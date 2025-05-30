مناظر خلابة وممرات سحرية: هضبة وكهف أكيوشي وجهة المغامرين في اليابان

سياحة وسفر

من قلب هضبة أكيوشيداي الساحرة في محافظة ياماغوتشي، تنكشف أمامنا لوحة طبيعية مذهلة نُحتت عبر مئات ملايين السنين، حيث تتعانق التلال الكارستية الفريدة مع السماء في مشهد يخطف الأنفاس. لكن روعة المكان لا تقتصر على سطحه فقط — ففي الأعماق، يدعونا كهف أكيوشيدو العملاق لاكتشاف عالم خفي من العجائب الجيولوجية، وسط تشكيلات صخرية مدهشة وممرات تحت الأرض تثير الخيال.

كنوز ياماغوتشي الطبيعية

”أكيوشيداي“ هي هضبة مترامية الأطراف في منطقة ”مينه“ الريفية بمحافظة ياماغوتشي، ويبلغ ارتفاعها حوالي 300 متر، وتتخللها تكوينات الحجر الجيري الكارستية. ويعود تاريخها إلى حوالي 350 مليون سنة. وقد أدى نمو الشعاب المرجانية وتغطيتها بالرواسب على مدى آلاف السنين إلى ظهور طبقات من الحجر الجيري، والتي ارتفعت فوق السطح بفعل النشاط التكتوني. ثم أدت سنوات من هطول الأمطار إلى تآكل طبقات الحجر الجيري لتشكل التكوينات الكارستية البارزة من التربة.

ويذوب الحجر الجيري بسهولة نسبية في الماء، لذا فإن الماء المتسرب عبر التربة على مر القرون قد حفر أيضًا كهوفًا تحت السهل، مسببًا انهيارات وانخفاضات في مستوى السطح. وقد صنّفت الحكومة اليابانية منطقة أكيوشيداي، المليئة بهذه المنخفضات والمُزينة بتكوينات كارستية مُتآكلة، معلمًا طبيعيًا مميزًا.



منظر لمتنزه أكيوشيداي شبه الوطني من أعلى مرصد كارست. (© Nippon.com)

ويوجد أكثر من 400 كهف في الحجر الجيري أسفل هضبة أكيوشيداي. أكبرها كهف أكيوشيدو، وهو أيضًا معلم طبيعي خاص. يبلغ طوله الإجمالي 10,7 كيلومترًا، مما يجعله ثاني أطول كهف في اليابان بعد كهف ”أكادو“ في محافظة إيواتيه، الذي يبلغ طوله 23,7 كيلومترًا. وحوالي كيلومترًا واحدًا من طوله مفتوح للجولات السياحية، مع إضاءة وممرات، ويُعد من أشهر المعالم السياحية في المحافظة.



يضم مجمع الكهوف مساحات مفتوحة واسعة. وتظهر هذه الصورة تكوينًا صخريًا يُسمى ”تشيماتشيدا“ في أسفل كهف ”سينجوجيكي“، الذي يبلغ عرضه 80 مترًا وطوله 175 مترًا. (© Nippon.com)



السقف فوق كهف ”سينجوجيكي“ مغطى بعدد لا يحصى من ”الهوابط“، والتي تسمى ”كاسازوكوشي“، أو ”المظلات المعلقة“. (© Nippon.com)

الدخول إلى كهف ضخم

يقع المدخل الرئيسي لكهف أكيوشيدو في الطرف الجنوبي، وآخر في الطرف الشمالي يُسمى ”كوروتانيغوتشي“. ويوجد مدخل مُجهز بمصعد في منتصف مسار الجولة يؤدي إلى مخرج بالقرب من ”مرصد أكيوشيداي كارست“. يشتري معظم الزوار تذاكرهم من المدخل الرئيسي، الذي يقع في نهاية شارع تسوقي حيوي، وتصطف على جانبيه متاجر الهدايا التذكارية والمطاعم وغيرها.



مكتب التذاكر عند المدخل الرئيسي للكهف. (© Nippon.com)



تتوفر حافلة نقل مكوكية بين محطة مدخل ”كوروتاني“، ومحطة أكيوشيداي بالقرب من منصة مرصد كارست، ومحطة أكيوشيدو عند المدخل الرئيسي في عطلات نهاية الأسبوع. وتعمل الحافلة خمس مرات فقط يوميًا، لذا يرجي التأكد من مواعيد مغادرتها. (© Nippon.com)

ويُعدّ مدخل كهف أكيوشيدو الرئيسي معلمًا يستحق المشاهدة. وهناك، يؤدي ممرٌّ مُغطّى إلى فجوةٍ صخريةٍ يبلغ ارتفاعها 20 مترًا وعرضها 8 أمتار، حيث يتدفق شلالٌ متدفقٌ، جاعلًا نهر الكهف الجوفي يصعد إلى السطح. ومن هنا جاء اسم الكهف الذي كان مُستخدم حتى أواخر عصر تايشو (1912-1926)، وهو ”تاكيأنا“، أي ”حفرة الشلال“.

وفي عام 1926، زاره ولي العهد هيروهيتو (الذي أصبح إمبراطورًا في العام التالي)، وشهدت هذه المناسبة إعادة تسمية المجمع إلى أكيوشيدو. ويستخدم هذا الاسم نفس قراءة هضبة أكيوشيداي، ولكن بحرف كانجي مختلف، ويقرأه البعض أيضًا باسم ”شوهودو“. وينعكس هذا في اسم المنطقة، ”شوهوتشو“، لذا يرجي الانتباه عند استخدام تطبيقات الخرائط وأدلة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).



المدخل الرئيسي لكهف أكيوشيدو جميل للغاية خاصة في فصل الخريف. (© Nippon.com)

الكثير من الأشياء التي يجب مشاهدتها

عند دخول الكهف، تستقبلك فورًا مساحة تُسمى ”آوتينجو“، أي ”السقف الأزرق“. حيث تنعكس أشعة الشمس المتسللة من خلال الفجوة على الماء المتدفق، مما يُضفي على السقف لونًا أزرق باهتًا. ويمر مسار الجولة عبر مجموعة واسعة من الظواهر والتكوينات الجميلة، مما يملأ الجولة التي تستغرق حوالي ساعة بأشياء تستحق المشاهدة والاستمتاع.

ومن الأماكن التي تجذب الزوار بشكل خاص هي ”هياكوميزارا“، أو ”الصفائح المئة“. حيث يُشكّل الحجر الجيري المُذاب في الماء تكوينات حجرية ذات حواف طبيعية حول البرك، مما يُنتج شيئًا يشبه كومة من الصفائح ذات الحواف المملوءة بالمياه الصافية، والتي تصعد منحدرًا بسيطًا. ويُذكرنا هذا المنظر بحقول الأرز على سفوح التلال في الربيع. وفي الواقع، يوجد أكثر من 500 منها موزعة على أرضية الكهف، وليس 100 فقط.



تبلغ درجة حرارة الهواء داخل الكهف 17 درجة مئوية، باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، لذا يُنصح بارتداء ملابس مناسبة، سهلة وسريعة الارتداء والخلع. (© Nippon.com)



موقع هياكوميزارا الشهير (الصفائح المئة). (© Nippon.com)

وهناك أيضًا أعمدة ضخمة وصخور تُجسّد كائنات متنوعة، ولعلّ أشهر معالم الكهف هو ”كوغانيباشيرا“، أو ”العمود الذهبي“. وهو عمود كلسي ضخم وجميل، يبلغ ارتفاعه 15 مترًا وعرضه 4 أمتار. وقد يبدو كعمود معبد ضخم تحت الأرض أو شلال متجمد يتدفق من السقف، مع لمسة من النسيج المُشبَّك الأنيق.

والتكلس المسامي، أو ما يعرف بـ الكالس-سينتر، هو شكل مسامي من الحجر الجيري، يلعب دورًا في تكوينات مثل شلال ”سيكايكا نو تاكي“ (شلال الكالس-سينتر) و”كوراغى تاكينوبوري“ (قنديل البحر متسلق الشلال). ويترسب الحجر الجيري المذاب في قطرات الماء تدريجيًا على مر القرون، مكونًا مجسمات حجرية تشبه هيئة البشر، تحمل أسماء مثل ”غانكوتسوو“ (ملك الكهوف) و”ماريا كانون“، وهو اسم يجمع بين السيدة مريم في التقاليد المسيحية والبوديساتفا البوذية أفالوكيتسافارا.



يقع عمود ”كوغانيباشيرا“ خلف حجرة كهف ”سينجوجيكي“ مباشرةً. (© Nippon.com)



يبدو هذا التكوين كقنديل بحر يسبح أعلى شلال. (© Nippon.com)



عمود غانكوتسو، المُكوّن من عدة أعمدة حجرية ممزوجة مع بعضها، تضفي احساسًا بوجود هالة روحية تحمي الكهف. (© Nippon.com)

وبعد الاستمتاع بجولة المشي، ننصحك باستقلال المصعد إلى أكيوشيداي. ثم مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام لمدة سبع أو ثماني دقائق إلى منصة المراقبة المثالية للاستمتاع بالمناظر، وهناك مسارات رائعة للتمشية عبر الهضبة لتتمكن من تأمل التاريخ الطبيعي الممتد على مدى مئات الملايين من السنين.

ويضم مركز ”منجم أكيوشيداي الجيولوجي“، أو ”كارستار“، المجاور للمرصد، مقهىً ومساحة استراحة مجانية. كما تتوفر دراجات هوائية للإيجار وعربات كهربائية يستمتع العديد من الزوار باستخدامها للتجول على طريق كارست الممتد من الشمال إلى الجنوب عبر الهضبة.



يقع مرصد ”كارست“ على اليمين، ومركز ”كارستار“ على اليسار. (© Nippon.com)



توجد خمسة مسارات مُخططة للمشي عبر الهضبة. أقصرها هو مسار مرصد كارست، وتستغرق الرحلة حوالي ساعة ذهابًا وإيابًا. (© Nippon.com)

كهف أكيوشيدو، معلم طبيعي خاص

الموقع: 34491-1 أكيوشي، منطقة شوهوتشو، مدينة مينه، محافظة ياماغوتشي

ساعات العمل: من 8:30 صباحًا إلى 6:30 مساءً (مارس/ آذار-نوفمبر/ تشرين الأول)؛ ومن 8:30 صباحًا إلى 5:30 مساءً (ديسمبر/ كانون الأول -فبراير/ شباط). يُسمح بالدخول حتى ساعة واحدة قبل الإغلاق. مدخلا كوروتانيغوتشي والمصعد مفتوحان حتى الساعة 4:30 مساءً.

مفتوح يوميًا

الرسوم: 1,300 ين ياباني (لطلاب المرحلة الثانوية فما فوق)؛ 1,50 ين ياباني (لطلاب المرحلة الإعدادية)؛ 700 ين ياباني (لطلاب المرحلة الابتدائية).

الوصول: يستغرق الوصول حوالي 40 دقيقة بحافلة بوتشو من محطة جي آر شين-ياماغوتشي إلى مركز حافلات أكيوشيدو.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. التقرير والمادة النصية والصور من إعداد فريق عمل Nippon.com. صورة الموضوع: هياكوميزارا (الصفائح المئة)، أشهر مكان في كهف أكيوشيدو. © Nippon.com.)