«كابتن ماجد»... محطة قطار يابانية بتصميم وسحر ذكريات الطفولة

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في شهر أبريل/نيسان من العام الحالي، انتهى نشر مانغا ”الكابتن ماجد (الكابتن ماجد)“ في المجلات، بعد امتداد دام 43 عامًا. المنطقة المحيطة بمنطقة يوتسوغي في حي كاتسوشيكا في طوكيو، حيث وُلد تاكاهاشي يوئيتشي، مؤلف العمل الأصلي، تعد مكانًا مميزًا لاستعادة ذكريات تلك المانغا والأنيمي الشهيرة. في محطة يوتسوغي على خط قطار كيسي دينتيتسو، تجد المحطة مزينة بالشخصيات والمشاهد الشهيرة من ”كابتن ماجد“. بالإضافة إلى ذلك، تحتضن الحديقة المجاورة تماثيل برونزية للشخصيات المحبوبة. كان لي الشرف بالسير في جميع أنحاء الحي، مستمتعًا بمشاهدة تلك المعالم التي تحتفل بهذا العمل الضخم في عالم مانغا كرة القدم. هذه الجولة تمنح الزوار فرصة فريدة لاسترجاع ذكرياتهم مع ”كابتن ماجد“، وللتعرف على البيئة التي ألهمت تاكاهاشي يوئيتشي لخلق هذا العالم الرائع.

عند النزول من القطار يبدأ عالم الكابتن ماجد

تبعد محطة يوتسوغي حوالي 5 دقائق عن محطة أوشي أغي القريبة من برج طوكيو سكاي تري، والتي تقع على خط قطار كيسي أوشي أغي. وعند النزول من القطار إلى رصيف المحطة، ستشاهد مشاهد شهيرة مرسومة على الجدران، مثل الضربة المقصية الخلفية التي ينفذها الشخصية الرئيسية الكابتن ماجد. واللحن الذي يعلن عن اقتراب وصول القطار هو لحن الأغنية الرئيسية المألوفة من الأنمي، وعنوانها ”موئيتي هيرو (اشتعل أيها البطل)“. وتولى أداء أصوات الإعلانات في المحطة ممثلا أصوات الكابتن ماجد وبسام (هيوغا كوجيرو). ويبدو الأمر وكأنك تنغمس في عالم المانغا والأنمي.



رصيف محطة يوتسوغي على خط قطار كيسي دينتيتسو. عندما تنزل من القطار سيرحب بك الكابتن ماجد وأصدقاؤه © تاكاهاشي يوئيتشي / دار شوئيشا للنشر، الموسم الثاني من الكابتن ماجد، فريق إنتاج نسخة الشباب الصغار



تم تزيين جدران أدراج الأربعة المؤدية إلى الأسفل من الرصيف إلى ردهة المحطة بعبارات ترحيب بلغات متعددة، مثل الإنكليزية، الصينية، الإسبانية، الكورية، وغيرها.

ويقول أحد محبي الكابتن ماجد، والذي جاء لزيارة المحطة من تايلاند، وكان يلتقط صورًا تذكارية ”من المؤسف أن السلسلة قد انتهت، ولكنني متحمس لوجودي هنا، لأنني أحب المانغا والأنمي“.



أدراج رصيف محطة يوتسوغي. خلال الأوقات التي يكون فيها عدد الركاب قليلًا، يُشاهد أيضًا أجانب يلتقطون صورًا تذكارية. © تاكاهاشي يوئيتشي / دار شوئيشا للنشر، الموسم الثاني من الكابتن ماجد، فريق إنتاج نسخة الشباب الصغار.

تصميم جديد ومنافسون خارجيون أيضًا

إن منطقة يوتسوغي في حي كاتسوشيكا هي مسقط رأس مؤلف العمل الأصلي السيد تاكاهاشي. ومدينة ”نانكاتسو“ في محافظة شيزوكا، حيث قضى الشخصية الرئيسية الكابتن ماجد سنوات دراسته الابتدائية والإعدادية، تمت تسميتها بالاسم المختصر لمدرسة مينامي كاتسوشيكا الثانوية التي درس فيها السيد تاكاهاشي.

وبدأ تزيين جدران محطة يوتسوغي في عام 2019 من قبل شركة كسيي دينتيتسو للسكك الحديدية وبالتعاون مع حي كاتسوشيكا ودار شوئيشا للنشر وغيرهم. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تم تجديد التصميم بالتزامن مع بدء البث التلفزيوني للأنمي الجديد ”الكابتن ماجد.. نسخة الشباب الصغار“. وبالإضافة إلى شخصيات المنتخب الياباني بقيادة الكابتن ماجد، ظهر أيضًا منافسون خارجيون فريدون مثل لاعبي المنتخب الألماني والأرجنتيني وغيرهم. كما زاد عدد اللوحات ذات المشاهد الشهيرة بشكل ملحوظ.

وقد بدأ هذا العمل من خلال النشر المتسلسل في مجلة المانغا ”شوكان شونين جانبو“ في عام 1981. حيث تصور القصة الكابتن ماجد، لاعب كرة قدم الناشئين، يكبر وهو يثابر بجد ضد المنافسين من جميع أنحاء البلاد. وتُعتبر المهارات القوية التي تؤديها الشخصيات الفريدة أيضًا من أبرز الأحداث، وقد أصبحت السلسلة، بما في ذلك نسخة الأنمي، مشهورة في جميع أنحاء العالم. وتمت ترجمتها إلى العديد من اللغات، وبيع منها أكثر من 90 مليون نسخة حول العالم. ومن المعروف أيضًا أن اللاعبين النجوم بمستوى لاعبي المنتخبات من مختلف البلدان بما في ذلك اليابان كانوا من القراء المحبين لهذا العمل عندما كانوا صغارًا.

وفي داخل محطة يوتسوغي، يتزايد عدد الزوار من الدول الأجنبية مع تراجع تأثير فيروس كورونا الجديد. ويبدو أن هذا يرجع إلى حقيقة أنه موقع مناسب للأجانب لزيارته، مع سهولة الوصول إلى الوجهات السياحية الشهيرة مثل أساكوسا وطوكيو سكاي تري ومطار ناريتا ومطار هانيدا. ويتحدث مدير محطة يوتسوغي، مارو تاكاشين، عن بناء محطة تحمل اسم ”الكابتن ماجد“ قائلًا ”لقد أصبح السياح الأجانب يختارون المحطة كوجهة سياحية. ونود الاستمرار في جعل محطة ”الكابتن ماجد“ أكثر إثارة جنبًا إلى جنب مع سكان المنطقة“.

أدراج فنية، مشهد الضربة المزدوجة على السقف

في داخل محطة يوتسوغي، الأرضيات والأسقف وحتى جدران دورات المياه مغطاة بصور الكابتن ماجد.

وإذا نظرت إلى الدرج من الردهة في الطابق الأول، يمكنك الاستمتاع بـ ”الأدراج الفنية“ التي تستخدم مشاهد اللوحات العمودية. وتتخذ شخصية عملاقة وضعية قوية جدًا على الدرج، وتحث على آداب استخدام المحطة مثل ”توقف عن الصعود إلى القطار في اللحظة الأخيرة“.



أدراج محطة يوتسوغي. تم رسم الشخصيات على كلا الجانبين © تاكاهاشي يوئيتشي / دار شوئيشا للنشر، الموسم الثاني من الكابتن ماجد، فريق إنتاج نسخة الشباب الصغار.

وأرضية ردهة المحطة مطلية بألوان العشب والخطوط البيضاء، مما يمنحها مظهر ملعب كرة القدم. وإذا نظرت إلى السقف، يمكنك رؤية ”الضربة المزدوجة“ المهارية التي يقوم بها الكابتن ماجد وياسين (ميساكي تارو) معًا، حيث يقومان بركل الكرة في نفس الوقت. والسقف خارج بوابة التذاكر هو عبارة عن المشهد الذي يسجل فيه الكابتن ماجد هدفًا من ضربة مقصية خلفية. وتم رسم عوارض المرمى عند مداخل دورات المياه. وفي أصوات الإعلانات داخل المحطة يمكن سماع صوت لانا (ناكازاوا سانائي) التي تمثل دور الفتاة المسؤولة عن ”فرقة تشجيع“ الكابتن ماجد.



تم تصميم ردهة محطة يوتسوغي على شكل ملعب كرة القدم. عندما تنظر إلى السقف، سيأسرك مشهد ”الضربة المزدوجة“ المهارية لماجد وياسين © تاكاهاشي يوئيتشي / دار شوئيشا للنشر، الموسم الثاني من الكابتن ماجد، فريق إنتاج نسخة الشباب الصغار.



بوابة التذاكر تشبه مدخل ملعب كرة القدم © تاكاهاشي يوئيتشي / دار شوئيشا للنشر، الموسم الثاني من الكابتن ماجد، فريق إنتاج نسخة الشباب الصغار

وفي إحدى زوايا المحطة تم عرض توقيع كل من مؤلف العمل الأصلي السيد تاكاهاشي، وأندريس إنييستا، لاعب المنتخب الإسباني السابق، والمعروف بأنه من محبي هذا العمل، وإناموتو جونئيتشي، لاعب المنتخب الياباني السابق، والذي يلعب في فريق نانكاتسو إس سي المحلي للاعبين الفاعلين في المجتمع، ولاعبة منتخب اليابان للسيدات السابقة ساوا هوماري.



يتم أيضًا عرض توقيع لاعب المنتخب الإسباني السابق إنييستا وغيره © تاكاهاشي يوئيتشي / دار شوئيشا للنشر، الموسم الثاني من الكابتن ماجد، فريق إنتاج نسخة الشباب الصغار.

ويوجد أيضًا مهووسون بـ ”الكابتن ماجد“ في محطة يوتسوغي. حيث يقول أحد موظفي المحطة، وهو في الأربعينيات من عمره، إنه كان من القراء المحبين للمانغا منذ الطفولة، ويضيف قائلًا ”أنا سعيد لأنني قادر على شرح قصص الشخصيات للزوار من الدول الأجنبية“.

التماثيل البرونزية، ورالي جمع الطوابع في المدينة

بدأ حي كاتسوشيكا بخطة لتنمية المنطقة في عام 2012 تحت اسم ”الكابتن ماجد“. حيث تم وضع تسعة تماثيل برونزية للشخصيات في الحدائق وأماكن أخرى، بما في ذلك منطقة تاتيئشي المجاورة لمنطقة يوتسوغي. كما تم تنظيم مسارات للتنزه، ويتم توزيع الخرائط باللغتين اليابانية والإنجليزية مجانًا. وبحسب بلدية الحي، فإن توزيع النسخة الإنجليزية من الخريطة يسير على ما يرام منذ بداية هذا العام. ويقول السيد نوي غوميز (38 عامًا) أحد محبي الأنمي، والذي قام بزيارة يوتسوغي مع صديقه من الولايات المتحدة ”لقد أحببت أنيمي ماجد منذ كنت صغيرًا. وأنا أستمتع بالمدينة التي ولد فيها الأنمي“.



نوي غوميز (منتصف الصف الخلفي) وآخرون من الولايات المتحدة يلتقطون صورة تذكارية مع تمثال بسام منافس الكابتن ماجد في حديقة يوتسوغي في حي كاتسوشيكا © تاكاهاشي يوئيتشي / دار شوئيشا للنشر.



تمثال برونزي للكابتن ماجد مثبت أمام البوابة الرئيسية لمدرسة مينامي كاتسوشيكا الثانوية التابعة لمحافظة طوكيو. يمكن التقاط صورة تذكارية للضربة المزدوجة عند وضع القدم على الكرة بجانب الكابتن ماجد وفي مكان وقوف ياسين © تاكاهاشي يوئيتشي / دار شوئيشا للنشر.



خريطة زيارة تماثيل شخصيات الكابتن ماجد التي أعدتها بلدية حي كاتسوشيكا © تاكاهاشي يوئيتشي / دار شوئيشا للنشر.

وتبذل بلدية حي كاتسوشيكا أيضًا جهودًا في تنمية المنطقة بالتزامن مع الترويج لكرة القدم. حيث تُقام بطولة ”كأس الكابتن ماجد في كاتسوشيكا“ في شهر يناير/كانون الثاني من كل عام، وتتم دعوة الفرق المرتبطة بـ ”الكابتن ماجد“ من جميع أنحاء اليابان. وبالتعاون مع فريق ”نانكاتسو إس سي“، وهو فريق للفاعلين في المجتمع ويحمل نفس اسم الفريق الذي ينتمي إليه الكابتن ماجد، تمت إقامة رالي لجمع الطوابع الرقمية لأول مرة في الخريف الماضي، وتم فيه الطواف على الأماكن ذات الصلة بالعمل مثل التماثيل البرونزية والمطاعم ومتاجر المستلزمات الرياضية. ويقول أحد المسؤولين في غرفة السياحة في بلدية حي كاتسوشيكا ”لقد شارك حوالي 2,400 شخص في رالي جمع الطوابع. ونحن نفكر في تنظيمه بشكل يسهل على الأجانب المشاركة فيه هذا الخريف، ونأمل أن نجعله أكثر إثارة“.



”مجلة الكابتن ماجد“ (في الأمام)، حيث تم نشر الحلقة الأخيرة من سلسلة المجلة، وكتب المانغا (3 كتب في الخلف) © تاكاهاشي يوئيتشي / دار شوئيشا للنشر.

انتهاء سلسلة المجلة، المتابعة في الإنترنت

لقد انتهى نشر العمل في المجلة بإصدار ”العدد العشرين من مجلة الكابتن ماجد“ في الرابع من شهر أبريل/نيسان من عام 2024. حيث قام مؤلف العمل الأصلي السيد تاكاهاشي بإرسال رسالة إلى المجلة يقول فيها ”سأعتزل عملي كفنان مانغا، إلا أنني ما زلت أحب رسم الصور وتأليف القصص، لذا سأستمر في القيام بهذه الأشياء“. وفي الموقع الإلكتروني ”عالم الكابتن ماجد“ تم الإعلان عن متابعة القصة على شكل أسماء مرسومة بأقلام الرصاص.

محطة يوتسوغي على خط قطار كيسي دينتيتسو

العنوان: محافظة طوكيو، حي كاتسوشيكا، يوتسوغي 1-1-1

الوصول: مباشرة من محطة أساكوسا على خط مترو أنفاق توئي أساكوسا وخط قطار أوشي أغي كيسي دينتيتسو، حوالي 9 دقائق

تذكرة دخول المحطة: 150 ينًا للبالغين، و80 ينًا لطلاب المدارس الابتدائية، ومجانًا لمرحلة ما قبل المدرسة

أوقات الدخول: من وقت انطلاق أول قطار إلى وقت انطلاق آخر قطار (أيام الأسبوع العادية من الساعة 4:30 صباحًا إلى حوالي الساعة 12:45 ليلًا)

الصور: ماتسوموتو صوئيتشي

(النص الأصلي باللغة اليابانية.صورة العنوان الرئيسي: المدخل الرئيسي لمحطة يوتسوغي على خط قطار كيسي دينتيتسو. تم رسم شخصيات من أنمي ”الكابتن ماجد“ أثناء تواجدهم في الملعب خلال المباراة على الحائط بأحجام كبيرة © تاكاهاشي يوئيتشي / دار شوئيشا للنشر، الموسم الثاني من الكابتن ماجد، فريق إنتاج نسخة الشباب الصغار)