أسئلة حول الحياة والموت أثناء جائحة فيروس كورونا: وجهة نظر عالمة الأنثروبولوجيا الطبية

تركت عالمة الأنثروبولوجيا الثقافية إيسونو ماهو الأوساط الأكاديمية العام الماضي وانطلقت كمعلقة مستقلة التفكير للتشكيك في الحكمة التقليدية التي تؤثر على وجهات النظر حول الحياة والموت. تحدثنا إليها عن الأولويات المتنافسة لـ ”إنقاذ الأرواح“ والروابط الاجتماعية أثناء جائحة كورونا وأهمية الاستماع إلى التحفظات التي يشعر بها الكثير من الناس حول النهج غير الشخصي للطب الحديث.

عالمة الأنثروبولوجيا الثقافية والطبية. تخرجت من جامعة واسيدا عام 1999 بدرجة البكالوريوس في علوم الرياضة. بعد حصولها على درجة الماجستير في الأنثروبولوجيا التطبيقية من جامعة ولاية أوريغون، عادت إلى واسيدا وحصلت على درجة الدكتوراه. كانت أستاذًا مشاركًا في الجامعة الدولية للصحة والرعاية قبل أن تصبح كاتبة وباحثة مستقلة في عام 2020. لديها العديد من المؤلفات.

الحق في الوداع

مع تفشي جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، كم عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بمفردهم في أجنحة المستشفى المعزولة، بعيدًا عن أحبائهم؟ كم عدد الأشخاص الذين عانوا من عدم السماح لهم بزيارة أحد أفراد الأسرة لمشاركة بعض اللحظات الأخيرة معًا؟ لقد تقبل معظم الناس هذه المأساة باعتبارها جانبًا لا مفر منه في الأزمة المستمرة. ولكن هل من الضروري حقًا أو من المرغوب فيه إعطاء الأولوية لخطر العدوى قبل كل المخاوف الأخرى؟

تجادل عالمة الأنثروبولوجيا الطبية إيسونو ماهو بأن السلطات الطبية كانت مستعدة للغاية لحظر زيارات المستشفيات للمرضى في الحالات القصوى. تعترف أن هناك أسبابًا وجيهة وراء قيام المستشفى بتقييد الزيارات لمرضى فيروس كورونا، وليس أقلها خطر انتشار الفيروس. تشرح قائلة: ”من المرجح أن يرغب الزوار في التحدث إلى أحبائهم ولمسهم“. ”هذا يزيد من احتمالية انتشار العدوى، ومن المفهوم لماذا اختارت المستشفيات حظر الزيارات“. ومع ذلك، فإنها تتساءل عما إذا كان من المناسب وضع نفس القيود على المرضى الذين لا يعانون من فيروس كورونا. ”إنه يثير التساؤل عما إذا كان الخطر يبرر حقًا إبقاء كل مريض يحتضر من أفراد أسرته وإجبارهم على قضاء أيامهم الأخيرة بمفردهم دون منحهم فرصة لتوديعهم الوداع الأخير.“

تجادل إيسونو بأن أفراد الأسرة لهم الحق في أن يكونوا قريبين من أقرابائهم الذين يقتربون من مفارقة الحياة، وأن الممارسات الطبية الحالية تحرم الناس دون داع من فرصة التجمع وتوديع أحبائهم في أيامهم الأخيرة.

تقول إيسونو: ”غالبًا ما تضيع الكلمات عندما يقترب أحد أفراد الأسرة من نهاية حياته“. ”بدلاً من ذلك، يصبح التواصل ملموسًا. ومع ذلك، لا يحدث ذلك بين عشية وضحاها، ولكنه عملية تدريجية، تستغرق وقتًا للعائلات لتكوين فكرة عن كيفية القيام بها. وتشير إلى أنه، حتى لو سُمح لأفراد الأسرة بالزيارة في الأيام القليلة المتبقية قبل وفاة الشخص، فإن الانفصال حتى ذلك الحين قد حرمهم من فرصة مراقبة التغييرات الجسدية في أحبائهم ومعالجتها. “ قد يكون مواجهة هذه الأمور فجأة أمرًا ساحقًا. في كثير من الحالات، تكون هذه الزيارات النهائية مزعجة للغاية ويمكن أن تعرقل عملية الحداد”.

قبلت العائلات بشكل عام القيود المفروضة على الزيارات أثناء الوباء، معتبرة أنها لا مفر منها. ومع ذلك، تؤكد إيسونو أن الناس لديهم فرصة واحدة فقط لتوديع أحد أفراد الأسرة المحتضرين. علينا أن نسأل عما إذا كان من الصواب حقًا أن تحرم المستشفيات العائلات من هذه الطقوس المهمة. هل الهدف من منع المزيد من العدوى له حقًا الأسبقية على كل شيء؟ أشعر أنه لا يزال هناك مجال للنقاش بخصوص ذلك الأمر”.

تقول إيسونو إن مثل هذه الإجراءات التقييدية لتقليل عدوى كورونا قد تم وضعها على أنها ضرورية ”لإنقاذ الأرواح“، وهو ارتباط لا أشعر بالارتياح تجاهه. ”لقد أصبح أقرب إلى عقيدة أخلاقية لا يُسمح لأحد حتى بالنقاش أو السؤال عنها.“

الطب الحديث والموت

بدأت إيسونو بدراسة علم وظائف الأعضاء بهدف أن تصبح مدربة بدنية، لكنها تقول إنها واجهت صعوبة في التعامل مع نهج صحة الإنسان في العلوم الطبيعية، والتي وجدت الأشخاص المعالجين مجرد أشياء يجب دراستها. وتجادل قائلة: ”الاتجاه هو اختزال جسم الإنسان إلى بيانات رقمية“. ”فقط المزيد من المواد للطاحونة التحليلية“. على الرغم من شكوكها، سافرت إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من الدراسات. هناك اكتشفت الأنثروبولوجيا الثقافية. ”أعتقد أن النداء الرئيسي للمجال بالنسبة لي كان الطريقة التي أحاول بها إيجاد تفسيرات فلسفية عميقة للظواهر المعقدة فيما يبدو أنه أحداث يومية غير مهمة.“

ما جعل المجال مختلفًا عنها اختلافًا جوهريًا هو تأسيسه في العمل الميداني. تقول: ”تستخدم الكثير من التخصصات الأكاديمية الأخرى أفكارًا مجردة منذ البداية“. ”الأنثروبولوجيا الثقافية، من ناحية أخرى، تسعى إلى تطوير أفكار حول الحياة بناءً على ملاحظات الظواهر اليومية الدنيوية“. وتشير إلى أن الناس في اليابان اندفعوا لشراء ورق التواليت والمواد الغذائية الأساسية قبل أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ الأولى في أبريل/ نيسان 2020 كمثال. ”ما هي العوامل الاجتماعية ونوع المعلومات المتوفرة التي أدت إلى هذا السلوك؟ أعتقد أن أي شخص سيجد هذا المجال رائعًا - الأسئلة التي يطرحها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحياة اليومية “.

ما جعل المجال مختلفًا عنها اختلافًا جوهريًا هو تأسيسه في العمل الميداني. تقول: ”تستخدم الكثير من التخصصات الأكاديمية الأخرى أفكارًا مجردة منذ البداية“. ”الأنثروبولوجيا الثقافية، من ناحية أخرى، تسعى إلى تطوير أفكار حول الحياة بناءً على ملاحظات الظواهر اليومية الدنيوية.“ وتشير إلى أن الناس في اليابان يندفعون لشراء ورق التواليت والمواد الغذائية الأساسية قبل أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ الأولى في أبريل/ نيسان 2020 كمثال. ”ما هي العوامل الاجتماعية ونوع المعلومات المتوفرة التي أدت إلى هذا السلوك؟ أعتقد أن أي شخص سيجد هذا المجال رائعًا - الأسئلة التي يطرحها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحياة اليومية“.

تعتبر المواقف من الحياة والموت أحد المجالات الرئيسية للأنثروبولوجيا الثقافية. يوفر هذا المجال أيضًا موارد غنية يمكن أن تكون بمثابة ”أدوات“ لمساعدة إيسونو على التعبير عن مخاوفها حول العلوم والطب الحديث، وهو سبب رئيسي آخر لاختيارها تغيير تركيز دراساتها.

تشرح قائلة: ”لقد أنشأ هذا الحقل مخزونًا كبيرًا من المعلومات حول كيفية تعامل الثقافات والجماعات العرقية المختلفة مع الموت“. ”في العديد من الثقافات، ما يسمى بالموت الجيد ليس مجرد مسألة عيش أطول فترة ممكنة. يُنظر إليه بدلاً من ذلك على أنه جزء من دورة الحياة ويتم تحديده من خلال الروابط بين الأحياء والأموات. هناك نوع من العالمية في مثل هذه الأفكار. على النقيض من ذلك، يميل الطب الحديث إلى إعطاء الأولوية لطول العمر كشيء مرغوب فيه في حد ذاته. يتم تحويل قيمة الحياة إلى أرقام و “أدلة”. تنبع شكوكي بشأن هذا النهج جزئيًا من الميل إلى استبعاد جميع الأكوان العديدة التي ابتكرتها مجموعات عرقية متنوعة تربط بين الأحياء والأموات“.

إلقاء اللوم في كل شيء على الوباء

تركز أبحاث إيسونو على الإعدادات السريرية حيث يتم توفير الرعاية الصحية. لقد قابلت العديد من الأطباء والممرضات ومقدمي الرعاية في محاولة لفهم آراء العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية - لا سيما أولئك الذين قد لا يتم التعرف على أدوارهم. من خلال التحدث إلى هؤلاء الأشخاص، أرادت إيسونو معرفة المزيد حول كيفية عمل خدمات الرعاية الصحية بالفعل وكيف يمكن تحسينها.

تقول إيسونو: ”أعرب العديد من الأفراد الذين تحدثت معهم عن تحفظاتهم بشأن الطريقة التي تدار بها الأمور“. ”على سبيل المثال، قد يرون مريضًا مسنًا، طريح الفراش ومعلق بجهاز التنفس الصناعي لأسابيع متتالية، ويتساءلوا عن ميل الطب الحديث إلى إعطاء الأولوية لدعم الحياة قبل كل شيء آخر“. وتشير إلى أن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية يعانون من هذه الشكوك، لكنهم عادةً ما يحتفظون بها لأنفسهم. ”ينصب تركيزي على الاستفادة من إمكانات الأنثروبولوجيا الثقافية للتعرف على قيمة هذه الشكوك واستخدامها بشكل إيجابي“.

تقول إيسونو إن قرب العاملين الطبيين ومقدمي الرعاية من مرضاهم يمكن أن يؤدي إلى مشاعر غير مريحة فيما يتعلق بالطريقة التي يتم بها تحديد خطط العلاج وفقًا لراحة المستشفيات والسلطات الأخرى. ”أعتقد أن مخاوفهم بشأن هذا النهج للرعاية الطبية تحتوي على بذور منظور جديد يمكن أن يقربنا من الاهتمامات الحقيقية للمرضى وعائلاتهم، مما قد يؤدي إلى طريقة أفضل للقيام بالأشياء“.

خلال الوباء، أصبح من الشائع لوسائل الإعلام أن تسلط الضوء على الظروف القاسية التي يعمل فيها العاملون في مجال الرعاية الصحية. ومع ذلك، تقول إيسونو إن جميع العاملين في المجال الطبي لا يحبون الصورة التي يتم تصويرها لهم على أنهم أبطال يخاطرون بحياتهم لمساعدة الآخرين. تقول إيسونو: ”لدى عدد غير قليل من الناس شكوكهم حول بعض جوانب السرد على الأقل“. ”يقولون إنهم لا يحتاجون حقًا إلى إضاءات لمعالم مثل برج طوكيو سكاي تري أو تحليق الطائرات المقاتلة كطرق لإظهار التقدير والدعم. وعدد غير قليل من الناس غير مرتاحين للطريقة التي يبدو أن كل شيء فيها يركز على منع العدوى بأي ثمن“.

تشكك إيسونو في الميل إلى إلقاء اللوم على المشاكل الهيكلية لنظام الرعاية الصحية الياباني في تفاقم أزمة فيروس كورونا. وسائل الإعلام سريعة في الانقضاض على قضايا مثل نقص الأسرة لمرضى كرورنا والأعداد الكبيرة من الممرضات اللاتي يتركن وظائفهن. وتؤكد أن هذه المشاكل ليست بالشيء الجديد. إن ضعف التنسيق بين المستشفيات والعيادات ونقص مزمن في الموظفين، بما في ذلك ترك الأعداد الكبيرة من الممرضات للمهنة، يسبق الأزمة الحالية. أعتقد أن وسائل الإعلام يجب أن تهتم أكثر في الإشارة إلى هذا للناس. إن سوء فهم الموقف وإلقاء اللوم على الوباء في كل شيء لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة تحسين المناطق التي تحتاج إلى الإصلاح. إذا لم نتوخ الحذر، فلن يتغير شيء وستظل المشاكل قائمة بعد انتهاء الأزمة الحالية”.

تقييم المخاطر بشكل صحيح

على مدار العام الماضي أو أكثر، أصبحت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الجديدة عنصرًا أساسيًا في الأخبار اليومية. تشير إيسونو إلى أن اليابان هي واحدة من عدد قليل من البلدان التي تمكنت من الحفاظ على عدد الإصابات منخفضًا نسبيًا - على الرغم من أن الحكومة لم تقدم أي تدابير سياسية مثيرة للإعجاب، أو استخدمت سلطات قانونية غير عادية لاحتواء الأزمة.

من حيث إجمالي الوفيات، انخفض عدد الوفيات من ناحية جميع الأسباب فعليًا في عام 2020 لأول مرة منذ 11 عامًا. تقول إيسونو: ”بهذا المعنى، من العدل أن نقول إن الأرواح تتم حمايتها“. لكن الجمهور ووسائل الإعلام عادة لا تولي اهتماما كبيرا لهذه الحقيقة. إنهم يفضلون الإسهاب في الحديث عن مخاطر العدوى ومشاكل السياسات الحكومية. يدفع الخوف من الفيروس بعض الأسر إلى التخلي عن خدمات الدعم لكبار السن وغيرها، بما في ذلك زيارات الممرضات ومقدمي الرعاية. في كثير من الأحيان، تكون النتيجة أن بقية أفراد الأسرة يصبحون منهكين، مما يؤدي إلى تفاقم ضعف الشخص الذي يحتاج إلى الرعاية”.

تشير إيسونو إلى أن عدم الإلمام بالوباء يعني أن الناس يتأثرون بسهولة بالمعلومات المضللة التي تثير قلقهم بشأن خطر العدوى. تقول: ”خذ الإنفلونزا كمثال“. ”معظم الناس لديهم تجربة شخصية مع المرض ويعرفون ما إذا كانوا مرضى أم لا. إذا أصيبوا بالأنفلونزا، فقد يستغرقون أسبوعًا أو أسبوعين في إجازة من العمل للتعافي. في المدارس، قد يتم إلغاء الفصول الدراسية لبضعة أيام إذا مرض الكثير من الطلاب. ولكن مع فيروس كورونا، يفتقر الأشخاص إلى سياق الحياة الواقعية الذي من شأنه أن يمكنهم من تقييم المخاطر بدقة“. وتشير إلى أن الوابل المستمر من التقارير الإخبارية التي تخبر الناس بمدى سرعة تصاعد أرقام الحالات يشوه الوضع. في الواقع، الغالبية العظمى من الناس لم يصابوا بالعدوى. كما أن عدد الحالات الخطيرة أقل من ذلك. ولكن هناك الكثير من المعلومات السلبية لدرجة أنه يصعب على الناس الاستجابة بطريقة سلسة”.

تعترف إيسونو أنه حتى مع التطعيمات، فإن خطر العدوى وإصابة الآخرين لن يزول تمامًا. ربما يتعين علينا تعلم كيفية التعايش مع فيروس كورونا لفترة طويلة قادمة. وهذا يجعل من المهم العمل للسيطرة على الخوف المفرط والذعر من هذا المرض بعينه - من جانب وسائل الإعلام والأشخاص الذين يستهلكون الأخبار. وتأمل أن يتحرك المجتمع في اتجاه يساعد الناس على التخفيف من مخاطر الإصابة بالمرض مع السماح للأفراد بمواصلة حياتهم بطريقة تسمح باعتبارات مهمة أخرى.

تعلم التعايش مع عدم اليقين

لا أحد ينكر أهمية بذل جهود معقولة لتجنب الإصابة بالمرض. لكن إيسونو تقول إن الناس تحتاج إلى توسيع نطاق تركيزها من محاولة العيش لأطول فترة ممكنة إلى التفكير بشكل أعمق في الحياة والموت.

تقول إيسونو بوضوح ”كلنا سنموت في يوم من الأيام“. ومع ذلك، نحاول تجنب التفكير بجدية في الموت. كحيوانات اجتماعية، نرى نحن البشر الروابط مع الآخرين كجزء مهم من الحياة. ومع ذلك، يتخلى الأفراد عن التغذية الروحية التي يحصلون عليها من الاتصالات الاجتماعية خوفًا من أنهم قد يصابون بالفيروس”.

تقول إن العيش في مجتمع يعني الاعتراف بفردية الآخرين وقبول عدم القدرة على التنبؤ في حياتنا. تزداد حالات عدم اليقين هذه مع اقتراب الشخص من الموت، وتتحمل العائلة والأصدقاء مسؤولية مرافقتهم في أيامهم الأخيرة. ومع ذلك، ففي بيئة تتسم بالتحكم المفرط في المخاطر، يُحرم الناس من فرصة مواجهة حالات عدم اليقين والتعامل معه معًا. لقد سلبت فرصتهم في إيجاد طريقة للتصالح معهم منذ البداية”.

تحذر إيسونو من وجود خطر يتمثل في أنه حتى خيالنا قد يتم التحكم فيه من خلال تدفق مستمر من المعلومات. ”أخشى أحيانًا أن يؤثر فيض المعلومات على حالتنا العاطفية. أشعر بالرعب من فكرة أن الناس تغمرهم المعلومات التي يتم بثها عليهم لدرجة أن خيالهم يقع ضحية لها. أن يتم تحريكك ولمس شيء ما هو أمر شخصي - يجب ترك هذه الأشياء لحرية الفرد“. وتقول إنها تود من الناس أن يفكروا أكثر في نظام يغذي الجمهور المعلومات بطريقة أحادية الاتجاه للغاية. ”أعتقد أننا بحاجة إلى التفكير أكثر في نوايا أولئك الذين يبثون هذه المعلومات، وماذا يعني ذلك بالنسبة لنا على الطرف المتلقي“.

توسيع المساحات المشتركة

من المرجح أن يزداد الميل إلى إعطاء الأولوية للطب الوقائي بعد انحسار الأزمة الحالية، ولهذا السبب تقول إيسونو إنها تنوي الاستمرار في استخدام نهج الأنثروبولوجيا الثقافية للتشكيك في الآراء المقبولة.

”أعتقد أننا ندخل عصرًا تصبح فيه الأخلاق القائمة على الإحصاء وأنظمة القيم التي تقدر طول العمر من أجلها أكثر هيمنة. سيتم تلخيص خيارات الحياة في المخاطر الصحية التي تنطوي عليها وسيظهر كل شيء بالأرقام“. تحذر من أن هذا يمثل منحدرًا خطرًا للبشرية. ”أعتقد أن أكثر من قلة من الناس غير مرتاحين لمثل هذا النهج، من الناس العاديين وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية. أريد إيصال رسالة إلى هؤلاء الأشخاص والمساعدة في إنشاء منصة للتفكير معًا حول ما يعنيه أن نعيش حياتنا، استنادًا إلى أمثلة من الحياة الواقعية يسهل الارتباط بها“.

تشعر إيسونو بقوة أنه لا ينبغي للناس التخلي عن حقهم في أن يقرروا بأنفسهم ما تعنيه الحياة. ”أحد الاتجاهات الحديثة في الطب هو الممارسة المعروفة باسم الوصفات الاجتماعية، حيث يقوم الأطباء بإحالة المرضى المنقطعين عن المجتمع إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية غير الطبية. بالطبع، من المناسب للطبيب فقط أن يلاحظ ما إذا كان الشخص يعاني من الوحدة والعزلة ويحاول القيام بشيء ما للتخفيف من هذا الموقف. لكني أعتقد أن الأشخاص خارج النظام الطبي لهم الحق أيضًا في التعبير عن شكوكنا حول الطريقة التي يتم بها ذلك. هل وصلنا حقًا إلى مرحلة لا يمكننا فيها إقامة روابط اجتماعية بدون وصفة طبية من أحد المتخصصين؟ لا يسعني سوى الشعور بعدم الارتياح مع توقع أننا يجب أن نجلس ببساطة ونؤيد بامتنان فكرة الاستعانة بمصادر خارجية حتى اتصالاتنا الاجتماعية للخبراء“.

في عام 2020، تركت إيسونو منصبها كأستاذ مشارك وأطلقت سلسلة من الندوات عبر الإنترنت حول موضوع التبادلات مع الآخرين. شارك حوالي 300 شخص من جميع الأعمار والخلفيات، بما في ذلك الأخصائيون الطبيون والاجتماعيون وكذلك المعلمون والطلاب. يقول المشاركون إن المناقشات التي تحفز التفكير وتمثل فرصة تبادل الآراء مع الناس من مختلف مناحي الحياة عمقت فهمهم للقضايا. في يونيو/ حزيران 2021، ستبدأ سلسلة ثانية من الندوات تحت عنوان تطوير القدرة على الاستماع.

تؤكد إيسونو أن ”الأنثروبولوجيا الثقافية لديها القدرة على مقاومة الحكمة التقليدية“. ”هناك نسخة مما هو صحيح ومقبول يطرحها الأشخاص في السلطة والتي من المفترض أن يتماشى معها الجميع. ما زلنا بحاجة إلى التشكيك في هذه الحكمة المقبولة والسؤال عما إذا كانت تقودنا في اتجاه نريد أن نسير فيه. يمكن أن يشجع الانضباط الناس على التعبير عن شكوكهم وربما يحد من الميل إلى التوافق مع أعلى صوت في المناقشة. في الوقت نفسه، لا تنشغل بإصدار أحكام سهلة حول الصواب والخطأ. بهذا المعنى، أعتقد أن المجال يمكن أن يساعد في توسيع المساحة التي نشاركها مع الآخرين.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، استنادًا إلى مقابلة أجرتها إيتاكورا كيمي منNippon.com.، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ممرضة في مستشفى نيهونكاي العام في ساكاتا بمحافظة ياماغاتا، تستعد لدخول جناح لرعاية مرضى فيروس كورونا في 17 أبريل/ نيسان 2020. كيودو نيوز)