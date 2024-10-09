نزل ساروساوا: بوابتك لاكتشاف كنوز نارا المخفية

سياحة وسفر

على الرغم من أن نارا تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والثقافية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى معالمها الطبيعية الخلابة، إلا أنها لم تكن وجهة رئيسية للسياح الراغبين في المبيت. لكن هذا الأمر قد يتغير قريباً بفضل نزل ”ساروساوا“، الذي يسعى إلى تغيير هذه الصورة النمطية. هذا النزل المختلف تماماً عن غيره لا يكتفي بتوفير مكان إقامة فحسب، بل يلعب أيضاً دور مركز معلومات سياحي، يهدف إلى جذب المزيد من الزوار للإقامة والاستمتاع بتجربة فريدة في هذه المدينة الساحرة. دعونا نلقي نظرة على كيف يحاول ”ساروساوا“ قلب الموازين وجعل نارا وجهة لا تُنسى للسياح.

واحة للزوار الأجانب في وسط نارا

تُعرف محافظة نارا بثقافتها العريقة وجمالها الطبيعي، وهو ما يتجلى في معالمها الشهيرة مثل تمثال بوذا العظيم في معبد تودايجي والغزلان التي تتجول بحرية في حديقة نارا، فضلاً عن غابة كاسوغا العذراء. على مر العقود، كانت نارا وجهة معتادة ومفضلة للرحلات المدرسية، حيث يأتي الطلاب للاستمتاع بتاريخها وثقافتها الغنية.

بالإضافة إلى ذلك، تحتضن نارا ثلاثة مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ما يعزز من مكانتها كمركز للتراث الثقافي. ورغم عدم وجود مطار دولي أو محطة قطار شينكانسن فيها، تحتل نارا المرتبة الخامسة في اليابان من حيث عدد الزوار الأجانب، بعد طوكيو، تشيبا، أوساكا، وكيوتو.



يقع نزل ساروساوا في الجزء القديم من نارا. (© Nippon.com)

يقع مركز ونزل نارا للزوار في حي إيكينوتشو بمدينة نارا، ويعتبر مرفقًا مميزًا يجمع بين كونه مركز معلومات سياحي ومكان إقامة. يُعد النزل نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف معالم المحافظة، ويقع على بُعد حوالي 10 دقائق سيراً على الأقدام من محطة كينتيتسو نارا. يعرف بين السياح الأجانب باسم ”نزل ساروساوا“، نظراً لموقعه على حافة بركة ساروساوا الواقعة جنوب معبد كوفوكوجي.

يمكن للزوار التوجه إلى مركز المعلومات في ردهة الطابق الأرضي، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم الموظفين المتحدثين باللغتين الانكليزية والصينية. كما يوفر المركز مجموعة من الخرائط والكتب الإرشادية باللغات الإنكليزية، الفرنسية، الصينية، والكورية، ولغات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المركز على ماكينة صرف عملات تتعامل مع 12 عملة مختلفة، وغرفة للصلاة مخصصة للزوار المسلمين.

يقدم المركز أيضًا مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية التقليدية، مثل فن الأوريغامي مع تعليمات باللغة الإنكليزية أو الصينية، وفن الخط باستخدام الفرشاة، وارتداء الكيمونو، جميعها مجانية ومتاحة يومياً. بالإضافة إلى ذلك، ينظم المركز دورات تعليمية لمراسم تحضير الشاي الياباني بشكل أسبوعي مقابل رسوم، مما يتيح للزوار تجربة الثقافة اليابانية الأصيلة بشكل مباشر.



أعلى اليسار: ألف غزالة ورقية معلقة للترحيب بالزوار بطريقة خاصة. أعلى اليمين: يمكن للزوار تجربة مهاراتهم في فن الأوريغامي، وصنع اشكال ورقية جميلة. أسفل اليسار: يقدم موظفو المركز خدمة كتابة أسماء الزوار باستخدام حروف الكانجي التقليدية. أسفل اليمين: يوفر المركز غرف صلاة للرجال والنساء، ومنطقة خاصة للوضوء. (© Nippon.com)



تتوفر غرفة مراسم إعداد الشاي الياباني على كراسي لمن لم يعتد الجلوس على ركبتيه. (© Nippon.com)

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تعد الإقامة في نزل ساروساوا خيارًا اقتصاديًا مقارنة بالفنادق القريبة، ويتميز بوجود مطبخ ومغسلة مشتركين، مما يجعله مثالياً للأفراد الذين يخططون للبقاء لفترات أطول. كما يحظى النزل بشعبية كبيرة بين الأفراد الذين انتقلوا للعيش في نارا، حيث يُعتبر مناسباً للإقامة المؤقتة حتى العثور على سكن دائم يناسبهم.

رغم أن النزل لا يوفر وجبات طعام، إلا أن موقعه القريب من الحي الصيني يمنح الضيوف العديد من خيارات تناول الطعام. يوضح يامانوتشي ناو، من مكتب نارا للسياحة والذي يدير نزل ساروساوا، أن النزل يوفر معلومات حول المطاعم المحيطة، مما يشجع الضيوف على إنفاق أموالهم محلياً. بالإضافة إلى ذلك، يعرض النزل العديد من المنتجات المحلية والحرف اليدوية. بدلاً من بيع هذه المنتجات، يقوم الموظفون بإرشاد الضيوف إلى الأماكن التي يمكنهم شراؤها منها، مما يعود بالفائدة على المتاجر المحلية والمنطقة المحيطة بشكل عام.



تتميز بعض غرف الضيوف البالغ عددها 24 غرفة بأرضيات من حصير التاتامي التقليدي. حدد سعر الغرفة المزدوجة ذات المساحة 27 مترا مربعا، ابتداءً من 5000 دولار لليلة اعتبارا من صيف 2024 (© Nippon.com)



يوفر الموقع المميز للنزل إطلالة رائعة على معبد كوفوكوجي عبر بركة ساروساوا. ”سيتم الانتهاء من ترميم برج الباغودا للمعبد في عام 2031. (© Nippon.com)



بالاضافة إلى حمامات الغرف يمكن للنزلاء استخدام منطقة الاستحمام المشتركة. (© Nippon.com)

رحلة إلى نارا لاكتشاف الثقافة الغنية والطبيعة الخلابة

توضح كوبوتا إيكويو، التي تقدم خدمات باللغة الإنكليزية في النزل، أن معظم النزلاء هم من المسافرين الفرديين، وأن هناك زيادة ملحوظة في عدد النزلاء الذين يقضون عدة ليالٍ أو يختارون الإقامة لفترات طويلة. تشهد غابة كاسوغا القديمة والمناطق الطبيعية الأخرى إقبالاً كبيرًا من الزوار كوجهات سياحية شهيرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مسافرون مغامرون يستكشفون أماكن أبعد، مثل مرتفعات سوني بسهولها العشبية الواسعة أو تينكاوا بواديها الحيوي.

وتضيف كوبوتا قائلةً: ”عادةً ما يبدأ الزوار الجدد بجولة في منتزه نارا وحي ناراماتشي. لكن الكثيرين قد لا يدركون أن مدينة نارا تقع في أقصى شمال المحافظة. بالتوجه جنوبًا، يمكن للزوار اكتشاف كنوز تاريخية مثل معبد هوريوجي العريق، والمدن التاريخية مثل أسكا ويوشينو. ولا تقتصر جاذبية المنطقة على المعابد والأضرحة فقط، بل تمتد لتشمل طبيعة خلابة تمنح الزوار فرصة للاسترخاء والهرب من صخب الحياة اليومية إلى الهدوء والنقاء“.



كتيب صغير به أسئلة استفسارية لمساعدة الزوار على معرفة المنطقة بشكل أفضل. (© Nippon.com)



المنتجات المحلية والحرف اليدوية المعروضة بالنزل، من نودلز ميوا سومان، وسوشي أوراق البرسيمون، وأدوات الخط الياباني، وحرف يدوية أخرى مصنوعة من خشب شجرة الأرز يوشينو، وقفازات البيسبول المثير للدهشة. (© Nippon.com)

بفضل قرب نارا من مراكز سياحية رئيسية مثل أوساكا وكيوتو، غالبًا ما تُدرج في خطط الرحلات اليومية، وهو ما أثر سلبًا على قطاع السياحة فيها. إذ يسجل عدد قليل من السياح الذين يقضون ليلتهم في نارا، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة بين المناطق الأقل استقبالاً للزوار الذين يبيتون ليلة واحدة، بالإضافة إلى معاناتها من نقص الغرف الفندقية على مستوى البلاد، وفقًا لتقارير عام 2022.

ومع اقتراب عام 2013، بدأت حكومة محافظة نارا في وضع خطة لإنشاء نزل ساروساوا، بعد أن أدرك المسؤولون وجود حلقة مفرغة تؤثر سلبًا على قطاع السياحة في المحافظة. فقد أدى قلة عدد السياح الذين يقضون ليلة واحدة إلى عدم بناء المزيد من مرافق الإقامة، وفي المقابل، تسبب نقص أماكن الإقامة الجيدة في تحويل السياح المحتملين إلى وجهات أخرى، مما أثر سلبًا على أعمال الفنادق والمطاعم، كما وضح يامانوتشي.

لتعزيز قطاع السياحة واستيعاب العدد المتزايد من الزوار الأجانب إلى اليابان، كانت هناك حاجة ملحة لبناء مرافق جديدة. ولتحقيق هذا الهدف بسرعة، قامت الحكومة المحلية بتجديد مرفق إقامة كان مخصصًا للموظفين الحكوميين بدلاً من بناء منشأة جديدة. وافتتح هذا المرفق للجمهور في عام 2015، وهو العام الذي شهد ازدهار السياحة الوافدة إلى اليابان.



صور تذكارية ورسائل من نزلاء أقاموا بالنزل. (© Nippon.com)

في الواقع، لا يمكن التغافل عن حقيقة أن نارا تُعتبر وجهة سياحية غير مقصودة ولا تُصنّف ضمن أولويات السياح مقارنةً بالأماكن الأخرى. وهذا هو التحدي الذي تسعى الحكومة المحلية لتغييره من خلال جهودها الحثيثة لجذب الاستثمارات الفندقية. وقد كللت هذه الجهود بافتتاح فندق شيسوي الفاخر، الذي تديره شركة أجنبية، في أغسطس/آب 2023. يقع الفندق في موقع حكومي سابق داخل متنزه نارا، والذي كان مقر إقامة الحاكم في عصر تايشو (1912-1926). ومن المقرر أيضاً تحويل سجن نارا التاريخي، الذي يُعتبر جزءًا من التراث الثقافي للمحافظة، إلى فندق فاخر في عام 2026، مما قد يعزز من قيمة نارا السياحية ويحوّلها إلى وجهة رئيسية.

تكثيف جهود السلطات المحلية لتعزيز صورة نارا بشكل عام، ساهم في زيادة شعبية نزل ساروساوا. وهذا ما أكده كوبوتا عندما قال: ”نحن نستقبل العديد من الزوار الذين جاءوا إلينا بفضل ترشيحات أصدقائهم الذين زاروا المكان سابقاً وأكدوا أن نارا وجهة سياحية تستحق التجربة“.

ختاماً، يمكن التأكيد على أن نارا تُعتبر مكانًا مثاليًا لاكتشاف كنوز الثقافة التقليدية العديدة، ليس فقط من خلال العمارة والفن، بل أيضًا عبر العيش والمشاركة في تقاليدها العريقة. يمكن للزوار مثلاً خوض تجربة ”الهانامي“ (مشاهدة أزهار الكرز) في جبل يوشينو، الذي يُعتبر مهد هذه العادة، بالإضافة إلى تجربة تذوق سوشي أوراق البرسيمون اللذيذ، والذي كان يُعتبر من الأطعمة الشهية المحلية ويعود تاريخه إلى عصر إيدو. ومن أجل استيعاب جوهر الثقافة اليابانية الذي يجذب الزوار إلى هذه العاصمة القديمة، لا بد من قضاء وقت كافٍ في نارا من خلال إطالة فترة السياحة بها.



يشارك مركز زوار نارا وموقع النزل معلومات عن المعالم السياحية المحلية والمأكولات وغيرها من المعلومات المفيدة للسياح. (© Nippon.com)

راجع مكتب السياحة لنارا وموقع نزل ساروساوا للحصول على مزيد من التفاصيل.

https://www.sarusawa.nara.jp

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير من إعداد Nippon.com. صورة العنوان: © Nippon.com)