرفة سوترا زهرة اللوتس التي تزين قاعدة التمثال.



نموذج داخل قاعة دايبوتسودن يظهر الهيكل كما كان في الأصل. كانت القاعة الأصلية أكبر بكثير، حيث كان ارتفاعها يصل إلى 100 متر، وكان يحيط بها باغودتان شاهقتان.

أسلوب معماري فريد في بناء المعابد

من كنوز توداي-جي الوطنية البارزة ناندايمون، أو البوابة الجنوبية العظيمة للمعبد. أعيد بناؤها خلال فترة كاماكورا باستخدام أسلوب التصميم الخاص بسلالة سونغ الصينية الحاكمة، وهي واحدة من أكبر البوابات في اليابان، حيث يبلغ ارتفاعها 25 مترًا وعرضها أكثر من 8 أمتار. وتضم ناندايمون أيضاً تمثالي kongōrikishi، لزوج من الحراس الخشبيين تم نحتهما في عام 1203 بواسطة النحاتين المشهورين كايكاي وأونكاي.



يتميز ناندايمون بسقفه الجملوني المزدوج.

أما عن الشخصين، فهما الإلهان الأقوياء الحارسان لـ ”نيو“، ”أغيو“ فاغراً فاه وأسنانه مكشوفة، و”أونغيو“ صاحب الفكين المغلقين بإحكام. تقف التماثيل الضخمة على جانبي البوابة، وتبث الرهبة في الزائرين بمنظرها المخيف والقوي. ويقال إن النحاتين كايكاي وأونكاي قد أكملا صنع التمثالين في فترة قياسية لا تزيد عن 69 يومًا.



تمثالا ”نيو“ الشهيران في توداي-جي، ”أغيو“ (على اليسار) و”أونغيو“. يمكن مشاهدتهما مع بوابة ناندايمون الموجودة في ممر المصلين sandō في أي وقت.

تراث طويل من الطقوس والاحتفالات الدينية

أقدم كنوز توداي-جي المعمارية هو Hokkedō، أو ”قاعة اللوتس“ التي بنيت في القرن الثامن وسميت على اسم سوترا زهرة اللوتس (Hokke-kyō) ويشار إليها أيضًا باسم Sangatsudō، وقد كانت تستضيف احتفالًا بالسوترا يقام في الشهر الثالث من كل عام، كما كانت أيضاً موقع المحاضرات الأولى التي عقدت حول الكتاب المقدس في اليابان. تضم القاعة Fukūkensaku Kannon، المعبود الرئيسي، والعديد من الصور الأخرى التي يعود تاريخها إلى فترة نارا والتي تم تسجيلها ككنوز وطنية.



يتكون Hokkedō من قاعة عبادة raidō (في الصورة)، والتي أعيد بناؤها خلال فترة كاماكورا، وقاعة صور شودو الأصلية في الجزء الخلفي من المبنى.

إلى الغرب من قاعة دايبوتسودن توجد Kaidandō، وهي جزء من معبد Kaidan-in، الذي يضم Shitennō، وهي عبارة عن شخصيات فخارية مهيبة لـ ”الملوك الأربعة السماويين“ صُنعت خلال فترة نارا وتم تصنيفها ككنوز وطنية. (تم إغلاق القاعة أمام الزوار حتى عام 2023 لأعمال الترميم، وخلال هذه الفترة يتم عرض شخصيات Shitennō في متحف توداي-جي).

أما إلى الشرق من تمثال بوذا العظيم فيوجد Shigatsudō، المعروف أيضًا باسم Sanmaidō، والذي يضم تمثال Jūichimen Kannon (كانون ذو الأحد عشر رأسًا) الذي تم تسجيله كممتلكات ثقافية هامة، إلى جانب روائع أخرى تنتمي إلى فترة هيآن. في الجوار توجد Kaisandō، وهي قاعة مخصصة لرئيس معبد توداي-جي الراهب روبن، وتحتوي القاعة على صورة للراهب تُعرض مرة واحدة في السنة في 16 ديسمبر/ كانون الأول، و Ōyuya، حمام المعبد الذي تم بناؤه في فترة موروماتشي (1333-1568) ومسجل أيضًا كممتلكات ثقافية هامة.

يوجد أيضاً Nigatsudō وهو موقع مخصص لخدمة بوذية Shunie، التي ازدهرت في توداي-جي واستمرت لأكثر من 1250 عامًا، ومن أبرز طقوسها احتفال Omizutori المذهل الذي يتم خلاله استعراض المشاعل المصنوعة من خشب الصنوبر على طول شرفة المبنى. جدير بالذكر أن النيران كانت قد التهمت القاعة الأصلية ولكن أعيد بناء الهيكل الحالي، الذي تم تسجيله ككنز وطني، في عام 1669.



يقوم الكهنة بأرجحة المشاعل المصنوعة من خشب الصنوبر على طول شرفة Nigatsudō في طقس يُعرف باسم Omizutori (حرفياً ”سحب الماء“)، وهو جزء من احتفال Shunie الذي يُقام في الفترة من 1 إلى 14 مارس/ آذار من كل عام. (© بيكستا)

هناك موقعان آخران يذكّران الزائرين بتاريخ توداي-جي المضطرب الذي يمتد إلى 1300 عام وهما أطلال Kōdō، وقاعة المحاضرات القديمة التي يصعب التعرف عليها الآن إلا من خلال أحجار الأساس، وبقايا الباغودا الشرقية الكبيرة. إلى جانب هذه المناطق ذات الأهمية التاريخية، يتيح المعبد أيضًا للزائرين رؤية مناظر ساحرة مرتبطة بالمواسم مثل مشاهدة أزهار الكرز في الربيع، ومشاهدة أيائل نارا الشهيرة التي ولدت في أوائل الصيف، وأوراق الشجر في فصل الخريف.

لا شك أن توداي-جي تشتهر بتمثال بوذا العظيم، ولكن الزوار إذا أخذوا كفايتهم من الوقت لاستكشاف المناطق المحيطة سيُفاجؤون من كم الكنوز المعمارية والفنية التي يعود تاريخها إلى عدة عصور مضت.



موقع Kōdō وقاعة دايبوتسودن في لوحة خريفية بديعة. (© بيكستا)



غزال صغير مع والدته بالقرب من ناندايمون.

توداي-جي

العنوان: 406-1 زوشي تشو، نارا، محافظة نارا

ساعات العمل: قاعة دايبوتسودن، أبريل/ نيسان – أكتوبر/ تشرين الأول 7:30 صباحًا حتى 5:30 مساءً، نوفمبر/ تشرين الثاني – مارس/ آذار 8:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، Hokkedō و Senjudō (Kaidan-in) من الساعة 8:30 صباحًا حتى 4:00 مساءً، متحف توداي-جي: أبريل/ نيسان – أكتوبر/ تشرين الأول 9:30 صباحًا إلى 5:30 مساءً، نوفمبر/ تشرين الثاني – مارس/ آذار 9:30 صباحًا إلى 5:00 مساءً (آخر دخول قبل 30 دقيقة من موعد الإغلاق).

رسوم الدخول: البالغون وطلاب المدارس الإعدادية والثانوية 600 ين، طلاب المدارس الابتدائية 300 ين (تشمل الرسوم زيارة قاعة دايبوتسودن و Hokkedō و Senjudō ومتحف توداي-جي).

كيفية الوصول: 20 دقيقة سيرًا على الأقدام من محطة نارا على خط كينتيتسو نارا

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. تم إعداد النص والبحث بواسطة EditZ. جميع الصور بإذن من EditZ، ما لم يذكر خلاف ذلك)