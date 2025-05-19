ركوب قطار ”ون بيس“ شينكانسين برفقة القراصنة

سياحة وسفر

يحتفل خط سانيو شينكانسين بالذكرى الخمسين على اكتماله حتى هاكاتا من خلال إطلاق قطار ون بيس الخاص الذي سيبهج بلا شك عشاق سلسلة المانغا والأنمي الشهيرة.

السفر في بحر سيتو الداخلي برفقة قراصنة قبعة القش

أطلقت شركة سكك حديد غرب اليابان (JR West) في 12 أبريل/نيسان قطار ”ون بيس شينكانسين“، بالتعاون مع سلسلة المانغا والأنمي الشهيرة، والذي يعمل على خط سانيو شينكانسين بين شين أوساكا وهاكاتا. يمكن للمسافرين ركوب القطار برفقة شخصية ”مونكي دي لوفي“ الملهمة وبقية طاقم قبعة القش، والانطلاق في رحلة مليئة بالإثارة والمغامرة.

أول قطار في هذه السلسلة هو ”سيتوؤتشي بلو“، المستوحى من مناظر البحر الخلابة التي يمكن رؤيتها على خط سانيو شينكانسين. منذ فترة هييان (794-1185) وحتى فترة المقاطعات المتحاربة (1467-1568)، نشط العديد من القراصنة، بقيادة موراكامي سويغون (قراصنة البحرية)، في بحر سيتو الداخلي. وقد أطلق على هذا المسار الساحلي اسم ”خط السكك الحديدية الكبير Grand Rail“، وهو على غرار ”الخط الكبير Grand Line“ من فيلم ون بيس، لتشجيع المسافرين على جمع الكنوز المتمثلة في المعالم السياحية والمأكولات الخاصة بكل محطة.



صورة لقطار سيتوؤتشي بلو التقطت في مستودع لعربات السكك الحديدية في أوكاياما (© كوسانو سيئتشيرو)



تظهر العربة الأمامية صورة شخصية لوفي على أحد الجانبين، وصورته في هيئته البيضاء القوية ”غير 5“ على الجانب الآخر (© كوسانو سيئتشيرو)



يظهر كل من لوفي وروروونوا زورو أيضا فوق النوافذ (© كوسانو سيئتشيرو)



تنضم سفينة ”ريد فورس“، الخاصة بشانكس وقراصنة الشعر الأحمر، إلى المغامرة (© كوسانو سيئتشيرو)

قطار مليء بالشخصيات المحبوبة

يضم القطار من الداخل تصاميم نابضة بالحياة تجسد شخصيات محبوبة لدى المعجبين، تظهر على أغطية مساند الرأس وأبواب المقصورات وغيرها. حتى أن بعض دورات المياه تحتوي على مرايا مزينة بتصميم ملصق ”شخص مطلوب“، ما يتيح للركاب تخيل أنفسهم كقراصنة مشهورين وضعت عليهم مكافآت ضخمة.

ولإضفاء المزيد من المتعة، يستخدم جرس القطار عند المغادرة أو الوصول إلى المحطات لحن شارة البداية الأولى من الأنمي التلفزيوني ”وي آر!“. وفي بعض المحطات المختارة، تبث الإعلانات داخل القطار بأصوات من يؤدون صوت لوفي وتوني توني تشوبر، فلا تفوت فرصة الاستماع إليهم.



أغطية مساند رأس أصلية تحمل صور الشخصيات (© كوسانو سيئتشيرو)



أبواب المقصورات تثير حماسك لاستكشاف ما بين مقعدك والرف العلوي (© كوسانو سيئتشيرو)



ملصقات ”شخص مطلوب“ صادرة عن البحرية متناثرة في جميع أنحاء القطار (© كوسانو سيئتشيرو)



حوض المغسلة في دورة المياه يشعرك بأنك شخصية شانكس وقد وضعت عليها مكافأة ضخمة، وهو مكان مثالي لالتقاط الصور (© كوسانو سيئتشيرو)



لوفي وزورو يودعانك عند أبواب القطار (© كوسانو سيئتشيرو)

يعمل قطار ون بيس شينكانسين بشكل رئيسي بين شين أوساكا وهاكاتا كجزء من خدمة كوداما. سيطلق في 28 مايو/أيار قطار ”توني توني تشوبر“، يليه قطار ”مونكي دي لوفي“ في 22 يوليو/تموز. وسيتم تشغيل ثلاثة قطارات بالإجمال بشكل عشوائي.

تقتصر الرحلات حتى 7 مايو/أيار على أيام محددة، وستعمل القطارات يوميا من 17 مايو/أيار حتى نهاية يونيو/حزيران. ونظرا لتغيّر الجداول والمحطات حسب اليوم، وعدم تحديد الجدول من يوليو/تموز فصاعدا، ينصح بالتحقق من دليل القطارات على الموقع الرسمي قبل التخطيط لمغامرتك مع لوفي وطاقمه.



باب العربة رقم 2 يحمل اسم نيكو روبين (© كوسانو سيئتشيرو)



ملصق يظهر تصميم القطار بالكامل (© كوسانو سيئتشيرو)



يتيح قطار ون بيس شينكانسين متعة البحث عن شخصياتك المفضلة مثل باغي (أعلى اليسار) ونيفرتاري فيفي (أعلى اليمين) (© كوسانو سيئتشيرو)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص من إعداد Nippon.com. صورة العنوان: قطار ”سيتوؤتشي بلو“ وشخصية لوفي المرسومة على العربة الأمامية. © كوسانو سيئتشيرو)