«معبد بيودوين»... رحلة عبر الجمال والتراث في اليابان

سياحة وسفر

لقد وقف معبد بيودوين في مدينة أوجي لأكثر من 1000 عام، شاهدًا على أحداث تاريخية وثقافية مهمة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر من بين أبرز الهياكل التاريخية المعروفة في اليابان، حيث يتميز بتصميمه الفريد الذي يظهر حتى على العملة اليابانية من فئة 10 ين. في عام 1994، أُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، كمعلم ثقافي لا يُنسى يروي تاريخًا عظيمًا ويعبر عن تراث ياباني عميق. يُعد هذا المبنى واحدًا من أهم الأمثلة على العمارة البوذية في اليابان، وهو البناء الأصلي الوحيد المتبقي حتى يومنا هذا داخل مجمع معبد بيودوين.

يبودوين هو معبد بوذي يقع في مدينة كيوتو باليابان، وهو واحد من أكثر المواقع الدينية شهرة وتأثيرًا في البلاد. يُعتبر معبد بيودوين من أهم المعالم السياحية في اليابان بفضل هيكله الأنيق وجماله الطبيعي. وازدادت شهرته بفضل الصورة الشهيرة له بجانب بحيرة الأوتسو، مما يجعلها واحدة من أجمل المناظر الطبيعية في اليابان.

يتميز معبد بيودوين بسطحه المائي الهادئ الذي يعكس جمال المعبد والأشجار المحيطة به، مما يخلق منظرًا ساحرًا خلابًا للزوار. يمتاز المعبد بالهندسة المعمارية اليابانية التقليدية، ويُعتبر نموذجًا رائعًا للفن البوذي في اليابان.

إن زيارة معبد بيودوين تعتبر تجربة مميزة تجمع بين الروحانية والجمال الطبيعي، مما يجعله واحدًا من أماكن الزيارة الرئيسية في كيوتو وجذباً للزوار من جميع أنحاء العالم.

رحلة تاريخية في أوجي

تُعتبر أوجي في جنوب محافظة كيوتو مركزًا ثقافيًا هامًا عبر القرون. خلال فترة هيان (794-1185)، كانت المنطقة موقعًا للفيلات الريفية التي تعود إلى النبلاء، كما تُذكر في رواية ”حكاية غنجي“، حيث يُعتقد أن شخصية الأمير غنجي استوحيت من صاحب إحدى هذه الفيلات، ميناموتو نو تورو (822-895). اشترى فوجيوارا نو ميتشيناغا (966-1028)، الحاكم النافذ في البلاط الإمبراطوري، فيلا تورو، وفي عام 1052، قام ابنه يوريميتشي، المستشار الأساسي للإمبراطور، بتحويل الفيلا إلى معبد بوذي، وكانت هذه بداية معبد بيودوين.

كان معبد بيودوين في الأصل فيلّا تملكها عشيرة فوجيوارا، العائلة الحاكمة القوية في اليابان. في عام 1052، تم تحويل هذه الفيلا إلى معبد بوذي، ولا يزال يُستخدم كمعبد حتى اليوم. بعد ذلك بعام، تم إنشاء قاعة أميدا، التي ما زالت صامدة منذ ذلك الوقت.



هوودو في معبد بيودوين. يخلق انعكاس الهيكل على مياه أجييك الهادئة تأثيرًا سحريًا. (بإذن من بيودوين)

تم تشييد الهودو كقطعة مركزية لحديقة على طراز جودو، لتكون تعبيرًا ماديًا عن الأرض الطاهرة، حيث يواجه بركة هادئة تُعرف ببركة أجيكي. يُعتقد أن الأرض الطاهرة تقع إلى الغرب، لذا صُمم المبنى للعبادة من الضفة الشرقية للبركة. يُزين السقف زوج من طائر العنقاء، ويشبه الهيكل، عند رؤيته من الأمام، طائر العنقاء بأجنحة ممدودة. هذا الارتباط أدى إلى أن يُعرف الأميدادو باسم هوودو، أو قاعة العنقاء، ابتداءً من فترة إيدو (1603-1868).



جمال القاعة ألهم تسمية ”قصر عائم على بركة الكنز في الأرض البوذية النقية. (© إيدت بلس)

ورقة الـ 10000 ين اليابانية تُعتبر واحدة من العملات النقدية الرئيسية في اليابان، وتتميز بتصميمها الفريد الذي يتضمن صورة العنقاء. تعود أصول هذا التصميم إلى قاعة أميدادو اليابانية، حيث كانت توجد تماثيل للعنقاء تحرس القاعة لمدة تقارب 900 عام.

في عام 1968، تمت إزالة التماثيل الأصلية لأغراض الحفظ، واستُبدلت بنسخ طبق الأصل للحفاظ على تاريخ وجمالية القاعة. وفي عام 2014، شهدت هذه النسخ تحولًا ملفتًا عندما تم تغطيتها بأوراق الذهب، مما أعاد بعضًا من البريق الأصلي والرونق للقاعة وللتماثيل، وأضاف لها لمسة من الجمال والأهمية الثقافية والتاريخية.



يُعتبر طائر العنقاء الأسطوري مقدسًا. التماثيل الأصلية التي كانت تقف على قمة هوودو معروضة في هوشوكان، متحف بيودوين في أراضي المعبد. (بإذن من بيودوين)

كنوز وطنية لا تعد ولا تحصى

لا تقتصر روعة هودو على جماله الخارجي فقط، بل داخله يعتبر بديعًا أيضًا للغاية، حيث يحتضن أكبر تجمع للكنوز الوطنية في البلاد، مثل التماثيل البوذية والرسومات والزخارف.

وسط المبنى، تتواجد تمثالًا جالسًا لبوذا آميدا نيوراي، صُنع من قِبل جوتشو، نحات مبدع من فترة هيان. يتميز التمثال بملحوظية فريدة، حيث تم نحت الرأس والجسم من قطعتين من الخشب المختلف، ثم جمعهما باستخدام تقنية ”يوسيغي“ المعروفة ببراعة جوتشو. يبلغ ارتفاع التمثال 2.77 مترًا، لكن وجوده الساحق يمنحه طابعًا ضخمًا عند النظر إليه من قرب. العلامة المستديرة على جبين التمثال، المعروفة باسم ”بياكوغو“، تتغير في اللون والسطوع باختلاف زاوية النظر إليها، مما يمنحها جاذبية غامضة.



تُعتبر تمثال بوذا آميدا نيوراي، وسقفه، ولوحات الجدران جميعها كنوز وطنية. (بإذن من بيودوين)



تمثال بوذا آميدا نيوراي هذا الجالس هو الوحيد من نوعه الذي يُعتبر بالتأكيد عمل جوتشو. (بإذن من بيودوين)

بجانب السقف الرائع الذي يزينه، كانت شخصية بوذا آميدا محاطة في الأصل بـ 52 منحوتة للبوديساتفا، وهي كلها تُعتبر كنوزًا وطنية، متوزعة على جدران المعبد. يتم عرض نصف هذه النحتات في متحف المعبد، مع ترقيم للنحتات التي تُركت في مواقعها الأصلية بالنسبة لشخصية بوذا آميدا. وتُصوّر كل منحوتة وهي تلعب على آلات موسيقية أو ترقص، مما يضفي سحرًا فريدًا على كل منها.



البوديساتفا المعروضة في هوشوكان. (بإذن من بيودوين)



من اليسار: بوديساتفا رقم 20 جنوبًا هو شخصية راقصة؛ بوديساتفا رقم 21 جنوبًا يعزف على الشو، وهي آلة رياح تستخدم في عروض موسيقى الغاكاو في البلاط؛ وبوديساتفا رقم 26 جنوبًا يتم استعادته إلى مظهره الأصلي عند إنشائه قرونًا مضت. (بإذن من بيودوين)

لوحة ”كوهون رايكوزو“ التي تغطي الأبواب والجدران داخل هوودو تصور بوذا آميدا محاطًا بجمع من البوديساتفا يرحبون بالموتى في الأرض النقية. تُظهر اللقطة أعلى مستوى من التسع طرق التي سيتم استقبال الشخص بها عند الموت، والتي يتم تحديدها بناءً على أعمال الإحسان ودرجة الإيمان الشخصي أثناء الحياة.



جزء مستعاد من لوحة ”كوهون رايكوز“. (بإذن من بيودوين)

جرس المعبد والحديقة الصغيرة

بجانب هوودو، يعتبر جرس المعبد في بيودوين من الآثار التي يجب رؤيتها، ويُشاع أنه واحد من أفضل ثلاثة أجراس في اليابان. جنبًا إلى جنب مع جرس مييديرا في معبد أونجوغي بالقرب من جبل هيي، الذي يقال إنه يصدر أفضل صوت، وجرس جينغوجي في ضواحي كيوتو، الذي يشتهر بأنه يحمل أرقى نقش، فإن جرس بيودوين مشهور بأنه يمتاز بأفضل مظهر. تصاميم الجرس الجميلة، من العناقيد والأسود المشابهة للأسد إلى تمثيلات النباتات والزهور، تأسر النظر بفنها الرائع.



الجرس الذي يستخدم حاليًا هو الجرس الثاني للمعبد. في ليلة رأس السنة، يمكن للزوار أن يتناوبوا في تدق الجرس كجزء من طقوس ”جوأويا نو كاني“ حيث يُدق الجرس 108 مرات للدلالة على عدد الخطايا الدنيوية. (© إيديت بلس)



يتم عرض الجرس الأصلي للمعبد في المتحف. يبلغ ارتفاعه 199 سنتيمترًا ومحيطه 123 سنتيمترًا ويزن حوالي 2 طن. (بإذن من بيودوين)

هناك حديقة صغيرة على شكل مروحة على الأرض تحمل أهمية تاريخية باعتبارها الموقع الذي انتحر فيه المحارب ميناموتو نو يوريماسا (1106-1180) في أواخر عصر هييان. في سياق الحرب بين عشيرتي تايرا وميناموتو، التي بدأت بمعركة أوجي عام 1180، تم هزيمة ميناموتو. ففتح يوريماسا مروحته المطوية باتجاه الغرب، نحو الأرض الطاهرة، وانتحر بعد قراءة قصيدة كتبها. ويقع قبر يوريماسا خلف هودو.



المنطقة العشبية حيث انتحر ميناموتو نو يوريماسا. (© إيديت بلس)

هوشوكان: متحف بيودوين

يضم متحف بيودوين هوشوكان مجموعة من القطع الأثرية الثمينة، بما في ذلك أول زوج من طائر العنقاء الذي يعلو سقف هوودو وأول جرس للمعبد، وكلاهما من الكنوز الوطنية. تُعرض القطع تحت إضاءة خاصة مصممة لإبراز روعة صنعها.

أحد أكثر المعروضات المبهرة في المتحف يستنسخ الجزء الداخلي لمعبد هويدو في وقت بنائه بالألوان الكاملة مع لوحات تصور كيف تخيل نبلاء هييان الأرض الطاهرة. يقدم متجر المتحف المجاور مجموعة وفيرة من السلع والهدايا التذكارية التي تتميز بزخارف ذات صلة ببيودوين.



لكي يمتزج بالحديقة، تم بناء المتحف بشكل كبير تحت الأرض. (© إيديت بلس)



معرض يقوم بإعادة إنتاج لوحات جدران هوودو الرائعة. (بإذن من بيودوين)



من اليسار: ورق الأوريغامي بزخارف مستوحاة من زخارف هوودو، شريط لاصق زخرفي، وعلامة صفحة برسم توضيحي لهوودو. (بإذن من بيودوين)

مقابل المتحف يقع منزل الشاي ”توكا“، الذي يقدم شاي أوجي المحلي المُحضَّر من أوراق الشاي المختارة بعناية. خذ استراحة من استكشاف بيودوين واستمتع بتناول الشاي الأخضر في إعداد ياباني أصيل وعصري.



يقدم منزل الشاي توكا شاي أوجي الأخضر الأصلي. (© إيديت بلس)



شاي أوجي الجيوكورو الأخضر المثلج، يُقدم مع حلويات يابانية مصنوعة خصيصًا. (بإذن من بيودوين)

بيودوين

العنوان: 116 أوجيرينغي، أوجي، محافظة كيوتو

ساعات العمل: من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 5:30 مساءً (آخر دخول في الساعة 5:15 مساءً)

متحف بيودوين هوشوكان: من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً (آخر دخول في الساعة 4:45 مساءً)

منزل الشاي توكا: من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:30 مساءً (آخر طلب في الساعة 4:00 مساءً)؛ مغلق يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء (مفتوح إذا كانت هذه الأيام يوم عطلة عامة)

متحف بيودوين هوشوكان: من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً (آخر دخول في الساعة 4:45 مساءً) منزل الشاي توكا: من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:30 مساءً (آخر طلب في الساعة 4:00 مساءً)؛ مغلق يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء (مفتوح إذا كانت هذه الأيام يوم عطلة عامة) رسوم الدخول: 600 ين (تشمل دخول هوشوكان)؛ يتطلب 300 ين إضافية للمشاهدة داخل هوودو، مع تخصيص فترة زمنية للمشاهدة عند شراء التذكرة؛ محدودة لـ 50 شخصًا في كل فترة زمنية، على أساس الأولوية

الوصول إلى هناك: على بُعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من محطات أوجي خط جى أر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.التقرير والصور من قبل إيدت بلس)