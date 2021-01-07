أقوى تحالف استخباراتي في العالم.. هل تنضم اليابان لتحالف العيون الخَمس؟

هل اليابان مرشحة لعضوية تحالف العيون الخمس، وهو تحالف لتبادل المعلومات الاستخباراتية يضم دول الأنجلوسفير الخمس؟ يعتقد خبير السياسة الخارجية ميتشيتو تسورؤكا أن على طوكيو أن تسعى إلى تعاون أوثق مع التحالف، بدلاً من السعي وراء العضوية في هذا التحالف الاستخباراتي. ولكن حتى بالنسبة للتعاون كشريك خارجي، تحتاج اليابان إلى تعديلات وتحسينات كبيرة في وضعها الاستخباراتي.

”العيون الخمس“

أصبح مصطلح The Five Eyes ”العيون الخمسة“ والمعروفة اختصارا ”FVEY“، الذي يشير إلى تحالف مخابراتي يشمل كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا بموجب اتفاق المعاهدة البريطانية الأميركية UKUSA المتعدد الأطراف، وهي معاهدة تختص بمجال التعاون المشترك في مجال استخبارات الإشارة، اسمًا مألوفًا في اليابان مؤخرًا. يمكن إرجاع زيادة الاهتمام إلى ملاحظات بعض المسؤولين والمحللين اليابانيين الذين يروجون لفكرة مشاركة اليابان في هذا التحالف الحصري لدول الأنجلوسفير (هو تعبير جديد والذي يشير إلى مجموعة من الدول الناطقة باللغة الإنكليزية والمتشابهة التراث الثقافي) الأساسية.

نشأ تحالف العين الخمسة من التعاون الاستخباراتي للإشارات بين الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية. في السنوات الأخيرة، تحول تركيز جهود جمع المعلومات الاستخبارية لتحالف العيون الخمسة إلى الإنترنت والاتصالات الرقمية الأخرى. في الوقت نفسه، وسعت المجموعة المكونة من 5 دول من أنشطتها وتعمل بشكل متزايد كمنتدى للتشاور والتنسيق بشأن السياسات بشأن مجموعة من المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا الفائقة والأمن، لا سيما فيما يتعلق بالصين. يساعد هذا التحول في التوجه على تفسير اهتمام العيون الخمسة بالتعاون مع اليابان، كما يشير إلى الآثار الاستراتيجية لأي شراكة من هذا القبيل تتجاوز التعاون الاستخباراتي البحت.

بينما يُفهم أن طوكيو عززت التعاون الاستخباراتي مع دول العيون الخمس في السنوات الأخيرة، لم تعلن الحكومة اليابانية رسميًا أبدًا عن نيتها السعي للحصول على عضوية تحالف العيون الخمس، ولا ينبغي لها ذلك، نظرًا لطبيعة الأمر.

للتحقق من الواقع، نحتاج إلى أن نسأل أنفسنا عددًا من الأسئلة مثل ما يلي. هل العضوية هي الطريقة الوحيدة أو حتى الطريقة الأفضل لليابان لتحقيق أهدافها الاستخباراتية؟ حتى لو كان ذلك مرغوبا فيه، فهل هو ممكن؟ أليس من الأفضل ببساطة زيادة التعاون كشريك خارجي؟ ما هي التغييرات التي قد تترتب على ذلك؟.

هل تحتاج اليابان حقًا للعضوية؟

ما الذي تأمل اليابان في الحصول عليه من خلال الانضمام إلى تحالف العيون الخمس؟ إذا استبعدنا مثل هذه الاعتبارات المتعلقة بالوعي العاطفي مثل جاذبية العضوية في نادي جمع المعلومات الأكثر تميزًا في العالم، فإن الدافع الأساسي يجب أن يكون الوصول بشكل أفضل وأسرع إلى المعلومات الاستخباراتية القيمة. كل من الولايات المتحدة، مع وكالة الأمن القومي (NSA) ، وبريطانيا، بمقرها للاتصالات الحكومية (GCHQ) تقزم اليابان من حيث القدرة الإجمالية لجمع المعلومات الاستخباراتية والحجم الإجمالي للاعتراضات. في حين أن الصين وكوريا الشمالية ليستا أعظم نقاط قوتهما، فإن بعض المعلومات الاستخباراتية لديهما ستكون بلا شك مفيدة لأمن اليابان.

تتمتع اليابان بقدرات كبيرة خاصة بها عندما يتعلق الأمر بالاستخبارات الإقليمية التي تؤثر على أمنها، كما أنها تستفيد أيضًا من الترتيبات الثنائية، لا سيما مع الولايات المتحدة. إذا اعتقدت الحكومة أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة حاليًا غير كافية، فإن الخطوة التالية ستكون تعزيز التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة. إذا كانت هناك معلومات استخباراتية لا ترغب واشنطن في مشاركتها مع طوكيو، فمن غير المحتمل أن تتمكن اليابان من الوصول إليها تلقائيًا من خلال الانضمام لتحالف العيون الخمس.

عندما يتعلق الأمر بموازنة التكاليف والفوائد، فإن إحدى المشكلات التي لا مفر منها هي أنه لا أحد خارج منطقة العيون الخمس يعرف حقًا المعلومات الاستخباراتية التي يمتلكها التحالف. وهذا يجعل من الصعب على اليابان تصور صورة واضحة لما قد يترتب على مبدأ ”الأخذ والعطاء“، وهو أساس أي علاقات لتبادل المعلومات الاستخباراتية، بين اليابان والدول الخمس.

عندما يتعلق الأمر بجمع المعلومات الاستخباراتية من الصين وشبه الجزيرة الكورية والشرق الأقصى الروسي، يُعتقد أن اليابان تمتلك بعض القدرات المتخصصة التي تفتقر إليها العيون الخمس. لهذا السبب يبدو أن العيون الخمس مهتمة بتعزيز التعاون مع اليابان. لكن المعلومات الاستخباراتية في هذه المجالات هي الأكثر حساسية بطبيعتها ولا ينبغي أن يكون من السهل على طوكيو مشاركة مثل هذه المعلومات مع دول العيون الخمس، بالنظر إلى أنه حتى تبادل المعلومات الاستخباراتية الثنائية مع الولايات المتحدة لا يبدو دائمًا مباشرًا.

هناك جانب آخر يجب مراعاته يتعلق بالفرق بين العضوية الرسمية والشريك الخارجي من حيث الوصول إلى المعلومات. في مقابلة مع صحيفة نيكي شيمبون أجريت في أغسطس/ آب 2020 أصر وزير الدفاع الياباني السابق كونو تارو أحد أكثر مؤيدي الحكومة صراحةً للتعاون الوثيق مع العيون الخمس، على أنه لا يدعو إلى ”العضوية“ في حد ذاتها. لم يكن يدعو إلى ”العضوية“ في حد ذاتها. قال ”[المشاركة] تعني فقط أن لدينا مقعدًا على الطاولة مع أعضاء التحالف.

يمكن للمرء أن يجادل بأن المشاركة الرسمية ستختلف عن التعاون المخصص في منح اليابان الوصول التلقائي إلى المعلومات، في مقابل مجرد إلقاء نظرة خاطفة على كل حالة على حدة. لكن ليس من الواضح على الإطلاق إلى أي مدى سيتم منح هذا الوصول. حسب بعض الروايات، فإن العيون تحالف العيون الخمس ذو طبيعة هرمية مع وجود الولايات المتحدة على قمة الهرم ثم تليها بريطانيا. يبدو من المشكوك فيه أن اليابان، باعتبارها أحدث إضافة، ستتمتع بوصول غير مقيد على أعلى مستوى للمعلومات المتاحة لأعضاء التحالف. حتى لو تم الاعتراف به رسميًا، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا سيكون إطارًا فعليًا ”خمسة زائد واحد“، مع انضمام اليابان كعضو رسمي، ولكنه يختلف إلى حد ما عن الأعضاء القدامى. في هذه الحالة، تكون مزايا العضوية على التعاون المخصص أقل وضوحًا.

عقبات كبيرة أمام العضوية

بافتراض أن اليابان ترغب في أن تصبح رسميًا عضوًا في شبكة العيون الخمسة (وإذا قبلتها العيون الخمسة فرضا)، فسيتعين عليها الانضمام إلى اتفاقية UKUSA باعتبارها المعاهدة التأسيسية لشبكة الاستخبارات التي كان وجودها سرا حتى وقت قريب جدا. هناك أيضًا شبكة معقدة من الاتفاقيات المساعدة التي توضح تفاصيل علاقات العمل بين الشركاء. بالنسبة للحكومة اليابانية للانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات سيكون من المستحيل على الأرجح بموجب القانون الحالي.

غالبًا ما يُقال إن تحالف العيون الخمس ليس تحالفًا، ولكن ما يعنيه هو أنه أكثر من مجرد تحالف بالمعنى الطبيعي للمصطلح. يبدو المستوى المطلوب من الجدارة بالثقة - وليس فقط التوافق السياسي - أعلى بكثير بالنسبة لتحالف العيون الخمس. لقد بنى الأعضاء الخمسة الحاليون هذه العلاقة بمرور الوقت، وتغلبوا على العديد من الصعوبات والعقبات، وقد عززوها من خلال التبادل المكثف للأفراد، الذين يعملون معًا بشكل وثيق في وكالات استخبارات الدول الأعضاء، ويجمعون المعلومات ويحلونها ويتصرفون بناءً عليها. كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن جميع الأعضاء الخمسة هم دول ناطقة باللغة الإنكليزية. اللغة المشتركة هي أحد الأصول الرئيسية التي تسهل تبادل المعلومات الاستخبارية الأولية ومنتجات تحليلها.

في ندوة عبر الإنترنت مؤخرًا، أكد مدير مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية السابق، ديفيد أوماند، على الوقت والجهد المبذولين لبناء علاقة ثقة بين أعضاء العيون الخمس. إن قبول اليابان في منطقة العيون الخمس سيثير حتماً مسألة المزيد من التوسع مثل فرنسا وألمانيا، وسيؤدي التوسع الكبير إلى تغيير الطبيعة الأساسية للإطار.

مخاطر الأحاديث الفضفاضة

بالنظر إلى ما سبق، يبدو من الواضح أن الحديث الفضفاض عن مشاركة اليابان الرسمية في تحالف ”العيون الخمس“ يأتي بنتائج عكسية إلى حد ما. أولاً، يمكن أن يثير القلق والشك بين القوى المحافظة في منطقة العيون الخمس، مما يؤدي إلى موجة من المعارضة لتوثيق التعاون كخطوة محتملة لانطلاق العضوية اليابانية. ثانيًا، يمكن أن تثير مثل هذه المقترحات توقعات غير واقعية في اليابان وأن تلك الآمال، بمجرد أن تتلاشى، ستفسح المجال لخيبة الأمل. يمكن لأي من النتيجتين أن تعرقل تطوير العلاقات البناءة بين اليابان وتحالف العيون الخمس.

من المؤكد أن بعض الشخصيات السياسية في دول العيون الخمس - بريطانيا على وجه الخصوص - شجعوا مشاركة اليابان. ربما يكون عضو البرلمان البريطاني توم توغندهات، رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان البريطاني، المثال الأبرز. لكن تعليقاتهم لا تمثل بالضرورة وجهات نظر مجتمع الاستخبارات. إنها نتاج المناخ السياسي للحماس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع الشركاء ذوي التفكير المماثل خارج أوروبا. يمكن وضع التوقيع الأخير على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والمملكة المتحدة والإعلان عن سعي بريطانيا للحصول على عضوية في الشراكة عبر المحيط الهادئ في هذا السياق. ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين الأعمال الاستخباراتية وبين هذه المبادرات الاقتصادية والدبلوماسية.

العوائق المتبقية أمام تعزيز التعاون

حتى كشريك خارجي، ستحتاج اليابان إلى مواجهة 4 تحديات رئيسية إذا كانت ترغب في التعاون بشكل أوثق مع العيون الخمس.

أولاً، ستحتاج إلى تجديد نظام جمع المعلومات الاستخبارية بشكل عام. تركز شبكة العيون الخمس على جمع وتحليل الذكاء الرقمي، ولا يوجد في اليابان حاليًا وكالة حكومية واحدة - مثل وكالة الأمن القومي الأمريكية أو مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية - مخصصة لاعتراض مثل هذه الاتصالات. على الرغم من أنه غالبًا ما يُزعم أن اليابان بحاجة إلى جهاز استخبارات يمكن مقارنته بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو جهاز المخابرات السرية البريطاني المعروف أيضًا باسمMI6 ، فإن الأمر الأكثر صلة بغرض تعزيز التعاون مع العيون الخمس هو قدرة الاستخبارات الرقمية. ومع ذلك، فإن اعتراض الاتصالات الرقمية يثير قضايا حساسة تتعلق بالخصوصية والسرية قد تكون عقبة أكثر صعوبة من أي تحديات تنظيمية.

ثانيًا، يجب أن تقوم اليابان بعمل أفضل في تعزيز القدرة على مكافحة التجسس. بينما أحرزت الحكومة بعض التقدم في هذا الصدد، مثل إقرار قانون أسرار الدولة في عام 2013، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. ويشمل ذلك سن تشريعات شاملة لمكافحة التجسس وإنشاء نظام تصريح أمني موحد. في الواقع، استغلت بعض العناصر في اليابان مسألة العضوية في العيون الخمس كوسيلة للحث على اتخاذ إجراءات بشأن تشريعات مكافحة التجسس.

التحدي الثالث يتعلق بتقييم الاستخبارات. في تقييم المعلومات الاستخباراتية، يتسم نهج اليابان بالحذر الشديد والمحافظة - تمامًا مثل الطريقة التي يقيِّم بها المدعون العامون الأدلة لتأمين الإدانة في محكمة قانونية. كان هذا الموقف واضحًا في رد فعل الحكومة اليابانية على استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية وتسميم عام 2018 لضابط المخابرات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في إنجلترا، على سبيل المثال لا الحصر. تحتاج اليابان إلى الاعتراف بأن المعلومات الاستخباراتية التي تدعم قرارات السياسة الخارجية والأمنية هي بطبيعتها أقل تحديدًا من نوع الإثبات المطلوب للإدانات الجنائية. بالطبع، وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية ليست معصومة من الخطأ، كما يتضح من تقييمها الخاطئ بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية عشية حرب العراق. ومع ذلك، فإن معايير التقييم المتوافقة هي شرط مسبق أساسي لمشاركة المعلومات الاستخباراتية. سيكون هناك حافز أقل لتحالف العيون الخمس لمشاركة المعلومات الاستخباراتية مع طوكيو إذا كان من المحتمل أن تصل إلى تقييم مختلف. ببساطة، تشارك الدول المعلومات الاستخباراتية مع الآخرين الذين يتوقعون الوصول إلى التقييم المشترك.

رابعًا، هناك سؤال حول ما إذا كانت اليابان مستعدة لاتخاذ الإجراء المناسب على أساس تبادل المعلومات الاستخباراتية مع العيون الخمس. عندما اتهمت الحكومة البريطانية روسيا بمحاولة القتل في تسميم سيرجي ويوليا سكريبال، أيد ذلك تحالف العيون الخمس، وتلاه تقريبًا جميع أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي، تقييم بريطانيا وانضمت إليها في طرد الدبلوماسيين الروس. لم تحذ طوكيو حذوها. لعبت العيون الخمس أيضًا دورًا مركزيًا في بدء وتنسيق العقوبات ضد هونغ كونغ ردًا على انتهاك الحكومة الصينية للحكم الذاتي المحلي للإقليم وقمع الحريات المدنية. لكن طوكيو تخلفت عن دول العيون الخمس. لا يمكن لليابان أن تتوقع كسب ثقة العيون الخمس إذا رفضت الانضمام إليهم في اتخاذ إجراءات، خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

التحديات الأربعة الموضحة أعلاه هي متطلبات أساسية لشراكة أوثق مع العيون الخمس، لكنها أكثر من ذلك. إنها تمثل تحديات أساسية في تعامل طوكيو مع الاستخبارات ونهجها الأساسي للسياسة الخارجية والأمن القومي. بغض النظر عن نواياها المتعلقة بالعيون الخمس، ستحتاج اليابان إلى مواجهة هذه التحديات في وقت قريب.

(المقالة الأصلي منشور باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي، إلى اليمين، يحيي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقر إقامة رئيس الوزراء في طوكيو، 6 أكتوبر / تشرين الأول 2020)