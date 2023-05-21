محافظات اليابان

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ترتبط محافظة فوكوي بالديناصورات وديانة زين البوذية وذلك بفضل الاكتشافات الأحفورية العديدة والمعبد الرئيسي الذي أسسه الكاهن البوذي دوغين.

تقع محافظة فوكوي على الحافة الغربية لمنطقة هوكوريكو في وسط هونشو، بمحاذاة ساحل بحر اليابان. يعيش معظم السكان في القسم الشمال الشرقي من المحافظة وهو الأكبر، بينما يمتد شريط رفيع من اليابسة باتجاه الجنوب الغربي. تضم مدينة كاتسوياما أكبر موقع أحافير للديناصورات في اليابان، والتي قدمت أيضا أكبر عدد من العينات في البلاد.

نبذة عن محافظة فوكوي

تأسست عام 1881 (مكونة من مقاطعتي إتشيزين وواكاسا سابقا)

العاصمة: فوكوي

عدد السكان: 767 ألف نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 4191 كم مربع

أصبح معبد إيهييجي الذي أسسه القس البوذي دوغين في القرن الثالث عشر، مركزا رئيسيا لطائفة الزين. وبالإضافة إلى الاستمتاع بروعة مباني المعبد، يمكن للزوار أيضا ممارسة تأمل زازين وتجربة الحياة التقشفية للمعبد من عن طريق قضاء الليل فيه. شجع ارتباط المحافظة بأحافير الديناصورات على بناء متحف فوكوي للديناصورات وهو أكبر متحف من نوعه في اليابان، ويضم الكثير من الهياكل العظمية المعروضة بما في ذلك بعض الهياكل المكتشفة محليا.



بوابة كارامون في معبد إيهييجي (© بيكستا)

تستضيف محافظة فوكوي عددا كبيرا نسبيا من محطات الطاقة النووية ولا سيما على طول ساحل خليج واكاسا، والتي تسهم إلى حد كبير في إمداد اليابان بالكهرباء. وتشمل الصناعات الرئيسية في المحافظة الأقمشة الاصطناعية والمنسوجات الأخرى، بينما تنتج مدينة سابايه الصغيرة جميع إطارات النظارات تقريبا في اليابان باستثناء جزء صغير.



محطة ميهاما للطاقة النووية (© بيكستا)



Dino-Happiness هي التمائم الرسمية لمحافظة فوكوي وهي مجموعة من الشخصيات المستوحاة من ديناصورات المحافظة (© محافظة فوكوي)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

أوكادا كييسوكي (1868–1952): رئيس وزراء اليابان الذي نجا من الاغتيال أثناء محاولة انقلاب وقعت في 26 فبراير/شباط عام 1936. ولعب لاحقا دورا رئيسيا في إسقاط حكومة توجو هيديكي في عام 1944.

شيراكاوا شيزوكا (1910-2006): باحث رائد في حروف الكانجي ومؤلف قواميس.

إيواساكي تشيهيرو (1918-1974): فنان ورسام كتب الأطفال. رسم صور كتاب كوروياناغي تيتسوكو بعنوان ’’الفتاة الصغيرة عند النافذة‘‘.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنجليزية. صورة العنوان: تمثال لديناصور Fukuititan nipponensis أمام محطة فوكوي في عاصمة محافظة فوكوي،© بيكستا)