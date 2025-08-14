السواتر اليابانية القابلة للطي... تحف فنية تُطوى وتُفتح على أسرار من التاريخ

سياحة وسفر

بالقرب من برج طوكيو سكاي تري، يختبئ متجر صغير يحمل بين طياته إرثًا يابانيًا عريقًا... إنه ”كاتاؤكا بيوبو“، حيث لا تزال السواتر القابلة للطي تُصنع يدويًا بروح الحِرَف القديمة. يجمع المتجر بين الدقة التقليدية والذوق العصري، مقدّمًا قطعًا فنية ساحرة تأسر محبي الثقافة اليابانية من مختلف أنحاء العالم، وتمنحهم لمسة من الجمال الياباني الخالد.

سواتر قابلة للطي مصنوعة حسب الطلب

لطالما كانت السواتر القابلة للطي المزخرفة، المعروفة باسم ”بيوبو“، جزءًا أصيلًا من الديكور الداخلي الياباني منذ القرن السادس، حيث جمعت بين الوظيفة الجمالية والعملية. واليوم، يواصل متجر ”كاتاؤكا بيوبو“، المتخصص في حي موكوجيما بمنطقة سوميدا في طوكيو، هذا الإرث عبر المزج بين التقنيات التقليدية والحرفية الفنية المعاصرة، لإبداع قطع زخرفية تُعبّر عن الأذواق الحديثة.

تأسس المتجر عام 1946، ويقع في منطقة سكنية هادئة على بُعد خطوات من برج طوكيو سكاي تري. ويتولى إدارته اليوم كاتاؤكا كوتا، الجيل الثالث من العائلة، والذي نجح في لفت الأنظار داخل اليابان وخارجها بفضل تصاميمه حسب الطلب وخدماته الشخصية المميزة.

ويسترجع كاتاؤكا تجربته خلال المرحلة الثانوية، حين أمضى فترة في الولايات المتحدة، حيث انبهر بقدرة زملائه من طلاب التبادل على التحدث بثقة عن ثقافاتهم. يقول مبتسمًا إن تلك التجربة فتحت عينيه على القيمة الثقافية الكبيرة للبيوبو، وأقنعته بأن هذا الفن يستحق أن يُفتخر به عالميًا. وهو ما دفعه إلى الانضمام إلى شركة العائلة، متتبعًا خطى جده المؤسس ووالده.

منذ توليه قيادة المتجر عام 2024، رأى كاتاؤكا في تزايد عدد الزوار الأجانب فرصةً لتعريف العالم بسحر السواتر اليابانية القابلة للطي. ويعلّق قائلاً: ”يدمج الناس حول العالم جوانب من الثقافة اليابانية في حياتهم اليومية أكثر من أي وقت مضى. وهذا يشمل استخدام البيوبو كلمسة فنية تزيّن المساحات المعيشية“.



يقع متجر ”كاتاؤكا بيوبو“ في حي سكني هادئ. ويضم الطابق الأول صالة عرض، بينما يضم الطابق الثاني ورشة العمل. (© Nippon.com)



يقول ”كاتاؤكا كوتا“، مدير متجر ”كاتاؤكا بيوبو“، أن كل فرد في فريقه الصغير المكون من سبعة أعضاء يلعب دورًا حيويًا في نشر ثقافة السواتر القابلة للطي، بدءًا من الحرفيين ذوي الخبرة وصولًا إلى أقلهم خبرة. (© Nippon.com)

وسواتر ”بيوبو“، التي تعود أصولها إلى الصين، دخلت اليابان خلال حقبة نارا (710–794)، حيث استُخدمت في البداية كوسيلة للحماية من تيارات الهواء في غرف النوم، وكفواصل بين المساحات الداخلية. ومع مرور الزمن، تطوّر دورها لتصبح أكثر من مجرد حاجز عملي.

ففي حقبة موروماتشي (1333–1568)، بدأت بيوبو تأخذ بعدًا زخرفيًا وفنيًا، إذ أُنتجت سواتر تُعرض عليها لوحات حبرية بسيطة أو مشاهد مزخرفة مرسومة على خلفيات من ورق الذهب، ما أكسبها مكانة فنية رفيعة. وكانت هذه الأعمال تُنفذ في الغالب بتكليف من طبقة الساموراي والعائلات الأرستقراطية، فضلًا عن المعابد البوذية، ولا تزال العديد من هذه التحف محفوظة حتى اليوم في المتاحف والمعابد الكبرى، شاهدةً على الثراء البصري والذوق الرفيع الذي ميّز الفن الياباني عبر العصور.



دُمي الزينة ”هينا“ معروضة أمام إحدى السواتر القابلة للطي. (© Nippon.com)

ومع تقلّص استخدام السواتر القابلة للطي في المنازل الحديثة، تراجع الطلب عليها بشكل ملحوظ، مما أدّى إلى إغلاق العديد من المصنّعين أبوابهم نهائيًا. واليوم، يُعد ”كاتاؤكا بيوبو“ المتجر الوحيد المتبقي من نوعه في طوكيو، محافظًا على هذا التقليد العريق. يرتكز نشاط المتجر الأساسي على تصنيع السواتر لمُصنّعي الدمى التقليدية والشركات المتخصصة في الزينة الموسمية، وهي صناعات تواجه بدورها تحديات نتيجة تغير التركيبة السكانية في اليابان.

ومع تغيّر الزمن، بدأ المتجر في التوجه نحو الجمهور العام، مطلقًا خدمة ”التصميم حسب الطلب“، والتي تتيح للعملاء ابتكار سواتر ”بيوبو“ بتصاميم شخصية تُستخدم كهدايا أو قطع فنية مخصصة لمناسبات خاصة مثل ذكرى الزواج وغيرها. ونتيجة لهذا التوجه، شهد المتجر نموًا متزايدًا في الطلبات من شركات تجارية وحكومات محلية، ما ساهم في إبراز جماليات هذا الفن التقليدي بلمسة معاصرة تتماشى مع احتياجات العصر.



عرض أزياء يتضمن سواتر قابلة للطيّ، مصنوعة خصيصًا من قِبل متجر كاتاؤكا بيوبو. (© كاتاؤكا بيوبو)



يمكن استخدام الصور وغيرها من المناظر للاستخدام في الطلبات المخصصة للسواتر القابلة للطي. (© Nippon.com)



عمل فني تقليدي لأحد الفنانين المعاصرين. (© Nippon.com)

حرية التعبير

يقول كاتاؤكا أن الأجانب المهتمين بالثقافة اليابانية التقليدية يُشكلون شريحة متنامية أخرى، ويمثلون الآن حوالي 30% من مبيعات المتجر. وتُعد زخارف مثل أشجار الصنوبر وجبل فوجي من التصاميم المُصممة حسب الطلب. ويستقبل كاتاؤكا وفريقه الطلبات مباشرةً في المتجر أو يتواصلون عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات الرسائل النصية لتلبية طلبات العملاء المتعلقة بجوانب مثل الحجم وأنظمة الألوان، وشحن التصاميم النهائية إلى أي مكان تقريبًا في العالم.



سواتر قابلة للطي طلبها عميل أجنبي، تتميز بشجرة قيقب يابانية في الخريف وأوراق ذهبية. (© كاتاؤكا بيوبو)



ورشة عمل كاتاؤكا بيوبو. (© Nippon.com)

ويستمتع كاتاؤكا بتلبية مختلف طلبات العملاء، ويؤكد أن ”عملية صنع السواتر القابلة للطي من الصفر تجربة مثيرة“. حيث يبدأ فريق العمل بميزانية محدودة، ويتعاون مع العملاء عن كثب لابتكار تصميمات مناسبة. وبعد الانتهاء من التصميم، يبدأ الحرفيون العمل في ورشة العمل بالطابق الثاني من المتجر، حيث يُجهّزون الإطار، وورق الواشي الذي يُستخدم كقماش، وأجزاء أخرى. أما بالنسبة للأعمال الأكبر حجمًا والأكثر تعقيدًا، فقد يستغرق إنجاز السواتر ما يصل إلى ثلاثة أشهر.



يتم فحص المنتجات النهائية بعناية وفقًا للتصميم الأصلي. (© Nippon.com)



يستخدم أحد الحرفيين في ورشة ”كاتاؤكا بيوبو“ تقنية تقليدية لتنعيم سطح السواتر القابلة للطي استعدادًا للطباعة. (© Nippon.com)

وقد كرّس متجر ”كاتاؤكا بيوبو“ جهوده لنشر الوعي بهذا الفن التقليدي في اليابان وخارجها، بما في ذلك التعاون مع فنانين أجانب في المعارض. ويقول كاتاؤكا إنه لا شيء يُسعده أكثر من تعريف الناس بعالم الـ ”بيوبو“. ”أشجع الجميع على زيارة متجرنا أثناء زيارة برج طوكيو سكاي تري ورؤية مهارات حرفيينا المُذهلة عن كثب.“



يوجد في كاتاؤكا بيوبو متحف صغير يعرض الأدوات وكيفية صنع السواتر. (© Nippon.com)

متجر كاتاؤكا بيوبو

العنوان: 1-31-6 حي موكوجيما، منطقة سوميدا، طوكيو

ساعات العمل: أيام الأسبوع من 10:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً؛ مغلق في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الوطنية

إمكانية الوصول: دقيقة واحدة من المخرج الأمامي لمحطة طوكيو سكاي تري على خط توبو؛ وخمس دقائق من المخرج A4 لمحطة هونجوآزوماباشي على خط توإي أساكوسا؛ وست دقائق من المخرج A3 لمحطة أوشياغي على خط طوكيو مترو هانزومون

الموقع الإلكتروني (متاح باللغة اليابانية فقط):

http://www.byoubu.co.jp

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: © Nippon.com)