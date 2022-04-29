الصين والحرب الروسية الأوكرانية.. سياسة ”الحبل المشدود“ وحسابات المكسب والخسارة

يحلل المتتبع للشأن الصيني كاواشيما شين موقف بكين من الغزو الروسي لأوكرانيا، ويتكهن بالمسار الذي ستختاره في الأسابيع المقبلة، ويأخذ في الاعتبار تداعيات الصراع على تايوان.

كان موقف الصين من الحرب في أوكرانيا موضع الكثير من التعليقات والتكهنات. رفضت بكين بشدة إدانة العدوان العسكري الروسي، مستشهدة بتوسع الناتو (منظمة حلف شمال الأطلسي) كسبب رئيسي للصراع. في الوقت نفسه، دعت مرارًا وتكرارًا إلى السلام، بل وعرضت المساعدة في التوسط للتوصل إلى تسوية بين أوكرانيا وروسيا. بصفتها الشريك الاستراتيجي الجديد لروسيا، هل ستستخدم الصين نفوذها للتوسط في السلام؟ أم أنها ستتحدى الغرب وتقدم دعمها لحرب موسكو على أوكرانيا؟

فيما يلي، أقدم تقييمي الخاص بناءً على أربع اعتبارات رئيسية. أحدهما هو الأهمية الاستراتيجية لروسيا بالنسبة للصين في سياق التنافس الأخير مع الولايات المتحدة وحلفائها الديمقراطيين. والثاني هو إحجام بكين عن الإضرار بالعلاقات التجارية المربحة مع الغرب بالانحياز صراحة إلى روسيا. والثالث هو تركيز الصين الاستراتيجي طويل الأمد على تنمية العلاقات الوثيقة مع الدول النامية في العالم، التي يعتبر مبدأ السيادة الوطنية بالنسبة لها أمرًا مقدسًا. والعامل الرابع، الذي يلوح في الأفق، هو المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، المقرر عقده في خريف عام 2022.

تجنب المخاطر قبيل انعقاد المؤتمر الوطني

سيكون المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، المقرر عقده في خريف عام 2022، اختبارًا مهمًا لسلطة شي جين بينغ الاستبدادية. في هذا الحدث السياسي الكبير، يأمل شي في الحصول على فترة ثالثة كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني وربما حتى لقب رئيس مجلس الحزب. بينما يعتقد معظم المراقبين أنه سيفوز بسهولة بولاية ثالثة، إلا أن هناك عقبات مؤسسية يجب التغلب عليها. تحظر قواعد الحزب الشيوعي الصيني تقنيًا أكثر من فترتين لقادة الأحزاب، على الرغم من أنها تسمح حاليًا بتمديد واحد. بالإضافة إلى ذلك، سيتجاوز شي جين بينغ سن التقاعد المعتاد لقادة الحزب (68). ويترتب على ذلك أنه حريص على تجنب أي أخطاء كبيرة قبل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب ربما تعقد تحقيق أهدافه.

لا تزال الصين تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، على الرغم من التحركات الأخيرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع دول الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وغيرها من الشركاء غير الغربيين. قد يؤدي الدعم المفتوح للإجراءات الروسية إلى فرض عقوبات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الصيني، وهو السيناريو الذي يحرص شي على تجنبه مع اقتراب المؤتمر الوطني. يبدو أن هذه الاعتبارات دفعت بكين إلى تبني موقف محايد بشكل متزايد بشأن الحرب، بعد تعبيرها الأولي عن دعم مطالب موسكو. على نفس المنوال، فإن الحاجة إلى أن يشعر شي بالأمان قبل المؤتمر الوطني من المحتمل أن تمنع بكين من لعب دور استباقي في التوسط في السلام، نظرًا لخطر الفشل الكبير المحدق بها.

دور روسيا في التنافس بين الصين والولايات المتحدة

من العوامل المهمة طويلة المدى التي يجب مراعاتها عند تحليل موقف بكين من نزاع أوكرانيا أنها تنظر إلى روسيا كشريك استراتيجي حاسم في محاولتها لتحدي هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها - وهو صراع تتوقع الصين أن تستمر فيه. هدفها أن تصبح ”دولة اشتراكية حديثة عظيمة“ بحلول الذكرى المئوية لجمهورية الصين الشعبية في عام 2049.

ظهر وجه الشراكة الناشئة بين الصين وروسيا بوضوح في أوائل فبراير/ شباط من هذا العام، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع شي جين بينغ عشية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين (التي مُنعت روسيا رسميًا من المشاركة فيها). استقبل الصينيون بوتين بحفاوة كبيرة، مما أظهر له الدفء والاحترام الذي لم يحظ به أي قادة آخرين. ونشرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة تغطية كبيرة للاجتماع، بما في ذلك صور شي وبوتين وهما يتجولان بدون كمامات. وفي بيان مشترك، شدد بوتين وشي على التعاون الثنائي الاستراتيجي واسع النطاق وانتقدا عقلية الحرب الباردة للدول الغربية ودعيا إلى وقف توسع الناتو. كما التزمت الصين بمشتريات إضافية من الغاز الطبيعي من روسيا. من غير الواضح ما إذا كان بوتين قد سمح لشي بخطته لغزو أوكرانيا في هذا الوقت. ولكن إذا فعل ذلك، فمن المحتمل أنه أكد له أيضًا أن القوات الروسية ستسيطر على البلاد في غضون يومين - بعبارة أخرى، بين نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية وافتتاح الألعاب البارالمبية.

في مؤتمر صحفي عبر الفيديو في 7 مارس/ آذار، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بشكل لا لبس فيه أن الوضع في أوكرانيا لا يؤثر على علاقات الصين مع روسيا. وشدد على أهمية روسيا كجار، وصديق عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشريك استراتيجي رئيسي، ووصف العلاقة بين الصين وروسيا بأنها ”صلبة“ ، مضيفًا ”بغض النظر عن مدى خطورة الوضع الدولي، ستحافظ الصين وروسيا على تركيزهم الاستراتيجي والعمل المستمر على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية الشاملة للعصر الجديد“.

قريبة.. ولكن ليست قريبة جدا

ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن الصين وروسيا ليسا حليفين. منذ أوائل الثمانينيات، تبنت بكين عدم الانحياز كأحد أعمدة سياستها الخارجية. علاوة على ذلك، فإن المصالح الوطنية للبلدين لا تتطابق دائمًا. من وجهة نظر بعيدة المدى، فإن روسيا، باعتبارها ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم، هي أيضًا منافس يجب على الصين أن تتفوق عليه للوصول إلى أهدافها المئوية.

على الرغم من الشراكة، فإن شي جين بينغ يخشى أن يتم الجمع بينه وبين بوتين باعتباره ”ديكتاتورًا قاتلًا“. كما أنه لا يرغب في أن يُنظر إليه على أنه متواطئ في العدوان الروسي، الذي ينتهك بوضوح ”مبادئ الصين الخمسة للتعايش السلمي“. بالإضافة إلى تعريض الصين لاحتمال فرض عقوبات مدمرة من الغرب، فإن الدعم العلني للغزو يمكن أن يقوض استراتيجية الصين العالمية طويلة الأجل، والتي تعتمد على الفوز التدريجي بأغلبية دول العالم النامية وتصوير الغرب الذي تقوده أمريكا على أنه نخبة عفا عليها الزمن. يعتبر عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية مبدأين مقدسين لدى معظم البلدان النامية. إن أي بيان أو إجراء من جانب بكين يتغاضى عن التدخل العسكري الروسي من شأنه أن يثير انتقادات وشكوكًا من الدول التي تعمل جاهدة لمحاكمتها. هذا هو السبب في أن الصين، في الوقت الذي ترفض فيه إدانة روسيا صراحة، شددت على أنه ”يجب احترام سيادة أي دولة واستقلالها وسلامة أراضيها وصونها“.

تعتبر بكين الجمعية العامة للأمم المتحدة أداة مهمة لتكريس النفوذ الدولي، ولا يسعها إلا أن تشعر بالتهديد من القرارات التي أقرتها الجمعية في الآونة الأخيرة. في 2 مارس/ آذار، تم تمرير قرار أيدته الولايات المتحدة ينتقد روسيا ويطالب بانسحابها من أوكرانيا بأغلبية 141 صوتًا. عندما يتم التركيز بشكل مباشر على قضية السيادة الوطنية، حتى دول مثل كمبوديا مستعدة لتوحيد قواها مع الولايات المتحدة. (ومع ذلك، يمكن لبكين أن تشعر ببعض الراحة من عشرات الدول في جميع أنحاء أوراسيا وأفريقيا التي انضمت إلى الصين في الامتناع عن التصويت).

ينبغي أيضًا ذكر علاقة الصين بأوكرانيا في هذا السياق. بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1992، أصدر البلدان عددًا من البيانات المشتركة التي أرست الأساس لشراكة استراتيجية خاصة بهما. في عام 2013، وقع قادتهم معاهدة الصداقة والتعاون بين الصين وأوكرانيا، والتي تتضمن بيانًا عن دعم الصين للجهود التي تبذلها الحكومة في كييف ”لحماية وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا“. في إعلان مشترك صدر في نفس الوقت تقريبًا، تعهدت الصين - التي كررت بيان 1994 - ”دون قيد أو شرط بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا كدولة غير حائزة للأسلحة النووية وتقديم ضمانات أمنية مماثلة لأوكرانيا في حالة العدوان أو التهديد بالاعتداء على أوكرانيا باستخدام الأسلحة النووية “. على الرغم من أن هذه التأكيدات قد لا تشكل ضمانات صارمة، إلا أنها تحمل بعض الوزن في عالم الدبلوماسية.

التأييد لأوروبا ومناهضة الناتو

فيما يتعلق بالصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا، كان موقف بكين الأساسي هو أن تنفيذ اتفاقية مينسك لعام 2015، بوساطة فرنسا وألمانيا، هي الوسيلة العملية الوحيدة لحل الأزمة. في قمة افتراضية مع قادة فرنسا وألمانيا في 8 مارس/آذار، كرر شي جين بينغ هذا الموقف، إلى جانب معارضته للعقوبات الاقتصادية. بشكل عام، سعت الصين إلى الحفاظ على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس إيجابي، مع تصعيد انتقاداتها لحلف شمال الأطلسي باعتباره من مخلفات الحرب الباردة.

يبدو واضحًا أن الهدف الصيني الأساسي هو جعل دول الاتحاد الأوروبي تنفصل عن واشنطن وتسعى إلى حلها الخاص لمشكلة أوكرانيا. ومع ذلك، حدث العكس تماما. في الوقت الحالي، جعلت الأزمة في أوكرانيا أوروبا أقرب إلى الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى، مما أدى إلى عكس الاتجاه نحو ”الحكم الذاتي الاستراتيجي“ بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الصين صانعة للسلام؟

كما أشرت أعلاه، فإن الرئيس شي حريص على تجنب أي شبهة بالفشل، ولهذا السبب من غير المرجح أن يأخذ زمام المبادرة في التوسط في تسوية بين أوكرانيا وروسيا. في الوقت نفسه، تحرص بكين على إبراز صورة دولة مسؤولة ومحبة للسلام يمكن للعالم الاعتماد عليها في الأزمات. وهذا يفسر سبب موافقة شي على المحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما يعتبرها على الأرجح مضيعة للوقت.

وفقًا لوزير الخارجية وانغ يي، ظلت الصين تؤدي دور الوسيط منذ بداية الغزو. على سبيل المثال، في محادثة هاتفية في اليوم التالي لبدء العملية، قيل إن شي جين بينغ حث بوتين على التفاوض على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا وتلقى ردًا إيجابيًا. كما تم الاستشهاد بمبادرة شي في عقد قمة افتراضية مع زعماء فرنسا وألمانيا كدليل على رغبته الصادقة في التوسط من أجل السلام. الحقيقة هي أن الصين دعت مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء العنف، وقدمت مساعدات إنسانية للضحايا أيضًا.

كما تضغط بكين على المجر والدول المجاورة الأخرى لتكثيف دعمها للاجئين من الصراع. الدافع الرئيسي هنا هو حماية رفاهية المواطنين الصينيين المقيمين في أوكرانيا، الذين واجهوا العديد من المصاعب منذ بدء الغزو. تعتبر حماية المواطنين الصينيين في الخارج قضية مأخوذة على محمل الجد داخل الصين، وقد بذل شي جين بينغ جهودًا كبيرة لإظهار التزامه بالقضية.

التداعيات على تايوان واليابان

لا شك أن بكين ستستخلص عددًا من الدروس من الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك التكلفة الباهظة للعدوان المسلح. هذا لا يعني أن الصين كانت تخطط بجدية لمثل هذه الخطوة ضد تايوان. على الرغم من رفض شي جين بينغ صراحة استبعاد استخدام القوة كأداة لإعادة التوحيد في يناير/ كانون الثاني 2019، لم يكن هناك أي ذكر للخيار العسكري منذ ذلك الحين. بدلاً من ذلك، كثفت الصين من جهودها للتسلل إلى السياسة التايوانية، والتأثير على الرأي العام، ورعاية القوى المؤيدة للوحدة، مع الانخراط أيضًا في التخويف والمضايقات العسكرية في المنطقة الرمادية. ومع ذلك، فإن نجاح استراتيجية ”إخضاع العدو دون قتال“ أمر غير مؤكد.

عملت روسيا أيضًا بجد لتعزيز العناصر الموالية لروسيا داخل أوكرانيا، لكن هذه الجهود لم تؤت ثمارها كما كان متوقعًا. على عكس ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 بلا جهد نسبيًا، واجه الغزو الأخير لأوكرانيا مقاومة شرسة. إذا كان أي شخص في الصين يفكر بجدية في استيلاء مسلح على تايوان، فإن الصعوبات التي تواجهها روسيا في أوكرانيا ستدفعه بالتأكيد إلى التفكير مرتين، أو على الأقل، إلى تأجيل مثل هذه الخطط حتى يمكن ضمان نصر سهل في متناول اليد.

سيكون قادة الصين قد لاحظوا أيضًا الرد الدولي على الحرب. بالإضافة إلى إطلاق مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا، عزز الغزو مكانة أوكرانيا الدولية ووحد الغرب في الدفاع عن كييف، مما أدى إلى تسريع جهود أوكرانيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى نفس المنوال، فإن أي تحرك من جانب الصين للاستيلاء على تايوان بالقوة قد يحفز الديمقراطيات الرائدة على تمديد الاعتراف الرسمي بتايوان، وهي نتيجة تحرص بكين على تجنبها.

باختصار، كان الغزو الروسي لأوكرانيا حكاية تحذيرية لبكين، حيث سلط الضوء على تحديات وعواقب العدوان المسلح. بطبيعة الحال، فإن هزيمة روسيا الواضحة ستوفر أقوى رادع، ولكن من المرجح أن يبدو الانتصار الجزئي أجوفًا نظرًا للتكلفة الباهظة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: الرئيس الصيني شي جين بينغ يعقد قمة افتراضية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز في 8 مارس/ آذار 2022، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، جيجي برس أ ف ب)