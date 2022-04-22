استراتيجية اليابان نحو تحقيق الحياد المناخي

يؤكد باحث ذو جذور في صناعة الطاقة على حاجة اليابان إلى كهربة منخفضة الكربون، مدعومة بحلول مبتكرة للطاقة والأعمال، لتحقيق هدفها المتمثل في تحييد الكربون بحلول عام 2050.

كيف أتذكر جيدًا هالة الإثارة والتفاؤل التي اجتاحت مركز المؤتمرات في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وهو اليوم الذي اعتمد فيه مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (المؤتمر الحادي والعشرون للأطراف) اتفاقية باريس. كان الشباب يصرخون ”تم إنقاذ كوكب الأرض!“ تنفست في هذا الجو المليء بالحيوية، وقلت لنفسي، ”بعد سنوات من الآن، سوف نتذكر هذا على أنها اللحظة التي تغير فيها العالم“ من المؤكد أن الاتفاقية الجديدة تفتقر إلى أهداف ملزمة قانونًا، لكنها لا تزال تبدو وكأنها انتصار، نظرًا لفشل الجهود السابقة لتشكيل إطار عمل لخفض الانبعاثات ليخلف بروتوكول كيوتو. مع مصداقية مفاوضات المناخ التي تقودها الأمم المتحدة على المحك، كان اعتماد إطار شامل، بمشاركة جميع الأطراف بنشاط، لحظة عاطفية بالفعل.

أين نحن الآن بعد ست سنوات ونصف؟

حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حددت أكثر من 150 دولة أهدافًا للانبعاثات الصفرية، تعهدت اليابان مثل العديد من البلدان المتقدمة الأخرى، بالوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2050. وقد اجتمعت صناعة التمويل، التي تتبنى مبادئ الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، للحد من تمويل الوقود الأحفوري ودعم الطاقة المستدامة، حيث إن تغير المناخ هو بؤرة اهتمام وعمل غير مسبوقين في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإن هدفنا المتمثل في الحياد المناخي يبدو بعيدًا كما كان دائمًا. على الصعيد العالمي، تراجعت انبعاثات الكربون في عام 2020 مع تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الجائحة، لكنها انتعشت بشكل حاد حيث اتخذت البلدان إجراءات لإعادة تشغيل اقتصاداتها. تشير التقديرات المبكرة إلى أن انبعاثات عام 2021 قد عادت بالفعل إلى مستويات ما قبل الجائحة. لماذا يصعب تحقيق إزالة الكربون؟

مسألة أساسيات الاقتصاد

منذ الثورة الصناعية، اعتمدت البشرية على احتراق الوقود الأحفوري كثيف الطاقة (النفط والفحم والغاز الطبيعي) لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. في هذه العملية، أطلقنا كميات متزايدة باستمرار من ثاني أكسيد الكربون، وهو أكبر سبب للاحتباس الحراري في الكوكب. فقط خلال فترات قصيرة من الركود الاقتصادي - الكساد الكبير، وحظر النفط في السبعينيات، والركود العظيم في 2008-2009، والركود الناجم عن جائحة كورونا انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولو لفترة وجيزة. كان كل من هذه التخفيضات نتيجة الانكماش الاقتصادي، على عكس الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون أو الموفرة للطاقة. وبالتالي، أعقب كل انخفاض انتعاش حاد مع تعافي الاقتصاد.

أكدت الدراسات التجريبية وجود علاقة قوية بين انبعاثات الكربون والنمو في الناتج المحلي الإجمالي. يمكن للمرء أن يستشهد ببعض الأمثلة المعزولة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي وسط انخفاض انبعاثات الكربون، لكنها نتاج ظروف خاصة، لا تنطبق على اليابان أو معظم البلدان الأخرى. مشكلة تغير المناخ متجذرة في الطاقة التي تغذي اقتصادنا. لن يتم حلها بمجرد مطالبة الجميع ببذل المزيد من الجهد.

المسار الواقعي الوحيد للنمو الاقتصادي المستدام بيئيًا هو من خلال تقنيات موثوقة منخفضة الكربون يمكنها التنافس مع الوقود الأحفوري الذي يعتمد عليه اقتصادنا ومجتمعنا حاليًا. وطالما ظلت مصادر الطاقة البديلة أغلى ثمناً من الوقود الأحفوري، فسيتعين على الحكومة دعم الانتقال، وسيحبط العبء النمو الاقتصادي الكلي (حتى لو ازدهرت القطاعات الفردية). هذه هي الحقيقة التي يجب أن نواجهها.

ثلاث قوى لإزالة الكربون

هناك ثلاث قوى أساسية يمكننا الاستفادة منها لتقليل انبعاثات الكربون: قوة التنظيم، وقوة أسواق رأس المال، وقوة التكنولوجيا.

التنظيم مثل دواء قوي: يمكن أن يعمل بسرعة وبشكل مباشر، لكن الآثار الجانبية يمكن أن تكون أسوأ من المرض. يمكن أن تؤدي اللوائح المصممة بشكل سيء إلى تخصيص غير فعال للموارد. اللوائح التي تركز بشكل ضيق للغاية على غازات الدفيئة، دون النظر إلى الصورة الكبيرة، يمكن أن يكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

ومن الأمثلة على النهج التنظيمي قانون المناخ الذي أقره البرلمان الفرنسي في يوليو/ تموز 2021. والذي يدعو إلى إحداث تحول شامل في المجتمع الفرنسي، يفرض القانون قيودًا ومحظورات جديدة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك حظر الرحلات الجوية المحلية للرحلات التي يمكن إجراؤها بالقطار في أقل من 2.5 ساعة وشرط أن تقدم الكافتيريات المدرسية خيارات نباتية كل يوم (على أساس أن مزارع اللحوم والألبان تنتج مستويات عالية من غازات الاحتباس الحراري). بالطبع، يمكن للمرء أن يجادل في إيجابيات وسلبيات هذه السياسات، لكن يبدو لي أنه من غير السليم اعتماد مثل هذه اللوائح الشاملة على أساس انبعاثات الغازات الدفيئة فقط.

يمكن لقوة رأس المال بالتأكيد التأثير على قرارات الأعمال في عالم اليوم. لكن رأس المال مجرد وسيلة لتحقيق غاية. لا يمكن أن يؤدي إلى تحول طاقة سليم اقتصاديًا ما لم تظهر حلول جديدة تنافسية بمساعدة الاستثمار المستهدف. في ظل ”سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050“ الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن ينخفض الطلب على الوقود الأحفوري وأن تنخفض تكاليف الطاقة مع استمرار التحول نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لكن في الوقت الحالي، يحدث العكس. لا يزال الطلب على الوقود الأحفوري مرتفعًا، والعرض شحيح، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى موجة سيئة من التضخم. وتضررت اليابان التي تستورد معظم وقودها الأحفوري بشدة.

في النهاية، فقط قوة التكنولوجيا هي التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة الكربون. إن مفتاح تحقيق مجتمع خالٍ من الكربون هو تحفيز الابتكار الصناعي الموجه نحو تطوير عمليات ومنتجات وخدمات منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون. ينبغي توجيه التنظيم ورأس المال لدعم وتسريع هذه العملية.

الكهربة بالإضافة إلى إزالة الكربون

عندما أتحدث عن الحاجة إلى تعزيز الابتكار، أتعرض للنقد أحيانًا لأنني أعلق آمالنا على تكنولوجيا غير موجودة. هذا يكشف عن سوء فهم لمصطلح الابتكار. لا يعني الابتكار بالضرورة تطوير تقنيات جديدة تمامًا. بعض من أهم الابتكارات هي التحسينات الإضافية التي تقلل التكلفة أو تعزز فائدة التقنيات الحالية.

تخبرنا اقتصاديات الطاقة أن الصيغة الأكثر عملية لخفض انبعاثات الكربون هي كهربة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى إزالة الكربون من الشبكة الكهربائية. لسوء الحظ، بالغت الحكومة اليابانية في التأكيد على المكون الثاني دون إيلاء الاهتمام الكافي للمكون الأول. يمثل توليد الطاقة الكهربائية حاليًا 30٪ فقط من استهلاك اليابان النهائي للطاقة، وتتكون نسبة 70٪ المتبقية من الاستخدام المباشر للوقود الأحفوري في السيارات والمباني وعمليات التصنيع. لا بد أن يكون تأثير إزالة الكربون من توليد الطاقة الكهربائية محدودًا إذا تجاهلنا 70٪ الأخرى من الطلب على الطاقة. عن طريق كهربة استهلاك الطاقة النهائي، نضاعف هذا التأثير. من خلال هذا النهج، يمكننا تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 70٪ فقط باستخدام التقنيات التجارية المثبتة حاليًا.

لتحقيق الحياد الكامل للكربون، نطبق نفس الصيغة، بينما نتطلع أيضًا إلى تقنية الهيدروجين الجديدة - بما في ذلك استخدام الأمونيا وناقلات طاقة الهيدروجين الأخرى - لتوفير طاقة نظيفة في المناطق التي تكون فيها الكهرباء غير عملية. في البداية، من المحتمل أن يتخذ هذا شكل ”الهيدروجين الأزرق“ المنتج من الغاز الطبيعي، مع استخدام احتجاز الكربون وتخزينه للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ولكن بحلول النصف الثاني من هذا القرن، من المرجح أن يكون معظم وقود الهيدروجين ”هيدروجين أخضر“، يتم إنتاجه باستخدام كهرباء محايدة مناخياً من الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية.

عدم الاستغناء عن الطاقة النووية

لكي تنجح هذه الاستراتيجية، نحتاج إلى القدرة على إنتاج مصدر وافر وموثوق به للطاقة الكهربائية منخفضة التكلفة ومحايدة الكربون. على الصعيد العالمي، تنخفض تكلفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسرعة، ولكن في اليابان، تظل الطاقة المتجددة مكلفة للغاية. مرافق ميغاسولار، على سبيل المثال، تكلف حوالي ضعف تكلفة البناء هنا في المتوسط. هناك عدد من الأسباب لذلك، ولكن إحدى المشكلات الرئيسية هي أن الإعانات والحوافز الحكومية السخية أعاقت تطوير صناعة قادرة على المنافسة دوليًا. تحتل اليابان بالفعل المرتبة الثالثة في العالم من حيث الطاقة الشمسية المركبة. لكن نظام الدعم العشوائي في اليابان شجع دخول المضاربين والشركات الناشئة بدلاً من الاستثمار طويل الأجل من قبل صناعة الطاقة. أعطى هذا الطاقة المتجددة سمعة سيئة في المناطق الريفية في جميع أنحاء اليابان.

لكن العامل الرئيسي الآخر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة المتجددة هو محدودية توافر الأرض. بسبب هذه القيود، فإن الحاجة إلى إزالة الكربون من إنتاج الكهرباء تجبرنا في النهاية على التعامل مع الطاقة النووية. في العقد الذي أعقب الكارثة النووية في فوكوشيما عام 2011، ظلت جميع محطات الطاقة النووية في اليابان تقريبًا معطلة بسبب معايير الأمان الجديدة الصارمة التي يتعين على المحطات الالتزام بها قبل إعادة فتحها. وفي الوقت نفسه، أدى تحرير سوق التجزئة للكهرباء في اليابان أيضًا إلى انخفاض العائد المتوقع على الاستثمار، مما أدى إلى عدم إمكانية استمرار صناعة الطاقة النووية من خلال الشركات الخاصة. ومع ذلك، فإن الحقيقة الواضحة هي أنه من غير المرجح أن نحقق إزالة الكربون من توليد الطاقة الكهربائية إذا أصررنا على نزع السلاح النووي في نفس الوقت.

الآن دعونا ننتقل إلى المكون الأساسي الآخر لاستراتيجيتنا، كهربة الطلب النهائي على الطاقة في جميع أنحاء الاقتصاد. يجب أن تكون الأولوية الأولى لتعزيز كهربة المباني والسيارات، بالنظر إلى دورات حياتها الطويلة. لهذا، سنحتاج سياسات جديدة. يجب على الحكومة اليابانية دراسة الخطوات التنظيمية المتخذة في أماكن أخرى، بما في ذلك القوانين المحلية في كاليفورنيا التي تحظر الغاز الطبيعي في المباني الجديدة والحظر الأوروبي الوشيك على إنتاج وبيع مركبات البنزين والديزل. لكنها تحتاج إلى المضي قدمًا بحذر، على أساس مناقشة ومداولات مستفيضة، لأن هذا التحول له آثار على الأسر والوظائف وهيكلنا الصناعي بأكمله.

الحاجة إلى نماذج أعمال جديدة

في سعينا لتحقيق هدف حياد الكربون بحلول عام 2050، نسعى إلى تحول أكثر جذرية من الثورة الصناعية، وفي إطار زمني أقصر بكثير. بينما استغرقت الثورة الصناعية ما بين 60 و80 عامًا لتحقيقها، لم يتبق على اليابان سوى أقل من ثلاثة عقود من الآن وحتى عامنا المستهدف 2050.

كانت الثورة الصناعية مدفوعة بشكل أساسي بالفحم، الذي يتمتع بكثافة طاقة أعلى بكثير من الخشب. وقد أدى هذا التحول إلى مكاسب في الكفاءة والإنتاجية أغنت المجتمع ككل. على النقيض من ذلك، فإن التحول إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اللتين تتمتعان بكثافة طاقة أقل بكثير، لا يعد بمثل هذه الفوائد الاقتصادية. لهذا السبب، يجب أن يأتي الزخم الاقتصادي للثورة القادمة إلى حد كبير من تطوير نماذج الأعمال المبتكرة التي تخلق قيمة مضافة جديدة. على سبيل المثال، قد تضيف الشركات نفسها التي تضطر إلى التحول من البنزين والديزل إلى السيارات الكهربائية خدمات مشاركة الركوب إلى محفظة أعمالها. يجب أن يؤدي التحول القادم إلى مجتمع محايد للكربون إلى إعادة تفكير واسعة النطاق في إستراتيجية الأعمال.

أثناء عملية الانتقال، سنحتاج إلى خارطة طريق واقعية تستند إلى فهم أن حيادية الكربون هي مشكلة اقتصاديات الطاقة لها تداعيات على أسلوب حياتنا بالكامل. التغيير بالجملة مؤلم دائمًا. لكن بدون تغيير شامل، فإن مستقبل الكوكب قاتم. على الرغم من وجود العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها على طول الطريق، فإن مسارنا الأساسي واضح. السؤال الآن هو ما إذا كانت لدينا الإرادة الجماعية والقيادة السياسية لمتابعة ذلك.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: محطة الطاقة الشمسية الجديدة توكوروزازا كيتايواؤكا في محافظة سايتاما، والتي تم تركيبها على أرض زراعية، وتنتج المحاصيل والطاقة الكهربائية في نفس الوقت في مثال على ”مشاركة الطاقة الشمسية“)