محافظات اليابان

سياحة وسفر

تشتهر محافظة نييغاتا بثلوجها الكثيفة وأسماك الزينة من نوع الشبوط وجزيرة سادو التي كانت في السابق منفى أما الآن فهي موطن لطائر أبو منجل المتوج.

تقع محافظة نييغاتا على الساحل الغربي لليابان في منطقة هوكوريكو، حيث تمتد بمحاذاة بحر اليابان. وعلى الرغم من أن حدودها مع المحافظات المجاورة جبلية، إلا أن فيها مناطق أكثر انبساطا باتجاه الساحل. تشمل نييغاتا جزيرة سادو الرئيسية ومصب نهر شينانو الأطول في اليابان. تشتهر المحافظة بثلوجها الكثيفة، وبأنها المكان الذي تدور فيه أحداث رواية ’’يوكيغوني (بلد الثلج)‘‘ لكاواباتا ياسوناري.

نبذة عن محافظة نييغاتا

تأسست عام 1876 (مكونة من مقاطعات إتشيغو وسادو سابقا)

العاصمة: نييغاتا

عدد السكان: 2.201 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 12584 كيلومتر مربع

كانت جزيرة سادو في أحد الأوقات منفى، لكنها الآن وجهة سياحية شهيرة. يمكن للزوار استكشاف منجم الذهب السابق في الجزيرة، والذي ساعد في دعم اقتصاد الحكومة الشوغونية خلال فترة إيدو (1603-1868). وهي أيضا موطن طائر أبو منجل المتوج الذي أعيد إلى الجزيرة بنجاح بعد انقراضه محليا. أما في البر الرئيسي، فتشتهر يوزاوا بمنتجعات التزلج وينابيع المياه الساخنة ’’أونسين‘‘. ويعد جبل تانيغاوا المجاور وجهة شهيرة لتسلق الجبال، ولكنه أيضا وجهة خطرة حيث يتسبب بأكبر عدد من الوفيات مقارنة بأي قمة أخرى في اليابان.



أبو المنجل المتوج (© بيكستا)

تمارس محافظة نييغاتا تقليدا عريقا يتمثل في إنتاج أرز عالي الجودة، بما في ذلك على وجه الخصوص صنف كوشيهيكاري الفاخر، بالإضافة إلى منتجات ذات الصلة مثل الساكي. كما أن المحافظة هي موطن أسماك شبوط الزينة ’’نيشيكيغوي‘‘ التي أصبحت مفضلة لدى مقتني الأشياء الثمينة في الخارج. وفي الوقت الذي تؤمّن فيه اليابان وقودها عن طريق الاستيراد بشكل أساسي، تمتلك المحافظة أيضا بعض مشاريع النفط والغاز في البلاد.



كانت أسماك ’’نيشيكيغوي‘‘ تستزرع في البداية بهدف الأكل، ولكنها أصبحت لاحقا تربى من أجل ألوانها المتنوعة (© بيكستا)



شخصية ليرهي هي التميمة الرسمية لمحافظة نييغاتا، وهي مستوحاة من الضابط النمساوي المجري ثيودور إدلر فون ليرهي الذي روج لرياضة التزلج في اليابان (© جمعية السياحة في نييغاتا).

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

تاناكا كاكوي (1918-1993): رئيس وزراء اليابان من عام 1972 إلى عام 1974، ويذكر أنه أقام علاقات ما بعد الحرب مع الصين وتورطه في فضيحة لوكهيد.

واتانابي كين (1959–): الممثل الذي صنع اسما له في اليابان قبل أن يصبح نجما عالميا.

هيرانو أيومو (1998–): متزلج على الجليد حاصل على ثلاث ميداليات أولمبية في سباق نصف أنبوب للرجال، من بينها ميدالية ذهبية في عام 2022.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: أحد قطارات خط جوئتسو يمر بجوار ثلوج طبيعية في محافظة نييغاتا، © بيكستا)