منصة المشاهدة ”SHIBUYA SKY“... استكشف طوكيو من فوق السحاب
سياحة وسفرلايف ستايل
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الاستمتاع بإطلالة بانورامية 360 درجة في وسط شيبويا
يعد حي شيبويا مركزا للموضة في اليابان، وتخضع حاليا المنطقة أمام محطة شيبويا لعملية إعادة تطوير يقال إنها لا تحدث إلا مرة كل 100 عام. ويشكل قلب هذا المشروع ”شيبويا سكرامبل سكوير“ وهو مجمع يبلغ ارتفاعه 229 مترا ويضم 47 طابقا (7 طوابق تحت الأرض) تم الانتهاء من تشييده في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019. وبسبب قربه الكبير من المحطة، تحظى المتاجر والمطاعم فيه بشعبية كبيرة، لكن منشأة للمشاهدة تعرف باسم ”SHIBUYA SKY“ تقع في الطابق العلوي تكون على نحو خاص مزدحمة بشكل يومي.
تشتهر شيبويا بتقاطع طريق شديد الازدحام، فمع تحول إشارة المرور إلى اللون الأخضر يعبر التقاطع ما يصل إلى 3000 شخص في المرة الواحدة. المثير للدهشة أن عبور المارة لتقاطع الطريق الأكثر ازدحاما في العالم يكون منظما وبدون حدوث تصادم بينهم في مشهد يجذب السياح الأجانب باعتبار المنطقة رمزا لليابان. كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة هذا المنظر من على ارتفاع 229 مترا فوق سطح الأرض من منصة ”SHIBUYA SKY“.
تتمثل الفكرة في تصميم المنصة في أن تكون ”منشأة تمنح خبرة بناء على المشاهدة“، حيث يمكنك الانتقال من الاعتيادي إلى الاستثنائي والشعور بحيوية المدينة من فوق وتخيل العالم خارج المشهد. كان الهدف من تشييدها هو إنشاء منشأة ثقافية تتجاوز مجرد الاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية، مع الأخذ في الحسبان ”قبة غوتو السماوية والمتحف الفلكي“ في قاعة شيبويا توكيو الثقافية، والتي كانت سابقا أحد المعالم السياحية الشهيرة عند المخرج الشرقي لمحطة شيبويا. وبمجرد مرورك عبر الممر المظلم ذي الرؤية المحدودة، تجد أمامك إطلالة بانورامية واسعة على السطح، ما يمنحك إحساسا بالحرية يشبه لحظة وقوفك على قمة الجبل.
تحتوي فسحة المشاهدة ”SKY STAGE“ في الأعلى على السطح منصة خشبية وعشبا اصطناعيا، لذلك لا يوجد ما يعيق الرؤية. يمكنك رؤية ناطحات السحاب في حي شينجوكو من الشمال، وبرجي طوكيو وطوكيو سكاي تري من الشرق، وخليج طوكيو من الجنوب، وجبل فوجي من الغرب، لذا لا تمل يداك من التقاط الصور. تشكل المنصة مكانا مثاليا للشعور بالرياح وأشعة الشمس مباشرة ومشاهدة السحب المتحركة والسماء الليلية عند الاستلقاء على العشب أو في الأرجوحة، حيث ستمنحك شعورا وكأنك فوق السحاب.
المنصة محاطة بزجاج مرتفع من جميع الجوانب باستثناء منطقة ”SKY EDGE“ في الزاوية الشمالية الغربية حيث تكون منخفضة الارتفاع، ما يجعلها مكانا رائعا للنظر إلى الأسفل ومشاهدة تقاطع الطريق المزدحم مباشرة. المنصة مرتفعة جدا لدرجة لا يسع قدميك إلا أن ترتعشان، لكن رؤية أكثر تقاطع طرق ازدحاما في العالم من الأعلى ينطوي على نوع من المتعة مختلف عن رؤيته من الأرض.
التكنولوجيا تعزز مجال المشاهدة
يتغير الجو في الفترة من المغرب إلى الليل، ما يتيح رؤية إطلالة رائعة. ويكون المنظر رائعا بشكل خاص في الساعة السحرية عندما تكون السماء حمراء لحظة غروب الشمس، حيث تكون الحجوزات فيها كاملة في جميع الأيام. كما أن المشهد الليلي رائع للغاية، حيث تمتلئ المدينة بأنوار الأضواء والسيارات، ما يجعله يبدو وكأنه نوع من الخيال العلمي المستقبلي. وبعد غروب الشمس، يضيء 18 كشافا السماء، ما يخلق فضاء غامضا بأصوات موسمية.
يستطيع الزوار في صالة المشاهدة الداخلية ”SKY GALLERY“ في الطابق 46 الاستمتاع بمشاهدة منظر رائع ينافس الإطلالة التي يمكن رؤيتها من السطح، بغض النظر عن حالة الطقس. كما يوجد فيها معرض فني رقمي ومقهى ومتجر للهدايا التذكارية، لذا سترغب في قضاء الكثير من الوقت في التجول.
تقع ”SHIBUYA SKY“ في وسط المدينة الكبيرة، ومع ذلك يمكنك قضاء وقت استثنائي فيها. ومن المؤكد أن ستستمر في إبهار الزوار نظرا لكونها معلما جديدا في شيبويا.
SHIBUYA SKY
- العنوان: طوكيو، حي شيبويا، شيبويا 12-24-2، الطابق 14 (شباك التذاكر)، الطابقان 45 و 46 (منشأة للمشاهدة الداخلية)، السطح (فسحة المشاهدة على السطح)
- العطلات العادية: مفتوحة طوال العام (قد تغلق مؤقتا)
- ساعات العمل: من 10:00 صباحا إلى 10:30 مساء (آخر دخول الساعة 9:20 مساء)
- رسوم الدخول: تذكرة من الإنترنت (تذكرة من النافذة) = 2200 (2500) ين للبالغين، 1700 (2000) ين لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، 1000 (1200) ين لطلاب المدارس الابتدائية، 600 (700) ين لمن هم بعمر 3-5 سنوات
- الوصول: المبنى المجاور لمحطة شيبويا على شركة جيه آر وخطوط السكك الحديدية الخاصة
- الموقع الرسمي لـ SHIBUYA SKY (رابط خارجي)
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من اليابانية. النص والصور من قسم التحرير في Nippon.com)