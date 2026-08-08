داخل متحف سيكو غينزا.. رحلة في فن صناعة الساعات اليابانية الدقيقة

سياحة وسفر

يستعرض متحف سيكو غينزا تاريخ شركة سيكو منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر، ويضم مجموعة واسعة من الساعات التي أسهمت، ولا سيما ساعات اليد، في ترسيخ مكانة العلامة اليابانية على الساحة العالمية.

غينزا، مركز لساعات سيكو

يعد حي غينزا الواقع في وسط طوكيو واحداً من أرقى مناطق التسوق في اليابان ووجهة شهيرة للسياح الدوليين. وإلى جانب متاجر العلامات التجارية الفاخرة الراقية من جميع أنحاء العالم، تضم غينزا معالم ثقافية مثل مسرح كابوكيزا، ومحلات التحف، والمطاعم العريقة التي يعود تاريخها إلى سنوات طويلة. كما أن مشهد الشوارع التي تمزج بين الاتجاهات الحديثة والتقاليد يمنح المنطقة سحرًا فريدًا.



يقع مبنى سيكو هاوس غينزا، المعروف أيضًا باسم مبنى واكو، بالقرب من متجر سيكو دريم سكوير. (© Nippon.com)

يُعد سيكو هاوس أحد أبرز معالم غينزا، وهو مبنى أنيق يضم برج ساعة يطل على تقاطع غينزا الرابع. وقد اكتمل برج الساعة الأصلي عام 1894 ليكون مقرًا لمتجر ك. هاتوري للساعات (المعروف حاليًا باسم سيكو هولدينغز)، الذي أسسه هاتوري كينتارو. أما المبنى الحالي، وهو الجيل الثاني، فقد اكتمل عام 1932، وفي فترة ما بعد الحرب أصبح المبنى الرئيسي لشركة واكو، وهي قسم البيع بالتجزئة التابع للشركة.

تضم المنطقة المحيطة أيضًا العديد من المتاجر الأخرى المرتبطة بسيكو، بما في ذلك المتجر الرئيسي لعلامة الساعات الفاخرة غراند سيكو. وبالنسبة لمحبي سيكو، فإن غينزا وجهة لا بد من زيارتها.



المتجر الرئيسي لسيكو في غينزا. (© Nippon.com)

في عام 2020، حظيت المنطقة بافتتاح متحف سيكو غينزا الذي طال انتظاره. ويتجاوز المتحف ما هو متوقع من متحف شركة تقليدي، حيث يعرض نحو 650 قطعة، بما في ذلك ساعات من خارج اليابان وساعات تعود إلى فترة إيدو في اليابان (1603–1868). كما توفر زيارة المتحف فرصة للتأمل في العلاقة بين الناس والوقت. وقد ذاع صيته من خلال التوصيات الشفهية، وفي السنة المالية 2025 استقبل المتحف 63,000 زائر، كان نصفهم من خارج اليابان.



مدخل متحف سيكو غينزا. (© Nippon.com)

كان المركز الأرشيفي الذي أُنشئ عام 1981 داخل مصنع سيكوشا في سوميدا، طوكيو، هو مقر المتحف السابق. وكان سبب انتقاله إلى غينزا هو أن المنطقة تُعد مسقط رأس كل من سيكو ومؤسسها هاتوري. ويوضح ناكاهارا تاكيكي، المدير الأول للمتحف: ”لقد كان المكان المثالي لمشاركة تاريخ مجموعة سيكو“. كما أدى الانتقال إلى خلق حلقة من التأثيرات الإيجابية للشركة. ويقول: ”يزور عشاق غراند سيكو هذا المكان بعد التسوق، وأولئك الذين تُلهمهم المعروضات يذهبون لزيارة المتاجر“.



ناكاهارا يصطحب الزوار في قاعة عرض غراند سيكو. (© Nippon.com)

لا تفوّت رؤية ساعات فترة إيدو

يمتلئ شارع ناميكي دوري، حيث يقع متحف سيكو، بمتاجر العلامات التجارية الفاخرة الرائدة في صناعة الساعات من مختلف أنحاء العالم، ولذلك اكتسب لقب ”شارع الساعات“. ويستقبل زوار المتحف عند المدخل ساعة بندول كبيرة يبلغ ارتفاعها 5.8 أمتار.

على الرغم من أن الدخول إلى المتحف مجاني، فقد يتم تقييد الدخول خلال فترات الازدحام، لذلك يُنصح بإجراء حجز عبر الإنترنت مسبقًا. يفتح الطابق الأول على منطقة الاستقبال، ويحتوي على مساحة يمكن للزوار فيها مشاهدة مقطع فيديو عن حياة هاتوري كينتارو. كما يضم متجرًا يبيع منتجات حصرية خاصة بالمتحف.

يضم كل طابق من الطوابق من الثاني إلى السادس، بالإضافة إلى الطابق السفلي، معروضات ذات موضوعات مختلفة. وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز المعروضات بالترتيب الزمني.



تشمل المعروضات ساعة شمسية (تُعرض قطعة تعود إلى القرن الثامن عشر) وساعة برج بندول قديمة. (© Nippon.com)

نبدأ من الطابق الثالث، الذي يبدأ بأقدم أداة لقياس الوقت اخترعها الإنسان، وهي الساعة الشمسية (التي يعود تاريخها إلى نحو 5000 قبل الميلاد)، ويعرض مجموعة متنوعة من أدوات قياس الوقت من جميع أنحاء العالم. وأكثر المعروضات إثارة للاهتمام هنا هي ساعات وادوكِي، وهي ساعات يابانية طُورت في القرن السادس عشر استنادًا إلى الساعات الميكانيكية التي أُدخلت من أوروبا. كما يمتلك المتحف واحدة من أرقى مجموعات هذه الساعات الفريدة في العالم.

في أوروبا، ومع اختراع الساعة الميكانيكية في بداية القرن الرابع عشر تقريبًا، اعتمدت القارة تدريجيًا نظامًا ثابتًا للوقت، حيث يُقسم اليوم إلى ساعات متساوية الطول. وفي المقابل، حافظت اليابان على نظامها الذي تختلف فيه مدة ”الساعات“ الست خلال النهار والليل بحسب الفصول، وذلك حتى بداية فترة ميجي (1868–1912). وتُعرض في المتحف الساعات اليابانية التي تعتمد هذا النوع من نظام الوقت.

تشمل المجموعة ساعة على شكل فانوس يُقال إنها كانت مثبتة سابقًا في قلعة إينوياما، وساعات شاكو-دوكي أو ”الساعات العمودية“ التي تحتوي على علامات مرتبة بشكل عمودي، وساعات حائط تمتد عقاربها أو تنكمش تلقائيًا بناءً على تغير الفصول.



كانت ساعات وادوكِي من فترة إيدو تعلن عن الوقت باستخدام الأقراص والأجراس. (© Nippon.com)



ساعة على شكل فانوس يبلغ ارتفاعها 2.18 مترًا (يسارًا)، وساعات عمودية تعمل باستخدام الأوزان. (© Nippon.com)

الجودة والثقة

يعرض الطابق الثاني السنوات الأولى لشركة سيكو تحت قيادة مؤسسها هاتوري كينتارو. وُلد هاتوري في غينزا عام 1860، وسرعان ما أدرك الفرص التجارية التي نشأت نتيجة اعتماد اليابان للتقويم الغربي ونظام الوقت الثابت في أعقاب إصلاح ميجي، فقرر خوض مجال الساعات. وبعد أن تدرب في متجر لإصلاح الساعات، أسس شركته الخاصة، ك. هاتوري، عام 1881 في غينزا. ومن خلال بناء الثقة مع شركات التجارة الأجنبية، وسّع أعماله عبر تجارة الجملة والتجزئة للساعات الغربية المستوردة.



الطابق الثاني يتناول حياة هاتوري مؤسس شركة سيكو. (© Nippon.com)

أُنشئ مصنع سيكوشا بعد 11 عامًا من تأسيس الشركة، وبدأ في إنتاج ساعات الحائط وساعات المنبه. ومن خلال جهود هاتوري لتطوير ساعات أصغر حجمًا وأكثر دقة، تمكنت شركته من تطوير أول ساعة جيب وأول ساعة يد في اليابان. وقد أصبحت ساعات المنبه الخاصة بها شائعة بشكل خاص في الخارج بسبب سعرها المعقول وجودتها العالية.

وباستخدام المنتجات الأولى، ومطبوعات أوكييو-إه، والصور التاريخية، يتتبع المعرض صعود هاتوري إلى الشهرة باعتباره ”ملك الساعات في الشرق“. كما يوضح كيف تحولت اليابان من مجتمع كان الغربيون ينظرون إليه سابقًا على أنه غير مبالٍ بالوقت إلى مجتمع معروف بالالتزام بالمواعيد.



بدأت الشركة أعمالها في البداية من خلال بيع ساعات الجيب المستوردة (يسارًا)؛ أول ساعة يد يابانية، لوريل، من عام 1913. (© Nippon.com)

السعي وراء الدقة

يتتبع الطابق الرابع سعي سيكو لتحقيق دقة أكبر. ففي عام 1968، احتلت ساعات سيكو الميكانيكية المراكز من الرابع إلى العاشر في مسابقة مرصد جنيف، وهي مسابقة لاختبار دقة الساعات في سويسرا. وبما أنها أنهت المنافسة مباشرة خلف الساعات السويسرية الكوارتزية، فقد أظهرت النتائج أن تكنولوجيا سيكو وصلت إلى مستوى يضاهي أفضل المستويات العالمية.



يستعرض الطابق الرابع التطور التكنولوجي لشركة سيكو. (© Nippon.com)



أول طراز من غراند سيكو، أُطلق عام 1960، على اليسار. وكانت أول ساعة يد يابانية تنافس المعايير التي وضعها المكتب الرسمي السويسري لمراقبة حركة الساعات؛ وساعة كوارتز أسترون من عام 1969، على اليمين. (© Nippon.com)

في الوقت نفسه، كانت الشركة رائدة في تطوير ساعات الكوارتز، التي تحافظ على دقتها من خلال الاهتزازات الناتجة عن بلورات الكوارتز عند تطبيق الكهرباء عليها. وفي عام 1969، أطلقت ساعة كوارتز أسترون، التي كانت أول ساعة يد كوارتز في العالم وأكثر دقة بأكثر من 100 مرة من الساعات الميكانيكية. وحتى بعد قضاء عقد من الزمن في تصغير هذه الآلية التي كان حجمها في الأصل بحجم باب، قررت سيكو إتاحة براءات اختراع هذه التقنية للعامة. ونتيجة لذلك، انتشرت ساعات اليد الكوارتزية بسرعة في جميع أنحاء العالم.



كانت سيكو سابقة عصرها عندما أطلقت ساعة التلفاز الخاصة بها (أعلى) عام 1982 ونظام الكمبيوتر المعصمي عام 1984. (© Nippon.com)



في المنتصف توجد أول ساعة منبه يابانية تم تسويقها عبر الإعلانات التلفزيونية (أُطلقت عام 1953). (© Nippon.com)

يعرض الطابق الخامس بعضًا من أحدث منتجات سيكو وأكثرها تنوعًا، مثل ساعات الموضة وساعات الراديو عبر الأقمار الصناعية. ومن المنتجات البارزة بشكل خاص طرازات سبرينغ درايف، التي تتمتع بدقة ساعات الكوارتز رغم عملها كساعات ميكانيكية لا تحتاج إلى بطاريات. وتمثل هذه التقنية تتويجًا لسعي سيكو المستمر نحو تحقيق دقة أكبر من أي وقت مضى.

الطابق السادس مخصص بالكامل لأجيال ساعات غراند سيكو. ويأتي العديد من الزوار خصيصًا لرؤية هذه المجموعة.



طرازات 9R سبرينغ درايف من غراند سيكو. (© Nippon.com)

المساهمة في الرياضات الدولية

يعرض معرض الطابق السفلي ساعات متخصصة للغوص في أعماق البحار والفضاء الخارجي، إلى جانب معدات توقيت الرياضات. تولّت سيكو لأول مرة دور ضابط التوقيت الرسمي لحدث رياضي دولي في أولمبياد طوكيو عام 1964. وبالنسبة للأحداث الكبرى مثل الألعاب الأولمبية وبطولات العالم لألعاب القوى، تحتاج كل مسابقة فردية إلى معدات مخصصة للتوقيت والقياس، إلى جانب أنظمة تحليل الصور، وفرق تشغيل متخصصة، وغير ذلك الكثير. ولا يوجد سوى عدد قليل من الشركات حول العالم القادرة على توفير كل هذه العناصر كحزمة متكاملة.



استخدم يوسين بولت منصة الانطلاق الموجودة في الأسفل إلى اليسار عندما سجل الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر بزمن قدره 9.58 ثانية في بطولة العالم لألعاب القوى عام 2009. (© Nippon.com)

يقول ناكاهارا: ”تشتهر سيكو عالميًا، لكن ليس الجميع على دراية بتاريخ كيفية تطوير الشركة لتقنياتها بهدف أن تصبح رائدة عالميًا“. ويضيف: ”من المجزي رؤية الزوار يكتشفون كيف اكتسبت سيكو سمعتها كعلامة تجارية موثوقة“. وبالنسبة لأي شخص يرغب في تجربة روح الحرفية اليابانية والالتزام بالجودة، فإن متحف سيكو غينزا يعد مكانًا ممتازًا للزيارة.



تحظى ساعات سيكو المصممة لتحقيق أعلى درجات الإحكام ضد تسرب الهواء والمتانة بثقة الغواصين ومتسلقي الجبال وحتى رواد الفضاء. (©Nippon.com)

متحف سيكو غينزا

العنوان: 4-3-13 غينزا، تشوأو، طوكيو

ساعات العمل: من 10:30 صباحًا إلى 6:00 مساءً

مغلق: أيام الاثنين وخلال عطلات رأس السنة الجديدة

الدخول: مجاني

الموقع الإلكتروني: https://museum.seiko.co.jp/en (تتوفر الحجوزات عبر الإنترنت)

(لنص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. إعداد التقرير والنص بواسطة كاتو مادومي. الصور بواسطة Nippon.com. صورة العنوان الرئيسي: قاعة العرض في متحف سيكو غينزا. Nippon.com)