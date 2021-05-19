الطاقة النووية في اليابان: كيف تواجه اليابان مشكلة السلامة النووية؟

أجبر حادث فوكوشيما دايئيشي اليابان على تعزيز اللوائح الخاصة بأسطول المفاعلات النووية. بعد إجراءات مهمة، فإن محطة كاشيوازاكي- كاريوا في محافظة نييغاتا في طريقها لإعادة التشغيل، على الرغم من ظهور مشكلات أمنية مؤخرًا تثير مخاوف جديدة بشأن سلامة الطاقة النووية.

بدأت الطاقة النووية في العودة تدريجيًا، بعد أن شهدت انخفاضًا كبيرًا في مكانتها في مزيج الطاقة الياباني في أعقاب انهيار محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في مارس/ آذار 2011. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، استثمرت المرافق التي تتطلع إلى إعادة تشغيل المفاعلات المتوقفة بشكل كبير في تطوير المرافق لتلبية اللوائح الجديدة الصارمة. حتى الآن، على الرغم من ذلك، لم يعد هناك سوى عدد قليل من المحطات قيد التشغيل.

توضح المشكلات الأمنية التي تم الكشف عنها مؤخرًا في محطة كاشيوازاكي- كاريوا للطاقة النووية التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية صعوبة تمرير تدابير السلامة الصارمة التي تفرضها هيئة الرقابة النووية. كانت شركة تبيكو قد ضخت الموارد في المنشأة الواقعة في محافظة نييغاتا بهدف إعادة تشغيل مفاعلي الوحدة 6 و7 في الموقع، لكن هيئة الرقابة النووية أمرت بإجراء مزيد من التحسينات قبل السماح للمرافق ببدء عملية إعادة التزود بالوقود. أدناه أقوم بتقييم الترقيات الرئيسية التي تم إجراؤها في محطة كاشيوازاكي كاريوا بموجب لوائح هيئة الرقابة النووية الجديدة الصادرة في يوليو 2013.

الحماية من أمواج التسونامي

غيّر حادث فوكوشيما دايئيتشي وجهة نظر السلامة في محطات الطاقة النووية في اليابان. في العادة، قد يؤدي أي حادث إلى استجابة طارئة حيث يتم إغلاق المفاعلات، وتدور المياه للحفاظ على برودة قضبان الوقود، وسيتم احتواء أي تلوث متبقي. ومع ذلك، فقد قصرت أمواج تسونامي الهائلة هذه العملية في منشأة فوكوشيما عندما غمرت مياه البحر المستويات السفلية من مبنى المفاعل، حيث كانت توجد مولدات الديزل للطوارئ. بدون طاقة، توقفت أنظمة التبريد عن العمل وذابت المفاعلات، مما أدى في النهاية إلى إطلاق الإشعاع في الغلاف الجوي.

في أعقاب الحادث، أصبحت حماية المفاعلات من تسونامي أولوية. يقدر تقييم هيئة الرقابة النووية لمحطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية أن موجة المد والجزر التي يصل ارتفاعها إلى 6.8 متر يمكن أن تصل إلى الساحل حيث تقع المنشأة. وبعد درس حادث فوكوشيما، اختارت شركة تيبكو تجاوز متطلبات الهيئة التنظيمية وبنت جدارًا بحريًا يبلغ ارتفاعه 15 مترًا فوق الأمواج. باستخدام التضاريس الموجودة لصالحها، قامت ببناء حاجز خرساني مقوى بالفولاذ بطول 10 أمتار للوحدات المنخفضة 1-4 وسد ترابي بطول 3 أمتار في الوحدات 5-7، والتي تطفو على ارتفاع أعلى فوق سطح البحر.

عند النظر إليه من الشاطئ، يبدو الهيكل يشبه الجبل. ومع ذلك، أخبرني مسؤول في شركة تبيكو أن الشركة اضطرت إلى إنشاء خطوط دفاع إضافية في حالة حدوث كارثة تسونامي تخرق الجدار البحري الرئيسي. أقام المرفق حواجز ثانوية ونصب حواجز مقاومة للماء لمنع مياه البحر من دخول مباني المفاعل من خلال الفتحات والنوافذ. وكإجراء احترازي إضافي، قامت بتجهيز المناطق التي تحتوي على مولدات ومعدات طوارئ أخرى بأبواب ثقيلة مانعة لتسرب الماء وأنظمة تصريف معززة، بما في ذلك الوصلات ونقاط الاختراق في الجدران، لمنع تسرب المياه إلى الداخل.

الاستجابة للطوارئ

في حالات الطوارئ، يعد الحفاظ على عمل أنظمة التبريد أمرًا في غاية الأهمية. للتحضير لحدث يفشل فيه السور البحري والحواجز الأصغر أو ينقطع التيار الكهربائي في مصنع نييغاتا، قامت شركة تيبكو بتركيب أربع مجموعات من المولدات المحمولة التي تعمل بالغاز ولوحات المفاتيح على أرض مرتفعة وتمركز أسطولًا من 20 سيارة مولدة كنسخة احتياطية.

إذا فشلت تدابير السلامة هذه وكان لابد من إطلاق المياه بشكل مباشر على المفاعلات - كما هو الحال في المشاهد الدرامية لطائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الذاتي التي كانت تصب مياه البحر على مباني المفاعلات المعطوبة في فوكوشيما دايئيتشي - قامت شركة تيبكو ببناء خزان للمياه العذبة بسعة 20000 متر مكعب ولديها 42 مضخة حريق محمولة على شاحنات متمركزة في الموقع. وكإجراء احترازي إضافي، قامت بتركيب مضخات تعمل بالبخار قادرة على التخلص من بخار الماء الناتج عن المفاعلات.



يقوم رجال الإطفاء بإخماد مباني المفاعلات بالماء أثناء تدريب للطوارئ. كيودو نيوز.

قدمت فوكوشيما دايئيتشي درسًا صارخًا حول ما يمكن أن يحدث مرة أخرى بدون وجود مثل هذه الأنظمة. مع تعطيل أنظمة التبريد بالمحطة، تفاعلت قضبان الوقود المحموم مع البخار المحيط، مما أدى إلى تقسيم جزيئات الماء مما أدى إلى انفجارات الهيدروجين التي دمرت مباني المفاعل. لمنع سيناريو مماثل من الظهور في محطة كاشيوازاكي كاريوا في حالة عطب قلب المفاعل أو تعطل نظام التبريد، قامت شركة تيبكو بتجهيز مباني المفاعل بآليات تطلق الأكسجين لمنع الهيدروجين من التراكم إلى مستويات خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، قامت بتركيب مرشحات تهوية مصممة لخفض تركيز الجسيمات المشعة ومنع إطلاقها في الغلاف الجوي الخارجي.

واجهت تيبكو تحديات كبيرة في جعل المحطة تتماشى مع اللوائح الجديدة لهيئة الرقابة النووية، والتي تعتبر الأكثر صرامة في الصناعة النووية العالمية. إلى جانب تدابير تسونامي، كان على الأداة أن تلبي إرشادات صارمة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تطوير رد على المهاجمين الذين يقودون طائرة إلى المنشأة. أكملت الحكومة تفتيش الوحدة 7 في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 واكتمل الجزء الأكبر من البناء في يناير/ كانون الثاني من هذا العام. كانت شركة تيبكو واثقة من أنها غطت جميع القواعد، لكن اكتشاف أن الأفراد قد استخدموا بطاقة هوية لموظف للدخول إلى غرفة التحكم المركزية دون إذن وأن نظام الكشف عن المتسللين لم يعمل لفترة طويلة أدى إلى قيام هيئة الرقابة النووية لإيقاف خطط إعادة تشغيل المفاعل. تثير المشكلات الأمنية أيضًا تساؤلات حول ما إذا كان السكان سيوافقون على إعادة تشغيل المحطة أم لا.

تفهم آراء المجتمعات المحلية

إلى جانب تلبية لوائح هيئة الرقابة النووية، يجب أن تحصل المرافق التي تهدف إلى إعادة تشغيل المفاعلات على موافقة سكان البلدات والمدن التي توجد بها المحطات. غالبًا ما يكون الجدل محفوفًا بالمخاطر حيث تزن المجتمعات المضيفة الفوائد الاقتصادية للطاقة النووية، بما في ذلك الوظائف والإيرادات من الإعانات الحكومية والضرائب المحلية، مقابل مخاوف تتعلق بالسلامة. الأموال المتدفقة على صناعات البناء من المشاريع الضخمة لتحديث المرافق قد تعقد القضية فقط.

مثال على المعضلة التي تواجه المجتمعات المضيفة هو قرار رؤساء بلديات أوناغاوا وإيشينوماكي في محافظة مياغي بالموافقة على إعادة تشغيل الوحدة 2 من محطة أوناغاوا للطاقة النووية التابعة لشركة توهوكو للطاقة الكهربائية. كما أعطى محافظ مياغي موراي يوشيهيرو موافقته وأعلن القرار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد اجتماع مع رئيسَي البلديات، في المرة الأولى التي تتلقى فيها منشأة تأثرت بزلزال وتسونامي في مارس/ آذار 2011 الضوء الأخضر لاستئناف العملية. وفي حديثه في مؤتمر صحفي، أشار المحافظ إلى فرص العمل المحلية وعائدات الضرائب كعوامل رئيسية في التأثير على إجماع القادة المحليين لصالح إعادة تشغيل المفاعل، لكنه شدد على أن القرار كان مريرًا.

توجد ديناميكية مماثلة في بلديات كاشيوازاكي وكاريوا، اللتين تستضيفان بشكل مشترك محطة تيبكو للطاقة. حتى 1 يناير/ كانون الثاني من هذا العام، يعمل في المنشأة حوالي 6300 شخص، بما في ذلك موظفو المرافق وموظفو المقاولون المستقلون، منهم حوالي 3500 من السكان المحليين. من المحتمل أن يؤدي احتساب أفراد الأسرة إلى أربعة أضعاف عدد الأشخاص الذين يعتمدون على محطة الطاقة في معيشتهم، مما يجعل قرار إعادة بدء العمل صعبًا لمعارضته.

البلديتان المضيفتان تعتمدان بالمثل على الإيرادات المتدفقة إلى خزائنهما من المحطة. وهذا يشمل الإعانات والمنح من الحكومة الوطنية، ورسوم المحافظات على الوقود النووي، والضريبة المفروضة على الوقود المستهلك، وضرائب الممتلكات والدخل المحلية. في عام 2018، تلقت كاشيوازاكي 3.4 مليار ين في شكل دعم وتمويل حكومي آخر وكاريوا 1.3 مليار ين. إذا تم احتساب الضرائب المحلية في الاعتبار، فإن إيرادات كاشيوازاكي المرتبطة مباشرة بمحطة الطاقة النووية بلغت 8.0 مليار ين و2.9 مليار ين كاريوا، أي حوالي 15٪ وأكثر بقليل من نصف دخلها السنوي، على التوالي. هذا وحده يوضح مدى اعتماد المجتمعات على الطاقة النووية.

مثل المجتمعات المضيفة الأخرى، رأت البلديات النائية التي تعاني من ضائقة مالية أن الطاقة النووية مسعى مربح. وافقت كاشيوازاكي وكاريوا على المحطة في عام 1969، وبدأ بناء مفاعل الوحدة الأولى في عام 1978، وتم تشغيل المرفق في سبتمبر / أيلول 1985. بعد ذلك قامت شركة تبيكو ببناء 6 مفاعلات أخرى في الموقع، كل منها جلب إيرادات إضافية للبلديات. تم إطلاق آخرها، الوحدة 7، في يوليو/ تموز 1997.

ومع ذلك، فقد حلت مخاوف تتعلق بسلامة المنشأة. في يوليو / تموز 2007، أشعل زلزال تشيتسو البحري حريقًا وتسبب في تسرب إشعاعي، مما أجبر جميع المفاعلات على التوقف عن العمل لفترة من الوقت. بعد الإجراءات الجديدة التي تلتزم بقواعد هيئة الرقابة النووية، تم إعادة تشغيل العديد من الوحدات، ولكن تم إيقافها إلى أجل غير مسمى بعد زلزال شرق اليابان الكبير والانهيارات في فوكوشيما دايئيتشي في مارس/ آذار 2011.

أثر الإغلاق المطول بشكل خطير على الرفاهية الاقتصادية للمجتمعات. تكشف زيارة رواق التسوق بجوار محطة كاشيوازاكي ومنطقة الترفيه في المدينة عن عدد مذهل من المتاجر المغلقة، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا. تقلص عدد سكان كاشيوازاكي، الذي كان بالفعل يشيخ بسرعة، من 90 ألفًا في عام 2010 إلى 81 ألفًا عام 2020. ويمكن افتراض أن الاتجاه الديموغرافي في قرية كاريوا قاتم بالمثل. كما هو الحال في أوناغاوا، فإن الاعتراضات التي قد يضطر إليها السكان لإعادة تشغيل المفاعلات سوف تتراجع بشكل شبه مؤكد إلى الاعتبارات الأكثر إلحاحًا المتعلقة بالوظائف وإنعاش الاقتصاد المحلي.

موازنة تكلفة السلامة

تشير نتائج الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إلى موافقة عامة قوية لإعادة تشغيل المفاعل. أعاد سكان كاشيوازاكي انتخاب العمدة ساكوراي ماساهيرو، الذي يؤيد إعادة التشغيل، لولاية ثانية في انتصار ساحق على منافس مناهض للطاقة النووية، في حين اختار ناخبو كاريوا العمدة شينادا هيرو لولاية سادسة وهو مؤيد أيضًا لاستخدام الطاقة النووية. كما يؤيد غالبية أعضاء الجمعية المحلية في كلتا المدينتين استئناف العمليات في المصنع.

الأحداث الأخيرة التي تؤثر على محطة كاشيوازاكي - كاريوا للطاقة النووية

يوليو/ تموز 2007 زلزال تشويتسو البحري، توقف 4 مفاعلات تلقائيا. مارس/ آذار 2011 زلزال شرق اليابان الكبير وكارثة فوكوشيما دايئيتشي النووية. سبتمبر/ أيلول 2013 تيبكو تطلب هيئة الرقابة النووية إجراء مسح على أمل إعادة تشغيل الوحدتين 6 و7. نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 انتخاب ساكوراي ماساهيرو عمدة كاشيوازاكي. يونيو/ حزيران 2017 ساكوراي يوافق على إعادة تشغيل الوحدتين 6 و7 بشرط إيقاف تشغيل الوحدات 1-5. ديسمبر/ كانون الأول 2017 الموافقة على إعادة تشغيل الوحدتين 6 و7. فبراير/ شباط 2018 أعلنت لجنة الإشراف بالمحافظة أن التحقق من حادث فوكوشيما دايئيتشي سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام إضافية. يونيو/ حزيران 2018 انتخاب هانازومي هيديو حاكماً لنييغاتا، أعلن أنه سيعلق النقاش حول إعادة تشغيل محطة الكهرباء حتى تصدر لجنة الإشراف نتائج المسح. أغسطس/ آب 2019 ساكوراي يعلن الموافقة على إعادة تشغيل الوحدتين 6 و7 قد تكون مرتبطة بإيقاف تشغيل واحدة أو أكثر من الوحدات 1-5 في غضون السنوات الخمس التالية لإعادة التشغيل. أكتوبر/ تشرين الأول 2020 هيئة الرقابة النووية تختتم مسح الوحدة 7 وتحول التركيز إلى موافقة السكان. يناير/ كانون الثاني 2021 السلطات تكشف استخدامًا غير مصرح به لبطاقة هوية لموظف لدخول غرفة التحكم المركزية في المحطة. مارس/ آذار 2021 هيئة الرقابة النووية تعلن أن نظام الكشف عن المتسللين في المنشأة لم يكن يعمل لمدة تصل إلى عام، تم إيقاف التزود بالوقود في الوحدة 7 حتى يتم معالجة المشكلات. أبريل/ نيسان 2021 هيئة الرقابة النووية تأمر رسميًا بوقف عمليات التزود بالوقود حتى يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة الانتهاكات الأمنية.

في المقابل، اتخذت حكومة المحافظة نهجًا مدروسًا تجاه استئناف تشغيل مصنع كاشيوازاكي-كاريوا، بما في ذلك إنشاء لجنة إشرافية خاصة بها للتحقق من أسباب الحادث في فوكوشيما دايئيتشي وتأجيل النقاش حول إعادة تشغيل الوحدة 7 حتى تصدر الهيئة تقريرها النهائي. ومع ذلك، باستثناء عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة الذين أعربوا عن معارضتهم، فمن المتوقع أن يشهد حاكم نييغاتا هانازومي هيديو إعادة التشغيل قبل انتخابات حاكم المحافظة المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران 2022 لمنع المشكلة من التأثير على السباق. يبقى أن نرى إلى أي مدى ستؤثر عيوب الأمان المكتشفة مؤخرًا على هذا الجدول الزمني.

لا تزال الحكومة المركزية حريصة على إعادة تشغيل كاشيوازاكي - كاريوا. نظرًا لأن اليابان تنتقل ببطء من الوقود المعتمد على الكربون إلى مصادر الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإنها تخطط للطاقة النووية لتوفير 30٪ من احتياجات الطاقة في البلاد.

في النهاية، سيكون العامل الحاسم هو السلامة. استثمرت شركة تيبكو حتى الآن 1.2 تريليون ين في تحديث محطة كاشيوازاكي-كاريوا وقضت وقتًا طويلاً وطاقة في الترويج لجهودها. في مسح اللوائح الصارمة لهيئة الرقابة النووية، يبدو أن الأداة قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه من الآمن إعادة تشغيل المفاعلات مرة أخرى. في حين أنه لا يوجد إنكار أن تدابير السلامة الشاملة التي وضعتها هيئة الرقابة النووية قد عززت قدرة المنشأة على الصمود ضد المخاطر المعروفة مثل الكوارث الطبيعية، إلا أنه لا يوجد ما يخبرنا بالتهديدات الجديدة وغير المتوقعة التي قد تكون قاب قوسين أو أدنى. عدم اليقين هذا يجعل من الصعب على العديد من الناس، بمن فيهم أنا، أن يثقوا تمامًا في أمان الطاقة النووية.

قد يتضح أن الإخفاقات الأمنية الأخيرة، على الرغم من كونها فادحة، لم تكن لتسمح لمتطفل بالتسلل إلى المحطة دون أن يتم اكتشافه. ومع ذلك، فإنها توضح المخاطر المستمرة للإهمال، وسوء الحكم، والفشل الإجرائي، والأخطاء البشرية الأخرى، وهي عوامل لا تستطيع حتى الإجراءات المادية الأكثر صرامة الحماية منها.

تلتزم الحكومة، على الرغم من عدم اليقين العام الكبير، بالمضي قدمًا في خططها لإعادة تشغيل أسطول المفاعلات في البلاد مرة أخرى. في مواجهة هذا الواقع، من الضروري أن يفهم المواطنون حالة ووضع الطاقة النووية في اليابان وأن يقرروا بأنفسهم ما إذا كان بإمكانهم العيش معها أو اختيار الاستغناء عنها.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الوحدة 6، على اليمين، والوحدة 7 في محطة كاشيوازاكي- كاريوا للطاقة النووية. الصورة من كيودو نيوز)