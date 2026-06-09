معرض «إيدو العظيمة» يعيد الحياة إلى متحف إيدو-طوكيو
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عودة بعد غياب طويل
أُعيد افتتاح متحف إيدو-طوكيو في 31 مارس/ آذار 2026، بعد أربع سنوات من التجديد؛ وهو متحف مُخصّص لتاريخ عاصمة اليابان، المعروفة سابقًا باسم إيدو. ومن المتوقع أن يُساهم إحياء هذا المتحف الشهير - الذي كان يجذب مليون زائر سنويًا قبل جائحة فيروس كورونا - في زيادة عدد السياح في حي ريوغوكو بطوكيو، المعروف بسحره التقليدي، والذي يضم معالم جذب سياحية مثل صالة الألعاب الوطنية كوكوغيكان التي تقام فيها نزالات السومو في ومتحف سوميدا هوكوساي، المُخصّص لرائد فن أوكييو-إي.
ويستقبل الزوار عند المدخل عرضٌ متحرك جديد يُصوّر شوارع إيدو وطوكيو الصاخبة، بينما تظهر صورٌ بتقنية الإسقاط الضوئي الديناميكي على سقف شرفة الطابق الثالث. ويضم المعرض الدائم مجسماتٍ بالحجم الطبيعي تم تركيبها حديثًا، مثل متجر ساعات هاتوري في حي غينزا (المعروف حاليا باسم واكو)، ما يُشجع الزوار على تخيّل عودتهم إلى الماضي. كما تم استحداث نظامٍ يُتيح للزوار الأجانب الاستماع إلى أدلة المعرض بـ 13 لغة عبر هواتفهم الذكية.
ويُقام المعرض الخاص ”الاحتفاء بإيدو العظيمة“ (من 25 أبريل/ نيسان إلى 24 مايو/ آيار) احتفاءً بإعادة افتتاح المتحف، حيث يعرض 160 قطعة مختارة بعناية من بين مجموعة تضم 350 ألف قطعة، تُجسّد ثقافة المدينة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر، بما في ذلك فن الكابوكي والسومو وحي يوشيوارا الترفيهي. وتُجسّد السيوف والدروع والكيمونو وأزياء رجال الإطفاء وغيرها من القطع الأثرية المعروضة حياة الساموراي وسكان المدينة. كما يُتيح المعرض فرصة نادرة لمشاهدة روائع فن الـ أوكييو-إي للفنانين شاراكو وأوتامارو وهوكوساي في مكان واحد.
معرض الاحتفاء بإيدو العظيمة (معرض إعادة افتتاح متحف إيدو-طوكيو)
- الموقع: متحف إيدو-طوكيو، حي سوميدا، طوكيو (صالة المعارض الخاصة، الطابق الأول)
- مواعيد المعرض: 25 أبريل/ نيسان - 24 مايو/ آيار 2026
- ساعات العمل: 9:30 صباحًا – 5:30 مساءً (مفتوح حتى الساعة 7:30 مساءً أيام السبت) (آخر موعد للدخول قبل 30 دقيقة من الإغلاق)
- مغلق: أيام الاثنين (باستثناء 4 مايو/ آيار)؛ ومغلق أيضًا في 7 مايو/ آيار
- رسوم الدخول: 1,300 ين ياباني للبالغين؛ 1,040 ين ياباني لطلاب الجامعات والكليات المهنية؛ 650 ين ياباني لكبار السن من 65 عامًا فأكثر. الدخول مجاني لطلاب المدارس الثانوية وما دون.
- للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي:
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/en
(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية في 25 أبريل/ نيسان 2026، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والمادة النصية والصور من إعداد Nippon.com. صورة الموضوع: معرض ”الاحتفاء بإيدو العظيمة“ في متحف إيدو-طوكيو. © Nippon.com)