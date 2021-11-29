المستقبل الذي تصوره المهندسون المعماريون خلال حقبة الازدهار الاقتصادي في اليابان

شهدت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة مع تحول البلاد من إعادة الإعمار إلى الدخول في فترة النمو الاقتصادي المتسارع، تشييدًا للعديد من المباني الفريدة بناءً على الأفكار الثورية للمهندسين المعماريين الشباب. وكان من بينها حركة (Metabolism) أو (العمارة الاستقلابية)، وهي حركة معمارية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي سعت إلى تخيل حضارة يابانية جديدة. وأشهر مثال على هذه الحركة هو برج ناكاغين الكبسولي للمهندس المعماري كوروكاوا كيشو، الذي بُني في عام 1972. والآن، بعد نصف قرن تقريبًا، وفي الوقت الذي أصبحنا فيه في مواجهة التدهور وانخفاض عدد السكان، أصبحت العديد من المباني على وشك الاندثار. في هذه المقالة يوثق لنا المصور الفرنسي جيريمي سوتيرات تاريخ هذه الأبنية المعمارية في سياق محيطها.

دمرت الحرب العالمية الثانية الكثير من أشكال الحياة في اليابان. وشرعت الدولة في إعادة البناء خلال العقد الأول بعد الحرب، وغيرت المسارات مع دخولها فترة من النمو الاقتصادي المرتفع الذي استمر من أواخر الخمسينيات حتى أزمة النفط في عام 1973. وخلال تلك السنوات، ظهر جيل جديد من المهندسين المعماريين الذين لعبوا دورًا مهمًا في التنمية الحضرية من خلال إنشاء العديد من مشاريع العمارة التي كان ينتظرها مستقبلًا باهرًا.

وبتوجيه من المهندس المعماري الشهير تانغي كينزو (1913–2005)، صممت هذه المجموعة من المهندسين المعماريين الشباب المباني والهياكل العملاقة الأخرى، وأطلقوا حركة (العمارة الاستقلابية) التي تضمنت المبدأ البيولوجي للتجديد. ومن قلب هؤلاء الشباب خرج لنا قادة العالم في مجال الهندسة المعمارية. وحصل كل من العضوين السابقين بها، ماكي فوميهيكو (1928– ) وإيزوزاكي أراتا (1931– )، على جائزة بريتزكر المرموقة للهندسة المعمارية في عامي 1993 و 2019 تباعًا.

وتتناول هذه المقالة العديد من المشاريع التي انبثقت عن هذه الحركة التجريبية. فأحد المباني الذي يجسد العمارة الاستقلابية هو برج ناكاغين الكبسولي في حي جينزا بطوكيو. وهو قريب من مناطق الجذب السياحي الشهيرة وفي موقع يسهل على وسائل الإعلام تغطيته، مما ساعد على بقائه لفترات طويلة. ولكن بسبب تدهور حالتة، خضع الملاك للضغط لإعادة البناء.



نموذج لبرج ناكاغين الكبسولي معروض في غرفة يملكها (سيكين تاكايوكي) داخل المبنى. صممه كوروكاوا كيشو وتم بناؤه في عام 1972، البرج هو أحد الأبنية القليلة المتبقية من حركة العمارة الاستقلابية التي لا تزال قائمة في عام 2021. التُقطت الصورة في 23 يوليو/ تموز 2016.

لقد تم بالفعل هدم معظم هذه الأبنية المملوكة للقطاع الخاص التي شُيدت في حقبة حركة العمارة الاستقلابية بسبب التكاليف الباهظة اللازمة للحفاظ عليها نتيجة التتدهور التدريجي لحالتها الإنشائية. كما تضاءل عدد المباني العامة التي تم تشييدها مع انخفاض عدد سكان اليابان. الأمر الذي دعاني لبدء العمل في مشروعي لتوثيق العمارة الاستقلابية في عام 2016، وقد تم بالفعل هدم بعض المباني التي صورتها. ويكاد يكون من المؤكد أن الباقي سيختفي في وقت قريب.

وعلى الرغم من أن حركة العمارة الاستقلابية، ذات توجه مستقبلي، إلا أنها استندت إلى مفهوم أن تدمير القديم يسمح ببناء الجديد في دورة التجديد، وهي فكرة مشابهة لتقاليد الشنتو القديمة.

ومن خلال الصور المصاحبة لهذا المقال عن أبنية العمارة الاستقلابية المتبقية من جميع أنحاء اليابان أسعى جاهدًا لتصوير شكلها النهائي في سياق محيطها. وقد تم اختيار الصور من كتابي الأخير:

(L’architecture du futur au japon: utopie et metabolisme) (العمارة المستقبلية في اليابان: المدينة الفاضلة والعمارة الاستقلابية)، الصادر عن دار النشر الفرنسية (لو ليزار نوار) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

ما هي العمارة الاستقلابية؟ نشأت الحركة عندما أصدرت مجموعة من المهندسين المعماريين والمصممين اليابانيين الشباب بيانًا بعنوان ”الاستقلاب: مقترحات للتوسع العمراني الجديد“ في مؤتمر التصميم العالمي الذي عُقد بطوكيو عام 1960. وضمت المجموعة المهندسين المعماريين كوروكاوا كيشو، كيكوتاكي كيونوري، ماكي فوميهيكو، و أوتاكا ماساتو مع المصممين إكونا كينجي و أزاوا كييوشي و الناقد الفني كاوازوإيه نوبورو. وأُعلن مفهوم النمو العضوي للمدن والمباني تجاوبًا مع التنمية الاجتماعية وزيادة السكان، على غرار التمثيل الغذائي للخلايا البيولوجية. وتشتهر إبداعاتهم في جميع أنحاء العالم بكونها معماريات متميزة غير غربية الطراز.

برج ناكاغين الكبسولي

التصميم: كوروكاوا كيشيو (1934–2007)

الموقع: حي جينزا، مدينة تشوأو، طوكيو

عام الإنشاء: 1972

يحتوي المبنى السكني على 140 ”كبسولة“ مساحة كل منها 10 أمتار مربعة. وفي وقت إنشائه، كان يوصف بأنه ”ملاذ“ لرجل الأعمال، وتم تسويقه من خلال المتاجر الكبرى. وأحد مالكي الغرف الكبسولية (سيكينى تاكايوكي)، قد اشترى وحدة واحدة مع زوجته في عام 2005 مقابل 4 ملايين ين ياباني، وشارك عن كثب في الجهود المبذولة للحفاظ على المبنى وتجديده.

وفي عام 2007، صوت أصحاب الكبسولات لاستبدال البرج، لكن الشركة الاستثمارية التي ترأس المشروع أعلنت لاحقًا إفلاسها. بعد ذلك، قام بعض المالكين بشراء كبسولات أخرى وانخرطوا في إجراءات تهدف إلى الحفظ والتجديد. ومع ذلك ، في ربيع عام 2021، تم بيع المبنى لشركة عقارية تخطط لإعادة تطوير الموقع. ومن المقرر الآن أن تبدأ عمليات الهدم في مارس/ آذار 2022.



إلى اليسار، برج ناكاغين الكبسولي. المنظر من أسفل طريق طوكيو السريع. تم التقاط الصورة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، 2016. وعلى اليمين، سيكينى تاكايوكي داخل كبسولته. تم التقاط الصورة في 23 يوليو/ تموز 2016.

مركز كيوتو الدولي للمؤتمرات

التصميم: أوتاني ساتشيؤ (1924–2013)

الموقع: حي ساكيو، كيوتو

عام الإنشاء: 1966

كان هذا أول مرفق للمؤتمرات الوطنية التي تم بناؤها في اليابان، وكان موقعًا لتوقيع بروتوكول كيوتو في عام 1997. يقع المجمع على أرض مترامية الأطراف تبلغ مساحتها 156,000 متر مربع وتمتد بجواره الحدائق وبحيرة تاكاراغايكى. ويدمج السطح البناء التقليدي على طراز الغاشو (نمط من أنماط البناء اليابانية التقليدية) مع العمارة الحديثة. وتم الانتهاء من المبنى الرئيسي في عام 1966. وتشمل الإضافات اللاحقة قاعة المناسبات (1985) والقاعة الملحقة (1998). وتم تصميمها جميعًا بواسطة أوتاني ساتشيؤ هو وزملائه.



الصور التُقطت في 14 يونيو/ حزيران 2016.

قاعة ياماناشي الثقافية

التصميم: تانغى كينزو (1913–2005)

الموقع: مدينة كوفو، محافظة ياماناشي

عام الإنشاء: 1966

تضم القاعة مكاتب مجموعات وسائل الإعلام المحلية (صحيفة ياماناشي نيتشي نيتشي، شبكة بث ياماناشي ومجموعة سننيتشي واي بي إس). ويتميز السطح ببرج إرسال مميز يعود تاريخه إلى عصر البث التناظري. والهيكل مدعوم بأعمدة وعوارض، حيث لا توجد حاجة للجدران الداخلية، مما يتيح الاستخدام المرن للمساحة الداخلية. وتم تجديد المبنى لاحقًا، مما أدى إلى زيادة مساحته الأرضية من 18,000 إلى 21,900 متر مربع، الأمر الذي يثبت قيمة مفهوم العمارة الاستقلابية.



الصورة التُقطت في 7 يوليو/ تموز، 2016.

توكوإين

التصميم: كيكوتاكى كيونوري (1928–2011)

الموقع: مدينة ياناغو، محافظة توتوري

عام الإنشاء: 1964

يقع هذا المرفق السكني في منتجع الينابيع الحارة الشهير (كايكى أونسن) على ساحل بحر اليابان. وتم بناء مرفق توكوإين كإضافة حديثة لنزل موجود بالفعل. وتقع أماكن الإقامة في الطابق العلوي فوق ستة أعمدة رئيسية عملاقة، وهي تستحضر صورة المعبد الشنتوي (شيندن) (قاعة الإله). ويتم دعم كل عمود من الأعمدة الرئيسية بواسطة أعمدة وعوارض تقوية، حيث يشكل الهيكل الخرساني المسلح مظهرًا للبناء الخشبي التقليدي. وكان المصمم كيكوتاكى كيونوري، عضوًا مؤسسًا في حركة العمارة الاستقلابية.



الصور التُقطت في 9 سبتمبر/ أيلول، 2016.

المبنى الإداري لمعبد إيزومو

التصميم: كيكوتاكى كيونوري

الموقع: مدينة إيزومو، محافظة شيمانى

عام الإنشاء: 1963

يضم هذا المبنى مكاتب إدارية لمعبد إيزومو، ليحل محل الهيكل الخشبي السابق، الذي احتُرق في عام 1953. وقد اشتمل الهيكل على فكرة الرفوف التي استخدمها مزارعو إيزومو لتجفيف حزم الأرز بعد الحصاد. وكان للمبنى الرائع دعامتان هائلتان متصلتان بعارضة طولها أربعون متراً. وعلى الرغم من أنه تضمن طرق البناء الحديثة باستخدام الخرسانة المسلحة لضمان مقاومة الحريق، إلا أنه تم تصميمه ليتناغم مع أجواء المعبد القديمة والمقدسة. ولكن للأسف تم هدم المبنى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.



الصور التُقطت في 9 سبتمبر/ أيلول، 2016.

مبنى نوأ

التصميم: شيراي سيئتشي (1905–1983)

الموقع: حي أزابو، منطقة ميناتو، طوكيو

عام الإنشاء: 1963

يشتهر المبنى المكتبي، الواقع عند تقاطع إيكورا بالقرب من برج طوكيو، ببرجه الأسود البيضاوي المميز. وهو مقر للعديد من مكاتب الشركات وسفارة دولة فيجي. وقد درس المهندس المعماري شيراي سيئتشي الفلسفة والعمارة القوطية في برلين قبل الحرب العالمية الثانية. والتصميم هو تعبير فلسفي عن التفاعل بين النور والظلام. والصورة منظر لسقف بهو المدخل.



الصورة التُقطت في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، 2016

حديقة السلام التذكارية في هيروشيما

التصميم: تانغى كينزو

الموقع: حي ناكا، مدينة هيروشيما، محافظة هيروشيما

عام الإنشاء: 1954

قررت الحكومة اليابانية في عام 1949 بناء هذه الحديقة التذكارية التي تبلغ مساحتها عشرة هكتارات بالقرب من مركز القنبلة النووية التي دمرت هيروشيما. وأقيمت مسابقة تصميم في ذلك العام استقطبت حوالي 140 مشارك. والتصميم الفائز كان من نصيب تانغى كينزو وثلاثة أعضاء من معمل تانغى في جامعة طوكيو، وهم: أسادا تاكاشي، أوتاني ساتشيؤ، وكيمورا نوريكوني. وفي تصميم تانغى، يتم محاذاة قاعة السلام (الآن متحف السلام التذكاري)، النصب التذكاري وقبة القنبلة النووية (قبة غنباكو) بشكل عمودي على شارع هيوا، الذي يمتد من الشرق إلى الغرب عبر المدينة. وكان أحد المشاريع الكبيرة الأولى التي قام بها تانغى، ”الأب الروحي لفكرة العمارة الاستقلابية“، والذي سبق الحركة ببضع سنوات



الصورة التُقطت في 10 سبتمبر/ أيلول، 2016.

سفارة الكويت في طوكيو

التصميم: تانغى كينزو

الموقع: حي ميتا، منطقة ميناتو، طوكيو

عام الإنشاء: 1970

تم بناء سفارة الكويت بعد 16 عامًا من الانتهاء من حديقة السلام التذكارية في هيروشيما، مما يدل على الاعتراف الدولي بتانغى، الأمر الذي أدى بدوره إلى تكليف المهندس المعماري بمشاريع في دول الخليج المختلفة. وتم الإعلان عن خطط لإعادة بناء السفارة في عام 2017، وقد كان من المقرر مبدئيًا الانتهاء من المشروع في أبريل/ نيسان 2020. إلا أنه حتى الآن، لا تزال عمليات الهدم معلقة، ويبدو أنه تم تأجيل خطط إعادة البناء.



الصورة التُقطت في 7 يوليو/ تموز 2017.

مركز ميياكونجو المدني

التصميم: كيكوتاكى كيونوري

الموقع: مدينة ميياكونجو، محافظة ميازاكي

عام الإنشاء: 1966

يقع هذا المبنى في ثاني أكبر مدينة في محافظة ميازاكي، وقد استضاف الفعاليات المدنية والثقافية لمدة 40 عامًا، ولكن تم إغلاقه في عام 2007 بسبب تكاليف الصيانة المتزايدة للهيكل الهَرِم. وقد كان تصميم كيكوتاكى الفريد رمزًا لحركة العمارة الاستقلابية، مما أدى إلى المناداة بالحفاظ عليه. ومع ذلك، تم هدم المبنى في عام 2019.



الصورة التُقطت في 8 مايو/ آيار 2017.

سكاي هاوس

التصميم: كيكوتاكى كيونوري

الموقع: حي أوتسوكا، منطقة بونكيو، طوكيو

عام الإنشاء:1985

صمم كيكوتاكى كيونوري هذا المبنى كمنزله الخاص (المبنى في وسط الصورة السفلي مع سيارة متوقفة بالخارج). ويتميز بأربعة أعمدة خرسانية مسلحة تدعم الجدران، مما يخلق مساحة معيشية داخلية مربعة الشكل. وفي الوقت الذي شُييد فيه، لم تكن هناك مبان شاهقة في الجوار. وتجسيدًا لتطبيق فكرة الاستقلاب على المساحات السكنية، فقد خضعت للتجديد والتوسيع تجاوبًا مع البيئة المحيطة المتغيرة والتركيبات الأسرية المقيمة.



الصورة التُقطت في 6 يوليو/ تموز 2017

كى-هاوي

التصميم: كوروكاوا كيشو

الموقع: حي كيتاكاسو، محافظة ناغانو

عام الإنشاء:1973

تمت أعمال البناء بالقرب من منتجع كارويزاوا من قبل المصمم كوروكاوا ليكون منزله لقضاء العطلات. ويتميز بعمود أساسي من الخرسانة المسلحة يضم السلالم ويمتد من المدخل إلى غرفة المعيشة أعلاه. وهناك أربع كبسولات، هي نفسها المستخدمة في برج ناكاغين الكبسولي، متصلة بمركز البناء. اثنان منهم تُستخدمان كغرف نوم، وواحدة للمطبخ، والرابعة هي غرفة لتناول الشاي. ومن المقرر أن يتم تأجيرها للإقامة لقضاء العطلات اعتبارًا من خريف 2021.



الصورة التُقطت في 4 أبريل/ نيسان 2017.

مركز شيزؤكا للصحافة والإذاعة

التصميم: تانغى كينزو

الموقع: حي جينزا، مدينة تشوأو، طوكيو

عام الإنشاء: 196

هذا المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 57 مترًا والمكون من 12 طابقًا، بالقرب من محطة شينمباشي على خط قطار ياما نو تيه، يقع عند تقاطع شارعي سوتوبوري مع نيشي جينزا. ويحمل مفهوم العمارة الاستقلابية، ويتكون شكله الفريد من قلب أسطواني به مكاتب بارزة على شكل صندوق. ونرى في أسفل يسار الصورة الثانية، التفاف طريق طوكيو السريع من أمام ناصيته. ويظهر بشكل صغير سطح برج ناكاغين الكبسولي الأحمر الصدأ على اليمين، متجهًا نحو منطقة شيودومى. وكلاهما كانا أطول المباني في المنطقة عندما تم تشييدهما.



الصورة التُقطت في 7 يوليو/ تموز 2017.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: برج ناكاغين الكبسولي في مدينة تشوأو بطوكيو. من المقرر هدم المبنى في أوائل عام 2022. الصورة التُقطت في 23 يوليو/ تموز، 2016. جميع الصور: جيريمي سوتيرات)