إعادة التفكير في ”مبدأ الصحة أولا“ في عصر الكورونا!

أواكي كوشيرو ŌWAKI Kōshirō

ولد في محافظة أوساكا في عام 1983. تخرج من كلية الطب في جامعة طوكيو. بعد عمله في دار للنشر وتجربته في إدارة موقع إلكتروني للمعلومات الطبية أصبح طبيبا. قام بتأليف كتاب ”حماية الحياة من ”الصحة“: الطب الحديث و12 خرافة“، وقام بترجمة كتاب ”جائحة الصحة: اندثار الطب البشري وظهور النزعة الصحية القسرية (The Death of Humane Medicine and the Rise of Coercive Healthism)“. كلاهما من نشر دار طب الحياة للنشر، عام 2020.