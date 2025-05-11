عندما يتحول التاريخ إلى سلاح: هل تستطيع اليابان تجاوز جراح الماضي مع الصين؟

حروب التاريخ في 2025: استعداد اليابان للهجوم في الذكرى الثمانين

يبدو أن حروب التاريخ التي لطالما أفسدت العلاقات بين اليابان والصين ستندلع من جديد مع احتفال الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى الثمانين لـ ”الانتصار على اليابان“. في هذه المقالة، يلقي كاواشيما شين الضوء على القوى السياسية والاجتماعية التي لا تزال تؤثر على كيفية تشكيل وترويج الرواية التاريخية في الصين. فما الذي تحمله هذه الذكرى من رسائل مبطنة؟ ولماذا يبدو الماضي في شرق آسيا حيًا أكثر من أي وقت مضى؟

نظرة موجزة على حروب التاريخ

في عام 1995، وفي الذكرى الخمسين لنهاية الحرب العالمية الثانية، أصدر رئيس الوزراء الياباني موراياما توميئيتشي بيانًا عامًا أعرب فيه عن أسفه لعدوان اليابان في الماضي على دول أخرى في آسيا. بينما احتفل رئيسا الوزراء كويزومي جونئيتشيرو في عام 2005 وشينزو آبي في عام 2015 بالذكرى الستين والسبعين ببيانات خاصة بهما. وكل وثيقة من هذه الوثائق هي نتاج وقتها الخاص، وتمثل مرحلة مميزة في التاريخ الطويل للحروب التي أدت إلى توتر علاقات اليابان مع كل من الصين وكوريا الجنوبية.

في تسعينيات القرن الماضي، كان الدعم الشعبي للمصالحة التاريخية مرتفعًا في اليابان، ولكنه كان أقل بكثير في كوريا الجنوبية، حيث أزالت الديمقراطية القيود المفروضة على مناقشة الانتهاكات والظلم الذي لحق بالشعب على يد الإمبراطورية اليابانية. وفي الصين، وفي الوقت نفسه تقريبًا، برزت معركة الحزب الشيوعي الصيني ضد العدوان الياباني كموضوع رئيسي في حملة الحزب الشيوعي الصيني لإعادة تأكيد شرعية حكمه المطلق.

لقد جاء البيان الذي أصدره رئيس الوزراء كويزومي في عام 2005 في وقت اندلعت فيه حروب التاريخ من جديد، مما أثار احتجاجات عنيفة مناهضة لليابان في الصين. وفي عام 2015، كان الرئيس شي جينبينغ يعمل جاهدًا على ترسيخ مكانة الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم آنذاك - كعضوٍ قياديٍّ في المجتمع الدولي، وذلك جزئيًا من خلال التأكيد على دورها التاريخي في بناء عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، كأحد الحلفاء الأربعة الكبار في ”الحرب ضد الفاشية“ (إلى جانب روسيا، التي كانت بكين تقوم بتوطيد علاقاتها معها)

والآن، وبعد مرور عشر سنوات، دخلت حروب التاريخ مرحلة جديدة. فمع احتفال العالم بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، سيخضع ماضي اليابان المثير للجدل للتدقيق من جديد. وللاستجابة لذلك بشكل مناسب، يجب أن نفهم طبيعة النزاع اليوم، والعوامل التي تشكله. وفيما يلي، سنقوم باستكشاف وتحليل الخلفية والسياق والسمات المميزة لحروب التاريخ في الوقت الحاضر.

التاريخ كأداة لإضفاء الشرعية

منذ بداية العصر الحديث، كتبت الدول نسخها الخاصة من التاريخ، ونشرت تلك القصص عبر المدارس ووسائل التعليم الأخرى لتوحيد شعوبها تحت وهم ”القومية“ الجماعية. ولا يزال هذا التوجه واضحًا، لا سيما بين الدول الناشئة، مثل جمهورية الصين الشعبية. فالتاريخ الوطني الذي كتبته الصين على مدى العقود القليلة الماضية مُصاغ بعناية لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم شرعية الحزب الشيوعي الصيني.

إن الروايات التاريخية التي تُنقل من خلال التعليم المدرسي والدعاية الحكومية ليست هي نفسها نتائج البحث العلمي الدقيق. ومع ذلك، عندما تكون سلطة الدولة قوية بشكل خاص - على سبيل المثال، في ظل التعبئة الوطنية في زمن الحرب أو في ظل حكومة استبدادية قوية مثل الصين الحالية - تميل الأنظمة إلى الاستيلاء على البحث التاريخي لأغراضها السياسية الخاصة. مارس الرئيس شي جينبينغ سيطرة صارمة على إنتاج المؤرخين الصينيين لفرض التوافق الأيديولوجي، مشيرًا إلى التهديدات لأمن النظام من القوى المعادية داخل الصين وخارجها. ولتحقيق هذه الغاية، قام نظام شي بتوحيد أقسام البحث التاريخي المختلفة داخل الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وصعد انتقاده لـ ”العدمية التاريخية“ (كما يطلق عليها التأريخ الذي ينحرف عن الرواية المعتمدة التي تركز على الحزب)، مستهدفًا بعض الباحثين ذوي السمعة الطيبة للمنح الدراسية الصارمة.

وتميل الروايات التاريخية التي تسيطر عليها الدولة، والتي يتم نشرها عبر التعليم المدرسي والدعاية، إلى التغير استجابةً للتحولات في سياسات الحكومة. ففي عهد دينغ شياو بينغ (1978-1989)، تم تشجيع المؤرخين على استكشاف مواضيع مثل التنمية الاقتصادية الحديثة وجمهورية الصين في أوائل القرن العشرين. في المقابل، روّج شي جينبينغ لإعادة صياغة التاريخ الحديث بالتركيز على الحزب الشيوعي الصيني، وهي حملة تعكس تركيزه على القيادة الشاملة والعليا للحزب، متجاهلًا دور الحكومة.

في عهد شي جينبينغ، احتلت الحرب الصينية - اليابانية الثانية مكانةً بارزةً في كتب التاريخ المدرسية أكثر من ذي قبل، حيث تم تقديم بدايتها من عام 1937 إلى عام 1931. وفي الوقت نفسه، تُقلِّل الكتب المدرسية الجديدة من شأن الجبهة المتحدة الثانية، التي علَّقت الحرب الأهلية الصينية مؤقتًا عندما انضمَّ الحزب الشيوعي الصيني إلى الحزب القومي الحاكم (الكومينتانغ) لمقاومة الغزو الياباني. ويعكس هذا التغيير في التركيز تحوّلًا في سياسة الصين تجاه تايوان بدءًا من عام 2016 تقريبًا، عندما تخلَّت بكين عن فكرة إعادة التوحيد عبر جبهة متحدة ثالثة، أي تحالف جديد بين الحكومة الشيوعية وحزب الكومينتانغ التايواني.

الثقافة التشاركية والتجزئة

تعود جهود الدول لتشكيل الرواية الوطنية لمصلحتها الخاصة إلى بداية العصر الحديث. إلا أن النقاشات التاريخية الدائرة اليوم تزداد تعقيدًا بسبب عاملين برزا في الآونة الأخيرة هما: الدور البارز حديثًا للأشخاص العاديين ككُتَّاب للتاريخ، وتشرذم الفهم التاريخي لدى العامة.

ويمكن أن يُعزى العامل الأول إلى صعود الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، والتي فتحت مجال التأريخ إلى درجة أن ”المؤثرين“ الآن يفوق عدد المؤرخين المحترفين من حملة الشهادات الأكاديمية. وبالطبع، لطالما كان هناك مؤرخون ورواة قصص محليين من خارج التيار الأكاديمي، ويُعدّ انتشار المؤرخين الهواة القادرين على التأثير على أعداد كبيرة من مستهلكي المعلومات تطورًا جديدًا ومثيرًا.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هؤلاء المؤثرين في التاريخ يدعمون نظرياتهم بأدلة تاريخية، أو على الأقل ما يُعتبر دليلًا. وهذا ممكن بفضل سهولة الوصول إلى العديد من المصادر التاريخية عبر الإنترنت. ومن وجهة نظر المؤرخ المحترف، تكمن المشكلة في الميل إلى تجاهل خطوات جوهرية مثل نقد المصادر (تحليل سياقها وموثوقيتها)، والمراجعة الموضوعية للدراسات السابقة. لكن بالنسبة للعديد من مستهلكي المعلومات اليوم، يُضفي الاستشهاد بالمصادر التاريخية مصداقية على الروايات البديلة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أدى هذا التوجه إلى تراجع قيمة الخبرة المهنية، مما زاد من تعقيد الخطاب التاريخي.

والعامل الثاني، والذي هو تشتت التصورات التاريخية، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بظاهرة التشرذم الاجتماعي الأوسع. فقد أدى تزايد التفاوت الاقتصادي، نتيجةً للعولمة، إلى تفاقم التشرذم الاجتماعي في العقود الأخيرة، وينعكس ذلك في تباين وجهات نظر الناس حول التاريخ. ففي الولايات المتحدة، تزامنت حركات العدالة الاجتماعية، مثل حركة ”حياة السود مهمة (Black Lives Matter )“، مع تحديات للسردية الراسخة للتاريخ الأمريكي وكتلة ”أبطاله“. ومع ذلك، في حالات أخرى، قد تتبنى الفئات المحرومة رؤيةً أكثر قومية لتاريخ بلادها. وهناك أيضًا دول ومناطق، مثل تايوان، حيث أدت الانقسامات وفقًا للعرق والجيل إلى تنوع في وجهات النظر التاريخية.

ومما يضاعف من الحيرة أننا نعيش في عصر لا تهم فيه الخيارات المنطقية للأفراد العقلانيين بقدر ما تهم الاستجابات العاطفية التي تثيرها وتضخمها وسائل الإعلام اليوم. فالسياسات المحلية والدولية هي المجالات التي تميل فيها العواطف إلى الارتفاع بشكل خاص، وهذه العواطف تشكل حتمًا فهم الناس للتاريخ. وهذا عامل خلفي مهم آخر يؤثر على حروب التاريخ في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.

الاعتراض على النسخة الغربية للتاريخ

لننتقل الآن إلى الفضاء الخطابي الدولي. على الصعيد العالمي، لطالما هيمنت القوى المتقدمة عسكريًا وصناعيًا على الخطاب التاريخي. حيث قامت القوى الاستعمارية الغربية بكتابة تاريخها الخاص للدول التي استعمرتها، وغالبًا ما حلت هذه الروايات، المكتوبة من منظور غربي حديث، محل السرديات التقليدية للدول المستعمَرة. وعندما نالت المستعمرات استقلالها لاحقًا، وجدت صعوبة في التغلب على تأثير روايات المستعمِرين واستعادة تاريخها الخاص.

وعلاوة على ذلك، يعتمد البحث التاريخي في مجال السياسة والدبلوماسية الدولية إلى حد كبير على إمكانية الوصول إلى الوثائق الدبلوماسية. ولأن الدول المتقدمة، كبريطانيا والولايات المتحدة، كانت سبّاقة في تسجيل ونشر هذه الوثائق، فقد اتجهت تقارير الشؤون الدولية إلى عكس وجهة نظرها بدلاً من وجهات نظر البلدان النامية، التي تفتقر إلى القدرة على نشر سجلاتها الدبلوماسية الخاصة بها.

إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير على مدى العقدين الماضيين، مع تراجع النفوذ النسبي للعالم المتقدم. فقد قامت الدول الآسيوية والأفريقية الصاعدة ببناء أرشيفها الخاص من المواد التاريخية، وبدأت في استخدام الأساليب العلمية لصياغة روايات مقنعة عن تاريخها، بما في ذلك الشؤون الدولية والدبلوماسية. وبطبيعة الحال، فإن هذه الروايات ليست خالية بأي حال من الأحوال من التحيز السياسي، ولا سيما المشاعر القومية. ومع ذلك، فمن الإنصاف القول إن عملية إعادة صياغة كبيرة لتاريخ العالم قد بدأت بفضل الخطوات الكبيرة التي قطعتها الدول الآسيوية والأفريقية في مجال البحث التاريخي.

السرد الصيني المتطور

في ظل هذا، دعونا نتأمل كيف تحاول الصين، القوة الإقليمية الكبرى والدولة العظمى التي تطمح لقيادة العالم وتحكمها حكومة استبدادية، إعادة كتابة التاريخ.

كما تمت الإشارة إليه أعلاه، ركز شي جينبينغ بشكل خاص على التاريخ كجزء من حملته الداخلية لفرض الوحدة الأيديولوجية وتعزيز ديكتاتورية الحزب الشيوعي. ولتحقيق هذه الغاية، احتل التاريخ المعتمد للحزب مكانة بارزة (بعد تقزيم تاريخ الدولة الصينية) في التعليم المدرسي وغير المدرسي، وأُدين المؤرخون الذين يعترضون على هذه الرواية باعتبارهم ”عدميين“. وعلى المستوى الجامعي، تم تنقيح منهج ”ملخص تاريخ الصين الحديث“، وهو مقرر دراسي إلزامي لجميع الطلاب الجامعيين، لوضع الحزب الشيوعي الصيني في صميمه بشكل أكثر رسوخًا.

وعلى الصعيد الخارجي أيضًا، يتعاون نظام شي مع دول مثل روسيا وبيلاروسيا للترويج لـ ”وجهة نظر صحيحة“ عن الحرب العالمية الثانية. وهذا العام، يمكننا أن نتوقع موجة جديدة من النشاط على هذه الجبهة، مع التركيز على يوم النصر في روسيا الموافق للتاسع من شهر مايو/أيار، ويوم النصر على اليابان في الصين الموافق للثالث من شهر سبتمبر/أيلول.

التاريخ كسلاح للحرب المعرفية

ومن الاتجاهات المهمة بشكل خاص في هذا السياق هو تكامل رسائل الصين الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالتاريخ الحديث. ففي عام 2015، عندما احتفلت الصين بالذكرى السبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية، ركزت رسائل بكين الخارجية على مكانة الصين التاريخية باعتبارها أحد الحلفاء الأربعة الكبار في الحرب ضد الفاشية ودورها الرئيسي، مقارنة بدور الولايات المتحدة وبريطانيا، في بناء عالم ما بعد الحرب. بهذه الطريقة، سعت بكين جاهدةً إلى ترسيخ مكانتها كأحد الأقطاب في نظام عالمي متعدد الأقطاب بشكل متزايد.

وفي عام 2025، يتم بث وجهات نظر الصين حول التاريخ إلى الناس داخل الصين وخارجها، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة متنوعة من الوسائل الأخرى، كجبهة واحدة في حرب معرفية متكاملة ومتعددة الجوانب تشمل العديد من مجالات السياسة.

وأحد جوانب هذه الحرب التي تستحق التدقيق هو الجهد - الذي اقتصر حتى الآن إلى حد كبير على الصين - لتقويض شرعية معاهدة سان فرانسيسكو لعام 1951، التي أعادت إرساء العلاقات السلمية بين اليابان ودول الحلفاء. وفي السنوات الأخيرة، دأبت مجموعة من الباحثين الصينيين على الادعاء بأن المعاهدة باطلة، مما يُلقي بظلال من الشك ليس فقط على مكانة اليابان في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، بل أيضًا على الوضع القانوني لتايوان وأوكيناوا وشبه الجزيرة الكورية.

وإذ يصف هؤلاء المراجعون المعاهدة بأنها نتاج مؤامرة من قبل الولايات المتحدة في انتهاك لإعلان يناير/كانون الثاني 1942 الصادر عن الأمم المتحدة، فإنهم ينكرون شرعية الأداة التي تشكل الأساس للهيكل الأمني ​​المحوري الذي تتمحور حوله الولايات المتحدة، والذي يسود في شرق آسيا اليوم. ووفقًا لهذه النسخة من التاريخ، فإن الوضع الإقليمي لأوكيناوا قابل للتفاوض، ويجب إعادة تايوان إلى الصين وفقًا لإعلان القاهرة لعام 1943. إنها رواية تاريخية تدعم الأهداف السياسية للصين المتمثلة في إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي للصين، وتقويض قيادة الولايات المتحدة، ويتم الترويج لها من قبل الحكومة والحزب الشيوعي الصيني كسلاح للحرب المعرفية التي تهدف إلى تغيير الوضع العالمي الراهن. ومع حلول الذكرى الثمانين التي تلفت انتباه الرأي العام إلى نهاية الحرب العالمية الثانية وما بعدها، هناك احتمال كبير أن توسع الصين هدف هذه الدعاية لتشمل المنطقة المحيطة بها وما وراءها.

وفي اليابان أيضًا، يمكننا أن نتوقع أن نسمع مجموعة واسعة من الآراء حول الحرب العالمية الثانية والحروب التاريخية مع اقتراب الذكرى الثمانين لنهاية الحرب. وما يجب أن نضعه في اعتبارنا هو أن هناك اليوم أبعادًا جديدة لهذا النزاع التاريخي الطويل الأمد، وأن رسائل الصين حول هذا الموضوع هي الآن جزء لا يتجزأ من حملة حرب معرفية أوسع بكثير تهدف إلى تشكيل الرأي العام في الداخل وحول العالم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة عشرة لمجموعة دول بريكس التي عُقدت في قازان بروسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2024. © سبوتنيك/كيودو. وفقًا لوسائل الإعلام الروسية، سيحضر الرئيس الصيني شي أيضًا احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر في موسكو في التاسع من مايو/أيار)