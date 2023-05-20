محافظات اليابان

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تقع محافظة كاناغاوا في جنوب طوكيو مباشرة، وهي مركز للصناعة وتشتهر أيضًا بسواحلها الوعرة وجبالها وينابيعها الحارة.

تقع محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو في الجزء الجنوبي من منطقة كانتو. ولها خط ساحلي واسع يمتد 435 كيلومترًا على طول خليج طوكيو من الشرق والمحيط الهادئ إلى الجنوب. وهي ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان وهي موطن لمدينة يوكوهاما، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1868 (كانت مقاطعتا موساشي وساغامي سابقاً)

العاصمة: مدينة يوكوهاما

عدد السكان: 9.237.000 (حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 2.416 كم مربع

الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة هو جزء من منطقة طوكيو الكبرى ويشمل العاصمة يوكوهاما وكاواساكي، والمعروفين كمركزين للصناعة. وتزخر شبه جزيرة ميؤرا في الجنوب الشرقي بساحلها الوعر وشواطئها الخلابة، ويمتد إلى الغرب الساحل المقوس لخليج ساغامي. وأراضيها الداخلية عبارة عن مزيج من المناطق الحضرية والمساحات الزراعية الكثيفة، والنصف الغربي من المحافظة تتخلله الوجهة السياحية منتجع هاكونى وسفوح جبل فوجي.



لحظات الغروب على المنطقة الصناعية في مدينة كاواساكي على طول ساحل خليج طوكيو. (© بيكستا)

لدى محافظة كاناغاوا قطاع صناعي قوي، يتركز في منطقة كيهين الصناعية على طول خليج طوكيو، وهي أيضًا مركزًا للبحث والتطوير في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والطب. وتشمل الشركات العالمية الموجودة في المحافظة فوجيتسو ونيسان وسوني وتاكيدا للأدوية. والإنتاج الزراعي في المحافظة متواضع، بينما على ساحل كاناغاوا الطويل تتواجد الصناعة السمكية بقوة كما في ميناء ميساكي في شبه جزيرة ميؤرا، وهو مركز رئيسي لصيد التونة.



تمثال بوذا العظيم في مدينة كاماكورا. كانت المدينة مقرًا لشوغونية كاماكورا من عام 1192 حتى عام 1333.(© بيكستا)

ويجذب الخط الساحلي الطويل في كاناغاوا مرتادي الشواطئ وغيرهم ممن يتطلعون إلى الاستمتاع بأشعة الشمس الساطعة وهواء البحر في المحافظة. ويشمل منطقة شونان، وهي ملاذ شهير لسكان طوكيو، وجزيرة إينوشيما، التي كانت العاصمة الإقطاعية إبان حقبة كاماكورا، ومدينة تشيغاساكي لمحبي ركوب الأمواج. وفي الغرب توجد قلعة بلدة أوداوارا والجبال والبحيرات والينابيع الساخنة في منتجع هاكونى.



تميمة كاناغاوا الرسمية هي كاناغاوا كينتاروا. وهي مبنية على الشخصية الشعبية الفلكلورية اليابانية كينتاروا. الطفل الذي يتمتع بقوة وشجاعة أسطورية، والذي ترعرع على جبل أشيغارا بالقرب من منتجع هاكونى.(© محافظة كاناغاوا. كاناغاوا كينتاروا #41)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

كويزومي جونئتشيرو (1942–): سياسي ورئيس وزراء اليابان، 2001–2006.

أنطونيو إينوكي (1943-2022): مصارع محترف ومروج دعائي شهير، اشتهر بمواجهته لبطل العالم الملاكم محمد علي في عام 1976.

يامادا واكا (1879-1957): ناشطة نسوية رائدة ومُصلحة اجتماعية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: منطقة خليج يوكوهاما. خليج يوكوهاما. © بيكستا)