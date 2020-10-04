التنشيط المحلي والقضايا السياسية في عصر آبى

تدرس معظم التحليلات سجل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي في السياسة الوطنية الاقتصادية والخارجية والأمنية لليابان. لكن ماذا حدث خلال فترة ولايته 2012-20 على الجبهة المحلية؟ في هذا الموضوع نسلط الضوء على التنشيط المحلي والاقتصاد والسياسة خلال حكم إدارة آبي.

التركيبة السكانية والافتقار إلى الحلول

في بيان استقالته في الثامن والعشرين من شهر أغسطس/ آب 2020، تحدث رئيس الوزراء شينزو آبى عن إرثه بشكل أساسي فيما يتعلق بسياساته الاقتصادية أو ما يعرف بـ Abenomics آبينوميكس وإنجازاته السياسية الخارجية المختلفة، بداية باتفاق TPP اتفاق الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ وختامًا بالتشريعات الأمنية المشتركة. كما أعرب عن أسفه لعدم استكمال بعض المشاريع التي دائمًا ما كان يسعى بشغف لتحقيقها، كما في مراجعة الدستور، وإقامة معاهدة سلام مع روسيا حول الجزر المتنازع عليها، وحسم قضية المختطفين اليابانيين من قبل عملاء حكومة كوريا الشمالية.

إلا أنه تقريبًا لم ينبس بكلمة عن أحد أكبر التحديات التي تواجه اليابان، ألا وهي مشكلة الانخفاض السكاني. والسياسة الرئيسية التي تم إطلاقها في عام 2014 لمواجهة الأزمة كانت: chihō sōsei تشيهو سوسي، أو ”تنشيط المناطق الإقليمية“. وبسؤاله حول هذا الأمر، أقر آبي بقوله: ”يستمر التركيز في طوكيو ولكن إدارتنا تمكنت من إبطاء سرعته بشكل كبير“.

وفي واقع الأمر، لم يحدث ذلك. حيث بلغ صافي تدفق الأفراد إلى منطقة العاصمة طوكيو في عام 2019

149 ألف شخص، أي ضعف العدد الذي بدأت عليه إدارة آبي. وعلى الرغم من أن الوباء الحالي قد أدى إلى انخفاض حاد في عدد أولئك الذين ينتقلون إلى العاصمة، إلا أنه من غير المرجح أن يكون ذلك هو الاتجاه الدائم. ومع استمرار فجوة الثروة بين طوكيو وبقية المحافظات يبلغ نصيب دخل الفرد في طوكيو حوالي 1,65 ضعف المتوسط الوطني في باقي المحافظات، تظل جاذبية الأجور الكبيرة في المدن حقيقة لا يمكن إنكارها.

ولقد أثارت نهاية حقبة آبى تقييمات مختلفة لما خلفه من إرث. ولكن تمت مناقشة القليل حول التطورات التي طرأت على الاقتصاد المحلي والحكومة والسياسة في ظل أطول فترة رئاسة للوزراء في اليابان. إلا أن مثل هذا الإغفال يمثل إشكالية إذا أراد المرء أن يعي حقيقة ما حققه آبى وإلى أين تتجه هذه البلاد. فتعتبر المناطق الريفية في اليابان حيوية ليس فقط بسبب التركيبة السكانية للمنطقة، ولكن أيضًا لاقتصادها السياسي. ولكن ما مدى نجاح آبى في استعادة التنمية المتوازنة عبر المناطق الإقليمية؟ وما مدى جودة تعامل الحكومة المركزية مع علاقتها بالحكومات المحلية والسياسيين؟ ولإجابة هذه التساؤلات أقوم فيما يلي بتقييم أوجه التنشيط الاقتصادي المحلي والحكم الذاتي والسياسات المتبعة خلاب حقبة عصر آبى.

بعض المساعي نحو الأنشطة المحلية

كانت إحدى أولى الطرق التي سعى بها آبى إلى تمييز نفسه عن الحكومات السابقة مسألة تنشيط الإنفاق على الأشغال العامة. حيث مررت إدارة آبى قانونًا في عام 2013 مع ميزانيات متتالية تهدف إلى ”جعل الأراضي اليابانية أكثر صمودًا“ في مواجهة الكوارث الطبيعية. الأمر الذي تعافت معه النفقات المخصصة للأشغال العامة بشكل كبير، حيث ارتفعت من 4,5 تريليون ين في عام 2011 في الفترة الأخيرة من إدارة الحزب الديمقراطي الياباني المنحل لتصل إلى 7 تريليون ين في عام 2019. ولا تزال مشاريع البناء والتشييد تمثل صناعة أساسية للعديد من الاقتصادات الريفية، وربما كانت الأحداث الأخير المتكررة لوقوع الزلازل المدمرة والفيضانات الناجمة عن التغيرات المناخية سببًا في جعل الناس يستشعرون قيمة البنية التحتية جيدة التمويل. غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الإنفاق على المشاريع الإنشائية من الممكن أن يكون أمرًا مستدامًا أو يخلق فرص عمل مغرية بشكل كافٍ لجذب الناس بعيدًا عن المدن.

وفي الزراعة، حثت إدارة آبى القطاع على ”المضي قدمًا بقوة“، والانضمام إلى اتفاق شراكة عبر المحيط الهادئ لتوسيع الصادرات الزراعية وتحرير الأنظمة لتسهيل الزراعة المشتركة. وقد تغلبت معظم هذه الإصلاحات على مقاومة التحالفات الزراعة للشركات اليابانية والسياسيين المرتبطين بالمناطق الريفية. إلا أن النتائج كانت متباينة، حيث ارتفع الدخل، بما في ذلك العائدات من الصادرات، وعدد المزارع التي تديرها الشركات. ومع ذلك، فقد انخفض عدد المزارعين المتفرغين بنسبة 20٪ ليصلوا إلى 1.4 مليون مزارع، وانخفض الاكتفاء الذاتي من الغذاء القائم على السعرات الحرارية في البلاد إلى 38٪.

وإلى جانب الدعائم الريفية التقليدية المتمثلة في البناء والزراعة، حث آبى الحكومات المحلية على وضع خططها الخاصة لخلق وظائف جديدة ومستدامة رافعًا شعار chihō sōsei تشيهو سوسي تنشيط المناطق الإقليمية. وقد كانت هناك بعض النجاحات التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة: على سبيل المثال، أصبحت بلدة كامياما النائية بمحافظة توكوشيما مركزًا للمكاتب الفرعية والشركات الصغيرة الاستثمارية venture companies — رأس المال المجازف من خلال النشر التكنولوجي المكثف. ولكن في المجمل، لم يتم تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة — كخلق 300 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في المناطق الريفية، أو إنهاء تدفق السكان إلى طوكيو بحلول عام 2020، أو نقل المزيد من المكاتب الرئيسية للوزارات والشركات خارج طوكيو.



شهدت بلدة كامياما بمحافظة توكوشيما، بعض النجاحات في خلق حيوية اقتصادية مدعومة بتقنية المعلومات في محيطها الريفي. الصورة من كوزو/بيكستا.

وقد كانت السياسة الرئيسية الأخرى للاقتصادات الإقليمية التي دفعها بها آبى - نابعة من بنات أفكار خليفته الحالي، الذي كان يشغل منصب كبير أمناء حكومته، سوغا يوشيهيدى - وهي نظام furusato nōzei فوروساطو نوزى ضرائب مسقط الرأس. يمكن الرجوع إلى مزيدٍ من التفصيل عن هذا الموضوع هنا

I describe in greater detail here، حيث يسمح النظام لدافعي الضرائب بالتبرع بجزء من ضرائبهم المحلية إلى منطقة ريفية من اختيارهم. وفي المقابل، يرسل مستلمي التبرع الهدايا — غالبًا ما تكون منتجات محلية أو أطعمة مصنعة أو حرف يدوية — كتعبير عن شكر المتبرعين. وقد تم تقديم المخطط لأول مرة في عام 2008، وانتشر في عام 2015 بعد أن تضاعف الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن خصمه من الضرائب إلى 20٪. ومع ذلك، فقد عانى النظام من بعض المشاكل: كفقدان الدخل للمجالس البلدية المنفردة والدولة ككل، الأمر الذي أوجد اتجاه تراجعي وسياسة إفقار الجار التي اتخذت شكلًا تنافسيًا بين البلديات. وكما هو الحال مع العديد من مخططات التنشيط الإقليمية لآبى، فقد أدى ذلك إلى ظفر البعض في مقابل سخط الكثير من الخاسرين.

وهناك تطورات أخرى ملحوظة في السياسة الاقتصادية المحلية. حيث كان لتوسع السياحة الجماعية الوافدة فوائد متباينة للمجتمعات المحلية والاقتصادات الإقليمية، والتي كتبت عنها هنا I write about here. وقد تورطَت برامج الترويج لمختلف المناطق التي تتمتع بالغاء القيود التنظيمية الخاصة في فضائح فساد مثل المحسوبية المشتبه بها فيما يتعلق بفضيحة مدرسة كاكي غاكوإين البيطرية واستغلال النفوذ في المنتجعات الترفيهية. كما أدت زيادة أعداد المتدربين الأجانب في المجتمعات الريفية لسد النقص في العمالة في التصنيع والزراعة إلى جعل بعض المناطق موطنًا لأعداد متزايدة من السكان الأجانب المفتقرين للدعم الملائم. ولم تكن أي من هذه الإجراءات قادرة على وقف نزيف السكان من الريف إلى المدن أو ركود معدلات الخصوبة، أو انخفاض عدد السكان.

ويعتقد البعض أن الجائحة الحالية ستؤدي إلى نزوح الشتات من المدن وستشهد تحولًا جذريًا نحو المزيد من الحياة الريفية، لكن التنبؤ بزوال زخم المناطق الحضرية أمر متسرع. وفي خضم كل ما حدث، نجت طوكيو من الزلازل والحرائق والقصف بالقنابل الحارقة والهجمات الكيميائية وعصور من الازدهار والركود على مر القرون، وكل ذلك حدث مع تزايد أعداد السكان والثروات. وقد يكون التدخل الأكثر مركزية، عوضًا عن مبادرات الحكومة المحلية، أمرًا ضروريًا للحد من الثروة الحضرية وتركيز الوظائف.

الحكم الذاتي المحلي المسموح به

نجد أن مسألة الحكم الذاتي المحلي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالانتعاش الاقتصادي المحلي.

فمنذ عام 2000، نفذت الحكومات اليابانية المتعاقبة إصلاحات إدارية ومالية لتقليل أعباء الحكومة الوطنية مع تشجيع المنافسة والابتكار بين الحكومات المحلية. وقد تم التراجع عن تدابير اللامركزية التي كانت تهدف إلى تحقيق نطاق حكومي أصغر في عهد آبى، مع تعافي مخصصات الإنفاق على الأشغال العامة والإعانات المحلية مما كانت عليه في فترة إدارة الحزب الديمقراطي الياباني. ولا تزال عمليات التحليل وتقسيم المشكلات أو ما يعرف بـ التقسيم المتدرج مستمرة لخلق مزيٍد من المبادرات المحلية والمنافسات الأقاليمية، كما هو الحال مع الدعوات باستخدام نهج تصاعدي للسماح بمزيدٍ من حرية التصرف والدعم المالي من الحكومة المركزية.

وعلى الرغم من علاقات آبى التعاونية بشكل عام مع الحكومات المحلية، إلا أن ولايته لم تخلو من صراعات مركزية محلية حادة. نلقي نظرة هنا على ثلاثة منها تكشف لنا ملامح الحكم الذاتي المحلي المسموح به في اليابان في عصر آبى: أوكيناوا، وإيزوميسانو، والتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

ففي محافظة أوكيناوا، تم تأجيل خطط نقل قاعدة فوتينما الجوية لمشاة البحرية وبناء منشأة أمريكية جديدة في خليج هينوكو بمدينة ناغو منذ عام 1997 بسبب المعارضة المحلية. وبعد عودته إلى السلطة وتشديد موقفه تجاه الانتقال إلى خليج هينوكو، عانى الحزب الليبرالي الديمقراطي من خسائر متكررة لمرشحين مناهضين لفكرة إنشاء القاعدة، وفشل في الحصول على مقعد برلماني واحد أو منصب المحافظ في أوكيناوا منذ عام 2013. ومع ذلك استمر رفض مناشدات أوكيناوا المطالبة بوقف بناء القاعدة في المحكمة. وفي استفتاء عام 2018، أعلن 71٪ من سكان أوكيناوا معارضتهم لبناء قاعدة جديدة. وبغض الطرف عن هذه الرغبات المحلية الواضحة، مضت إدارة آبى قدمًا في بناء القاعدة. حيث تتواصل أعمال ردم النفايات في خليج هينوكو، ومن المتوقع أن تكون المنشأة جاهزة بحلول عام 2030.



استمرار أعمال البناء في خليج هينوكو على الرغم من معارضة أهالي أوكيناوا لفكرة المشروع. جيجي برس.

ولقد أدت تصرفات آبى إلى تقسيم الرأي العام بين سكان الجزر، حيث كشفت الاستطلاعات عن تزايد مستويات عدم الثقة تجاه البر الرئيسي لليابان الجزر اليابانية الرئيسية والأحزاب الرئيسية مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. الأمر الذي صاحب أيضًا عمليات إحياء لسياسات الهوية في أوكيناوا. والأهم من ذلك، كان هناك إخفاق كبير في مسألة تقاسم أعباء التحالف الأمريكي الياباني عبر الأراضي اليابانية. وعلى الرغم من أن إدارة هاتوياما يوكيؤ - رئيس وزراء اليابان من 2009 حتى 2010 - قد اقترحت بعض الخطط لنقل قاعدة فوتينما إلى محافظات أخرى، إلا أن أيًا منهم لم يعرض عن طيب خاطر تحمل العبء المفرط للقواعد الواقعة على أرض أوكيناوا منذ ذلك الحين. وكان فشل التضامن الجماعي بين الحكومات المحلية لا يقل أهمية عن استعداد طوكيو لقبول الانتكاسات الانتخابية في سبيل تحديد حدود حق تقرير المصير المحلي في أوكيناوا.

وهناك صراع مركزي محلي آخر يشير إلى أن الحكومة الوطنية لا تحصل على مبتغاها دائمًا. ففي يونيو/ حزيران 2019، استبعدت وزارة الشؤون الداخلية مدينة إيزوميسانو من نظام التبرع الضريبي لمسقط الرأس، مدعية أن مدينة محافظة أوساكا الجنوبية أساءت استخدام النظام من خلال تقديم هدايا سخية لا علاقة لها بهدف المخطط إلى دافعي الضرائب المتبرعين. إلا أن المدينة لم تستسلم للقرار، حيث رفعت دعوى قضائية أولاً على الوزارة في محكمة أوساكا الابتدائية، التي حكمت ضدها، واستأنفت لاحقًا أمام المحكمة العليا. وفي نتيجة مفاجئة في يونيو/ حزيران 2020، ألغت المحكمة العليا قرار المحكمة الأدنى في تصويت بالإجماع.

وفي هذا السجال، سادت الحجج القانونية. ومن الواضح أن الوزارة لم يكن لديها أرضية قوية تستند عليها في تطبيق القانون بأثر رجعي. ومنذ ذلك الحين، شددت طوكيو حدود تنفيذ المخطط، حيث نظمت قيمة ونوع الهدايا لمنع ”الانتهاكات“ المستقبلية للنظام. وشهدت مدينة إيزوميسانو أيضًا تخفيض حصتها لأكثر من 90٪ من الإعانات الخاصة خلال معركتها القضائية، والتي تقاضي الوزارة بسببها في قضية منفصلة. وتشير هذه الإجراءات العقابية إلى مدى قدرة الجهة المسيطرة على الدعم المالي على لي ذراع الحكومات المحلية غير المتعاونة.

وأخيرًا، تكشف التحركات بين طوكيو ومختلف حكام المحافظات حول طرق التعامل مع وباء كوفيد-19 خلال الأشهر القليلة الماضية عن جانب آخر للحكم الذاتي المحلي: وهو استخدام البلديات المحلية لتمرير القرارت الصعبة والمسؤوليات.

فبالنسبة إلى إدارة تشتهر باعتمادها على التصميم المتدرج من أعلى إلى أسفل في التحليل وتقسيم المشكلات، كانت استجابة إدارة آبي للوباء مترددة وضعيفة. حيث لم يكن هناك إغلاق، ولا قيود عقابية على الحركة، ولا سيطرة على المصانع لإنتاج أقنعة أو معدات طبية كما شوهد في بلاد أخرى. وجادل البعض بأن هذه الاستجابة المنضبطة كانت بسبب القيود الدستورية التي تحد من قدرة الحكومة على إصدار قوانين تقيد من الحريات الخاصة.

وهناك تفسير آخر يقول بأن هذا التردد كان وسيلة لتجنب المسؤولية. ففي الوقت الذي كانت فيه إدارة آبي تترنح وتتخبط، أخذ قادة المحافظات زمام المبادرة. حيث كان محافظ هوكايدو أول من طلب من السكان البقاء في منازلهم، وكانت طوكيو أول من قدم الأموال للشركات التي أغلقت طواعية، وأعلنت أوساكا مؤشرات رقمية واضحة لتحديد موعد رفع حالات الطوارئ الوبائية. ووضعت محافظتي واكاياما وياماغاتا خطط فعّالة لإجراء اختبارات الـ PCR بي سي آر قبل أن تنفذها الحكومة الوطنية من جهتها.

وعلى النقيض من ذلك، ظلت استجابة إدارة آبى بطيئة، لكنها تدخلت في الخفاء. حيث كان اشتباكها مع طوكيو يوحي بذلك. وقد صرحت مُحافِظة طوكيو كويكي يوريكو في أبريل/ نيسان قائلة ”لقد اعتقدت أن لي صلاحيات تنفيذية، إلا أنه اتضح أنني مجرد مديرة متوسطة المستوى“، وذلك بعد أن منعت الحكومة المركزية طوكيو من طلب إغلاق بعض الشركات والمرافق خلال فترة الموجة الأولى للوباء. وجادل المراقبون بأن الحكومة المركزية كانت قلقة من أن طوكيو ستشكل سابقة للمحافظات الأخرى، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة الحكومة الوطنية بتمويل التعويضات للشركات التي تتعاون.

ومن المفارقات أن نهج آبى الضعيف أثناء الوباء أدى إلى انخفاض معدلات الدعم، مما ساهم بشكل غير مباشر في استقالته. ولقد أدت استراتيجية تفريغ المسؤولية في الأزمات إلى نتائج عكسية، ويبدو أن الجمهور الياباني يسعى إلى قيادة قوية، وليس مجرد طلبات مهذبة للتعاون أثناء الأزمات.

سياسات محلية غير تنافسية

خلال حقبة آبى رأينا ثلاثة مناهج للحكم الذاتي المحلي: إنكاره، وقبوله في حدود متغيرة، واستخدامه لتجنب المسؤولية. وقد عزز آبى أيضًا العديد من إجراءات التنشيط المحلية، والتي على الرغم من تفاوت نتائجها إلى حد كبير. إلا أنه لم ينتج عن أي من هذه الاستراتيجيات أية نتائج انتخابية سلبية.

ومنذ عام 2012، حقق حزب آبى ثلاث انتصارات ساحقة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، أثناء استعادة موقعه المهيمن في الانتخابات المحلية. وعلى الرغم من انخفاض نسب التصويت المطلقة طوال هذه الفترة، إلا أن الحزب الليبرالي الديمقراطي قد فاز في الانتخابات بسبب المعارضة المنقسمة، وشراكته مع حزب كوميتو، وانخفاض معدلات الإقبال. وفي غضون ذلك، مرت المعارضة بدورات انتخابية غير ملهمة تتسم بمواقف تعبر عن الانقسام تارة والاندماج تارة أخرى.

وعندما تمت الإطاحة بالحزب الليبرالي الديمقراطي من السلطة في عام 2009، استحوذ الحزب الديمقراطي الياباني على مقاعد ليست فقط في المناطق الحضرية ولكن أيضًا على نطاق واسع في المناطق الريفية، مما أزعج معاقل الحزب الليبرالي الديمقراطي القديمة. ويعتقد المراقبون أن اليابان دخلت أخيرًا في نظام الحزبين مع وجود أحزاب تنافسية إلى حد كبير في جميع المحافظات. ولكن سرعان ما تم نسف هذه الفكرة مع انهيار الحزب الديمقراطي الياباني في عام 2012 وفشل المعارضة في إعادة تجميع صفوفها وترشيح المرشحين على الصعيد الوطني. وفي غضون ذلك، أعاد الحزب الليبرالي الديمقراطي إحكام قبضته على العديد من المناطق. وعلى مستوى المحافظات، كان أداء الأحزاب التي خلفت الحزب الديمقراطي الياباني أسوأ. وبدون شبكة قوية من السياسيين المحليين، كما هو الوضع مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، الأمر الذي سيجعل المعارضة مستمرة في سعيها الحثيث من أجل استقدام مرشحين فعّالين وتعبئة الناخبين في المنافسات الوطنية.

والمنافسان الحقيقيان الوحيدان اللذان واجههما الحزب الليبرالي الديمقراطي خلال إدارة آبى كانا اثنين من محافظين المدن وأحزابهم الإقليمية: هاشيموطو طورو في أوساكا و كويكي يوريكو في طوكيو. وكلاهما فشل على الصعيد الوطني، ولكن في البداية حظيا بزخم كبير ودعم شعبي خارج مناطقهم. ولطالما كانت مثل هذه الثورات الانتخابية الحضرية سمة من سمات السياسة المحلية اليابانية. والسؤال هو ما إذا كان الناخبون في المناطق الريفية سيثورون ومتى وكيف سيثورون ضد الحزب الحاكم الذي كان في السلطة لمعظم العقود منذ تأسيسه في عام 1955.



محافِظة طوكيو كويكي يوريكو، إلى اليسار، في عام 2020، وهاشيموطو طورو خلال حملة الانتخابات المشتركة لتولي منصب عمدة ومحافظ أوساكا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. جيجي برس.

وبطريقة ما يجب على المعارضة أن تجد طريقة لإقناع المناطق الإقليمية بعدم التصويت المسلم به للحزب الليبرالي الديمقراطي. فلا يمكن الفوز في الانتخابات الوطنية بدعم من المناطق الحضرية فقط، وخاصة مجلس المستشارين، وبدون وجودٍ كبير في الحكومة المحلية، سيظل الاستقرار الانتخابي واستقرار الحكم أمرًا صعب الاختراق. وحتى الآن، مع ذلك، كانت المعارضة منهكة للغاية بسبب الاقتتال الداخلي ونقص الموارد لبناء شبكة على المستوى المحلي في العديد من مناطق معاقل الحزب الليبرالي الديمقراطي.

وربما ستكون قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحالية أكثر التزامًا بشكل مبتكر لتعكس مسار التدهور العام في المناطق الريفية. فمجرد خدش بسيط على سطح الحياة السياسية هناك وستظهر جميع أنواع الإخفاقات، حيث الجيل الثاني والثالث من السياسيين الذين ولدوا ودرسوا في طوكيو ويرغبون في تولي زمام الأمور على أرض آبائهم وبالكاد يقضون وقتًا هناك، نجدهم مرشحين غير محبوبين محليا هبطوا بمظلاتهم على المناطق الريفية دون أن تكون لهم شعبية هناك، لتظهر أوجه التضارب حول اختيار المرشحين لمنصب المحافظ. وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، لم يكن هناك بديل قابل للتطبيق للناخبين في هذه المناطق، الأمر الذي سمح للحزب الليبرالي الديمقراطي بمواصلة الفوز بشكل مسلم به.

وعلى الرغم من أن السكان يتقدمون في السن وتستمر أعدادهم في الانخفاض، فإن هذه الأماكن ”المتخلفة عن الركب“ لا تزال تتمتع بنصيب كبير غير متناسب من المقاعد البرلمانية. وقد تسببت هذه الأماكن ”المتخلفة عن الركب“ في حدوث هزات سياسية، حيث كان الاستياء في المناطق الريفية والضواحي من المدن الكبرى من العوامل الرئيسية لانتصار دونالد ترامب، ودعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصعود أقصى اليمين والاحتجاجات المناهضة للعولمة في أوروبا. ويمكن للأماكن التي تعتبر من المسلمات سياسيًا أن ترد الصاع صاعين، وغالبًا ما تفعل ذلك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: مدينة ميناميؤنوما بمحافظة نيغاتا، وهي من بين المناطق الريفية اليابانية التي تستحق المشاهدة في ظل تقدم المشهد السياسي الوطني للأمام. ماتشا/ بيكساتا)