المنزل الذي أحبّه شيبوساوا إييتشي: شاهد على إرث صناعي وثقافي عظيم في اليابان

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في قلب حي كوتو بطوكيو، عاد منزل شيبوساوا إييتشي، أحد أعظم رجال الأعمال في تاريخ اليابان، ليستقر مجددًا بعد رحلة طويلة عبر الزمن والمسافات. شيبوساوا، الذي اختيرت صورته لتزيّن العملة اليابانية الورقية الجديدة من فئة 10,000 ين، لم يكن مجرد رجل اقتصاد، بل كان رمزًا للإصلاح والنهضة. منزله التاريخي، الذي شهد لحظات فارقة من حياته، أصبح اليوم نافذة ساحرة تلقي الضوء على قصة شخصية ألهمت أجيالًا وارتبطت ارتباطًا وثيقًا بصعود اليابان الحديث. استعد لاكتشاف تفاصيل الماضي الحي بين جدران هذا المنزل المميز!

العودة إلى الجذور

عند الخروج من المخرج الشرقي لمحطة شيومي على خط جي آر كييو، يلفت انتباهك على بُعد حوالي 200 متر مبنى حديث ومذهل باتجاه قناة أكيبونو-كيتا. هذا المبنى هو مجمع للإبداع الذكي وتنمية الموارد البشرية، الذي أنشأته شركة شيميزو العملاقة للإنشاءات باستثمار يبلغ 50 مليار ين، في منطقة شيومي التابعة لحي كوتو في طوكيو.

في المساحة المفتوحة المركزية الممتدة على طول المبنى والمؤدية إلى القناة، يقف مسكن رائع على طراز وا-يو سيتشو، وهو تصميم يجمع بين العناصر الغربية واليابانية بأسلوب متناغم. قد يبدو هذا البناء غير مألوف في البداية وسط المحيط الحديث، إلا أن تفاصيله تبدأ بالانسجام تدريجيًا مع البيئة المحيطة، مما يضفي عليه طابعًا فريدًا يجمع بين الحداثة والأصالة.



تقع أكاديمية نوفاري، وهي منشأة لتدريب الموارد البشرية ونقل التقنيات التراثية، شمال شرق محطة شيومي. (© Nippon.com)



من اليسار إلى اليمين، يتكون المجمع من أكاديمية نوفاري، ومركز نوفاري، وأرشيف نوفاري. تقع القناة في نهاية الطريق. (© Nippon.com)

المبنى التقليدي في الموقع هو منزل شيبوساوا السابق، الذي كان موطنًا لـشيبوساوا إييتشي (1840-1931)، المعروف بـ”أبو الرأسمالية اليابانية“. يعود تاريخ هذا المنزل إلى عام 1878 عندما شُيّد بأسلوب ياباني تقليدي في منطقة فوكاغاوا فوكوزوميتشو، التي تُعرف حاليًا بـإيتاي 2-تشومي في حي كوتو.

عاش شيبوساوا إييتشي في هذا المنزل حتى عام 1888، عندما انتقل إلى مسكن جديد في نيهونباشي كابوتوتشو، ليصبح المنزل مقرًا لإقامتي ابنه توكوجي وكيزو ثم لحفيده ووريث العائلة. في عام 1908، تم نقل المنزل إلى ميتا، ميناتو، حيث خضع لتوسع كبير وإضافة عناصر تصميم وا-يو سيتشو التي تمزج بين الأساليب اليابانية والغربية.

بعد الحرب العالمية الثانية، تم منح المنزل للحكومة كجزء من دفعة لضريبة الثروة، ليصبح في البداية مقر إقامة رسميًا لوزير المالية، ثم مكانًا لاجتماعات الوزارات الحكومية. لاحقًا، تم بيعه إلى القطاع الخاص باعتباره فائضًا عن الحاجة، وفي عام 1991، نُقل إلى قرية روكونوهي في محافظة أوموري.

في عام 2018، استحوذت شركة شيميزو على المنزل، وبدأت أعمال إعادة تشييده في شيومي عام 2020. مع اكتمال البناء في عام 2023، عاد المنزل أخيرًا إلى موقعه الأصلي بعد 115 عامًا.

هذا المبنى يجسد تاريخًا غنيًا يعكس تحولات اليابان عبر الأجيال، ويتيح لنا فرصة لاستكشاف إرث شيبوساوا إييتشي وتأثيره على تطور الرأسمالية في اليابان.



يتألف منزل شيبوساوا السابق من ثلاثة أجزاء، من اليسار إلى اليمين: جناح على الطراز الغربي، المبنى الرئيسي، ومسكن لوالدة كيزو. كما أن الممر الذي يربط الجناح الغربي بالمبنى الرئيسي مصمم أيضًا على طراز وا-يو سيتشو المدمج، الذي يجمع بين العناصر الغربية واليابانية. (© Nippon.com)



نسخة طبق الأصل من غرفة دراسة كيزو داخل الجزء الغربي من المنزل، استنادًا إلى صور فوتوغرافية مبكرة. تم تركيب لوحات تعرض المواد ذات الصلة. (© Nippon.com)

الاستقرار بعد سنوات من الإهمال

وُلِد شيبوساوا إييتشي في عام 1840 لعائلة زراعية كبيرة في المنطقة التي تُعرف اليوم بـفوكايا، في محافظة سايتاما. بصفته الوريث لعائلته، حظي بتربية مرفهة منذ صغره. إلا أن مسار حياته تغير بشكل جذري عندما بلغ سن الحادية والعشرين؛ فقد قرر مغادرة المنزل متجهًا إلى إيدو (طوكيو حاليًا) بغرض الدراسة وتعلم فنون المبارزة بالسيف.

ورغم هذا الطموح، انخرط شيبوساوا لاحقًا في حياة مليئة بالترحال والتشرد، مما أتاح له تجارب متنوعة خارج الإطار التقليدي لحياة وريث عائلة زراعية. هذه التجارب ساعدته في تكوين رؤيته الفريدة، التي انعكست لاحقًا على إسهاماته الكبرى في تطوير الاقتصاد الياباني وتأسيس العديد من المؤسسات والشركات التي شكلت أساس الرأسمالية اليابانية الحديثة.



يقف تمثال لشيبوساوا إييتشي الشاب على أرض منزل عائلته السابق في فوكايا. (© Nippon.com)

شهدت فترة شباب شيبوساوا إييتشي تحولات فكرية وسياسية حادة، جعلت من حياته في العشرينيات من عمره مزيجًا من التناقضات والتقلبات. في البداية، تأثر إييتشي بـالمشاعر القومية المتطرفة التي اجتاحت اليابان خلال أواسط القرن التاسع عشر، فخطط في أحد المراحل لمهاجمة وحرق المستوطنة الأجنبية في يوكوهاما. لكن هذه الخطة باءت بالفشل، مما اضطره إلى الهروب إلى كيوتو في عام 1863، حيث حصل على الحماية من أسرة توكوغاوا يوشينوبو.

عندما أصبح يوشينوبو شوغونًا في أواخر عام 1866، انضم إييتشي إلى حاشيته وأصبح أحد تابعيه المقربين. وفي تلك الفترة، رافق شقيق يوشينوبو، أكيتاكي، في رحلة إلى فرنسا ضمن بعثة تفتيشية للتعرف على النظم الغربية. لكن أثناء وجوده في أوروبا، سقطت الشوغونية نتيجة ثورة ميجي، مما دفع إييتشي إلى العودة إلى اليابان في عام 1868 ليجد وطنه وقد دخل عهدًا جديدًا.

استقر لفترة قصيرة في سونبو (المعروفة اليوم بمحافظة شيزوؤكا)، حيث كان مقر إقامة يوشينوبو بعد عزله. ومع ذلك، سرعان ما تم استدعاء إييتشي إلى طوكيو من قبل حكومة ميجي الجديدة، التي رأت فيه كفاءة استثنائية بفضل دراسته في الخارج وخبراته المكتسبة. أصبح إييتشي مسؤولًا حكوميًا مكلفًا بمهمة تصميم الأنظمة اللازمة لتحديث البلاد، مما جعله أحد المهندسين الرئيسيين لتحول اليابان إلى دولة حديثة.

على الرغم من تقلباته الفكرية والسياسية، فإن هذه المرحلة كانت حاسمة في تشكيل مسار إييتشي. فقد بدأ كشاب يطمح للإطاحة بالشوغونية وطرد الأجانب، ثم تحول إلى تابع للشوغونية، فدارس للنظم الغربية، وأخيرًا مسؤولًا في حكومة ميجي التي أطاحت برعاته السابقين. وفي هذه البيئة المتغيرة باستمرار، بنى إييتشي منزله الأول في فوكاجاوا، الذي شكّل بداية حياته كشخص بالغ ووفر له نقطة انطلاق نحو مسيرته المهنية اللامعة كرائد أعمال ورمز للرأسمالية اليابانية.



مبنى “شيبوساوا سيتي بليس إيتاي”، الذي يضم المقر الرئيسي لشركة “شيبوساوا ويرهاوس” وعددًا من الشركات الأخرى، يقع في الموقع الأصلي لمقر شيبوساوا السابق. وتوجد لوحة تذكارية في حديقة صغيرة على طول شارع إيتاي، تحدد موقع هذا المبنى التاريخي. (© Nippon.com)

المحبة الدائمة لفوكاغاوا

بعد استقالته من منصب وزير المالية في حكومة ميجي عام 1873 وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، اتجه شيبوساوا إييتشي إلى القطاع الخاص حيث وضع بصمته كأحد أبرز رواد الأعمال في تاريخ اليابان الحديث. كان من أبرز إنجازاته تأسيس أول بنك وطني في اليابان، الذي أصبح لاحقًا بنك ميزوهو، وهو حجر الأساس للقطاع المصرفي الحديث في البلاد. كما شارك في تأسيس وإدارة العديد من الشركات الأخرى التي ساهمت في تطور الاقتصاد الياباني خلال فترة التحول الصناعي.

في البداية، استقر إييتشي في مساكن مستأجرة في كابوتوتشو بالقرب من مقر البنك الوطني الأول. ولكن مع استقرار أعماله وازدهارها، اشترى قطعة أرض كبيرة تبلغ مساحتها حوالي 10,000 متر مربع في فوكاغاوا وانتقل إليها. قام إييتشي بتكليف المهندس المعماري شيميزو كيسوكي من شركة شيميزوجومي، التي أصبحت فيما بعد شركة شيميزو الحالية، ببناء منزل رئيسي بمساحة تبلغ حوالي 600 متر مربع. تميز العقار بدمجه بين العناصر الطبيعية والوظيفية، حيث كان محاطًا بمساحات خضراء شاسعة. كما شمل بركة شيويري، وهي بركة مياه مالحة تتأثر بحركة المد والجزر، مما أضاف لمسة من الطبيعة الحية إلى التصميم.

إلى جانب منزله، كان مبنى البنك الوطني الأول رمزًا للحداثة في ذلك الوقت. بتصميمه المميز الذي جمع بين الطابع التقليدي الياباني واللمسات الغربية، كان هذا المبنى تحفة معمارية. وقد وثّقت مطبوعات أوكييو-إي الخشبية شكل المبنى، مما يعكس أهميته كرمز لحقبة جديدة من التطور الاقتصادي والحداثة. من خلال هذا الانتقال إلى فوكاغاوا، لم يكن إييتشي يسعى فقط إلى الراحة والاستقرار، بل أراد أيضًا أن يعكس رؤيته للعصر الجديد الذي ساعد في بنائه. كان المنزل ومحيطه شاهدين على نجاحه المهني ودوره المحوري في دفع اليابان نحو حقبة جديدة من الرأسمالية والنمو الاقتصادي.



بركة المياه المصممة على غرار بركة شيويري الأصلية تضفي جمالها على الموقع.(© Nippon.com)



تتميز غرفة الضيوف في الطابق الثاني من المبنى الرئيسي بعمود زخرفي منحوت بمهارة على يد شيميزو كيسوكي.(© Nippon.com)



يتكون سلم المبنى الرئيسي من خشب الكاكي الأسود وبعض الأخشاب النادرة الأخرى.(© Nippon.com)

عاش إييتشي في فوكاغاوا لمدة 12 عامًا، ثم انتقل إلى الإقامة في قصر رائع على الطراز الغربي في كابوتوتشو، الذي صممه المهندس المعماري تاتسونو كينغو “1854-1919”، المسؤول عن تصميم العديد من أقدم المباني على الطراز الغربي في اليابان. وفي سنواته الأخيرة، أقام إييتشي في أسوكاياما، وهي منطقة تقع في كيتا، طوكيو اليوم.

على الرغم من انتقال إييتشي إلى كابوتوتشو، فقد استمر في عمله كعضو في المجلس المحلي لفوكاغاوا ثم رئيسًا للمجلس. وعندما انتقل للعيش في أسوكاياما، تولى أيضًا رئاسة مجلس التعليم في فوكاغاوا. طوال حياته، ظل يحتفظ بفوكاغاوا كمقر إقامته الرسمي المسجل. وبالنظر إلى مشاعره العميقة تجاه المنطقة، فمن المؤكد أنه كان يشعر بالسرور عند عودة منزله إلى موقعه الأصلي في كوتو.

أمضى شيبوساوا إييتشي 12 عامًا في فوكاغاوا، حيث شكلت تلك الفترة مرحلة مهمة من حياته المهنية والاجتماعية. بعد ذلك، انتقل إلى قصر فاخر على الطراز الغربي في كابوتوتشو، صممه المهندس المعماري تاتسونو كينغو، الذي يُعد أحد رواد العمارة الغربية في اليابان، وترك بصمته بتصميم العديد من المباني البارزة خلال تلك الحقبة. لاحقًا، وفي سنواته الأخيرة، استقر إييتشي في أسوكاياما، الواقعة في منطقة كيتا بطوكيو الحالية.

رغم انتقاله إلى كابوتوتشو، ظل إييتشي مرتبطًا بفوكاغاوا عاطفيًا وعمليًا. واصل مشاركته في الحياة العامة للمنطقة، حيث شغل منصب عضو في المجلس المحلي لفوكاغاوا، ثم ترأس المجلس. وعند انتقاله إلى أسوكاياما، لم تنقطع علاقته بالمنطقة، بل تولى رئاسة مجلس التعليم فيها، مما يعكس التزامه المستمر بخدمة المجتمع المحلي الذي عاش فيه.



إييتشي في سنواته الأخيرة. “بإذن من مكتبة البرلمان الوطني”

الحياة في منزل فوكاغاوا

في نهاية القرن التاسع عشر، تم توسيع المنزل بإضافة جناح جديد في الجهة الشرقية ليكون مخصصًا لوالدة كيزو، فيما خضعت بقية أجزاء المبنى لتعديلات لتلبية احتياجات أفراد العائلة، بما في ذلك توكوجي وكيزو. في عام 1908، انتقل المبنى من فوكاغاوا إلى ميتا، وهو التحرك الذي شكل جزءًا من الانتقال الأكبر في حياة العائلة.

تعد صورة شهيرة تم التقاطها في عام 1925 واحدة من أبرز الصور التي توثق الأجيال المتعاقبة من عائلة شيبوساوا. تظهر الصورة إييتشي في لحظة دافئة وهو يحمل حفيده الأكبر ماساهيدي، وتعبّر ابتسامته اللطيفة عن العلاقة القوية والحميمة بين الأجيال. كانت هذه الصورة، التي التُقطت بعد عودة كيزو وعائلته من مهمتهم في لندن، تجسد رابطة الأسرة الممتدة والتاريخ العائلي الغني، مما يضيف بعدًا إنسانيًا وثقافيًا لحياة شيبوساوا إييتشي وأسرته.



إييتشي يداعب حفيده الأكبر ماساهيدي على ركبته، مع ابنه توكوجي على يساره، بينما يقف حفيده كيزو في منتصف الخلف. “بإذن من مؤسسة شيبوساوا إييتشي التذكارية”



تم التقاط الصورة في هذه الغرفة في الطابق الأول من المبنى الرئيسي. (© Nippon.com)

في عام 1930، أُضيف جناح على الطراز الغربي إلى المنزل القائم في ميتا، مما أعطاه مظهرًا مميزًا يمزج بين الأساليب المعمارية الغربية واليابانية. كان هذا الجزء من المنزل بمثابة إقامة لكوزو وعائلته، الذين كانوا يعيشون في بيئة غنية بالأثاث والتجهيزات التي تعكس ذوقهم الرفيع وأساليب حياتهم التي تأثروا بها خلال فترة إقامتهم في الخارج. هذا التحول المعماري يعكس التفاعل بين الثقافات الغربية واليابانية في فترة تحولات كبيرة داخل المجتمع الياباني.

من بين العناصر المثيرة للاهتمام في المنزل كان البيانو الموجود في غرفة الضيوف، والذي يُعتقد أنه تم صنعه في عام 1922 بواسطة شركة ”بيششتاين“، واحدة من شركات صناعة البيانو الشهيرة عالميًا. هذا البيانو، الذي خضع لتجديد كامل أثناء إعادة بناء المنزل، كان جزءًا من تاريخ طويل يرتبط بالأذواق الراقية للعائلة. تظهر سجلات الشراء من مقر الشركة في ألمانيا أنه تم طلب البيانو بواسطة شركة ميتسوبيشي، مما يضيف بعدًا تاريخيًا آخر لهذه القطعة الفريدة من الأثاث.



قاعة الاستقبال الرسمية في الطابق الأول من الجناح المصمم على الطراز الغربي. تم إعادة إنتاج الأثاث والثريا وزخارف السقف الجصية بدقة. (© Nippon.com)



هذا البيانو من إنتاج شركة بيششتاين هو نموذج خاص تم تصنيعه للتصدير إلى آسيا. تم تعزيز أجزائه الملصقة بمسامير للتعامل مع المناخ الرطب. (© Nippon.com)

تصور العديد من الروايات والدراما التاريخية إييتشي وإيواساكي ياتارو، مؤسس مجموعة ميتسوبيشي التجارية، كمتنافسين لا يستطيعان أن يتقبلا بعضهما البعض، لكن الواقع كان أكثر تعقيدًا. على الرغم من اختلاف أساليب عملهما وتوجهاتهما الاقتصادية، كان بينهما احترام متبادل لذكاء كل منهما. في الواقع، تزوج حفيد إييتشي، كيزو، من توكيكو، الأخت الصغرى لزميله في الدراسة، الذي كانت جدته حفيدة ياتارو. هذا الزواج الذي تم في عام 1922، تزامن مع تاريخ صنع البيانو في غرفة الضيوف. من المحتمل أن يكون البيانو هدية زفاف من عائلة إييتشي، مما يعكس الروابط الأسرية والاحترام بين العائلتين.

على الرغم من هذا الاختلاف في أسلوب العمل، فقد أظهر إييتشي احترامًا كبيرًا لذكاء ياتارو، ولم يعارض زواج حفيده من حفيدة منافسه. هناك صورة شهيرة تُظهر إييتشي وهو يبتسم برفق بينما يحمل ماساهيدي، حفيد ياتارو، على ركبته، مما يعكس مشاعر المحبة بين الأجيال المختلفة من العائلات. هذه الخلفية التاريخية تجعل من منزل شيبوساوا السابق معلمًا مهمًا لعشاق التاريخ، حيث يروي قصة التحديات والصراعات التي شكلت جزءًا من تاريخ الأعمال اليابانية.



تم إعادة إنشاء النوافذ الزجاجية الملونة في غرفة الطعام على أساس لوحين تم الحفاظ عليهما. (© Nippon.com)



تم إضافة تعزيزات مقاومة للزلازل عند نقل المنزل إلى كوتو. ويوفر المصعد الجديد ذو الجدران الزجاجية في العقار إطلالة على الإطار الفولاذي والأقواس القطرية التي تعمل على تقوية الهيكل. (© Nippon.com)

تراث للأجيال القادمة

قد يتساءل القراء عن سبب نقل المقر إلى محافظة أوموري في وقت ما ثم استحواذ شركة شيميزو عليه لاحقًا. في البداية، كان المنزل الذي تم نقله إلى ميتا واستخدم كمرفق للاجتماعات الحكومية قد أصبح متهالكًا مع مرور الزمن، وكانت هناك خطط لهدمه. في هذا السياق، عرض سوجيموتو يوكيو، رئيس شركة تطوير السياحة في توادا في ذلك الوقت، أن يأخذ المنزل من أيدي الحكومة. كان سوجيموتو قد عمل في وقت سابق كخادم منزلي لدى إييتشي، ثم أصبح سكرتيرًا ومضيفًا لمنزل كيزو، حيث كانت عائلته قد تملك مزرعة في أوموري. بعد الحرب العالمية الثانية، انتقل إلى توادا في أوموري، حيث حقق نجاحًا في إدارة الفنادق وتطوير ينبوع ساخن أونسن.

تعرض قصر إييتشي في كابوتوتشو للحريق خلال زلزال كانتو العظيم عام 1923، كما دُمر مسكنه في أسوكاياما جراء القصف في الحرب. ولم يبق سوى هياكل سيين بونكو وبانكورو. ولكي يحافظ على المنزل الذي شهد سنوات عديدة من خدمة عائلة شيبوساوا، قرر سوجيموتو نقله إلى الشمال، إلى منتزه شيبوساوا في كوماكي أونسن، حيث كان يديره. لكن في عام 2004، انهارت شركته، وفي النهاية، استحوذت شركة شيميزو على المنزل.



غرفة الخادم عند مدخل المنزل، والتي من المفترض أن سوغيموتو كان يشغلها أثناء خدمته لعائلة شيبوساوا. (© Nippon.com)

بالنسبة لعائلة شيميزوغومي، لم يكن إييتشي مجرد عميل. فعندما توفي ميتسونوسوكي، من الجيل الثالث لشركة شيميزوغومي، فجأة في عام 1887 وكان ابنه وخليفته يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط، طلبت الشركة من إييتشي أن يصبح مستشارًا لها. واصل إييتشي تقديم المدخلات الإدارية على مدار الثلاثين عامًا التالية. علاوة على ذلك، يعد المبنى الرئيسي لمنزل فوكاغاوا الهيكل الوحيد المتبقي الذي بناه كيسوكي، رئيس الجيل الثاني من عائلة شيميزوغومي. هذا المنزل، الذي شهد دعم إييتشي للشركة أثناء محنتها، أصبح إرثًا مهمًا وشهادة على مهارات كيسوكي والمكان المثالي لدراسة جذور شركة شيميزو وروح الإبداع التي طبعتها.

كل هذا يوضح سبب اعتبار منزل شيبوساوا السابق محورًا لمجمع نوفاري، المعروف بـ ”جسر المستقبل“ لشركة شيميزو. في الواقع، كان موظفو شيميزو الشباب يزورون هذا المكان، الذي كان يشكل جزءًا من تاريخهم. جنبًا إلى جنب مع أرشيفات نوفاري، سيتم فتح الموقع للجمهور في وقت لاحق. في الوقت الحالي، يمكن لزوار المنطقة إلقاء نظرة خاطفة على المنزل من حديقة شيومي شيبوساوا على طول القناة. هنا يلتقي الماضي، في هيئة المبنى الذي شُيد في سبعينيات القرن التاسع عشر، بالمستقبل الذي يرمز إليه إنجاز شيميزو في بناء برج أزابوداي هيلز موري جي بي، أطول مبنى في اليابان، الذي يقع إلى الجنوب في وسط طوكيو.



منزل شيبوساوا السابق، كما يظهر من منتزه شيومي شيبوساوا. (© Nippon.com)



قاعة مركز نوفاري، المفتوحة للجمهور، هي مساحة عرض تضم عروضًا مرتبطة بشركة شيميزو.(© Nippon.com)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: منزل شيبوساوا السابق، عاد إلى كوتو بعد غياب دام 115 عامًا، هاشينو يوكينوري)