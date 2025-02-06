الفن والتكنولوجيا يندمجان في طوكيو... تحديثات تيم لاب بلانيتس تأخذك في رحلة ساحرة

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أصبح متحف تيم لاب بلانيتس في طوكيو أكثر إبهارًا مع إضافة ثلاث مناطق جديدة تأخذ الزوار في رحلة فنية تفاعلية غير مسبوقة. وتشمل هذه الإضافات ”الصيد والتجميع في الغابة المقدسة“، حيث يمتزج الإبداع الرقمي مع الطبيعة، و”غابة الألعاب الرياضية“ التي تحفز الحواس عبر الحركة، و”التعلم واللعب! حديقة المستقبل“، حيث يندمج الخيال مع التكنولوجيا. هذه التوسعات تجعل من المتحف تجربة غامرة أكثر من أي وقت مضى، تدعو الزوار لاستكشاف حدود الفن والتفاعل بطرق مبتكرة.

مساحة فنية واسعة للعب والتعلم

استقطب متحف تيم لاب بلانيتس الواقع في تويوسو بطوكيو، والذي تديره مجموعة تيم لاب الفنية الرقمية الشهيرة، أكثر من 2.5 مليون زائر خلال عام 2023 فقط. وقد حقق المتحف بفضل هذا الإنجاز الرائع رقما قياسيا عالميا في موسوعة غينيس باعتباره ”المتحف المخصص لمجموعة فنية واحدة الأكثر زيارة“. ومع تزايد شعبيته، توسع المتحف بمقدار 1.5 ضعفا، مضيفا ثلاثة مناطق تفاعلية جديدة.

أكبر هذه المناطق الجديدة منطقة ”الصيد والتجميع في الغابة المقدسة“، وهي مساحة مخصصة لمشاهدة الحيوانات المهددة بالانقراض والمنقرضة. يستخدم الزوار تطبيقا خاصا على هواتفهم الذكية لإطلاق السهام أو الشباك وصيد الحيوانات التي تظهر على الجدران والأرضيات. وعند اصطيادها، تعرض معلومات بيئية مفصلة عن الحيوانات على الشاشة. يمكن للزوار من خلال صيد الحيوانات وإطلاق سراحها بناء مجموعة تضم جميع الأنواع البالغ عددها 82 التي تعيش في الغابة والمحيط، وهي تجربة ممتعة تحظى بإعجاب البالغين والأطفال على حد سواء.



تتجول حيوانات مهددة بالانقراض ومنقرضة عبر غابات وبحار. يمكنك اصطياد الأفيال بلمسة واحدة. (© Nippon.com)

كما أضيفت منطقة جديدة أخرى وهي منطقة ”غابة الألعاب الرياضية“، وقد صممت لتشجيع الزوار على ”فهم العالم جسديا والتفكير بطريقة ثلاثية الأبعاد“. تتميز المساحة بأرضيات مائلة وغير مستوية، حيث يتسبب الزوار أثناء المشي والقفز والتفاعل في تغييرات في العمل الفني مثل نمو كائنات حية استجابة للحركة. تدعو هذه البيئة التفاعلية إلى التأمل في أسرار الطبيعة من خلال المشاركة النشطة.



ادعس على كرات متطابقة باللون لتفقيس يرقات نابضة بالحياة في لعبة ”الكرات الدوارة السريعة في بيت اليرقات“. (© Nippon.com)



تظهر الكواكب تحت الأقدام، وتتحول إلى نجوم أو ثقوب سوداء مع كل قفزة في لعبة ”عالم متعدد القفزات“. (© Nippon.com)

تتيح منطقة ”تعلم والعب! حديقة المستقبل“ للزوار إنشاء أعمال فنية بشكل تفاعلي، حيث يتناغم إبداعهم مع إبداعات الآخرين لتطوير التجربة باستمرار. يمكن القيام بمسح ضوئي للرسومات التي يرسمونها على الورق مثل الدلافين والطائرات وبذلك تدخل إلى المساحة الفنية للعبة وتتحرك بحرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار تحويل تصميماتهم إلى شارات تعريف بدبوس أو قمصان مخصصة عبر ميزة مصنع السكيتش، ما يضفي طابعا شخصيا على رحلتهم الفنية.



تتحول الرسومات إلى مخلوقات ثلاثية الأبعاد تنبض بالحياة وتتحرك عبر الجدران، ويمكن التحكم فيها عبر الهاتف الذكي في لعبة ”عالم سكيتش البيئة“. (© Nippon.com)



أضف طوابع أو رسومات عفوية إلى مجموعة متنوعة من العوالم المصغرة في لعبة ”حيث يعيش الصغار“. (© Nippon.com)

تحول المناطق الجديدة المتحف إلى مساحة نشطة تجمع بين الإبداع والمشاركة البدنية. بفضل مزيجها من الأنشطة الرياضية وصناعة الفن، سيجد الزوار من جميع الأعمار أنفسهم منغمسين في هذا العالم التفاعلي. أعيد افتتاح تيم لاب بلانيتس الموسع في 22 يناير/كانون الثاني، مع الحفاظ على أسعار تذاكر الدخول كما كانت سابقا. ويعد بجذب عشاق الفن والعائلات على حد سواء، ما يعزز مكانته في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



اعبر فوق القضبان المعلقة التي تصدر نغمات فريدة في لعبة ”تسلق هوائي عبر سرب من الطيور الملونة“. (© Nippon.com)



اعبر منصات غير مستقرة تتغير ألوانها وأصواتها في لعبة ”أحجار التوازن في العالم الخفي“. (© Nippon.com)



انزلق عبر حقل من الأشجار المثمرة في لعبة ”الانزلاق عبر حقل فاكهة“. (© Nippon.com)



جرب نظاما بيئيا يعتمد على البقاء على قيد الحياة مع لعبة ”غرافيتي الطبيعة“ حيث تصبح الكائنات التي يرسمها الزوار نابضة بالحياة. (© Nippon.com)



ضحوِّل أعمالك الفنية إلى سلع مخصصة عن طريق مصنع السكيتش (على اليسار)، متجر جديد يبيع أزهار الأوركيد المعروضة في منطقة الحديقة (على اليمين). (© Nippon.com)

للحصول على تفاصيل حول الحجوزات وأسعار التذاكر، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـتيم لاب بلانيتس في طوكيو DMM (رابط خارجي).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 22 يناير/كانون الثاني 2025، الترجمة من الإنجليزية. التقرير والنص والصور من إعداد Nippon.com)