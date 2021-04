العلاقات الإنسانية في عصر الحرمان التلامس بسبب الكورونا!

إيتو آسا ITŌ Asa

تشغل منصب مديرة مركز أبحاث مستقبل الإنسانية في معهد طوكيو للتكنولوجيا، كما تعمل كأستاذة مشاركة في معهد الفنون الليبرالية. متخصصة في الجماليات والفن المعاصر. حصلت إيتو على درجة الدكتوراه في الأدب من جامعة طوكيو. من أهم مؤلفاتها Me no mienai Hito wa sekai o dō miteiru no ka ”كيف يرى الشخص الكفيف العالم“ وكذلك Me no mienai asurīto no shintairon ”نظرية اللياقة البدنية للرياضيين المعاقين بصريًا“ وأيضاً Domoru karada ”جسم بشري يتلعثم“ والعديد من المؤلفات الأخرى. في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 نشرت كتاب بعنوان Te no rinri ”أخلاقيات اليد“. حائزة على جائزة سنتوري الثانية والأربعين للعلوم الاجتماعية والإنسانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.