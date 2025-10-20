شركات السيارات اليابانية تواجه اختبارًا صعبًا في عصر التعريفات الجمركية

تواجه صناعة السيارات اليابانية واحدة من أصعب أزماتها في السنوات الأخيرة، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية عقابية هزّت أسس التجارة بين البلدين. ومع خسائر تُقدّر بنحو 2.6 تريليون ين في صافي أرباح الشركات اليابانية الست الكبرى، يلوح في الأفق خطر يطال الاقتصاد الياباني بأكمله، ويثير تساؤلات حول احتمالات اندماجات كبرى لإعادة التوازن إلى هذه الصناعة الحيوية.

تأثير قدره 2.6 تريليون ين

قال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات صناعة السيارات الرائدة، بنبرة حزينة: ”من المرجح أن تستمر الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة حتى بعد إدارة ترامب. لا يمكننا تعويض التكاليف بمجرد رفع الأسعار“. كان ذلك في شهر أغسطس/ آب، وكانت شركات صناعة السيارات قد أعلنت مؤخرًا عن أرباحها للفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران من عام 2025.

ضربت التعريفات الإضافية بنسبة 25% التي أدخلتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأمريكية في أبريل/ نيسان على السيارات وقطع الغيار أقوى مما توقعته شركات السيارات. لفترة أبريل/ نيسان-يونيو/ حزيران، سجلت نيسان، التي تكافح مع مبيعات ضعيفة، ومازدا، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، خسائر صافية. تضررت معظم إيرادات ميتسوبيشي موتورز، وانخفضت إيرادات هوندا إلى النصف. وشهدت تويوتا وسوبارو انخفاضًا في أرباحهما بأكثر من 30%.

تعاملت شركات السيارات مع تكاليف التعريفات في فترة أبريل/ نيسان-يونيو/ حزيران بخفض أسعار الصادرات من اليابان وجعل عملياتها في الولايات المتحدة المسؤولة عن المبيعات تمتص جزءًا من العبء. كما تحملت جزءًا من تكاليف مصنعي القطع. كان التأثير شديدًا على شركات مثل مازدا وسوبارو، التي تشكل مبيعاتها في الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من أعمالها وتعتمد بشكل كبير على الصادرات من اليابان. على مستوى الصناعة، وفقًا لتقديرات لأبريل/ نيسان-يونيو/ حزيران أصدرتها شركات السيارات حتى أوائل أغسطس/ آب، يُتوقع أن يصل التأثير إلى إجمالي 2.6 تريليون ين، مأخوذًا من الربح التشغيلي—وهذا الإجمالي كان مبنيًا على افتراضات بأن التعريفات ستُخفض إلى 15% من 1 أغسطس/ آب بناءً على الاتفاق الثنائي في يوليو، لذا قد يكون التأثير الفعلي أكبر.

التأثير المتوقع للتعريفات الأمريكية في السنة المالية 2025

تويوتا: 1400 مليار ين

هوندا: 450 مليار ين

نيسان: حتى 300 مليار ين

سوبارو: 210 مليار ين

مازدا: 233.3 مليار ين

ميتسوبيشي موتورز: 32 مليار ين

تم إعداد البيانات بواسطة الكاتب للسنة المالية 2025 (أبريل/ نيسان 2025-مارس/ آذار 2026) بناءً على مواد أصدرتها الشركات (تختلف طرق الحساب حسب الشركة).

في سبتمبر/ أيلول، وقع الرئيس ترامب أخيرًا أمرًا تنفيذيًا يقلل التعريفات على السيارات اليابانية وقطع الغيار إلى 15% مقابل استثمارات كبيرة من اليابان في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تبقى النسبة عالية، والعبء على مصنعي السيارات اليابانيين ثقيل.

الابتعاد عن التجارة الحرة

استفادت شركات السيارات اليابانية بالكامل من نظام التجارة الليبرالي الأمريكي، ويمكن القول إنها استفادت أكثر من أي صناعة أخرى. كانت التعريفات على السيارات المنتجة في اليابان منخفضة، عند 2.5% فقط. بنَت الشركات شبكات مبيعات وإنتاج وتوريد للقطع والمواد الخام ضمن إطار اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA) من الولاية الأولى لترامب. استفادت من التعريفات المخفضة أو المعفاة للسيارات المنجزة، وكذلك للقطع التي تلبي معايير محددة.

بالإضافة إلى ذلك، منذ التسعينيات، أصبحت شركات السيارات اليابانية تعتمد بشكل متزايد على السوق الأمريكي مع انكماش السوق الياباني بسبب الانخفاض الديموغرافي وانخفاض اهتمام الأجيال الشابة بالسيارات.

تغير الوضع بشكل دراماتيكي مع بدء الولاية الثانية لترامب في يناير/ كانون الثاني 2025. ضربت السيارات والقطع بتعريفات إضافية بنسبة 25% في أبريل/ نيسان، وتعرضت المواد الخام مثل الصلب والألمنيوم أيضًا لتعريفات عالية. وفقًا لشركة الأبحاث البريطانية أكسفورد إيكونوميكس، بلغ متوسط معدل التعريفة في الولايات المتحدة حتى أغسطس 16.7%، مرتفعًا بشكل حاد من مستوى الرقم الواحد في العام الماضي.

ترامب لن يتخلى عن التعريفات

في اليابان، تستمر الدعوات لخفض التعريفات أو تقديم تدابير تخفيف، ولكن في الولايات المتحدة، هناك أسباب تجعل إزالة التعريفات ليست بالأمر السهل. أحد مصادر التمويل لتخفيضات الضرائب الكبيرة لإدارة ترامب، وهي إحدى سياساتها الرئيسية، هو الإيرادات من التعريفات. في يوليو/ تموز، وقّع ترامب قانونًا يمدد بشكل دائم تخفيضات ضريبة الدخل الفردي من ولايته الأولى، والتي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية 2025، إلى جانب الإعفاءات الضريبية على البقشيش وأجور العمل الإضافي لعمال معينين، مثل العاملين في المطاعم.

في البداية، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن التخفيضات الضريبية الدائمة وغيرها من التدابير ستزيد العجز الفيدرالي بمقدار 3.4 تريليون دولار على مدى 10 سنوات حتى 2035. لكن في أغسطس/ آب، استنادًا إلى إيرادات التعريفات الأعلى، عدّل توقعاته ليظهر تقليصًا في العجز بمقدار 4 تريليونات دولار وتحسنًا في الصحة المالية. خلال حملة الانتخابات العام الماضي، روّج ترامب للرسوم الجمركية المرتفعة كحلٍّ شامل، من شأنه أن يُحقق في آنٍ واحد تخفيضاتٍ ضريبية، وخفضًا للعجز، وإنعاشًا للصناعة والوظائف. وفي معرض ردّه على توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس، أعرب عن رضاه وشعوره بالرضا.

يبدو أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، وهو شخصية رئيسية في كل من السياسة المالية والتعريفات، حريص أيضًا على تأمين إيرادات التعريفات. في أواخر أغسطس/ آب، قال إن الإيرادات السنوية لأمريكا من التعريفات ستتجاوز 500 مليار دولار وقد تصل إلى تريليون دولار. بينما تعتبر الحكومة اليابانية بيسينت معتدلًا في التعريفات ومؤيدًا لليابان (وفقًا لمصدر حكومي داخلي)، فإن ما يقلقه بيسينت أكثر هو سوق الخزانة الأمريكية (وفقًا لباحث في معهد أمريكي للأبحاث). من المتوقع أن يظل حذرًا بشأن تخفيضات التعريفات التي يمكن أن تزيد العجز.

منذ فوز ترامب الأول في عام 2016، أصبحت المنطقة الصناعية المسماة بحزام الصدأ، التي تشمل أجزاء من ميشيغان حيث تتركز صناعة السيارات، ساحة معركة حاسمة في الانتخابات. انتقدت حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر، وهي ديمقراطية تُعتبر مرشحة محتملة للرئاسة في المستقبل، سياسة ترامب الفوضوية للتعريفات في أبريل/ نيسان، لكنها قالت إنها تتفق مع الحاجة إلى تعزيز التجارة العادلة، مشيرة إلى قدر من التوافق مع هدف ترامب المعلن بإعادة الوظائف وسلاسل التوريد إلى الوطن.

أكد مسؤول كبير في الحكومة اليابانية أيضًا أنه حتى لو تغيرت الإدارة، فإنه من الصعب خفض التعريفات مرة أخرى بمجرد رفعها. وفقًا لهذا المسؤول، قد لا تكون سلسلة تدابير التعريفات العالية التي تبتعد عن التجارة الحرة مجرد سياسة مؤقتة تحت قيادة ترامب، بل قد تكون تحولًا هيكليًا في سياسة الولايات المتحدة في المستقبل.

تحالفات الصناعة

الولايات المتحدة هي العميل الأكبر لشركات السيارات اليابانية الرائدة، ويعتقد البعض أن التغييرات هناك قد تؤدي إلى تحالفات وشراكات جديدة في الصناعة. وفقًا لمصادر، تجري نيسان محادثات مع هوندا لإنتاج شاحنات بيك-أب في مصانعها الأمريكية، التي تعاني من انخفاض استخدام الطاقة الإنتاجية، وتزويدها لهوندا. كما يتم النظر في تسليم أنواع أخرى من المركبات. ورغم انهيار محادثات الاندماج بين الشركتين في فبراير/شباط، إلا أنهما تتحركان الآن لإعادة بناء العلاقات.

ميتسوبيشي موتورز، التي وافقت على شراء سيارات كهربائية من نيسان للسوق الأمريكية الشمالية، تعيد النظر في تفاصيل الترتيب في ضوء التغييرات التنظيمية في الولايات المتحدة. داخل الصناعة، تستمر التكهنات بأن تويوتا ستوسع التعاون مع مازدا وسوبارو، اللتين تملك فيهما حصصًا. قال أحد التنفيذيين في بنك كبير: ”تويوتا فقط لديها القوة لتحمل أزمة تعريفات ترامب بمفردها، أما البقية فسيضطرون إلى تحالفات أو إعادة هيكلة“.

تتسابق شركات السيارات للتكيف مع ما وصفه فوجيمورا إيجي، مدير في هوندا، بـ”الوضع الجديد“، حيث يُفترض أن التعريفات الأمريكية ستظل قائمة. يخططون لتقليل أعباء التعريفات من خلال خفض التكاليف ومراجعة تشكيلة المنتجات بناءً على الربحية في السنة المالية 2025.

تتطلع الشركات أيضًا إلى فرصٍ لتحميل المستهلكين التكاليف في السوق الأمريكية. تكمن المشكلة في التوقيت. فهناك مخاوف من أن يؤثر رفع الأسعار سلبًا على المبيعات. وأوضح أحد المديرين التنفيذيين أنه لا توجد شركة ترغب حقًا في أن تكون السباقة في رفع الأسعار بشكل كبير. فهم يراقبون تحركات المنافسين الأوروبيين والكوريين قبل اتخاذ قرارهم. وأضاف المدير التنفيذي أن القرار صعبٌ للغاية، لأنه في حال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي القوي حاليًا، سينخفض ​​إنفاق المستهلكين، مما يجعل رفع الأسعار مستحيلًا حتى لو كان مرغوبًا فيه.

يعتقد الكثيرون أنه على المدى المتوسط ​​والطويل، لن يكون أمام شركات صناعة السيارات خيار سوى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة. ووفقًا لجمعية مصنعي السيارات اليابانية، فإن صناعة السيارات، بما في ذلك موردو قطع الغيار والمواد الخام، توظف حوالي 5.5 مليون شخص محليًا، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي العمالة الصناعية في اليابان. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية والبحث والتطوير 5.5 تريليون ين، أي حوالي 30% من إجمالي التصنيع. وإذا انتقل الإنتاج إلى الخارج، فستمتد آثاره إلى الاقتصاد الياباني بأكمله. يقول مسؤول تنفيذي في إحدى شركات صناعة السيارات الرائدة: ”نحن بحاجة إلى نهج وطني“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من بيكستا)