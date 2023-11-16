افتتاح معرض ”محطة طوكيو للأنيمي“ في طوكيو

سياحة وسفر

افتتحت بشارع أوتومي في إيكيبوكورو بطوكيو المعروف بجنة محبي الأنيمي من الإناث، في 31 أكتوبر/تشرين الأول ”محطة طوكيو للأنيمي“. يهدف هذا المعرض إلى أن يصبح مركزا لنشر ثقافة الأنيمي باستخدام 50 ألف مادة تحتفظ بها كل من إدارة طوكيو وجمعية الرسوم المتحركة اليابانية.

تستقبلك عند بوابة الدخول ملصقات لأعمال شهيرة مثل ”درايمون“ و ”ون بيس“ و ”ما اسمك“ مرتبة على شكل أسطواني لتصبح بمثابة نصب تذكاري. وفي غرفة حفظ الوثائق، يمكن للزوار الاطلاع على عملية إنتاج الأنيمي من خلال مشاهدة مواد استخدمت فعلا في تلك العملية مثل تصاميم صور وأوراق سيلولويد ونصوص سيناريو ومواد أخرى لإنتاج الأنيمي.

كما يقام حاليا معرض خاص لمسلسل الرسوم المتحركة للنينجا والذي يحظى بشهرة عالمية ”ناروتو“ حتى 28 يناير/كانون الثاني عام 2024، والذي يتيح فرصة مشاهدة تماثيل بالحجم الحقيقي ويعرض منتجات لشخصيات العمل. بالإضافة إلى ذلك، هناك ركن يتيح الاستمتاع بمشاهدة تقنيات النينجا عبر فيديوهات مركبة. ويمكن للزوار أيضا تجربة اللعبة الجديدة المقرر إصدارها في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.



صور شخصيات ومشاهد مشهورة من 118 عملا معروضة بشكل أسطواني.



مواد متعلقة بإنتاج أنيمي ”الفتى أسترو“ معروضة في الطابق الأول تحت الأرض.



غرفة عرض التخطيط في الطابق الثاني.

محطة طوكيو للأنيمي

العنوان: طوكيو، حي توشيما، منطقة مينامي إيكيبوكورو 2-25-5 مبنى فوجيكو الشرقي الخامس

طوكيو، حي توشيما، منطقة مينامي إيكيبوكورو 2-25-5 مبنى فوجيكو الشرقي الخامس أيام العطل: الاثنين (يفتح في أيام العطل الرسمية التي توافق يوم الاثنين، ولكن يغلق في اليوم التالي)

الاثنين (يفتح في أيام العطل الرسمية التي توافق يوم الاثنين، ولكن يغلق في اليوم التالي) ساعات العمل: من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 7:00 مساء

من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 7:00 مساء رسوم الدخول: مجانية

مجانية الوصول: 4 دقائق سيرا على الأقدام من محطة إيكيبوكورو

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من اليابانية. التقرير والنص والصور من قسم التحرير في Nippon.com)