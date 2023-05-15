محافظات اليابان

سياحة وسفر

تعتبر محافظة فوكوؤكا موطن مدينتي فوكوؤكا وكيتاكيوشو، وتضم أكبر منطقة حضرية في اليابان غرب منطقة كانساي، وهي تاريخيا مركزا للتبادل الدولي بفضل موقعها بالقرب من البر الرئيسي الآسيوي.

تقع محافظة فوكوؤكا في شمال شرقي كيوشو قبالة بحر غينكاي من الغرب وبحر سيتو الداخلي من الشمال الشرقي وبحر أريآكي من الجنوب. وتتصل بجزيرة هونشو عبر نفق تحت سطح البحر وجسر يمتد عبر مضيق كانمون. أما المناطق الداخلية للمحافظة فهي مزيج من السهول بشكل أساسي في الشمال والشرق ومن المناطق الجبلية خاصة في الشرق والجنوب. تعتبر كيتاكيوشو والعاصمة فوكوؤكا من المراكز الصناعية، وبسبب قرب الأخيرة من البر الرئيسي لآسيا فهي عقدة اتصال دولي مهم.

نبذة عن محافظة فوكوؤكا

تأسست عام 1871 (مكونة من مقاطعات بوزين وتشيكوغو وتشيكوزين سابقا)

العاصمة: فوكوؤكا

عدد السكان: 5.135 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 4987 كيلومتر مربع

تتيح محافظة فوكوؤكا للسياح استكشاف مجموعة متنوعة من المواقع الطبيعية والتاريخية. وتقع داخل حدود منتزه سيتونايكاي القومي والذي يضم متنزه ميكاري في موجي. تشتهر العاصمة الصاخبة فوكوؤكا باحتوائها على صفوف من ’’ياتاي‘‘ وهي أكشاك طعام في الهواء الطلق ومهرجان ’’هاكاتا غيون ياماكاسا‘‘ الصاخب الذي يقام في يوليو/تموز. يعد المركز الإداري السابق لمدينة دازايفو موطنا لمعابد بوذية ومعبد’’تينماغي‘‘ الشنتوي مترامي الأطراف. وتعتبر أعمال صناعة الصلب الإمبراطورية في كيتاكيوشو واحدة من بين 23 منشأة مدرجة على قائمة اليونسكو كرموز لحداثة اليابان وتحولها الصناعي خلال عصر مييجي (1868-1912).



تقع شلالات شيرايتو الخلابة بالقرب من منتجع إيتوشيما الساحلي الشهير في شمال غرب المحافظة (© بيكستا)

وتعتبر فوكوؤكا المركز الاقتصادي لغربي اليابان وهي مركز رئيسي للصناعات المتعلقة بالسيارات. وتشمل قطاعات التصنيع الهامة الأخرى فيها الحديد والكيماويات وصناعة التكنولوجيا الحيوية المزدهرة. كما تمتلك المحافظة قطاعا زراعيا قويا ينتج مواد غذائية أساسية مثل الأرز بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات ونباتات الحدائق. ويعتبر الصيد السمكي أيضا صناعة أساسية حيث يشمل صيد سمك الأبراميس واستخراج عشب البحر ’’نوري‘‘ المستزرع في بحر أريآكي.



وشاح كيمونو محاك على طراز هاكاتاؤري التقليدي (© بيكستا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

ماتسوموتو سييتشو (1909-1992): كاتب غزير الإنتاج اشتهر برواياته الإجرامية مثل ’’تين تو سين (نقاط وخطوط)‘‘ و ’’سونا نو أوتسووا (تحقيقات المفتش إيمانيشي)‘‘.

تاكاكورا كين (1931-2014): ممثل اشتهر في الستينات كنجم في أفلام الياكوزا واكتسب لاحقا شهرة دولية بظهوره في إنتاجات هوليوود ومن بينها فيلم بلاك رين.

تاني ريكو (1975 -): لاعب جودو وسياسي. فاز بميداليات ذهبية أولمبية متتالية عن فئة الوزن الخفيف للغاية في عامي 2000 و2004.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: أكشاك ’’ياتاي‘‘ تصطف على جانب أحد شوارع العاصمة فوكوؤكا، الحقوق لبيكستا)