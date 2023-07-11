نائب كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا سيجي يتحدث عن رؤية اليابان المحدثة لرؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“

في الجزء الثاني من مقابلتنا مع نائب كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا سيجي يركز الحديث على ”الخطة الجديدة“ المحدثة لرؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة

نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني وعضو في مجلس النواب لخمس فترات. ولد في عام 1970 في طوكيو. تخرج من جامعة طوكيو وانضم إلى وزارة المالية في عام 1993. تم انتخابه للمرة الأولى في مجلس النواب في عام 2005. شغل منصب نائب وزير الخارجية وتولى العديد من المناصب الرئيسية داخل حزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

الإدماج وليس التقسيم من خلال رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة

تاكيناكا هاروكاتا: استراتيجية الأمن القومي تتناول بشكل صريح رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة “. هل يعني هذا أن استراتيجية الدبلوماسية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجية الأمن في اليابان؟

كيهارا سيجي: بشكل عام، تتألف استراتيجية الأمن من الدبلوماسية والدفاع على حد سواء. وبالتالي، فإن رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ تكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأمن اليابان. ومع ذلك، من الأفضل فهم ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة “ بشكل أساسي كاستراتيجية دبلوماسية. فنحن لا نستخدمها كأساس لإطار أمني. على سبيل المثال، لا تكون رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة “ الداعمة للتعاون العسكري أو الدفاعي المعزز بين اليابان والهند. وبالمثل، فإنها لا تحدد تعاون الأمن والدفاع والعلاقات بين اليابان ودول جنوب شرق آسيا. حتى المشروع الرباعي، الذي يضم التعاون بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند، ليس إطارًا موجهًا صراحة نحو الأمن.

تاكيناكا: ومع ذلك، فإن اليابان تقوم بتعزيز تعاونها الدفاعي بشكل كبير مع أستراليا والهند بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

كيهارا: ومع ذلك، فإن هذا لا يتم متابعته ضمن إطار رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ إذا قمنا بتصوير رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ بهذه الطريقة، فإن ذلك سيعزل دول الآسيان. بالنسبة لدول الآسيان، فإن أن يتم تضمينهم في إطار أمني خارجي يضعهم في مواجهة الصين هو آخر أمر يرغبون فيه. في النهاية، على الرغم من أنه صحيح أن الدبلوماسية والأمن لا يمكن فصلهما عن بعضهما، إلا أن رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ هي في المقام الأول إطار دبلوماسي. هدفها الرئيسي، بعد كل شيء، هو خلق بيئة دولية مرغوبة مع أكبر عدد ممكن من الدول ذات التفكير المماثل من خلال الدبلوماسية التعاونية.

لهذا السبب قمنا مؤخرًا بتطوير رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ تشدد هذه النسخة التي تم تطويرها على شراكة متساوية بين الدول، وتتجنب إنشاء معسكرات، وتركز على الشعب. لذلك، فإن خطة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو الجديدة لرؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ ليست خطة ”مشتتة“ لجمع رفاقنا حول نواة أمنية كبيرة، ولكنها في الواقع رؤية لمنع المزيد من التقسيم والتشرذم في المجتمع الدولي غير المستقر حاليًا.

رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة باعتبارها مؤسسة للتعاون الدولي

تاكيناكا: أعلن رئيس الوزراء كيشيدا أعلن عن نيته بتطوير رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ في حوار شانغريلا في سنغافورة في يونيو/ حزيران 2022. وأعلن عن النسخة النهائية خلال خطابه خلال زيارته إلى الهند في مارس/ آذار من هذا العام. في هذا الخطاب، وضع ”أربعة أركان للتعاون في إطار رؤية “منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”، بدءًا من “مبادئ السلام وقواعد الازدهار”. معتمدًا على هذه الأركان الأربعة، تذكر الخطة الجديدة 51 مثالًا ملموسًا، أو “حالات سياسية”، للجهود التعاونية بين اليابان والدول الأخرى.

في مجال الأمن، يؤكد الاتفاق على التعاون بين وكالات الأمن البحري، ودعم تطوير البنية التحتية للنقل البحري، وتوفير معدات الدفاع، والتعاون في مجال التكنولوجيا الدفاعية. وعلاوة على ذلك، ستشارك جميع الجهات الحكومية تقريبًا في التعامل مع قضايا مثل تغير المناخ والتحديات الدولية في قطاع الصحة. وفي افتراض أن وزارة الخارجية كانت الجهة القيادية في إعداد الخطة الجديدة، من المفترض أن يكون من الصعب التنسيق بين الجهات المعنية.

كيهارا: أعتقد أنه لم تكن هناك صعوبات كبيرة بالنسبة لوزارة الخارجية. على سبيل المثال، عندما يلتقي رئيس الوزراء كيشيدا بزعماء شركاء رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ مثل الهند والفلبين وإندونيسيا، فإن مشاريع التعاون في جميع المجالات تكون على جدول الأعمال. بعضها مشاريع تعاون في مجال الدفاع، والبعض الآخر في القطاع البيئي. نظرًا لأن الوزارة تدير هذه الأجندات الثنائية يوميًا، فإنها ليست بعيدة عن أنشطتها العادية.

فيما يتعلق بتطوير رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“، فإن فكرة ”الهندي - الهادئ“ وردت أصلاً في عام 2007 من خلال إدارة رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، ثم تم صياغتها كرؤية في عام 2016 خلال فترة ولايته الثانية في منصب رئيس الوزراء. منذ ذلك الحين، انتقلت الرؤية عبر إدارات آبي وسوغا وكيشيدا، وكانت هناك العديد من الاجتماعات بين قادة المنطقة الهندي - الهادئ. مع الدول الأوروبية أيضًا، كان هناك الكثير من الدبلوماسية المركزة على قضايا السياسة البيئية والتواصل البنيات التحتية. تراكمت العديد من المشاريع والأجندات ذات الصلة بـرؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ على مر الزمن، وجميع هذه الـ 51 عنصرًا ذو صلة وثيقة بأجندة الدبلوماسية اليابانية. إن رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ في كثير من الأحيان أصبحت تشكل أساسًا للدبلوماسية والسياسة الأمنية لليابان.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ بالفعل أساسًا للتعاون الدولي. أصدرت مجموعة آسيا نظرتها الخاصة بـ ”الهندي - الهادئ“، في حين استخدمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضًا فكرة الهندي - الهادئ لصياغة نهجهما الاستراتيجي تجاه المنطقة. أصبحت مبادرة الهندي - الهادئ بقيادة اليابان أيضًا نقطة مرجعية عالمية للتعاون.



نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كيهارا سيجي.

الركائز الأربع الجديدة لرؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة

تاكيناكا: أصبح مفهوم المحيطين الهندي والهادئ حجر الزاوية للنقاش حول استراتيجية السياسة الخارجية لليابان. ما هي الخلفية وراء تطوير وصقل السياسة في عهد رئيس الوزراء كيشيدا؟

كيهارا: أصبح العالم أكثر انقسامًا حتى عندما أطلق رئيس الوزراء آبي رسميًا نهج المحيطين الهندي والهادئ في عام 2016. لذلك، كان من المهم أكثر من أي وقت مضى إعادة التأكيد على التوجه التعاوني لرؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“. بالإضافة إلى ذلك، أصبح ما يسمى بالجنوب العالمي المعروف بالدول النامية أكثر تأثيرًا مما كان عليه عند صياغة هذا المفهوم، ونحن بحاجة إلى التأكد من أن رؤيتنا تحترم آراء وطموحات هذه البلدان. لهذا السبب ينصب التركيز هذه المرة على الشمولية والشراكة المتساوية في السعي لتحقيق الرؤية، وتجنب إنشاء ”معسكرات“ أو أقطاب.

ويشمل أيضًا تركيزنا التقليدي على الشمولية والتنوع كأساس لوضع القواعد، وتعزيز سيادة القانون، وإنشاء أطر السلام. هذا التركيز له أهمية أكبر في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

تاكيناكا: هل هناك أي حالات سياسية مهمة أو جديدة بشكل ملحوظ ضمن قائمة الواحدة والخمسين حالة سياسية؟

كيهارا: أولاً، يجب أن نلاحظ أن هذه العناصر مجمعة في أربعة ركائز. وهذه الركائز هي ”مبادئ السلام وقواعد الازدهار“، ”مواجهة التحديات بطريقة منطقة المحيطين الهندي والهادئ“، ”الاتصالات متعددة المستويات“، و”تعزيز الجهود للأمن والاستخدام الآمن لـ “البحر” إلى “الجو”. وهذه جميعها ركائز جديدة لتعزيز الرؤية.

بين العناصر السياسية الفردية، هناك بالفعل العديد من العناصر الجديدة. على سبيل المثال، حددنا الحاجة إلى إنشاء سلسلة قيم صناعية تربط خليج البنغال بشمال شرق الهند. بعد الإعلان من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، قمنا أيضًا بإضافة ”تعزيز التعاون بين شركاء إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كهدف سياسي. كما أن العنصر “تعزيز الاستخدام الآمن للسماء” جديد أيضًا. قمنا أيضًا بتضمين مبادرة “المرونة الاقتصادية” لتؤكد أهمية الأمان الاقتصادي والاستدامة المشتركة مع الدول الأخرى. مفهوم “مجتمع آسيا خالٍ من الانبعاثات” أيضًا جديد وله إمكانات كبيرة كمبادرة لتحقيق إزالة الكربون والنمو الاقتصادي في وقت واحد.

المساعدات الإنمائية الرسمية كأداة

تاكيناكا: بالإضافة إلى تطوير وتحديث رؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“، لاحظت أن الحكومة أنشأت أيضًا إطارًا رسميًا للمساعدة الأمنية خارج إطار المساعدات الإنمائية الرسمية. يبدو أن المساعدات الأمنية الرسمية هي أداة جديدة للتعاون الدفاعي، حيث تركز على توفير المعدات والمواد والدعم لتطوير البنية التحتية الأمنية لتعزيز القدرات الأمنية والردع للبلدان ذات التفكير المتماثل في المنطقة. وتطور آخر مرتبط بهذا هو أن الحكومة قررت أن تتجاوز النهج التقليدي ”القائم على الطلب“ في المساعدات الإنمائية الرسمية وتسمح لليابان بتقديم اقتراحات نشطة بشكل استباقي لشركاء التنمية حسب الاقتضاء.

كيهارا: تم صياغة هذا الإصدار المحدث لرؤية ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ بشكل منهجي من خلال اعتماد نهج ثلاثي المستويات. يتضمن المستوى الأول المبادئ التقليدية للشمولية والانفتاح والتنوع ويضيف إليها مفهوم الشراكة المتساوية والتركيز على الأفراد. يحدد المستوى الثاني الركائز الأربعة بناءً على هذه المبادئ ومجالات التعاون السياسي. يركز المستوى الثالث على استخدام المساعدات الإنمائية الرسمية كأداة لتحقيق أهدافنا. تعتمد قضايا السياسة على المشاريع، ونتوقع أن يؤدي التعاون إلى إنشاء المزيد من العناصر ما يزيد عن الواحد والخمسين في المستقبل.

وفيما يتعلق بالمقترحات الجديدة التي نرغب في قيادتها، يشمل ذلك تعزيز الجهود لتحقيق ”التحول الأخضر“. ينصب التركيز على آسيا التي تمثل أكثر من نصف انبعاثات العالم. نحن نعتقد أنه من المهم تحقيق التحول الأخضر من خلال جهود الحد من الانبعاثات وإزالة الكربون بطريقة تتناسب مع الوضع الفعلي في كل بلد في المنطقة. كما أصبح ضعف الأمن الغذائي والطاقة أكثر حدة أيضًا بعد غزو أوكرانيا. إن إعلان اليابان بشأن التزامها بتوسيع التعاون الأمني من المجال البحري إلى المجال الجوي أيضًا شيء جديد سنعمل على دفعه للأمام.

(النص الأصلي باللغة اليابانية بقلم إيشي ماساتو من قسم التحرير في Nippon.com استنادًا إلى مقابلة أجريت في 10 مايو/ أيار 2023. صورة العنوان: نائب كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا سيجي في ناغاتشو، طوكيو، في 10 مايو 2023. ©هاناي توموكو)