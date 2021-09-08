إعادة حقوق الإنسان إلى نهج الدبلوماسية اليابانية: منظور ما بعد الحرب العالمية

تتعرض طوكيو لضغوط متزايدة لاتخاذ موقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الصين وأماكن أخرى في العالم، في خروج عن تقليد عدم التدخل الذي يعود إلى 70 عامًا. يتتبع هوسويا يويئيتشي تطور عقيدة السياسة الخارجية لليابان في فترة ما بعد الحرب، من يوشيدا شيجغرو إلى شينزو آبي، ويفكر في المسار المستقبلي لليابان.

عادت دبلوماسية حقوق الإنسان إلى واجهة الأخبار، وهذه المرة تدرك اليابان ذلك.

في ديسمبر/ كانون الأول 1948، في الأيام الأولى للحرب الباردة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. صدقت اليابان في عام 1979 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تعززا أهمية حقوق الإنسان كمعيار أساسي بالنسبة للمجتمع الدولي. ومع ذلك، لم تبدأ قضايا حقوق الإنسان في الظهور بشكل بارز في مناقشات الدبلوماسية اليابانية إلا في السنوات القليلة الماضية. فيما يلي، سأفحص أصول وعواقب إهمال اليابان طويل الأمد لدبلوماسية حقوق الإنسان وألقي نظرة على التطورات الأخيرة في سياق الاتجاهات الدولية الأوسع.

عقيدة يوشيدا الدائمة

حدد رئيس الوزراء شيغيرو يوشيدا نغمة السياسة الخارجية لليابان بعد الحرب بينما كانت الأمة لا تزال تحت الاحتلال. كانت عقيدة يوشيدا، كما هو معروف، استراتيجية وطنية براغماتية للغاية ركزت على بناء الاقتصاد الياباني مع الاعتماد بشكل كبير على الولايات المتحدة من أجل الأمن القومي الياباني. في سياق السياسة الخارجية، تُرجم هذا إلى واقعية ضيقة تتمحور حول القيم المادية للقوة الاقتصادية والعسكرية. مثل هذه المثل العليا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، على الرغم من كونها مركزية في دستور اليابان ما بعد الحرب، إلا أنها اعتبرت غير ذات صلة بشكل أساسي بتعاملاتها مع البلدان الأخرى.

لعقود بعد ذلك، استمرت السياسة الخارجية لليابان في التركيز على تعزيز الأمن العسكري من خلال تقوية التحالف بين اليابان والولايات المتحدة وعلى تعزيز الاقتصاد عبر التجارة. نتيجة لذلك، أظهرت الدبلوماسية اليابانية، في أحسن الأحوال، وعيًا ضعيفًا بالأهمية الأساسية لحقوق الإنسان في النظام الدولي الليبرالي، وبالكاد سجلت صعود دبلوماسية حقوق الإنسان منذ السبعينيات فصاعدًا. في الواقع، كان الموقف السائد تجاه دبلوماسية حقوق الإنسان داخل وزارة الخارجية اليابانية مثيرًا للسخرية بشكل كبير.

وتعد علاقة اليابان بجنوب إفريقيا مثالاً على ذلك. منذ السبعينيات فصاعدًا، اشتدت الانتقادات الدولية لحكم الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا وسياسات الفصل العنصري، وصعد المجتمع الدولي من الضغط على الحكومة من خلال المقاطعات والعقوبات. ومع ذلك، لم يكن لدى اليابان أي شعور بالانزعاج من توسيع التجارة مع جنوب إفريقيا، وظهرت في الواقع باعتبارها أكبر شريك تجاري للبلاد خلال الثمانينيات.

كانت البراغماتية الاقتصادية نفسها تحكم رد فعل اليابان على حادثة ميدان تيانانمين عام 1989، عندما شنت الحكومة الصينية حملة عنيفة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. في أعقاب الحادث مباشرة، عندما كانت مجموعة الدول السبع تتداول بشأن رد موحد، عارضت اليابان وحدها العقوبات المشتركة ضد الصين. باعتبارها أحد أهم شركاء الصين الاقتصاديين، كانت اليابان في وضع مثالي لزيادة الضغط على بكين من خلال التنسيق مع القوى الديمقراطية الرائدة الأخرى. لكنها تركت الفرصة تفلت وتغاضت عن انتهاك الصين الصارخ لحقوق الإنسان.

يشهد كل من التنظيم الداخلي لوزارة الخارجية ومحتوى الكتاب الأزرق الدبلوماسي الذي تنشره كل عام على ضعف احترام مؤسسة السياسة الخارجية لدبلوماسية حقوق الإنسان. كان الطريق إلى التقدم في الوزارة دائمًا من خلال مكتب الشؤون القانونية الدولية (المعاهدات) أو أحد مكاتب الشؤون الإقليمية الرئيسية. نادرا ما يشير الكتاب الأزرق إلى أكثر من ذكر عابر لقضايا حقوق الإنسان. حتى في أعقاب حادثة ميدان تيانانمين، عندما كان النقد الدولي للحكومة الصينية في ذروته، امتنع الكتاب الأزرق الدبلوماسي لعام 1990 عن أي انتقاد صريح للإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين والناشطين المؤيدين للديمقراطية. وبينما أقرت بأن الحادث أضر بصورة الصين الدولية، فقد رددت تأكيدات بكين الخاصة من خلال التأكيد على أنه ”في يناير/ كانون الثاني 1990، تم رفع الأحكام العرفية في بكين، وفي مايو/ أيار تم رفع الأحكام العرفية في مدينة لاسا التي كانت مفروضة منذ مارس/ آذار 1989 أيضًا“.

فجر الدبلوماسية الموجهة للقيم

استمر تركيز يوشيدا الضيق على العلاقات الاقتصادية والتحالف الأمني الياباني الأمريكي في السيطرة على السياسة الخارجية اليابانية حتى ظهور ”الدبلوماسية الموجهة نحو القيم“ في ظل الإدارة الأولى لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والتي تشكلت في سبتمبر/ أيلول 2006. وقد كان المهندسان الرئيسيان لهذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة نائب وزير الخارجية ياتشي شوتارو، وكانهارا نوبوكاتسو، رئيس قسم تنسيق السياسات في مكتب السياسة الخارجية. كان من المفترض أن يلعب كلاهما أدوارًا رئيسية في صنع السياسات في ظل إدارة آبي الثانية (2012-2020) أيضًا.

قدم وزير الشؤون الخارجية آنذاك آسو تارو المفهوم رسميًا في خطاب بعنوان ”قوس الحرية والازدهار: آفاق الدبلوماسية اليابانية المتوسعة“، والذي ألقاه أمام المعهد الياباني للشؤون الدولية في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006. وكانت ملاحظات آسو في تلك المناسبة مختلفة تمامًا عن الشكل أو القالب التقليدي الذي عادة ما يحصر وزراء الخارجية اليابانيون أنفسهم فيه. تمت صياغة الخطاب ليس من قبل كادر من البيروقراطيين المهنيين، ولكن من قبل صحفي سابق، نائب السكرتير الصحفي تانيغوتشي توموهيكو (أصبح فيما بعد مستشارًا خاصًا لمجلس الوزراء في ظل إدارة آبي الثانية)، والرسالة الواضحة التي نقلها اصطدمت بشدة مع تفكير وزارة الخارجية السائد.

قال آسو: ”اليوم، سأتحدث عن موضوعات“ الدبلوماسية الموجهة نحو القيم ”و“ قوس الحرية والازدهار ”. كلاهما قواعد جديدة لسياستنا الخارجية وتعبيرات جديدة في هذا الإطار، لكنني آمل بشدة أن تتذكروا هاتين العبارتين مع نهاية هذا اليوم وعودتكم إلى بيوتكم“.

أوضح آسو أن الدبلوماسية الموجهة نحو القيم تعني الدبلوماسية التي تهدف إلى تعزيز مثل هذه ”القيم العالمية“ مثل ”الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واقتصاد السوق“ (استشهد نائب الوزير ياتشي بالمسلمات نفسها في تفسيراته للدبلوماسية القائمة على القيم). على الرغم من أن مثل هذا التركيز قد لا يبدو مثيرًا للجدل بشكل خاص، إلا أن فكرة وضع هذه القيم في صميم الدبلوماسية اليابانية أثارت ردود فعل عنيفة، وليس فقط من داخل وزارة الخارجية.

على الرغم من هذه المقاومة، اكتسبت الدبلوماسية القائمة على القيم زخمًا في ظل إدارتي آبي الأولى والثانية، مما أضاف بُعدًا جديدًا للسياسة الخارجية التي طالما هيمنت عليها عقيدة يوشيدا. اتخذ التوجه الجديد شكلاً أكثر واقعية مع مبادرة اليابان المتمثلة في ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“. تم اقتراح الاستراتيجية في عام 2016، ومنذ ذلك الحين حظيت بدعم الولايات المتحدة، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، الهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

من ”القيم“ إلى حقوق الإنسان

على عكس ما قد يتوقعه المرء، فإن العقيدة الجديدة لم تترجم إلى التزام قوي بدبلوماسية حقوق الإنسان. كانت الدبلوماسية القائمة على القيم تهدف إلى تعزيز وتوسيع مجتمع الدول الديمقراطية، وليس دعوة الحكومات لانتهاكات حقوق الإنسان. لا تزال استجابة اليابان لحالات الاضطهاد والقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى - أو عدم وجودها - قضية شائكة.

في العام الماضي فقط، تعرضت طوكيو لانتقادات بسبب موقفها الفاتر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصين وميانمار، وهما دولتان أقامت معها اليابان علاقات اقتصادية وثيقة. وموضع الخلاف على وجه الخصوص هو القمع الوحشي الذي تمارسه الصين لأقلية الأويغور فيها واستيلاء جيش ميانمار على السلطة واستخدام القوة المميتة ضد السكان. وسط الغضب من السياسات تجاه شينجيانغ الأويغور التي يعتبرها الكثيرون إبادة جماعية، تعرضت اليابان أيضًا لانتقادات لرفضها التوقيع على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

أحد الأسباب التي تجعل اليابان عرضة لمثل هذا النقد هو أنها لم تنشئ الإطار القانوني الذي تحتاجه لمطابقة استجابة الديمقراطيات الرائدة الأخرى. على عكس الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، ليس لديها قانون ماغنيتسكي الأمريكي لعام 2012 الذي يسمح للحكومة بمعاقبة الأفراد أو المنظمات التي تعتبر من منتهكي حقوق الإنسان من خلال معاقبتهم وتجميد ممتلكاتهم، ومنعهم من دخول البلاد.

هذا هو أحد الأسباب التي دفعت ساسة البرلمان إلى اتخاذ زمام المبادرة بشأن مسألة دبلوماسية حقوق الإنسان. في فبراير / شباط من هذا العام، أطلق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم فريق مشروع دبلوماسية حقوق الإنسان، الذي أصدر مجموعة من التوصيات الأولية في 27 مايو/ أيار.

تعطي الوثيقة درجات عالية لدبلوماسية آبي القائمة على القيم باعتبارها ”خطوة تتماشى مع الاتجاه الدولي نحو إصرار أقوى على احترام حقوق الإنسان“. لكنها تدعو إلى مزيد من التقدم في دبلوماسية حقوق الإنسان، وتصر على أنها تصب في المصلحة الوطنية، وتجادل بضرورة إنشاء ”آليات“ مناسبة إذا أرادت اليابان اتخاذ الخطوة التالية في هذا الاتجاه.

تكمن وراء هذه التحركات اتجاه عالمي. على الصعيد العالمي، يتجه المد بقوة نحو دبلوماسية حقوق الإنسان. في الولايات المتحدة، هناك دعم قوي من الحزبين لرد صارم على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. هذه إحدى القضايا التي تتفق عليها الإدارة الديمقراطية الحالية للرئيس جو بايدن مع الإدارة الجمهورية السابقة لدونالد ترامب. بدأ الاتحاد الأوروبي، الذي كان مترددًا منذ فترة طويلة في تعريض العلاقات الاقتصادية المربحة مع الصين للخطر، في التحدث علنًا واتخاذ إجراءات. مع اكتساب هذا الاتجاه قوة، هناك شعور متزايد بأن اليابان لا تستطيع أن تقف وحيدة في معزل عن هذه التحركات العالمية.

من المؤكد أن الدبلوماسية اليابانية لا يمكن أن تنزلق إلى مواصلة السعي وراء المصالح الاقتصادية كما كانت تفعل في الماضي. ولكن يجب علينا أيضًا أن نتجنب الطرف المقابل المتمثل في اتباع الغرب بشكل أعمى واستخدام العقوبات لفرض القيم الغربية على الدول غير الغربية. يجب على اليابان مواءمة سياستها الخارجية مع الاتجاهات الدولية الحالية في دبلوماسية حقوق الإنسان، حتى مع الاستمرار في تعزيز مصالحها الاقتصادية. بالتأكيد يمكننا الريادة من خلال نهجنا الخاص، والاستفادة من المشاركة والتعاون لتعزيز القيم العالمية وتحسين حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة. يجب أن يكون هذا هدفنا للمضي قدمًا.

(صورة العنوان: رئيس الوزراء آبي شينزو، أقصى اليسار، في جلسة عمل عُقدت في 26-27 مايو/ أيار 2016 قمة مجموعة السبع في إيسي شيما، حيث أعاد قادة مجموعة السبع تأكيد التزامهم المشترك بـ ”الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان. جيجي برس)