كيف سترد تايوان والولايات المتحدة واليابان على الغزو الصيني لتايوان في حالة حدوثه؟

نظرًا لأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين أصبحت أكثر تنافسية وتزايد الأهمية السياسية والعسكرية لتايوان، فمن غير المرجح أن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي أثناء الغزو الصيني لتايوان. من غير المرجح أن تقامر بكين بمثل هذا المسار من العمل عالي المخاطر في الوقت الحالي، لكن من المهم التفكير في كيفية حدوث مثل هذه الأزمة. نظرة على كيفية تأثير خطط وقدرات قوات الدفاع الصينية والتايوانية والأمريكية واليابانية على ذلك.

بداية الغزو: الهجوم السيبراني

يُنظر إلى أي غزو لجيش التحرير الشعبي الصيني لتايوان على أنه على أنها معركة حاسمة قصيرة المدى من خلال العمليات المشتركة. ستبدأ المعركة بموجة من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في تايوان وأنظمة تداول الأسهم والأنظمة المصرفية وخوادم الوكالات الحكومية والمطارات والموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة. سيتم أيضًا قطع الكابلات البحرية للحد من الاتصالات مع العالم الخارجي. مستفيدًا من الفوضى التي تعم البلاد، سيطلق جيش التحرير الشعبي بعد ذلك موجات من الصواريخ الباليستية المدمرة ضد المطارات والقواعد الجوية بينما يقضي على مواقع الرادار ومنصات اعتراض الصواريخ بصواريخ كروز. ستستهدف الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز أيضًا القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان، بينما يمكن أن يمتد نطاق الهجمات الإلكترونية إلى طوكيو، غوام، هاواي، وواشنطن العاصمة.

بعد تأمين السيطرة الجوية والبحرية حول تايوان، ستكون الخطوة التالية هي عمليات العبور والهبوط باستخدام طائرات النقل والسفن الهجومية والسفن المدنية. في الوقت الحالي، يفتقر جيش التحرير الشعبي الصيني إلى قدرة النقل الجوي والبحري لنقل ما يكفي من القوات للسيطرة على تايوان على الفور. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يرسل جيش التحرير الشعبي وحدات استكشافية أصغر حجمًا لكنها مدربة تدريباً عالياً إلى تايبيه وكاوهسيونغ، أكبر مدينتين في تايوان.

بالإضافة إلى الهجوم الساحلي وإرسال حوامات كبيرة فوق نهر تامسوي مباشرة إلى تايبيه، فإن إمكانية استخدام الصين لسفن الركاب والسيارات المملوكة للقطاع الخاص والتي تعمل من ميناء كيلونج لنقل القوات والمعدات قد حظيت بالاهتمام مؤخرًا. ستحاول قوات الإنزال الأولية هذه السيطرة على المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع الوطني ومطار تايبيه سونغشان. بافتراض أن قوات جيش التحرير الشعبي تستمر في الحفاظ على التفوق الجوي، فإنها ستتمكن بعد ذلك من إنزال القوات في سونغشان. القوات الخاصة لجيش التحرير الشعبي، وهو عدد موجود بالفعل في تايوان، سوف تثير الفوضى من الداخل، وعلى الأخص من خلال محاولة قطع رأس القيادة التايوانية.

تايوان تنجو من الموجة الأولى وتنتظر التعزيزات الأمريكية

سيستخدم الجيش التايواني أيضًا العمليات المشتركة لعرقلة محاولات هبوط جيش التحرير الشعبي. تحاكي تمارين هان كوانغ التايوانية بالفعل استجابة واسعة النطاق لغزو صيني لتايوان من خلال التركيز على الحفاظ على القوة والدفاع الجوي المتكامل والسيطرة البحرية وعمليات الدفاع البري.

على سبيل المثال، ستحاول القوات الجوية التايوانية النجاة من الهجوم الأولي لجيش التحرير الشعبي عن طريق نقل المقاتلات إلى قاعدة تشياشان الجوية في شرق تايوان. قامت تايوان ببناء شبكة واسعة من حظائر الطائرات تحت الأرض في جبل مجوف لمثل هذه الحالة الطارئة. كما ستغادر سفن البحرية التايوانية الميناء بأعداد كبيرة لتجنب حدوث أضرار كبيرة. ستحاول القوات البرية التايوانية اعتراض صواريخ جيش التحرير الشعبي باستخدام PAC-3s ونظام الدفاع الجوي Sky Bow III المطوّر محليًا. ستحاول وحدات الحرب الإلكترونية أيضًا تضليل صواريخ جيش التحرير الشعبي وتشويش الاتصالات.

في حين أنه من غير الواضح بالضبط مدى نجاح جهود الحفاظ على القوة، ستكون الخطوة التالية لتايوان هي الهجوم المضاد وتعطيل المزيد من عمليات الإنزال. ستقلع الطائرات المقاتلة من القواعد الجوية في تايشونغ وتاينان وجزر بينغو لمهاجمة مواقع رادار جيش التحرير الشعبي وقاذفات الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي. ستستهدف صواريخ كروز المطورة محليًا والمزودة بمدى محسن وحدات الخطوط الأمامية وقواعد الدعم. ستكون بكين نفسها أيضًا ضمن النطاق إذا نجحت تايوان في خططها الحالية لتطوير صاروخ باليستي بمدى 2000 كيلومتر. سيكون الحرس الرئاسي، المكون من مركز قيادة الخدمة الخاصة ووحدات الشرطة العسكرية المتخصصة، ووحدة المهام الخاصة لخفر السواحل التايواني مسؤولين عن إحباط عمليات قطع رأس قيادة جيش التحرير الشعبي. كما يتوقع الجيش التايواني مواجهة قوات الإنزال التابعة لجيش التحرير الشعبي في مسرح العمليات بشمال تايوان مع الفيلق السادس للجيش الذي يجري عمليات مشتركة مع القوات البحرية والجوية.

على الرغم من أهمية خطط تايوان للحفاظ على القوات وتعطيل عمليات عبور جيش التحرير الشعبي وصد قوات الإنزال، فقد لا تكون كافية لتأمين الجزيرة إلى أجل غير مسمى. من غير المرجح أن ينفذ جيش التحرير الشعبي عمليات عبور حتى يتم التأكد من التفوق الجوي والبحري ويقوض قدرات القيادة والسيطرة والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C4ISR) في تايوان. ومع ذلك، فإن هذه القدرات ضرورية لقدرة القوات المسلحة التايوانية على الحفاظ على العمليات العضوية لصد غزو جيش التحرير الشعبي. يعتقد المسؤولون التايوانيون أن الصين قادرة بالفعل على تحقيق هذا الهدف في نهاية المطاف. بمساعدة كبيرة من قدرة النقل البحري والجوي لجيش التحرير الشعبي التي لا تزال محدودة، فإن خطط الجيش التايواني مبنية بشكل فعال على افتراض التدخل العسكري المبكر من قبل الولايات المتحدة. الهدف النهائي لتايوان هو تحمل الهجوم الصيني، وإعاقة عبور قوات جيش التحرير الشعبي، وإطالة أمد القتال حتى وصول التعزيزات الأمريكية.

الهجوم الأمريكي المضاد

ستكون الأولوية القصوى للمخططين العسكريين الأمريكيين أثناء أزمة تايوان العسكرية هو تقليل الخسائر الأمريكية. على وجه الخصوص، لن يرغب الجيش الأمريكي في جلب قوة مهام على الفور إلى نطاق الصواريخ الباليستية المضادة للسفن DF-21D و DF-26 التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بينما لا تزال القوات الصينية قادرة على تصور مسرح العمليات بأكمله.

وبدلاً من ذلك، ستسعى الولايات المتحدة في البداية إلى تعطيل عمليات أقمار الاستطلاع الصينية. هذا لا يتطلب هجومًا مباشرًا على الأقمار الصناعية نفسها. يتمثل أحد الخيارات في تشويش الاتصالات إلكترونيًا بين أقمار الاستطلاع وتحديد المواقع ومنشآت ووحدات الاتصالات الأرضية. وسيشمل ذلك الحرب الإلكترونية والهجمات الإلكترونية على القمر الصناعي بيدو 3.

وستتطلع الولايات المتحدة أيضًا إلى زيادة تدهور قدرات الصين الخاصة C4ISR من خلال نشر غواصات من فئة أوهايو تعمل بالطاقة النووية، ولكنها مسلحة تقليديًا. كل منها مجهز بـ 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك، وستكون هذه الغواصات مسؤولة عن إصابة مواقع الرادار ومنشآت الاتصالات الأرضية في البر الرئيسي الصيني. تعمل اثنتان من الغواصات الأربع التابعة للبحرية الأمريكية من فئة أوهايو بالفعل تحت قيادة المحيطين الهندي والهادئ، ويمكن إعادة نشر الغواصتين الأخريين بسرعة في مضيق تايوان في حالة حدوث طارئ هناك.

صواريخ توماهوك كروز محدودة بسبب سرعتها البطيئة نسبيًا. ستحتاج الغواصات من فئة أوهايو إلى الاقتراب من البر الرئيسي الصيني قدر الإمكان، ويفضل أن يكون ذلك داخل سلسلة الجزر الأولى فقط، قبل شن هجوم تشبع قادر على اختراق أنظمة الدفاع الجوي لجيش التحرير الشعبي. بعد إطلاق مجموعتهم الجماعية الكاملة من توماهوك في وقت واحد - ما يزيد قليلاً عن 600 صاروخ كروز - ستغادر الغواصات من فئة أوهايو بهدوء مسرح العمليات المتنازع عليه بشدة، مما يؤدى إلى تدهور كبير في المكونات الأرضية لاتصالات الأقمار الصناعية الصينية.

سيقلل التأثير الدقيق لـصواريخ توماهوك بشكل كبير من قدرات الكشف والهجوم للأقمار الصناعية الصينية مما سيؤدي إلى تقليل دقة الصواريخ الباليستية المضادة للسفن وصواريخ كروز التابعة لجيش التحرير الشعبي من منصات مختلفة بشكل كبير. من خلال الاستفادة من هذه الفرصة، يمكن لفريق عمل حاملات الطائرات الأمريكية الاقتراب بسرعة من البر الرئيسي الصيني، في عملية قطع وحدات الدعم اللوجستي وقوات المتابعة المنخرطة في غزو تايوان، وبالتالي عزل القوات الموجودة بالفعل هناك. في غضون ذلك، يمكن للغواصات من فئة أوهايو تجديد مخزونها من صواريخ كروز في غوام - أو ربما بشكل أكثر ملاءمة، في قاعدة يوكوسوكا وساسيبو في اليابان.

تكاد تكون العمليات المشتركة بين القوات التايوانية والأمريكية مستحيلة في ظل عدم القدرة على إجراء تدريبات مشتركة علانية. فقط في السيناريوهات الأكثر يأسًا وارتجالية، سيقاتل الجيشان جنبًا إلى جنب. من المنطقي أن تهاجم القوات الأمريكية جيش التحرير الشعبي بمفردها، كما هو موضح أعلاه، بينما تصمد القوات التايوانية ضد غزو جيش التحرير الشعبي على الجزيرة الرئيسية.

”حالة الطوارئ في تايوان“ هي حالة طوارئ في اليابان

في حالة حدوث غزو، ستتواصل الصين أولاً مع اليابان والولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية لإقناعهما بعدم دعم تايوان. من المرجح أن تحاول الصين تقويض دعم اليابان للولايات المتحدة من خلال إغرائها بكلمات مؤثرة على ذلك ”سنهاجم القواعد العسكرية الأمريكية فقط - ولن نهاجم اليابان طالما أنها لا تدعم أمريكا وتايوان“.

4الاستراتيجية العسكرية الرسمية لجيش التحرير الشعبي هي واحدة من ”الدفاع النشط“، ولكن مع تحويل تركيزها إلى ”الحرب المعلوماتية“، فإنها تضع مزيدًا من التركيز على العمليات الاستباقية حتى تكون اليد العليا لها. يجب أن تفترض اليابان أن جيش التحرير الشعبي سيشن هجمات إلكترونية وصاروخية استباقية ضد القواعد العسكرية الأمريكية في كادينا، ساسيبو، إواكوني، ويوكوسوكا. تملي الفطرة السليمة أن الهجوم الصاروخي على القواعد الأمريكية في اليابان لا يمكن فصله بشكل هادف عن الهجوم المسلح على اليابان. إذا اعترفت الحكومة اليابانية بأن مثل هذه الهجمات تستوفي الشروط القانونية ”لحالة الهجوم المسلح“، فسيقوم رئيس الوزراء بتعبئة قوات الدفاع الذاتي للهجوم المضاد ضد جيش التحرير الشعبي لحماية اليابان - المهمة الأساسية لقوات الدفاع الذاتي.

ستقوم قوات الدفاع الذاتي اليابانية بعد ذلك بتعبئة مدمراتها المحدثة من طراز أتاغو ومايا والمجهزة بنظام أغيس للصواريخ الباليستية الدفاع أو نظام BMD وصواريخ SM-3 Block II لاعتراض منتصف المسار. ستوفر PAC-3 الأرضية دعم نظامBMD . ومع ذلك، تعتمد هذه القدرات على أقمار الإنذار المبكر وأنظمة تتبع الصواريخ الباليستية ونقل المعلومات وتبادلها على الفور. لذلك ينبغي لليابان أن تزيد من عدد أقمار الاتصالات والإنذار المبكر التي تعمل في مجالاتها. لتعزيز اكتشافها للصواريخ الأسرع من الصوت، يجب على الدولة أيضًا النظر في النشر الأمامي لطائرات المراقبة غير المأهولة.

إذا تدخل الجيش الأمريكي في حالة طوارئ تايوانية، فسيتم تكليف قوات الدفاع الذاتي بتوفير الدعم اللوجستي أثناء الدفاع عن اليابان. قد تحتاج قوات الدفاع الذاتي أيضًا إلى إجراء مهام لإنقاذ السكان اليابانيين في تايوان. إن تنفيذ هذه المهام بالتوازي سيكون تحديًا كبيرًا لمؤسسات الدفاع اليابانية، حيث لن يكون لديها الوقت للتشاور مع المنظمات ذات الصلة في تايوان أو الولايات المتحدة بعد بدء الأعمال العدائية. من المحتمل أيضًا تعطيل الاتصالات الصينية. لذلك سيكون من المنطقي أن تقوم السلطات اليابانية بالتشاور أثناء وقت السلم مع وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والدفاع الوطني في تايوان، بالإضافة إلى الوكالات الأمريكية ذات الصلة ، بشأن مهام الإجلاء اليابانية التي يمكن أن تنشأ أثناء الطوارئ.

يجب على تايوان واليابان إثبات أنهما تحتفظان بقدرات كافية لثني الصين عن غزو تايوان، وبالتالي، مهاجمة القواعد الأمريكية في اليابان. حتى بدون العلاقات الدبلوماسية الرسمية، فإن توثيق العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان واليابان، وضمان بقاء التحالف الياباني الأمريكي ثابتًا، أمر بالغ الأهمية لردع غزو الصين.

(يمثل هذا المقال وجهات نظر المؤلف الشخصية ولا يمثل وجهات نظر أي منظمة. نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية.، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مصطفة من اليسار، قاذفة استراتيجيةXian H-6 [H-6K]، طائرة Xi‘an Y-2 النقل الجوي الاستراتيجية وطائرة النقل متوسطة الحجم من طراز Shaanxi Y-9. الصورة مأخوذة في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، تشوهاى، الصين، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. شينخوا / كيودو نيوز)