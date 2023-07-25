تسليط الضوء على قيادة رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي الرائدة وتأثيرها على اليابان

بعد مرور عام على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، يسلط تاكيناكا هاروكاتا الضوء على قيادة سياسة آبي الرائدة وتأثيرها على اليابان.

تعرض رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، الذي ظل في منصبه لأطول فترة في تاريخ اليابان لإطلاق نار وقتل أثناء إلقاء كلمة في فعالية انتخابية في محافظة نارا في 8 يوليو/ تموز 2022. خلال تسع سنوات قضاها في المنصب (2006-2007 و2012-2020)، تحدى آبي بجرأة كل من عملية صنع السياسات ومضمونها في اليابان. وباستخدام النظر العقلاني، أود إعادة تقييم سياسة آبي وما تركه من إرث.

اهتزاز جهاز صنع السياسات

كرئيس للوزراء، وضع آبي مسارًا جديدًا للسياسة الأمنية اليابانية. ولكن لإحداث التغييرات التي سعى إليها، كان من الضروري أولاً إعادة هيكلة جهاز صنع السياسة.

في معظم مجالات السياسة، تم بالفعل تعزيز الدور القيادي لرئيس الوزراء بشكل كبير، أولاً من خلال الإصلاحات السياسية لعام 1994 ثم من خلال إعادة تنظيم الحكومة والإصلاحات الإدارية الأخرى التي تم تنفيذها في عام 2001. منذ عام 2001، تمكن رئيس الوزراء، بدعم من أمانة مجلس الوزراء ومكتب مجلس الوزراء من توجيه وتنسيق وضع السياسات التي تشمل وزارات متعددة، مما أدى إلى عملية أكثر كفاءة واستجابة سياسية. لكن لا تزال قدرة رئيس الوزراء على تشكيل السياسة في المجال الأمني محدودة للغاية، حيث كانت الخلافات بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية تعمل في كثير من الأحيان كعقبات.

بعد فترة وجيزة من توليه منصبه للمرة الثانية، عالج آبي جذور المشكلة من خلال الإصلاح المؤسسي. في عام 2014، بمبادرة منه، تم إنشاء مجلس الأمن القومي تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء مباشرة ليكون بمثابة المنتدى الرئيسي لتنسيق سياسات اليابان الأمنية والدفاعية (ليحل محل مجلس الأمن). تم إنشاء سكرتارية الأمن القومي داخل أمانة مجلس الوزراء لدعم مجلس الأمن القومي. وبهذه الطريقة، بنى آبي جهازًا لصنع السياسة يمكن من خلاله ممارسة قيادة قوية في مجال الأمن.

التحديات الأمنية

خلال تسع سنوات في سدة الحكم، تحدّى شينزو آبي العديد من الإطارات الفكرية الرئيسية التي بنيت عليها سياسات اليابان الخارجية والدفاعية بعد الحرب (انظر ”نظرة على إرث آبي شينزو في سياسة الأمن اليابانية“ لـ كانيهارا نوبوكاتسو). ومن بين التحديات التي أثرت على السياسة العملية بشكل كبير، يأتي في مقدمتها محاولته إعادة تفسير المادة التاسعة من الدستور، المتعلقة بالتخلي عن الحرب.

بدأ آبي هذه الحملة خلال فترة ولايته الأولى كرئيس وزراء، حيث أنشأ لجنة استشارية لاستعراض حظر الاستخدام القائم منذ فترة طويلة على استخدام القوة للدفاع الجماعي. واستأنف حملته عندما عاد للسلطة، وفي عام 2014 وافقت حكومته على إعادة تفسير للمادة التاسعة لتسمح لليابان بالمشاركة في الدفاع الجماعي في ظروف معينة. وهذا فتح الباب أمام تشريعات توسعت بشكل كبير في نطاق السياسة الأمنية اليابانية ودور قوات الدفاع الذاتي.

مبادرة آبي ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ كانت تحدٍ آخر للإطارات القائمة. قبل أن يقدم آبي هذا المفهوم الاستراتيجي، كان يعامل الهند عادة على أنها منطقة جيوسياسية متميزة عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تشمل شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. أصر آبي على أنه يجب اعتبار المناطق الحدودية للمحيط الهادئ والمحيط الهندي ككيان استراتيجي واحد. هنا أيضًا، فتح آبي آفاقًا سياسية جديدة عن طريق ”التفكير خارج الصندوق“.

كما اتخذ آبي إجراءات لترجمة رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ إلى واقع من خلال بدء الحوار الأمني الرباعي ”كواد“، وهو إطار يضم اليابان، الولايات المتحدة، أستراليا، والهند. كان هذا إنجازًا هامًا ليس فقط بالنسبة لآبي ولكن للدبلوماسية اليابانية، التي نادراً ما استغلت المبادرة في بناء إطارات تعاونية تشمل القوى الكبرى. تم تضمين كل من رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ وحوار الأمن الرباعي في استراتيجية الأمن القومي لليابان.

بهذه الطريقة، فإن تحديات آبي للوضع القائم قد أثرت بشكل دائم على سياسة الأمن في اليابان وحول العالم.

تعزيز التجارة الحرة والعادلة

كرئيس وزراء، نشر آبي روح التجارة الحرة وقواعد الاستثمار العادل من خلال إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية وأطر مماثلة. ومن ذلك الصدد، يبرز بشكل خاص قرار عام 2013 بالشروع في المفاوضات للانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ودور اليابان الرائد في إعادة التفاوض على الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2017.

تغلب آبي على معارضة محلية كبيرة بخصوص انضمام اليابان لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، بجزء منها من خلال إنشاء ”مقر الشراكة عبر المحيط الهادئ“ داخل الأمانة العامة للحكومة. قامت هذه الوحدة بقيادة المفاوضات وتابعتها في الوقت نفسه بحل الصراعات مع وزارات مختلفة والمصالح المحلية التي يمثلونها.

في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة بصورة مفاجئة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، واجهت اليابان، التي نادراً ما تتولى دور قيادي في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، مهمة شاقة في إعادة إحياء الاتفاق بين الأطراف ا الأحد عشر المتبقية. تمكن آبي وحكومته من التصدي لهذا التحدي غير المسبوق، وتم توقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، المعروف أيضًا باسم TPP-11، في مارس/ آذار 2018.

التعامل مع الانكماش الاقتصادي

في مجال السياسة الداخلية، فإن أكبر تحدي قام به آبي بلا شك كان ضمان مشاركة بنك اليابان في تنفيذ سياسة نقدية شديدة التيسير بشكل استثنائي بهدف التغلب على التضخم السلبي - وهي أحد ركائز البرنامج الاقتصادي المعروف بآبينوميكس.

لقد كان الانكماش المزمن عائقًا أمام الاقتصاد الياباني منذ تسعينيات القرن الماضي. خلال الانتخابات العامة عام 2012، تعهد آبي بتغيير الموقف مع ”سياسة جريئة للتيسير النقدي“. في يناير/ كانون الثاني 2013، بعد وقت قصير من توليه المنصب، أصدرت الحكومة وبنك اليابان بيانًا مشتركًا بشأن التغلب على التضخم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. في ذلك البيان، تعهد بنك اليابان بمواصلة سياسة التيسير النقدي بهدف تحقيق زيادة سنوية بنسبة 2% في مؤشر أسعار المستهلك. في مارس/ آذار التالي، تم تعيين كورودا هاروهيكو (الذي كان سابقًا رئيسًا للبنك الآسيوي للتنمية) كمحافظ لبنك اليابان، وفي أبريل/ نيسان أطلق البنك المركزي برنامجًا غير تقليديًا لـ ”التيسير الكمي والنوعي“. ومنذ ذلك الحين، استمرت السياسة النقدية شديدة التيسير بشكل استثنائي.

جنبًا إلى جنب مع هذا التوسع النقدي، أجرى آبي إصلاحات في حوكمة الشركات والسياسة الزراعية كجزء من استراتيجية النمو المصممة لتحرير الاستثمار الخاص. في إطار حملة آبي لإصلاح حوكمة الشركات، تعرضت الشركات المدرجة لضغوط شديدة لتعيين مديرين خارجيين. في البداية، قاومت هذه الإصلاحات من قبل كيدانرين (اتحاد الأعمال الياباني)، صوت الشركات الكبرى، وكانت هذه الإصلاحات تمثل تحديًا آخر للنظام المتجذر. وأصبح تعيين المديرين الخارجيين إلزاميًا بموجب تعديل قانون الشركات عام 2019.

في مجال الزراعة، قامت إدارة آبي بإلغاء برنامج تقليص مساحة زراعة الأرز طويل الأمد ونقحت قانون التعاونيات الزراعية لتجريد الاتحاد المركزي للتعاونيات الزراعية (JA-Zenchū) من سلطته في مراجعة التعاونيات المحلية. إلغاء برنامج تقليص مساحة الأراضي كان نقطة تحول للزراعة اليابانية، وكان تخفيف من سيطرة الاتحاد المركزي للتعاونيات الزراعية على التعاونيات المحلية خطوة مهمة نحو إصلاحات أكثر شمولية.

تحديث بيئة العمل والإنفاق الاجتماعي

في خريف عام 2015، ركز رئيس الوزراء آبي اهتمامه على سياسات العمل والبرامج الاجتماعية.

في عام 2016، أطلق آبي مجلس تحقيق إصلاح أساليب العمل بهدف تقليص ساعات العمل الطويلة المشهورة في اليابان، إضافة إلى ممارسات العمل القديمة الأخرى التي عفا عليها الزمن. على الرغم من وجود قيود للعمل الإضافي في قانون معايير العمل، إلا أن المادة 36 سمحت لصاحب العمل بتجاوز تلك القيود وتمديد ساعات العمل بشكل لا محدود تقريبًا من خلال التوصل إلى اتفاق مع غالبية الموظفين أو مندوبهم. تحت قيادة آبي، تم مراجعة قانون معايير العمل والقوانين الأخرى لتعزيز اللوائح، وتم تحديد ساعات العمل الإضافي بـ 100 ساعة في الشهر دون استثناء. بهذه الطريقة، تحدى آبي ممارسات العمل الراسخة القائمة منذ عقود.

بينما كان يسعى لإصلاح أساليب العمل، قام آبي أيضًا بأول خطوات لتعديل برامج الرعاية الاجتماعية والصحية في اليابان، التي كانت منحازة بشدة لصالح كبار السن. مع إدخال علاوة الأطفال في عام 2010، بواسطة الحزب الديمقراطي الياباني، بدأت الحكومة في تخصيص الإنفاق الاجتماعي للأجيال الأصغر سناً. ذهب آبي خطوة أبعد من ذلك بتخصيص 2 تريليون ين للعائلات التي لديها أطفال صغار، يتم تمويلها من بعض إيرادات زيادة ضريبة الاستهلاك (8٪ إلى 10٪) المطبقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ في نفس الشهر يضمن التعليم المبكر المجاني والرعاية النهارية لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وخمس سنوات. بالنسبة للعائلات ذات الدخل المنخفض، يقدم البرنامج رعاية نهارية مجانية للأطفال حتى سن سنتين، بالإضافة إلى منح دراسية جامعية.

تسليط الضوء على سياسة آبينوميكس

كما يوحي ما سبق، تميزت فترة وجود آبي في منصب رئاسة وزراء اليابان بسلسلة من التحديات للوضع الراهن. ولكن يمكن للشخص أن يسأل بشكل مشروع ما إذا كانت كل هذه المبادرات في النهاية لها تأثير إيجابي.

لا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كانت تكاليف وفوائد سياسة التيسير النقدي الجريئة للبنك المركزي الياباني ستؤتي ثمارها.

منذ عام 2017، عندما انتقل مؤشر أسعار المستهلك دون الأطعمة الطازجة إلى المنطقة الإيجابية، تمتعت اليابان بحالة عدم الانكماش الاقتصادي. من هذا المنطلق، فإن السياسة النقدية شديدة التيسير قد حققت هدفها المعلن في التغلب على الانكماش الاقتصادي. ومع ذلك، كانت التكاليف غالية.

للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، اضطر البنك المركزي الياباني إلى شراء سندات الحكومة اليابانية بكميات ضخمة. في نهاية عام 2012، بلغت قيمة السندات التي يمتلكها بنك اليابان بمبلغ 115 تريليون ين، أي 12% من الرصيد الإجمالي القائم للسندات اليابانية. وبحلول نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، ارتفعت هذه الملكية إلى 545 تريليون ين، أي قرابة 45% من الإجمالي. وفي الوقت نفسه، ارتفع الرصيد القائم للسندات الحكومية من 705 تريليون ين في نهاية عام 2012 إلى 1042 تريليون ين في نهاية عام 2022. ومع ذلك، بسبب انخفاض أسعار الفائدة، ظلت تكلفة خدمة الدين منخفضة أيضًا، مما يسمح للحكومة بالاستمرار في الاقتراض والإنفاق دون عواقب خطيرة.

كان أبي واعيًا لضرورة الانضباط المالي. رفع آبي ضريبة الاستهلاك رغم الانتقادات التي تعرض لها على نطاق واسع مرتين خلال فترة رئاسته للحكومة اليابانية وحقق تقدماً كبيرًا في تقليل عجز الميزانية الأساسي. ومع ذلك، تم تضمين انخفاض أسعار الفائدة بشكل اصطناعي لضبط الأوضاع المالية العامة في اليابان. إذا ارتفعت أسعار الفائدة، ستضطر الحكومة لإنفاق حصة متزايدة من الميزانية السنوية على دفعات الفائدة. قيود الميزانية لديها بالفعل تأثير مؤثر على السياسة في العديد من المجالات، ويمكن أن تفاقم ارتفاع أسعار الفائدة هذه المشكلة بشكل كبير. قد تجد الحكومة نفسها بدون وسائل لتنفيذ السياسات الحيوية.

ألقى رئيس الوزراء الأسبق نودا يوشيهيكو، الذي قاد مجلس الوزراء كزعيم للحزب الديمقراطي الياباني قبل أن يسقط حزبه في الانتخابات أمام الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني بزعامة آبي في عام 2012، كلمة مؤثرة لخصمه السياسي السابق في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وخلال كلمته أمام مقعده الفارغ في البرلمان، حيث كانا يصطدمان ببعضهما البعض بطريقة لا تُنسى، وعد نودا بـ ”مواصلة طرح الأسئلة“ حول ”الضوء القوي الذي يشعه والظل الطويل الذي تلقيه“. وسط تصاعد معدلات الفائدة والضغوط المتزايدة على أسعار الفائدة، فإن إرث سياسة آبي المالية شديدة التيسير التي ستكون بلا شك محورًا رئيسيًا لهذه الأسئلة في المستقبل.

(النص الأصلي منشور باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي يتشاور مع أحد مساعديه خلال اجتماع لجنة مجلس الشيوخ في 14 سبتمبر/ أيلول 2015، وسط احتجاجات على التشريعات الأمنية المثيرة للجدل. © جيجي برس)