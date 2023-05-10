محافظات اليابان

سياحة وسفر

تتمركز محافظة شيغا على بحيرة بيوا، وهي أكبر مساحة للمياه العذبة في اليابان. ومنها يُصطاد سمك الشبوط الذي يُعد منه (فونازوشي)، أحد أنواع السوشي المخمرة المتعارف عليها منذ القدم.

على الرغم من أنها واحدة من عدد قليل نسبيًا من المحافظات التي ليس لها خط ساحلي، إلا أن محافظة شيغا في منطقة كانساي تضم بحيرة بيوا، وهي أكبر مساحة للمياه العذبة في اليابان. وتقع البحيرة بالكامل داخل حدود المحافظة وتمثل سدس مساحتها الإجمالية. وتقع المحافظة على سهل مركزي محاط بالجبال.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1872 (سابقًا كانت عبارة عن محافظة أوومي)

العاصمة: مدينة أوتسو

تعداد السكان: 1.414.000 (حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 4.017 كيلومتر مربع

تم بناء قلعة هيكونى، إحدى أفضل القلاع المحفوظة في اليابان في محافظة شيغا في الأصل في أوائل القرن السابع عشر. وتطل القلعة الواقعة على قمة التل على بحيرة بيوا، وهي مكان شهير خلال موسم تفتح أزهار الكرز. وتتمتع مدينة أوميهاتشيمان الصغيرة بتاريخ غني باعتبارها مركز للنقل، وتجذب منطقة القناة الخلابة السياح إليها اليوم من مختلف البقاع.



قناة هاتشيمانبوري في مدينة أوميهاتشيمان. (© بيكساتا)

وفي غرب محافظة شيغا على الحدود مع محافظة كيوتو، يقع معبد إنرياكوجي على جبل هييزان، المعبد الرئيسي لطائفة تينداي البوذية اليابانية.

وتعد الصناعات الثانوية جزءًا مهمًا من الإنتاج الإجمالي لمحافظة شيغا، وهي متخصصة في المنتجات بما في ذلك أجهزة تصفيف الشعر والمقاييس. وتشتهر بالـ (فونازوشي)، أحد أشكال السوشي المخمرة المتعارف عليها منذ القدم، والمُعد من سمك الشبوط المُصطاد من بحيرة بيوا، ومنها كذلك لحم أبقار (أومي) المحلي، أحد العلامات التجارية المُشاد بها في الواغيو (لحم البقر الياباني).



سوشي (فونازوشي) أحد أشهى الأطعمة في محافظة شيغا. (© بيكساتا)



تميمة (كافي). تميمة محافظة شيغا، على شكل سمك السلور الذي يُصطاد من بحيرة بيوا. (© محافظة شيغا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

أونو سوسوكى (1922-1998): سياسي من الحزب الليبرالي الديمقراطي. أحد الذين شغلوا منصب رئيس الوزراء لفترة قصيرة للغاية، استقال بعد 68 يومًا في منصبه من يونيو/ حزيران حتى أغسطس/ آب 1989.

كيريو يوشيهيدى (1995–): رياضي. كان أول عداء ياباني يركض لمسافة 100 متر في أقل من 10 ثوانٍ.

(النص الأصلي نُشر باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: قلعة هاكونى في موسم تفتح أزهار الكرز.© بيكساتا)