السياسة اليابانية تجاه روسيا.. دروس من الغزو الروسي لأوكرانيا

مستشهداً بالحرب الروسية على أوكرانيا واحتلالها المستمر للأراضي الشمالية لليابان، دعا سفير سابق لدى موسكو طوكيو إلى الوقوف في وجه التوسع الروسي.

تدهورت العلاقات بين اليابان وروسيا بشكل كبير منذ أن شنت موسكو حربها وبدأت غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، والعدوان الروسي المستمر يحول دون إمكانية إصلاح العلاقات في أي وقت قريب. في الواقع، يجب أن يُنظر إلى الدافع التوسعي الذي كشفه الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه تهديد محتمل لشرق آسيا أيضًا. مع التمسك بمطالبنا بعودة الأقاليم الشمالية، تحتاج اليابان إلى تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة وأوروبا وإثبات أنها لن تتسامح مع أي انتهاك لسيادتها أو سلامتها الإقليمية.

اليابان وغزو أوكرانيا

في 2 مارس/ آذار من هذا العام، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا يدين بأشد العبارات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط. وبدعم من 141 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، طالب القرار بأن ”يتوقف الاتحاد الروسي على الفور استخدامها للقوة ضد أوكرانيا“ وأن ” تسحب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا“.

بالإضافة إلى دعم قرار الأمم المتحدة، انضمت اليابان إلى الولايات المتحدة وغيرها في فرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا. وقيدت التعاملات مع البنك المركزي الروسي وجمدت أصول الرئيس فلاديمير بوتين وشخصيات حكومية أخرى. كما تحركت لحظر أو تقييد واردات الآلات والأخشاب والفودكا الروسية. في الوقت نفسه، تعهدت طوكيو بتقديم 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة و600 مليون دولار كمساعدة مالية لأوكرانيا.

في 21 مارس/ آذار، وبسبب موقف اليابان ”غير الودي“، أعلنت موسكو أنها تنسحب رسميًا من المفاوضات بشأن معاهدة سلام ثنائية دائمة (انظر أدناه). في أوائل أبريل/ نيسان، أعلنت الحكومة اليابانية طرد ثمانية دبلوماسيين روس، وردت موسكو بالمثل في وقت لاحق من الشهر. باختصار، إن العلاقة بين اليابان وروسيا في أدنى مستوياتها منذ عقود ومن غير المرجح أن تتعافى في أي وقت قريب.

علاوة على ذلك، يجب أن يُنظر إلى الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه تحذير لشرق آسيا وخاصة اليابان، التي احتل الروس أراضيها الشمالية بشكل غير قانوني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

قضية الأقاليم الشمالية

تتكون الأقاليم الشمالية من أربع جزر تقع شمال هوكايدو: إيتوروفو، كوناشيري، شيكوتان، وجزر هابوماي. تعد هذه الجزر جزءًا لا يتجزأ من الأراضي اليابانية ولم تنتم أبدًا إلى أي بلد آخر غير اليابان. تم الاستيلاء عليهم من قبل السوفييت في نهاية الحرب العالمية الثانية وتم احتلالهم بشكل غير قانوني منذ ذلك الحين.

دخل الاتحاد السوفيتي الحرب ضد اليابان في 9 أغسطس/ آب 1945، عندما كانت هزيمة اليابان نتيجة مفروضة. علاوة على ذلك، فقد فعلت ذلك في انتهاك لاتفاقية الحياد اليابانية السوفيتية، التي ظلت سارية في ذلك الوقت. في 14 أغسطس/ آب، أعلنت اليابان قبولها لإعلان بوتسدام، مما يشير إلى استسلامها. ومع ذلك، واصلت القوات السوفيتية تقدمها حتى أوائل سبتمبر/ أيلول، وبحلول ذلك الوقت كانت قد سيطرت على جميع الأقاليم الشمالية الأربعة.

على الرغم من أن طوكيو وموسكو قامتا في نهاية المطاف بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بموجب الإعلان المشترك بين اليابان والاتحاد السوفيتي لعام 1956، إلا أنه لم يتم التوقيع على معاهدة سلام دائم بسبب النزاع الذي لم يتم حله بشأن الأقاليم الشمالية.

وفي أكتوبر 1993، وقع رئيس الوزراء الياباني هوسوكاوا موريهيرو آنذاك والرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين على ”إعلان طوكيو“، الذي تحدث عن الحاجة إلى ”التغلب على إرث الماضي الصعب في العلاقات الثنائية“ و”إبرام معاهدة سلام في أقرب وقت ممكن من خلال حلّ هذه القضية“ من أجل تطبيع العلاقات الثنائية بشكل كامل. وتعهدا بالسعي وراء قرار ”قائم على حقيقة تاريخية وقانونية واستنادا إلى وثائق تم إعدادها باتفاق البلدين، وكذلك على مبادئ القانون والعدالة“.

لم تتردد اليابان في التزامها بالتوصل إلى اتفاق بشأن قضية الأقاليم الشمالية وإبرام معاهدة سلام ثنائية من أجل بناء علاقات مستقرة من الثقة المتبادلة الحقيقية مع أحد أهم جيرانها، وتحقيقا لهذه الغاية استمرت في جهودها. للتواصل مع الروس. لكن المفاوضات تعثرت، إلى حد كبير لأن موسكو وخاصة في عهد الرئيس بوتين، شوهت الحقائق مرارًا وتكرارًا وتراجعت عن الالتزامات السابقة.

وفي عام 2001، ومع صعود الرئيس فلاديمير بوتين، نوقشت فكرة نقل جزيرتين إلى اليابان أولاً، على النحو المنصوص عليه في إعلان عام 1956، ولكن تغير الحكومة في اليابان أوقف هذه النقاشات مع وصول جونيتشيرو كويزومي إلى السلطة.

وفي اجتماع عُقد في سنغافورة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، اتفق رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس بوتين - مستشهدين بالثقة المتبادلة التي بُنيت على مدى العامين الماضيين بموجب ”نهج آبي الجديد“ للعلاقات الثنائية - على ”تسريع محادثات معاهدة السلام على أساس إعلان عام 1956 “. تم الترحيب بالأخبار بشكل كبير في اليابان إلى أن تحدث بوتين بعد ذلك بوقت قصير، وأشار إلى أن إعلان عام 1956 عرض فقط نقل السيطرة الفعلية على شيكوتان وهابوماي، وليس ملكيتهم الفعلية. بعد بضعة أشهر، بدد وزير الخارجية سيرجي لافروف آمال اليابانيين بالقول إن المفاوضات لا يمكن أن تستمر إلا على أساس أن جميع الجزر الأربع هي أراضي روسية.

قضية التعاون الاقتصادي

من حيث المبدأ، يجب تشجيع التعاون في القطاع الاقتصادي، بشرط أن يخدم مصالح الشركات اليابانية والأمة ككل. ولكن هنا، كما هو الحال مع المفاوضات الدبلوماسية، فإن الصبر والمداولات أمران أساسيان. عندما يكون أحد الأطراف حريصًا جدًا على تحقيق النتائج، يمكن بسهولة استدراجه إلى ترتيبات تتعارض مع مصالحه الخاصة.

مع روسيا على وجه الخصوص، نحتاج إلى المضي قدمًا على أساس سياسة خارجية حازمة ومتسقة والتأكد من أن جميع المفاوضين وغيرهم ممن يمثلون الحكومة اليابانية - بما في ذلك مستشارونا الخبراء - على نفس الخط. ما لم يتم تنسيق جميع جوانب سياستنا تجاه روسيا، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، بعناية من أعلى إلى أسفل، يصبح من السهل جدًا على روسيا السعي وراء مصالحها المادية بشكل منفصل عن مفاوضات معاهدة السلام.

في الوقت نفسه، من المهم أن تتجنب طوكيو التذرع علنًا بآفاق التعاون الاقتصادي كحافز لإحراز تقدم في النزاع الإقليمي. من شأن ذلك أن يثير حتما ردة فعل عنيفة من جانب الروس، وهو ما قد يأتي بنتائج عكسية من وجهة نظر اليابان.

إشارة تحذير لليابان

تدخل القضايا الإقليمية في صميم السيادة الوطنية. تم احتلال الأراضي الشمالية، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية، بشكل غير قانوني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أولاً من قبل الاتحاد السوفيتي ثم من قبل الاتحاد الروسي. على المدى الطويل، يجب على اليابان أن تواصل السعي لإبرام معاهدة سلام مبنية على حل يتفق مع الموقف الراسخ بأن الجزر الأربع تنتمي إلى اليابان. ولكن بالنظر إلى تجربتنا الخاصة، ناهيك عن الأحداث المحيطة بغزو أوكرانيا، سيكون من الخطأ الواضح اعتبار فلاديمير بوتين شريكًا مفاوضًا جديرًا بالثقة.

من وجهة نظر أمنية، تحتاج اليابان إلى التعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا كإشارة تحذير. من خلال الأقوال والأفعال على حد سواء، يجب على حكومتنا أن ترسل رسالة لا لبس فيها إلى الأمة وإلى بقية العالم بأنها لن تتسامح مع أي انتهاك لسيادتها أو وحدة أراضيها بأي ذريعة كانت. ولتحقيق هذه الغاية، يجب علينا تعزيز قدراتنا الدفاعية وتقوية التحالف الياباني الأمريكي وتكثيف التعاون مع دول مجموعة الدول السبع الأخرى. أثناء العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، يجب علينا أيضًا تعزيز شراكتنا مع الناتو على أساس أن أمن آسيا لا ينفصل عن أمن أوروبا.

تحتاج الحكومة اليابانية إلى دعم التزامها الأساسي طويل الأجل بإبرام معاهدة سلام مع روسيا من خلال التفاوض على حل القضية الإقليمية على أساس إعلان طوكيو لعام 1956 - إن لم يكن مع بوتين فمع خليفته في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع قمتهما في سنغافورة في 14 يوليو / تموز 2018. أف ب، جيجي برس)