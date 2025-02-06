الفن والتكنولوجيا يندمجان في طوكيو... تحديثات تيم لاب بلانيتس تأخذك في رحلة ساحرة
سياحة وسفرفن
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مساحة فنية واسعة للعب والتعلم
استقطب متحف تيم لاب بلانيتس الواقع في تويوسو بطوكيو، والذي تديره مجموعة تيم لاب الفنية الرقمية الشهيرة، أكثر من 2.5 مليون زائر خلال عام 2023 فقط. وقد حقق المتحف بفضل هذا الإنجاز الرائع رقما قياسيا عالميا في موسوعة غينيس باعتباره ”المتحف المخصص لمجموعة فنية واحدة الأكثر زيارة“. ومع تزايد شعبيته، توسع المتحف بمقدار 1.5 ضعفا، مضيفا ثلاثة مناطق تفاعلية جديدة.
أكبر هذه المناطق الجديدة منطقة ”الصيد والتجميع في الغابة المقدسة“، وهي مساحة مخصصة لمشاهدة الحيوانات المهددة بالانقراض والمنقرضة. يستخدم الزوار تطبيقا خاصا على هواتفهم الذكية لإطلاق السهام أو الشباك وصيد الحيوانات التي تظهر على الجدران والأرضيات. وعند اصطيادها، تعرض معلومات بيئية مفصلة عن الحيوانات على الشاشة. يمكن للزوار من خلال صيد الحيوانات وإطلاق سراحها بناء مجموعة تضم جميع الأنواع البالغ عددها 82 التي تعيش في الغابة والمحيط، وهي تجربة ممتعة تحظى بإعجاب البالغين والأطفال على حد سواء.
كما أضيفت منطقة جديدة أخرى وهي منطقة ”غابة الألعاب الرياضية“، وقد صممت لتشجيع الزوار على ”فهم العالم جسديا والتفكير بطريقة ثلاثية الأبعاد“. تتميز المساحة بأرضيات مائلة وغير مستوية، حيث يتسبب الزوار أثناء المشي والقفز والتفاعل في تغييرات في العمل الفني مثل نمو كائنات حية استجابة للحركة. تدعو هذه البيئة التفاعلية إلى التأمل في أسرار الطبيعة من خلال المشاركة النشطة.
تتيح منطقة ”تعلم والعب! حديقة المستقبل“ للزوار إنشاء أعمال فنية بشكل تفاعلي، حيث يتناغم إبداعهم مع إبداعات الآخرين لتطوير التجربة باستمرار. يمكن القيام بمسح ضوئي للرسومات التي يرسمونها على الورق مثل الدلافين والطائرات وبذلك تدخل إلى المساحة الفنية للعبة وتتحرك بحرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار تحويل تصميماتهم إلى شارات تعريف بدبوس أو قمصان مخصصة عبر ميزة مصنع السكيتش، ما يضفي طابعا شخصيا على رحلتهم الفنية.
تحول المناطق الجديدة المتحف إلى مساحة نشطة تجمع بين الإبداع والمشاركة البدنية. بفضل مزيجها من الأنشطة الرياضية وصناعة الفن، سيجد الزوار من جميع الأعمار أنفسهم منغمسين في هذا العالم التفاعلي. أعيد افتتاح تيم لاب بلانيتس الموسع في 22 يناير/كانون الثاني، مع الحفاظ على أسعار تذاكر الدخول كما كانت سابقا. ويعد بجذب عشاق الفن والعائلات على حد سواء، ما يعزز مكانته في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
للحصول على تفاصيل حول الحجوزات وأسعار التذاكر، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـتيم لاب بلانيتس في طوكيو DMM (رابط خارجي).
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 22 يناير/كانون الثاني 2025، الترجمة من الإنجليزية. التقرير والنص والصور من إعداد Nippon.com)