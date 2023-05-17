محافظات اليابان

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تعتبر محافظة مييازاكي الواقعة في جزيرة كيوشو مكانا دافئا معروفا بروعة شواطئه وترتبط بأقدم الأساطير في اليابان.

تقع محافظة مييازاكي على طول ساحل المحيط الهادئ في جنوب شرق جزيرة كيوشو. وتهيمن عليها الجبال بما فيها القمم البركانية الشاهقة لسلسلة كيريشيما في متنزه كيريشيما كينكووان القومي. وتقع العاصمة مييازاكي وميياكونوجو ثاني أكبر مدينة على سهول كبيرة في الجزء الأوسط والجنوب الغربي من المحافظة، على التوالي. يمتد الخط الساحلي لأكثر من 400 كيلومتر ويحتوي على الكثير من الشواطئ التي تسكنها السلاحف الخضراء.

نبذة عن محافظة مييازاكي

تأسست عام 1871 (مكونة من مقاطعة هيوغا سابقا)

العاصمة: مييازاكي

عدد السكان: 1.07 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 7734 كيلومتر مربع

تعتبر بلدة تاكاتشيهو في شمال المحافظة المكان الذي تقول الأسطورة أن آلهة الشمس أماتيراسو اختبأت فيه عن شقيقها المستهتر سوسانوؤ ما يمثل حدثا محوريا في الأساطير اليابانية. وهي تشكل أيضا موقع مضيق تاكاتشيهو الخلاب ذي المنحدرات الصافية والشلالات المتتالية، كما أنها مكان المعبد الشنتوي تاكاتشيهو المعروف بـاسم يوكاغورا، وتقام فيها أيضا عروض مسائية لموسيقى ورقص مقدسين في الشنتو. ويعد ساحل نيتشينان في الجنوب وجهة شهيرة لرواد الشاطئ وراكبي الأمواج. كما أنها تضم عددا من الجزر البحرية التي تنمو فيها نباتات مورقة شبه استوائية ومجموعات من قرود الماكاك اليابانية البرية. كما تقيم العديد من الفرق الرياضية المحترفة معسكرات تدريب في المحافظة استعدادا للمواسم الرياضية مايجذب المشجعين من جميع أنحاء البلاد.



يقال إن كهف أمانو ياسوكاوارا في معبد أمانو إيواتو هو المكان الذي تآمرت فيه الآلهة لإخراج أماتيراسو من مخبئها وإعادة الضوء إلى العالم (© بيكستا)

تدعم تربة مييازاكي الغنية ومناخها المعتدل القطاع الزراعي بشكل قوي، بما في ذلك إنتاج المواد الغذائية الأساسية مثل الخيار والفلفل الأخضر وكذلك المانجو وفاكهة أخرى. وتعد الثروة الحيوانية أيضا قطاعا مهما وكذلك الغابات وصيد الأسماك. كما تعتبر مييازاكي رائدة في تصنيع الأسمدة الكيماوية ولب الخشب والألياف الصناعية والأجهزة الإلكترونية.



أجراس هوائية من الفخار على طراز هيوغا هوكوشيماياكي. (© بيكستا)



’’مييازاكي كين‘‘ هي ثلاث شخصيات تشبه الكلاب ترمز إلى سلع معروفة وجوانب أخرى في المحافظة. وهي من اليسار ’’هي كون‘‘ و’’مو تشان‘‘ و’’كا كون‘‘ (مييازاكي كين،© محافظة مييازاكي)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

كومورا جونتارو (1855-1911): دبلوماسي مثل اليابان في مؤتمر بورتسموث للسلام الذي أعقب الحرب الروسية اليابانية بين عامي 1904 و1905.

تاكاكي كانيهيرو (1849-1920): طبيب، أسس أول كلية للتمريض في اليابان وكلية الطب في جامعة جيكيي بطوكيو. ابتكر علاجا لمرض نقص الثيامين ’’بري بري‘‘.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: أوني نو سينتاكوئيتا (غول لوح الأمواج) وهي امتداد من تشكيلات صخرية على طول ساحل نيتشينان، © بيكستا)