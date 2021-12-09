الأجندة الأمنية لمجلس وزراء كيشيدا: بناء قدرات قوية ورادعة لحماية أمن اليابان

كانيهارا نوبوكاتسو، مسؤول كبير سابق في الأمن القومي، يدعو رئيس الوزراء الجديد لمضاعفة الإنفاق الدفاعي والاستعداد للتهديدات المتمثلة بغزو الصين لضم تايوان بالقوة، مع التركيز على إدارة الأزمات والدفاع السيبراني للبلاد

حافظ الحزب الليبرالي الديمقراطي على أغلبيته في مجلس البرلمان في انتخابات مجلس النواب التي عقدت في 31 أكتوبر / تشرين الأول، لكنه بالكاد يستطيع تحمل أمجاده في ظل التحديات الأمنية الملحة التي تواجه مجلس الوزراء الوليد برئاسة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو. في قلب المشكلة تكمن الصين، التي لم تبذل أي جهد لإخفاء طموحاتها تجاه ضم تايوان وجزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان وتزعم الصين أنها جزء من أراضيها، بينما تواصل توسعها العسكري الذي لا يكل ولا يمل. فيما يلي، أشرح طبيعة التهديد الذي يواجه اليابان والخطوات التي يجب أن نتخذها للاستعداد للأزمة الأمنية وسبل تجنبها.

الصعود القوي للصين

نما الاقتصاد الصيني بسرعة خلال العقد الماضي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها الآن أكثر من 70٪ من الناتج المحلي للولايات المتحدة وحوالي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي لليابان. في غضون ذلك، تعد ميزانية الدفاع الصينية أعلى بخمس مرات من ميزانية اليابان على أساس سعر السوق وأعلى بمقدار 16 مرة عند تعديلها لمراعاة تعادل القوة الشرائية. توقع الأدميرال فيل ديفيدسون، الرئيس السابق للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، أن الصين سيكون لديها القدرة على إعادة توحيد تايوان بالقوة مع البر الرئيسي في غضون السنوات الست المقبلة.

يعود صعود مثل هذه القوة العسكرية المهيمنة في مثل هذا القرب الشديد من اليابان إلى تهديد الإمبراطورية المغولية خلال فترة كاماكورا (1185-1333) أو فترة الإمبراطورية الروسية في أواخر القرن التاسع عشر. لم يكن الوضع الأمني بهذا التوتر منذ منتصف القرن العشرين، عندما كان التهديد المشترك للاتحاد السوفييتي، الصين، وكوريا الشمالية يلوح في الأفق على اليابان التي كانت لا تزال تتعافى من آثار الهزيمة في الحرب العالمية الثانية.

وبمرور الوقت تبدد الخطر الروسي. كان الاتحاد السوفيتي تحت السيطرة من قبل القوات الهائلة لمنظمة حلف شمال الأطلسي من جهة والترسانة النووية الأمريكية من جهة أخرى. مع تعثر اقتصادها، سعت إلى التخفيف من سباق التسلح من خلال مفاوضات الحد من التسلح. بفضل نظام صارم للتحقق المتبادل، تمكنت واشنطن وموسكو من بناء مستوى كافٍ من الثقة لإقامة نوع من ”السلام البارد“.

لكن الصين اليوم قصة مختلفة. على عكس الاتحاد السوفيتي في حقبة الحرب الباردة، تزداد الصين قوة طوال الوقت. ليس لديها مصلحة في الحد من التسلح أو الحد من الأسلحة. في عهد الرئيس شي جين بينغ، تحدت قيادة الولايات المتحدة وشركائها الديمقراطيين وتحاول تأكيد وتوسيع مجال نفوذها في آسيا.

خطورة الوضع في تايوان على اليابان

في حقبة ما بعد الشيوعية، أضفى الحزب الشيوعي الصيني الشرعية على ديكتاتوريته المستمرة من خلال إضفاء الطابع الأسطوري على دوره في التاريخ الصيني من أوائل القرن العشرين حتى الوقت الحاضر. وفقًا لهذه الأسطورة، كان الحزب الشيوعي الصيني هو الذي طرد بريطانيا والولايات المتحدة واليابان والقوى الإمبريالية الأخرى التي قسمت البلاد فيما بينها عندما كانت سلالة تشينغ تنهار. ثم هزم الحزب شيانغ كاي شيك، الشرير اللدود في الحرب الأهلية في الصين، الذي فر إلى تايوان مع حزب الكومينتانغ. وقد تم تحقيق ذلك، فقد وحد الحزب الشيوعي الصيني الأمة، وبنى الصين الجديدة، وبشر بالنمو والتطور المذهلين في السنوات الأخيرة.

كقصة انتصار وتوحيد، يجب أن تتوج هذه الأسطورة بالضرورة بضم ”المقاطعة المنشقة“ المتمثلة في تايوان. لكن من غير المحتمل أن يتم تحقيق ذلك بدون استخدام القوة، فقد بنى الشعب التايواني هويته المنفصلة. علاوة على ذلك، ولد جيل الألفية في تايوان في مجتمع حر وديمقراطي. البلد قوة لا يستهان بها، ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة - مقارنة بأستراليا أو ماليزيا - وناتج محلي إجمالي يؤهل معظم البلدان للعضوية في مجموعة العشرين. وهي بالفعل عضو رئيسي في العالم منظمة التجارة ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

تايوان المستقلة هي أيضًا ذات أهمية كبيرة لدول شمال شرق آسيا الأخرى. تقع قناة باشي بين تايوان والفلبين عند التقاء الممرات البحرية التي تربط المنطقة بأوقيانوسيا والخليج الفارسي وأوروبا. بالنسبة لليابان، تتجاوز المشكلة حرية الملاحة: إذا أقامت الصين قواعد بحرية في تايوان، فإن الدفاع عن الأرخبيل الياباني سيصبح صعبًا للغاية.

إذا اندلعت حالة طوارئ في تايوان، فإن جزيرة يوناغوني والجزر النائية الأخرى التي تديرها محافظة أوكيناوا ستقع بلا شك في منطقة الحرب. قد يبتلع الصراع أيضًا جزيرة أوكيناوا الرئيسية، حيث تتركز القواعد الأمريكية، وربما حتى كيوشو. يجب تجنب هذه الحرب بأي ثمن.

بناء قدرات قوية

على مدى السنوات الست أو السبع الماضية، اتخذت اليابان خطوات دبلوماسية مهمة لمواجهة هذا التهديد من خلال تعزيز التعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. خلال إدارته الثانية، حصل رئيس الوزراء شينزو آبي على دعم واسع النطاق لمبادرته المتمثلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، والتي أدت إلى الحوار الأمني الرباعي (المعروف عمومًا باسم الرباعية)، وهو إطار عمل استراتيجي تعاوني يشمل الولايات المتحدة، اليابان، الهند، وأستراليا. على الجبهة العسكرية، قامت أستراليا، بريطانيا، والولايات المتحدة بصياغة اتفاقية AUKUS الأمنية، والتي تعد بمثابة تطورات مشجعة في هذا السياق.

من حيث القدرة العسكرية، فإن نظام التحالف الأمريكي في المحيطين الهندي والهادئ (أي شبكة التحالفات بين الولايات المتحدة وشركاء مثل اليابان، أستراليا، الفلبين، كوريا الجنوبية، وتايلاند) لا يزال أضعف بكثير من الناتو. من أجل دفاعنا الوطني وأمن المنطقة ككل، تحتاج اليابان إلى تحمل عبء أكبر بكثير من الوقت الحالي.

في حالة حدوث حالة طوارئ في تايوان، فإن الجيش الأمريكي سيكون سيهب بشكل كامل للدفاع عن تايوان وغوام. وهذا يعني أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية يجب أن تتمتع بالقدرة الكافية للدفاع عن الأرخبيل الياباني - بما في ذلك الجزر النائية - بمفردها. من الصعب تخيل ذلك نظرًا لإحجام اليابان عن اتخاذ خطوة أساسية مثل نصب صواريخ متوسطة المدى لأغراض القيام بتوجيه ضربات مضادة. كما أننا لسنا مجهزين لحماية ناقلات النفط في ممرات الشحن الخاصة بنا، ناهيك عن الاستجابة لمثل هذه التهديدات عالية التقنية مثل هجمات النبضات الكهرومغناطيسية، الحرب الإلكترونية، وهجمات الأقمار الصناعية القادرة على التسبب في شلل الاتصالات.

لا يزال أمام قوات الدفاع الذاتي اليابانية الكثير لتفعله فيما يتعلق بدمج العمليات الأرضية والبحرية والجوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قضية الردع النووي تحتاج إلى معالجة مباشرة في الحوار على مستوى القمة. بمجرد أن يدخل قادة اليابان والولايات المتحدة في مناقشة جادة حول الردع النووي، فإن نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى التي يتم إطلاقها من الأرض سوف يحرك جدول الأعمال أيضًا.

مع وضع هذه القضايا في الاعتبار، أقترح الأولويات الأمنية التالية لحكومة كيشيدا.

الأولوية 1: مضاعفة الإنفاق العسكري

يجب أن تكون الأولوية الأولى هي مضاعفة الإنفاق الدفاعي من مستواه الحالي البالغ 5.34 تريليون ين (السنة المالية 2021). كوريا الجنوبية، التي يبلغ حجم اقتصادها ربع حجم اقتصاد اليابان، تستعد لتجاوز اليابان في الإنفاق الدفاعي. نظرًا لصعوبة زيادة قوة أفراد قواتنا المسلحة بشكل كبير، نحتاج إلى زيادة الإنفاق على الأنظمة التي لا تعتمد على العنصر البشرى والموفرة للعمالة لإنشاء قوة قتالية ”ضعيفة ومتوسطة“، مع تجهيز جيشنا في الوقت نفسه لمواجهة تهديدات الحرب الإلكترونية وحرب الفضاء.

ظلت الحكومة اليابانية لسنوات تُبقي الإنفاق الدفاعي على أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يجب على الحكومة مضاعفة هذه الميزانية على الفور، لميزانية دفاع سنوية تبلغ حوالي 10 تريليون ين. قد يعترض البعض لأسباب مالية، مستشهدين بالديون العامة المرتفعة في اليابان. لكن مثل هذه الاعتبارات لم تمنع الحكومة من تعبئة الموارد المالية الهائلة استجابةً لجائحة كورونا، والضرر الناجم عن تصعيد الطوارئ في تايوان يمكن أن يقزم ذلك من تداعيات فيروس كورونا. لا يمكن لأي مبلغ من المال إعادة شراء الأرواح المفقودة.

الأولويات 2 و3: الدفاع السيبراني وإدارة الأزمات

الأولوية التالية هي تعزيز الأمن السيبراني. في عصر التحول الرقمي هذا، يبتلع الفضاء الإلكتروني كل الفضاء الذي نعيش فيه. إنه عالم غير مرئي لا تقيده المسافة والحدود الوطنية - وحتى الآن - بالقانون. في الفضاء السيبراني، لا يوجد فرق بين وقت الحرب ووقت السلم. اليوم، ينشغل عدد قليل من المتسللين وعصابات الجرائم الإلكترونية في شحذ قدرتهم على شل بنيتنا التحتية الحيوية، من خلال بضع ضغطات على المفاتيح، وهو ما لم يكن ممكنًا في السابق إلا بضربة جوية استراتيجية ضخمة.

أنشأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية أخيرًا مجموعة للدفاع السيبراني، لكن هذه الوحدة لا تملك سلطة الدفاع عن الأهداف المدنية من الهجمات الإلكترونية. الشرطة اليابانية مجهزة تجهيزًا جيدًا لمواجهة الجرائم الإلكترونية العادية عند حدوثها، ولكن ليس لمنع أو الاستجابة لحالة طوارئ وطنية واسعة النطاق. وبالمثل، فإن NISC (المركز الوطني للاستعداد للحوادث واستراتيجية الأمن السيبراني) التابع لأمانة مجلس الوزراء مكلف بالاستجابة للحوادث عند حدوثها، وليس بناء نظام لتأمين الحكومة والبنية التحتية الحيوية للدولة. في غضون ذلك، نأى مجتمع الاستخبارات الياباني بنفسه عن الوكالة الرقمية الجديدة وخططه لإنشاء نظام حكومة إلكترونية متكامل - يفترض المرء أنه مهتم بأمن البيانات. هذه ليست طريقة لضمان بقاء اليابان في عصر الحرب الإلكترونية.

يجب أن تكون الأولوية الثالثة هي اتخاذ تدابير لتعزيز إدارة الأزمات من خلال التدريبات على مستوى مجلس الوزراء. تعيث الكوارث فسادها ودمارها بشكل عشوائي، وتترك فراغًا في المعلومات في أعقابها. في حالة الطوارئ الوطنية الكبرى، سنحتاج إلى حشد وتنسيق عشرات الآلاف من المستجيبين تحت هياكل قيادة منفصلة للقوات المكونة لقوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل، جنبًا إلى جنب مع الشرطة ورجال الإطفاء. لا يتطلب ذلك التخطيط المسبق فحسب، بل يتطلب أيضًا القدرة على تنفيذ مثل هذه الخطة دون تردد، لا يوجد وقت للتداول على مهل. في الأزمات الأمنية، كما في الكوارث الطبيعية، يمكن أن تكلف كل دقيقة تردد أرواح الكثيرين. هذه هي طبيعة الحرب.

منذ إنشاء مكتب الأركان المشترك، أجرت قوات الدفاع الذاتي تدريبات متكاملة بجدية. ومع ذلك، فإن مسؤولي حكومتنا، الذين تتمثل مهمتهم في حراسة الجبهة الداخلية وحماية الناس، غير مستعدين تمامًا لاحتمال نشوب حرب. وهذا ينطبق أيضًا على رئيس الوزراء، وهو القائد العام لقوات الدفاع الذاتي اليابانية. يجري مجلس الوزراء تدريبات على الزلازل على أساس سنوي، ومع ذلك يبدو أنه لم يفكر في احتمال نشوب حرب. فقط من خلال التدريبات المتكررة، مع وضع السيناريو الأسوأ في الاعتبار، يمكن للحكومة اليابانية أن تأمل في توجيه الأمة خلال أزمة أمنية يمكن أن تحيق بها.

الأولوية 4: تكامل التكنولوجيا والسياسة الأمنية

الأولوية الرابعة هي الربط الوثيق بين سياساتنا العلمية والتكنولوجية وسياسات الأمن القومي.

كعضو في الكتلة الغربية خلال الحرب الباردة، كانت اليابان بارزة في عمق انقساماتها الداخلية حول السياسة الخارجية. منذ عام 1955 فصاعدًا، كان الحزبان السياسيان الرئيسيان في البلاد، الحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الياباني، على خلاف جوهري حول موقف اليابان الأساسي في الحرب الباردة: كان الحزب الليبرالي الديمقراطي مناهضًا للسوفييت وملتزمًا صارمًا بالمعاهدة الأمنية اليابانية الأمريكية، بينما كان الحزب الاشتراكي الياباني يرفض التحالف الياباني الأمريكي، ودعا إلى سياسة خارجية محايدة وتوثيق العلاقات مع الاتحاد السوفيتي. جعل هذا الاستقطاب أي مناقشة ذات مغزى للسياسة الأمنية شبه مستحيلة. لا يزال إرث تلك الحقبة مستمر حتى الآن.

بينما ظل الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ مسيطرًا على الحكومة طوال فترة الحرب الباردة، سيطر على الأوساط الأكاديمية اليابانية مثقفون يساريون ذوو نزعة سلمية، وكانوا ينتقدون بشدة الحزب الليبرالي الديمقراطي والتحالف الياباني الأمريكي. على مدى خمسة عقود من الحرب الباردة، ترسخ التوجه المناهض للحكومة والجيش بين المؤسسات الأكاديمية اليابانية، كمسألة هوية تقريبًا. لا تزال هذه النظرة راسخة بقوة حتى اليوم، بعد 30 عامًا من انهيار الاتحاد السوفيتي. في هذه الثقافة الأكاديمية، يمنع ضغط الأقران الشديد علماء الجامعات والمهندسين من التعاون مع الحكومة - وخاصة مع وزارة الدفاع - حتى لو كانوا يرغبون في المساهمة في الأمن القومي.

قبل بضع سنوات، خصصت وزارة الدفاع مبلغًا ضئيلاً للغاية قدره 10 مليارات ين لتمويل برنامج تعزيز أبحاث تكنولوجيا الأمن القومي، المصمم لدعم البحث الأكاديمي في التقنيات ذات التطبيقات المدنية والعسكرية على حد سواء وتعزيز التبادل بين الباحثين الجامعيين ومهندسي الصناعة. أثار البرنامج على الفور صيحات الاحتجاجات من المؤسسة العلمية اليابانية. في عام 2017، أعاد مجلس العلوم الياباني المؤثر تأكيده رسميًا ”التزامه بعدم المشاركة مطلقًا في البحث العلمي للأغراض العسكرية“. وحذرت الجامعات من المشاركة في البرنامج والتزم بذلك عدد كبير من المؤسسات.

تنفق الحكومة اليابانية 4 تريليونات ين سنويًا لتمويل البحث العلمي والتطوير، وهو ما يعادل تقريبًا ما تنفقه على الدفاع. ومع ذلك، في المناخ الحالي، لا يدر أي من هذا الاستثمار تقريبًا مكاسب فيما يتعلق بالأمن القومي.

تحتاج الحكومة إلى رسم سياسة شاملة بشأن تكنولوجيا الأمن القومي. كعنصر أساسي في هذه السياسة، يجب أن تستلهم ما تقوم به إسرائيل في منطقة بئر السبع، والتي تحولت إلى مركز وطني لأبحاث التكنولوجيا الإلكترونية. يجب على الحكومة اليابانية بناء مدينة تسوكوبا العلمية الثانية واستثمار عدة تريليونات ين سنويًا، بحيث تجمع بين كبار العلماء والمهندسين من الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومة وقوات الدفاع الذاتي للمشاركة في البحث والتطوير لتقنيات الاستخدام المزدوج المتطورة.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يجيب على أسئلة الصحافة قبل السفر إلى غلاسكو من مطار هانيدا بطوكيو في 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2021. جيجي برس)