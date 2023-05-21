محافظة ياماناشي
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تقع محافظة ياماناشي في منطقة تشوبو وهي داخلية لا تطل على البحر لكنها تضم حوض كوفو في وسطها ومحاطة بمناطق جبلية. يمتد جبل فوجي أعلى قمة في اليابان بارتفاع يبلغ 3776 مترا، جنوبي ياماناشي وشمالي محافظة شيزوؤكا، أما كيتاداكي ثاني أطول جبل في البلاد بارتفاع يبلغ 3193 مترا فيقع في جبال الألب الجنوبية على الجانب الغربي من ياماناشي. وهذه التضاريس الجغرافية للمحافظة تعني أن الهطولات المطرية قليلة نسبيا وأن الطقس الصحو أكثر مشاهدة هنا مقارنة ببقية أجزاء البلاد.
نبذة عن محافظة ياماناشي
- تأسست عام 1871 (مقاطعة كاي سابقا)
- العاصمة: كوفو
- عدد السكان: 810 آلاف نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)
- المساحة: 4465 كيلومتر مربع
يعد مسار يوشيدا في محافظة ياماناشي أكثر مسارات تسلق جبل فوجي شهرة. وهناك أيضا الكثير من الأماكن الجيدة في المحافظة التي تتيح مشاهدة قمة الجبل أو التقاط صور لها مثل منطقة بحيرات فوجي الخمس، والتي يسهل الوصول منها إلى بحيرة كاواغوتشي. وبالقرب منها يوجد برج معبد تشورييتو الذي أصبح موقعا مفضلا لالتقاط صور لفوجي بين السياح الأجانب. يعرض متحف إيتشيكو كوبوتا للفنون أعمال كيمونو فنية، في حين أن مدينة الملاهي Fuji-Q Highland تقدم الإثارة عند تجربة الأفعوانية.
تنتج محافظة ياماناشي الكثير من أصناف الفاكهة وهي رائدة اليابان في زراعة العنب والدراق وبرقوق سومومو. أدى الحصاد الوفير للعنب إلى إنشاء العديد من مصانع النبيذ، لتصبح المحافظة أكبر منتج للنبيذ في اليابان. كما أن وفرة الكريستال الصخري في جبال المحافظة ساعد على ازدهار صناعة المجوهرات، في حين أن مياهها الصافية تجعلها المورد الأول للمياه المعدنية في البلاد.
شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة
- تاكيدا شينغين (1521-1573): أمير حرب قوي حقق نصرا ساحقا على توكوغاوا إياسو، لكنه توفي بسبب المرض بعد ذلك بوقت قصير.
- موراؤكا هاناكو (1893–1968): كاتبة ومترجمة لأدب الأطفال من الإنجليزية إلى اليابانية، بما في ذلك رواية ’’آن الجملونات الخضراء‘‘ للكاتبة لوسي مود مونتغومري.
- ناكاتا هيديتوشي (1977–): عضو رئيسي في فريق كرة القدم الياباني، مثّل البلاد في ثلاث بطولات لكأس العالم ولعب عدة مواسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: برج معبد تشورييتو في محافظة ياماناشي مع أزهار الكرز وجبل فوجي، © بيكستا)
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