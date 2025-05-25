لا تفوّت الوليمة: مأكولات بحرية يابانية لا تُقاوم داخل محطة طوكيو!

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عندما يتعلق الأمر بتذوق كنوز البحر الطازجة، فإن ”كايسن-دون“ — ذلك الطبق الزاخر بالمأكولات البحرية الطازجة المصفوفة بعناية فوق طبقة دافئة من الأرز — بات يتفوّق على النيغيري-زوشي في شعبيته، بفضل ألوانه الزاهية، وتنوع مكوناته، وسخائه في الكمية. وفي قلب العاصمة، لا يقتصر الإبداع على هذا الطبق التقليدي فحسب، بل يمتد إلى ابتكارات مثل ”ميلفوي-زوشي“ الذي يشهد إقبالاً واسعًا في محطة طوكيو، ويأسر قلوب الزبائن من جميع الأعمار. أما في سوق تسوكيجي الخارجي، فقد بدأ نوع جديد من المأكولات البحرية المبتكرة بخطف الأضواء، مما يؤكد أن اليابان لا تزال تبرع في الجمع بين تقاليد الطهو وروح الابتكار.

كايسن-دون بألوان زاهية من كل الجوانب

كايسن-دون هو وعاء من الأرز المغطى بقطع أسماك التونة والسلمون وقنفذ البحر والإسقالوب وبيوض الأسماك. وعلى عكس نيغيري-زوشي البسيط، فإن المظهر الفاخر والمذاق الجيد هو السبب وراء إقبال الناس على تناوله، ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت موجة جديدة من كايسن-دون تتميز بـ ”الجاذبية“ وتلفت الانتباه.

ومن أكثر الأطباق مبيعًا هو طبق ”دريم بريتي ميلفوي“ (1,695 ين) من مطعم ”صوساكو سوشي دوكورو تاكيموتو“ الذي لا يقع بالقرب من ميناء صيد بحري، بل في زاوية من الطابق السفلي لمتجر دايمارو طوكيو في قلب طوكيو. وقد يبدو الاسم مبالغًا فيه بعض الشيء، ولكن الكؤوس الشفافة مملوءة حتى الحافة بالمأكولات البحرية الملونة، وتبدو بالفعل وكأنها ”صناديق جواهر بحرية“.



الحجم الأصغر قليلًا في أسفل الصورة هو ”دريم بريتي ميلفوي“. في أعلى اليسار ”الميلفوي الفاخر“ (2100 ين)، وعلى اليمين ”الميلفوي المميز مع السلطعون، وقنفذ البحر، وبيض سمك السلمون“ (2980 ين).

تصطف في الطبقة العلوية مكونات فاخرة مثل المحار وبيض سمك السلمون والسلطعون. أما الطبقات التي تليها، فهي تحاكي كعكة الميلفوي (كلمة فرنسية تعني ”ألف ورقة“)، ويتم وضع سبع طبقات تتكون من الأرز المخلل بدلاً من عجينة الفطيرة، وشرائح سمك السلمون، وبطارخ سمك القد، وأوراق نبات التاكانا (الخردل الياباني الأخضر)، وفطر الأذن السوداء المطهي وغيرها من المكونات بدلاً من كريمة الكاسترد.

ويسمح هذا الوعاء الشفاف برؤية تلك الطبقات الجميلة من الجانب، مما يخلق مشهدًا رائعًا يستحق بالتأكيد ”التصوير والنشر على إنستغرام“.



طبقات جميلة من أوراق الخردل والسلمون، وتم وضع الزنجبيل المخلل في الأسفل.

الأكثر مبيعًا لأربع سنوات متتالية، مع بيع ستين ألف وجبة سنويًا

يقع طابق الأطعمة ”هوبّي تاون“ في الطابق السفلي الأول من متجر دايمارو طوكيو، ويتصل مباشرة بمخرج يائيسو في محطة طوكيو. ويزدحم ”طريق الأوبينتو“ الممتد على طول ستين مترًا بالمسافرين قبل ركوبهم القطارات، ويُباع في هذا الطابق أكثر من ألف نوع من صناديق الأوبينتو (صناديق الطعام الجاهز) سنويًا.

وفي منطقة بيع صناديق الأوبينتو ذات التنافسية الشديدة في المحطة، يفتخر أوبينتو ”دريم بريتي ميلفوي“ باحتلاله المركز الأول من حيث المبيعات لأربع سنوات متتالية (بثمن يتراوح بين 1000 و1600 ين). وفي عام 2024، وصل عدد الوجبات التي تم بيعها إلى ستين ألف وجبة.



مظهر ميلفوي-زوشي يبدو جميلًا أيضًا وهو مصفوف في المتجر. الصورة: تقديم الكاتب.

ويوضح ديغوتشي نوبورو، مدير فرع مطعم تاكيموتو دايمارو طوكيو، سبب شعبية المطعم قائلًا ”لا يقتصر الأمر على المظهر فحسب، بل إن كلًا من الأرز والمكونات متبلة جيدًا، لذا أعتقد أنها وجبة جيدة“. ويقول بفخر ”الأمر لا يتعلق بالمظاهر فقط“.

وفي عام 2010 تقريبًا، بدأ المطعم ببيع ”الميلفوي الفاخر“ (2,100 ين مع الضريبة). ومنذ حوالي خمس سنوات، بعد أن ازدادت شعبيته من خلال التقييمات على الإنترنت، أصبح المطعم يقدم ”دريم بريتي ميلفوي“ الذي كان أصغر حجمًا وأقل سعرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا بين الشابات اللواتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي. وقد بقي هذا المنتج محبوبًا لسنوات عديدة وهناك العديد من الأشخاص الذين يتناولونه باستمرار، مما يجعله أكثر من مجرد موضة عابرة.



”الميلفوي الفاخر“ المغطى ببطارخ سمك الرنجة هو أيضًا من الأطباق ذات الشعبية المتجذرة.

ويبدو أن المكونات التي في الأعلى على وشك أن تنسكب بسبب الاهتزاز في القطار على سبيل المثال، ولكن يتحدث مسؤول العلاقات العامة في فرع دايمارو طوكيو عن ذلك قائلًا ”ننصح باستخدام غطاء الوعاء كطبق، وتقسيم المكونات فيه وتناولها شيئًا فشيئًا. أما طبقة الميلفوي فهي لذيذة أيضًا عند خلطها وتناولها أولًا“. وعلى الرغم من وجود كيس صغير من صلصة الصويا مع الوعاء، إلا أن الكثير من الناس لا يستخدمونه لأن الوجبة متبّلة جيدًا.



النقطة المهمة هي الاستفادة الفعالة من الغطاء، كاستخدامه لنقل المكونات إليه أو كطبق لصلصة الصويا.

بيع أسياخ الساشيمي وبارفيه السوشي أيضًا

في سوق تسوكيجي الخارجي، يلفت ”كانّو سوشي كافيه (Sushi Café KANNO)“ الأنظار بطابعه الشعبي وكأنه أحد محلات الكريب في شارع تاكيشيتا الشهير في هاراجوكو. ويحظى بشعبية كبيرة لأنه يتيح للزوار الاستمتاع بقطعتين من نيغيري-زوشي من سمك التونة الدهنية، أو التونة الخالية من الدهون، أو سمك السلمون، كوجبة خفيفة إلى جانب المشروبات.

وأحد الأطباق المميزة في سوق تسوكيجي هو طبق ”كوشيداما (أسياخ البيض)“، وهو عبارة عن أسياخ من البيض المقلي، ولكن الطبق الأشهر في هذا المقهى هو ”أوساشيمي كوشي (أسياخ الساشيمي)“ (500 ين)، وهو عبارة عن مجموعة من سمك التونة والسلمون. ويبدو أن هناك العديد من الشباب يحملون الأسياخ الملونة ويلتقطون الصور بهواتفهم الذكية.



يقع ”كانّو سوشي كافيه (Sushi Café KANNO)“ عند مدخل شارع مونزيكي بالقرب من تقاطع تسوكيجي 4 تشوميز.



”أسياخ الساشيمي“ مناسبة جدًا لتناولها أثناء المشي.

والطبق الأكثر شعبية في المقهى هو ”بارفيه السوشي“. وهو متوفر بحجم كبير (1,000 ين)، وحجم صغير (500 ين)، ويتميز بالبيض المقلي على شكل قلب، وسمك التونة، والجمبري، والسلمون، والحبار وغيرها من المكونات المغطاة ببيض سمك السلمون. ويحظى بشعبية لدى النساء والأطفال على حد سواء.

وبما أنه فرع من سلسلة مطاعم ”تسوكيجي كانّو“ التي تقدم السوشي ووجبات كايسن-دون الأصيلة في سوق تسوكيجي الخارجي، فإن المقهى لديه ثقة كاملة في جودة مكوناته. وتقول مديرة المقهى كانّو ميهو ”لقد افتتحنا هذا المقهى لأننا أردنا أن يتمكن السياح الأجانب والشباب من الاستمتاع بالمأكولات البحرية الرخيصة واللذيذة دون أن يكونوا مقيدين بأفكار مسبقة“. وحتى الحجم الصغير كميته كبيرة لدرجة أنه من الصعب تصديق أنه يكلف قطعة نقدية واحدة فقط، وقالت بابتسامة ساخرة ”نحن لا نعتبره مربحًا“.



بارفيه السوشي (صغير الحجم) الذي يُباع بنفس سعر أسياخ الساشيمي مقابل 500 ين، يمنح إحساسًا رائعًا بالقيمة مقابل الثمن.

منتجات السوشي المصغرة المليئة بالمرح

في سوق تسوكيجي الخارجي، يفتح متجر ”تسوكيجي 1935“ أبوابه بين الحين والآخر لبيع أنواع غير تقليدية من السوشي، مما يجذب أعدادًا كبيرة من الزوار. ولكن السوشي الذي يبيعه هذا المتجر ليس للأكل، بل للارتداء.

وتقول السيدة يوفو ناتسوكو إن حبها للسوشي قد جعلها تحوله إلى إكسسوارات. ويتم استخدام هذه الأشكال الصغيرة للغاية، التي يزيد حجمها قليلًا عن حبة الأرز، كإكسسوارات لطيفة على القلائد والأقراط وحلق الأذن، بالإضافة إلى العلاقات وأقلام الحبر.



أقراط وحلق للأذان على شكل نيغيري-زوشي (2200 ين)



تنقل السيدة يوفو جاذبية السوشي أثناء تقديمه للزبائن.

إن جميع المكونات عبارة عن مكونات السوشي الأساسية القياسية مثل التونة والسلمون والجمبري والبيض و”غونكان-ماكي“ المحشو ببيض سمك السلمون، وكلها ذات ألوان زاهية. وغالبًا ما يتوقف السياح الذين استمتعوا بالمأكولات البحرية اللذيذة في سوق تسوكيجي الخارجي أمام المتجر بفضول واهتمام، وكثير منهم يشترون عدة قطع دفعة واحدة كتذكارات من تسوكيجي.

لقد مر وقت طويل منذ أن أصبح الناس، وخاصة الشباب، أقل اهتمامًا بالأسماك، ولكن مواجهة منتجات بصرية جديدة مثل هذه قد تساعدهم على الوقوع في حب المأكولات البحرية. فلا تقتصر الأطباق على ”نيغيري-زوشي“ و”تشيراشي-زوشي“ التقليدية فحسب، بل بدأت تظهر أطباق مأكولات بحرية جديدة تضيف إلى ”اللذة“ عناصر مثل ”الجمال“، و”الألوان الزاهية“، و”اللطافة“، وآمل أن تسهم هذه الابتكارات في تعزيز استهلاك المنتجات البحرية.



تحظى أقلام السوشي (1650 ين) بشعبية كبيرة باعتبارها لمسات لطيفة لجيوب الصدر.



سعر القطع الصغيرة مثل السلاسل وعلاقات المفاتيح 1,100 ين للواحدة، ولكن سعر خمس قطع هو 3,300 ين، لذا من الأوفر الشراء بالجملة

*جميع الأسعار تشمل الضريبة

(النص الأصلي باللغة اليابانية، التصوير: قسم التحرير في Nippon.com، صورة العنوان الرئيسي: ”ميلفوي كايسن-دون“ الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى مستخدمي محطة طوكيو)