منحدرات توجينبو الصخرية... لوحة شكلتها الطبيعة اليابانية على مدار العصور

سياحة وسفر

تشتهر منطقة توجينبو في محافظة فوكوي بمنحدراتها الحادة وتشكيلاتها الصخرية الفريدة التي نحتتها قوى الطبيعة عبر آلاف السنين. تقف هذه الصخور البازلتية العملاقة شامخة على طول الساحل، حيث تأخذ أشكالاً مدهشة تشبه الأسد والديناصورات، مما يضفي على المشهد طابعاً درامياً يخطف الأنفاس. يمتزج صوت الأمواج المتلاطمة مع نسيم البحر العليل ليخلق أجواءً ساحرة تجعل من توجينبو وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والمغامرة.

إطلالة خلابة بانورامية

لعل المنحدرات الصخرية في توجينبو في مدينة ساكاي بمحافظة فوكوي، هي الأكثر شهرة في اليابان. ولطالما كانت تلك المنحدرات العمودية التي يصل ارتفاعها إلى 25 مترا من المواقع المفضلة لتصوير مشاهد من أفلام ومسلسلات التلفزيونية غالبا ما تتضمن جرائم قتل أو انتحارا أو لحظات يقترب فيها محقق الشرطة من مجرم. فالمنحدرات الشاهقة التي تضربها أمواج بحر اليابان العاتية، غالبا ما تولد شعورا بعدم الارتياح سيترك دون أدنى شك انطباعا حتى لدى الأشخاص الذين لم يسبق لهم زيارة المنطقة.

تتشكل المنحدرات العمودية من حمم ناتجة عن ثوران بركاني بعد أن تبرد وتتقلص، وتتخذ الشقوق أشكالا متعددة الأضلاع. تكونت الأعمدة البازلتية في توجينبو بفعل تآكل الحمم البركانية منذ 13 مليون عام بسبب حركة الأمواج، ما أدى إلى تشكل مناظر طبيعية درامية تحظى بإعجابنا اليوم.



معلّم طبيعي حجري في توجينبو، تظهر في الخلفية إلى اليمين جزيرة أوشيما المقدسة (© Nippon.com)



منظر لتوجينبو من البحر. المنحدرات عند خليج أويكي في الوسط هي أعلى نقطة في التشكيل الصخري (© Nippon.com)

تم تصنيف توجينبو كموقع للجمال الطبيعي ومعلَم طبيعي، وهي منطقة محمية بشكل خاص ضمن متنزه ”إيتشيزين-كاغ كايغان شبه الوطني“. ومن أجل المحافظة على المظهر الطبيعي للمنطقة ومناظرها الجذابة، لم يتم تركيب سياج فيها وبإمكان الزوار التمشي على طوال الطريق إلى حافة المنحدرات. المناطق الشاهقة تصيب بالدوار، ولكن مشاهدة هذا المنظر الخلاب تستحق أن يشعر المرء بضعف يجعل القدمين ترتعدان. تقود السلالم إلى الشاطئ الصخري في سينجوجيكي، ما يتيح إلقاء نظرة جانبية عن قرب على الأعمدة الصخرية.



منظر من الأعلى على حافة أويكي. يتعين السير بحرص بسبب وعورة المنطقة وصعوبة تثبيت القدمين فيها (© Nippon.com)



طريق النزول إلى سينجوجيكي هو أبرز المعالم التي يمكن مشاهدتها عند زيارة توجينبو. التشكيل الصخري قبالة الشاطئ مباشرة يعرف باسم ”غونكان-إيوا (صخرة السفينة الحربية)“ (© Nippon.com)



سطح منطقة سينجوجيكي نسبيا مستوٍ، ما يجعله آمنا للصغار والكبار من الزوار. (© Nippon.com)

مناظر خلابة وتشكيلات صخرية غير عادية

يُوصى الزوار أيضا بتأمل توجينبو من البحر. بالقرب من أويكي التي تضم أعلى المنحدرات الصخرية، تنطلق قوارب سياحية في جولة بحرية تستغرق 30 دقيقة حتى أوشيما على بعد 1.5 كيلومتر إلى الشمال. تستحق الجولة العناء للاستمتاع بمناظر خلابة لا يتسنى مشاهدتها من اليابسة، علاوة على الكثير من التشكيلات الصخرية الغريبة على طول الطريق.



تصطف مطاعم مأكولات لبحرية ومقاهٍ ومتاجر لبيع الهدايا التذكارية على جانبي شارع يقود إلى درج يؤدي إلى الشاطئ الصخري وكشك بيع تذاكر ركوب القوارب السياحية. (© Nippon.com)



تنطلق القوارب السياحية كل 15 إلى 20 دقيقة (© Nippon.com)

تعد أوشيما أكبر الجزر قبالة ساحل إيتشيزين، وتحظى بقدسية منذ غابر العصور. الجزيرة غير مأهولة بالناس، ولكنها تحتوي على منارة أوشيما ومعبد أوميناتو الشينتوي الذي يقال إنه شُيِّد في منتصف القرن السابع.

بعض المنحدرات العمودية للجزيرة تكون بزاوية 45 درجة والبعض الآخر عبارة عن تشكيلات تشبه قرص العسل تتدلى رأسا على عقب، ويمكن مشاهدتها من المياه. وهي مختلفة في شكلها عن المنحدرات في توجينبو وتعكس جوا غامضا.



منظر لجزيرة أوشيما من قارب سياحي. تشكل الأعمدة الصخرية المائلة النصف الأيسر من الجزيرة. يمكن للزوار الوصول إلى الجزيرة عبر جسر أوشيما ذي اللون القرمزي الذي يظهر على يمين الصورة (© Nippon.com)



بوابة توري الحمراء لمعبد أوميناتو في الجزيرة تظهر أعلى المنحدر الصخري الذي يشبه قرص العسل. (© Nippon.com)

موقع رائع للاستمتاع بغروب الشمس

يُطلق على التشكيلات الصخرية التي يمكن رؤيتها من المياه أسماء مثل ”صخرة الأسد“ و ”صخرة الشمعة“ و ”صخرة اللوحة القابلة للطي ذات الألواح الستة“، والتي يتم وصفها بمجرد ظهورها. هناك نتوء صخري اُكتشف مؤخرا يطلق عليه اسم ”تيرا-بو“ على اسم الديناصور ”تيرانوصور“. أصبح النتوء الصخري أحد أبرز المعالم في توجينبو بعد حوالي أربع سنوات من اكتشافه. تُعتبر محافظة فوكوي المكان الأكثر اكتشفا لأحافير الديناصورات في اليابان، ولذلك يُطلق عليها اسم ”مملكة الديناصورات“.

في الأيام التي يكون فيها البحر هادئا، تنطلق القوارب السياحية حتى خليج أويكي، ما يمنح الزوار رؤية جيدة للصخور العمودية العملاقة هناك.



صخرة الأسد (في الوسط) تشبه أسدا جالسا ينظر باتجاه اليابسة (© Nippon.com)



الصخرة التي حولها دائرة حمراء تقع على ارتفاع منخفض في المياه، وتبدو وكأنها من نوع ديناصورات تيرانوصور، ولذلك أطلق عليها اسم تيرا-بو بعد مسابقة شعبية لتسمية الصخرة في عام 2023. (© Nippon.com)



المنحدرات الصخرية الشاهقة التي تحيط بخليج أويكي مثيرة حقا للإعجاب. (© Nippon.com)

بالمناسبة، يقال إن توجينبو سُميت على اسم كاهن عاش قديما في معبد هيسينجي القريب، وكان شخصا خشن الطباع ويتمتع بقوة خارقة، وكان مكروها بسبب طرقه الفاسدة. ذات يوم، دعاه كاهن آخر كان منافسا لتوجينبو في الحب من أجل الذهاب في نزهة على طول المنحدرات، حيث انخرطا في حفلة شرب. نام توجينبو بعد إسرافه في الشرب، ليقوم الكاهن الآخر بدفعه من فوق المنحدر. وهذا هو السبب المأساوي إلى حد ما الذي كان وراء اكتساب المناظر الأكثر روعة في المنطقة اسمها.

بعد تمديد خط هوكوريكو شينكانسين من كانازاوا إلى تسوروغا، بات الوصول إلى توجينبو بالحافلة من محطة أوارا أونسن على الخط القطارات ممكنا. تشتهر توجينبو – بالإضافة إلى منحدراتها – بمناظر رائعة لغروب الشمس. إن توقيت الزيارة في وقت متأخر بعد الظهر ثم الاستمتاع بأطباق وفيرة من المأكولات البحرية في نُزل مجاور لينابيع المياه الساخنة، هو طريقة جيدة للاستمتاع بجمال المنطقة.



منظر لتوجينبو عند غروب الشمس، تبدو الصخور كظلال أثناء غروب الشمس. (© Nippon.com)



يتيح برج توجينبو الذي يظهر في خلفية صخرة بيوبويوا (صخرة اللوحة القابلة للطي)، رؤية إطلالات بانورامية رائعة على ساحل إيتشيزين. (© Nippon.com)

توجينبو

العنوان: 64-1 أنتو، ميكونيتشو، ساكاي، محافظة فوكوي

الوصول: على بعد 45 دقيقة بحافلة كيفوكو المتجهة إلى توجينبو من محطة أواورا أونسين التابعة لشركة JR. وعلى بعد 15 دقيقة بحافلة كيفوكو المتجهة إلى توجينبو من محطة ميكوني على سكة حديد إيتشيزين. وعلى بعد 15 دقيقة بالسيارة من مخرج كانازو على طريق هوكوريوكو السريع.

جولات القوارب السياحية في توجينبو: من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 4:00 عصرا، وفي الشتاء (نوفمبر/تشرين الثاني-مارس/آذار) من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 3:30 عصرا. لا تعمل القوارب أيام الأربعاء. الرسوم 1800 ين للأعمار من 12 عاما فأكثر، و900 ين للأعمار من 6 إلى 11 عاما.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص والصور من إعداد Nippon.com. صورة العنوان: المنحدرات في توجينبو تغطيها أشعة الشمس عند الغروب. © Nippon.com)