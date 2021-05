تعرف على سياسة اليابان الفضائية

ماتسوي تاكافومي MATSUI Takafumi

رئيس معهد تشيبا للتكنولوجيا، وأستاذ فخري بجامعة طوكيو. ولد في عام 1946 في محافظة شيزوؤكا. وحصل على درجة الدكتوراه ودرّس في جامعة طوكيو قبل توليه منصبه الحالي. متخصص في علم الكواكب المقارن وعلم الأحياء الفلكي. عمل في اللجان والمجالس الحكومية اليابانية وهو عضو نشط في الجمعيات الأكاديمية الدولية. له العديد من المؤلفات من ضمنها (Chikyū shisutemu no hōkai) (انهيار النظام الأرضي)، الذي حصل عليه على جائزة النشر الثقافية (ماينيتشي) لعام 2007، وله مؤخراً (138 oku nen no jinsei ron) (13,8 مليار سنة من نظرية الحياة) و (Astrobiology nyūmon Seimei wa doko kara kita no ka?) (من أين تأتي الحياة؟ مقدمة في علم الأحياء الفلكي).