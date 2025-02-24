لماذا يجب أن تكون محافظة فوكوي على قائمتك السياحية في اليابان؟
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المعابد الشنتوية المرتبطة بأصول الورق الياباني التقليدي
أصبحت المعابد الشنتوية المرتبطة بأصول الورق الياباني التقليدي واحدة من أبرز معالم الجذب السياحي في محافظة فوكوي بعد تمديد خدمة قطارات الطلقة ”هوكوريكو شينكانسن“ من مدينة كانازاوا إلى مدينة تسوروغا، الذي بدأ في 16 مارس/آذار 2024. أسهم هذا الامتداد في ازدهار سياحي ملحوظ في فوكوي، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 20% مقارنة بعام 2023.
من بين هذه الوجهات المميزة معبد أوكاموتو ومعبد أوتاكي، الواقعين في مدينة إيتشيزين بمحافظة فوكوي، على بعد 15 دقيقة بالسيارة من محطة ”إيتشيزين تاكيفو“. يُشار إلى أن المنطقة مشهورة بكونها مسقط رأس الورق الياباني التقليدي (واشي)، حيث يعتقد أن هذه المعابد تحتضن أرواح الأسلاف الذين ساهموا في تطوير هذه الحرفة العريقة.
ازدادت شهرة هذه المعابد بعد ظهور مشاهد للممثلة اليابانية الشهيرة ”يوشيناغا سايوري“ وهي تصلي فيهما، ضمن مقاطع فيديو ترويجية لشركة السكك الحديدية ”جي آر“، مما أضاف جاذبية خاصة لهما وسلط الضوء على مكانتهما الثقافية والتاريخية.
خلال حقبة إيدو (1603-1868)، كانت محافظة فوكوي الحالية مقسمة بين مقاطعتي ”إيتشيزين“ في الشمال الشرقي و”واكاسا“ في الجنوب الغربي. تُشتهر مدينة إيتشيزين الحالية، الواقعة في وسط فوكوي، بإنتاج ورق الواشي التقليدي، الذي يتميز بجودته وتنوعه وإنتاجه الكبير. يُعد ورق إيتشيزين ”هوشو“ وورق ”تورينوكو“، المستخدمان في المناسبات الخاصة، من أبرز الأمثلة على ذلك، وقد تم تصنيفهما كممتلكات ثقافية مهمة من قبل الدولة.
وتضم المنطقة مركز ”إيتشيزين واشي نو ساتو“ (قرية إيتشيزين واشي)، التي تقع على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من مزاري أوكاموتو وأوتاكي. يُعد هذا المركز وجهة رئيسية لإنتاج ورق الواشي التقليدي وجذب السياح المهتمين بالتعرف على هذه الحرفة العريقة. في قلب المساحات الخضراء المحيطة بالمنطقة، يوجد مزار آخر مخصص لتكريم ”كاواكامي غوزين“، الشخصية الأسطورية التي تُنسب إليها ابتكارات ورق الواشي.
تُمثل هذه المواقع مجتمعةً مزيجًا من التاريخ والثقافة والحرف اليدوية التي جعلت من فوكوي وجهة فريدة لمحبي التراث الياباني التقليدي.
موقعان مقدسان
يعود تاريخ مزار أوكاموتو إلى 1500 عام، ويحمل في طياته أسطورة تحكي عن امرأة جميلة ظهرت عند الروافد العليا لنهر أوكاموتو. ووفقًا للأسطورة، قالت المرأة للسكان المحليين: ”تقع هذه القرية في وادٍ صغير، ولا توجد بها سوى أراضٍ زراعية محدودة. لكنها مباركة بالمياه النقية والبيئة الطبيعية. إذا استخدمتم أيديكم لإنتاج الورق، فستزدهر هذه القرية“.
بعد ذلك، شرعت هذه المرأة الغامضة في تعليم أهل القرية فن صناعة الورق. لم تكشف المرأة عن اسمها أبدًا، واكتفت بالقول إنها جاءت من المنبع (كاواكامي). وقد بدأ السكان المحليون يعتمدون على صناعة الورق كمصدر رزق، وأطلقوا على تلك المرأة اسم ”كاواكامي غوزين“ أو ”سيدة المنبع“. تكريمًا لدورها في تحسين حياة أهل القرية، قاموا ببناء مزار أوكاموتو ليعبروا عن احترامهم وامتنانهم لها باعتبارها مبتكرة صناعتهم.
تُعد هذه القصة أساسًا للتراث الثقافي الذي تحتفي به مدينة إيتشيزين اليوم، حيث يُعتبر ورق الواشي التقليدي إرثًا فريدًا يمتزج فيه الإبداع الإنساني مع طبيعة المنطقة.
وفي غضون ذلك، كانت بداية مزار أوتاكي بمراسم نقل احتفالية لأحد الآلهة إلى موقعه الجديد بواسطة القائد ”أوتومو نو موراجي أوتاكي“ في عهد الإمبراطورة سويكو (592-638).
وفي وقت لاحق، زار ”تايتشو“، وهو راهب زاهد جبلي من طائفة شوغيندو، موقع المزار وأسس معبد ”أوتاكي تشيغو غونغين“. والإلهة الحارسة لمزار ”أوتاكي“ هي ”كاواكامي غوزين“، وآلهته المقدسة الرئيسية هي ”كونيتوكوتاتشي نو ميكوتو“ و ”إيزاناغي نو ميكوتو“. كما تأسس معبد أوتاكي في الأراضي كمنشأة بوذية للإشراف على منطقة المزار“، مما يسلط الضوء على مكانته كموقع مقدس يجمع بين الشنتوية والبوذية.
التبجيل كآلهة في عالم صناعة الورق الياباني
تُعرف مدينة تايتشو بالطقوس والمراسم التعبدية المرتبطة بجبل ”هاكوسان“، أحد الجبال المقدسة في اليابان، والذي يقع على الحدود بين المقاطعات القديمة كاغا (محافظة إيشيكاوا حاليًا) ومينو (محافظة غيفو حاليًا).
ازدهرت مدينة أوتاكي، الواقعة في سفوح الجبل، كمركز للعبادة خلال حقبة هييآن (794-1185)، حينما كانت المعتقدات الدينية المرتبطة بجبل هاكوسان شائعة على نطاق واسع. بحلول العصور الوسطى، أصبحت أوتاكي مركزًا دينيًا رئيسيًا، حيث ضمت 48 مبنًى دينيًا وأكثر من 700 راهب.
ومع ذلك، تعرض الموقع للتدمير خلال حملة القمع التي شنها القائد العسكري أودا نوبوناغا (1534-1582) ضد حركة إيكّو-إيكّي، وهي انتفاضة بقيادة طائفة جودو شينشو البوذية. وعلى الرغم من ذلك، أُعيد بناء الموقع وتجديده لاحقًا.
في حقبة إيدو (1603-1868)، حظي معبد المدينة بحماية القادة الإقطاعيين المتعاقبين، وأصبح مكانًا مخصصًا لعبادة الإلهة المرتبطة بصناعة ورق الواشي المحلي، الذي يُعتبر أحد رموز إيتشيزين واشي التقليدي الشهير.
مع إصدار اليابان لقانون فصل البوذية عن الشنتوية في عام 1868، تم إغلاق معبد أوتاكي، ولم يتبق سوى مزار أوتاكي. وفي نفس العام، أصدرت حكومة ميجي الجديدة أول أوراق نقدية وطنية يابانية، التي تم تصنيعها من ورق إيتشيزين واشي، مما عزز مكانة هذه الصناعة التقليدية.
في عام 1923، قامت إدارة الطباعة التابعة لوزارة الخزانة بتكريم روح ”كاواكامي غوزن“، التي كانت تُعتبر جزءًا من الإلهة الرئيسية لمزار أوكاموتو. وأصبحت تُعد رمزًا مقدسًا مرتبطًا بازدهار صناعة الورق في اليابان، مما جعلها محط تقدير واسع في هذا المجال.
في الوقت الحالي، تقع القاعات الرئيسية الصغيرة لمزاراي أوكاموتو وأوتاكي جنبًا إلى جنب في منطقة ”أوكو نو إن“ (قدس الأقداس) أعلى قمة جبل ”دايتوكو“ (المعروف أيضًا بجبل غونجين)، وهي القمة التي تشكل الجزء الخلفي من المزار. أما عند قاعدة الجبل، فتوجد قاعة مشتركة بُنيت كنقطة وصول مريحة لتيسير العبادة الموجهة نحو المعبدين، ما يجعلها محطة تجمع للزوار الراغبين في تقدير إرث الورق الياباني التقليدي وروح الإبداع التي زرعتها كاواكامي غوزن.
السقف الأكثر تعقيدًا في اليابان
تم الانتهاء من بناء القاعة الرئيسية للمعبد السفلي، بالشكل الذي نراه اليوم، في عام 1843 على يد النجار الشهير أوكوبو كانزايمون، الذي يُنسب إليه أيضًا بناء بوابة المبعوث الإمبراطوري لمعبد إيهيدجي، المعبد الرئيسي لطائفة سوتو زين البوذية في محافظة فوكوي.
وعلى الرغم من شيوع رؤية تصميم يجمع بين معبد أمامي وقاعة رئيسية، فإن ما يميز هذا المزار هو السقف المتقن الذي يُعد عنصرًا معماريًا استثنائيًا. القاعة الرئيسية بُنيت على طراز ”الفتحة الواحدة“، حيث تتصل مباشرة بالسقف المائل لمدخل المزار الأمامي. ويُكمل هذا التصميم الجملون المدبب المتصل بلوح خشبي مثلث، مزين بنقوش زخرفية دقيقة، ما منح المزار شهرة بامتلاكه أكثر الأسقف تعقيدًا في اليابان.
النقوش المزخرفة تحت حواف السقف تُعيد إلى الأذهان أسلوب البناء المميز للمزارات المختلطة في حقبة إيدو، حينما كانت الشنتوية والبوذية تُمارسان معًا. كما أن النقوش الموجودة داخل القاعة الرئيسية، المستوحاة من الأساطير الصينية القديمة، تلفت الانتباه وتستحق الدراسة بعمق.
إن الدمج بين المزار الأمامي والقاعة الرئيسية، إلى جانب بقايا الهندسة المعمارية التي تجمع بين المعتقدات الشنتوية والبوذية، بالإضافة إلى التصميم المتقن، جعلت هذا المزار مقصدًا بارزًا يستقطب الزوار الباحثين عن العمق التاريخي والإبداع الفني في آنٍ واحد.
مزاراي أوكاموتو وأوتاكي
- العنوان: 13-1 أوتاكيتشو، مدينة إيتشيزين، محافظة فوكوي
- ساعات العمل: مفتوح على الدوام
- الموقع الإلكتروني:
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/188673
(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. البحث والمادة النصية والصور من إعداد Nippon.com)