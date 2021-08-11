الأمن الاقتصادي الياباني.. أبعاد تنافُس الولايات المتحدة والصين وتأثيره على اليابان

يتفاقم تحدي الأمن الاقتصادي بالنسبة لليابان بسبب التوترات المتزايدة بين حليفتها، الولايات المتحدة، وأكبر شريك تجاري لها، الصين. يدعو الكاتب إلى إنشاء هيئة حكومية مشتركة للإشراف على استراتيجية الأمن الاقتصادي طويلة الأجل والحد من التدخل الحكومي المخصص في أنشطة الأعمال الخاصة.

ما هو الأمن الاقتصادي؟

أصبحت سياسة الأمن الاقتصادي موضوع تركيز مكثف في السنوات الأخيرة، ولا سيما في أعقاب اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة كورونا. يتفاقم تحدي الأمن الاقتصادي في اليابان بسبب التوترات الاقتصادية المتزايدة بين حليفتنا، الولايات المتحدة، وأكبر شريك تجاري لنا، الصين. ومع ذلك، يكشف الخطاب العام حول هذا الموضوع عن نقص مقلق في الوضوح فيما يتعلق بنطاق ومحتوى سياسة الأمن الاقتصادي العقلاني.

يشير الأمن الاقتصادي إلى الجانب الاقتصادي للأمن القومي، وهو حماية أرواح الناس وممتلكاتهم من أي تهديدات. وهذا يعني ضمان إمداد ثابت للسلع الحيوية (الغذاء، الطاقة، الأدوية، وما إلى ذلك)، والتي تعتمد بدورها على عوامل مثل موثوقية سلاسل التوريد، واستقرار كيانات الأعمال المسؤولة عن البنية التحتية الحيوية، والحماية من التدخل أو تعطيل من قبل جهات سيئة، وخاصة القوى الأجنبية المعادية. كما يشمل تنظيم التجارة والاستثمار لمنع هؤلاء الفاعلين من الحصول على تكنولوجيا أو معلومات حساسة يمكن أن تعرض السلام الدولي للخطر.

بالنظر إلى هذا النطاق الواسع والمجموعة الواسعة من الأفراد والكيانات المعنية، هناك احتمال حقيقي لإساءة استخدام مفهوم الأمن الاقتصادي لتبرير التدخل الحكومي المتفشي في الأعمال التجارية الخاصة. من الأهمية بمكان أن نتعامل مع سياسة الأمن الاقتصادي بعقلانية وحكمة لتجنب هذا النوع من التنظيم المفرط الذي يعوق النمو الاقتصادي أو نوع التدخل التعسفي الذي يقلل من القدرة على التنبؤ ويزيد من مخاطر الاستثمار والتجارة وأنشطة الأعمال الأخرى. لسوء الحظ، فإن مثل هذا النهج العقلاني والحكيم هو بالضبط ما تفتقر إليه اليابان.

فهم مراقبة الاستثمار الأجنبي المباشر

يتمثل أحد النقاط البارزة لسياسة الأمن الاقتصادي في تنظيم الاستثمار الأجنبي في الصناعات المحلية الحساسة. في عام 2020، أقر مجلس النواب الياباني مراجعة لقانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية الذي يعزز الرقابة الحكومية على الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي. على وجه التحديد، يتطلب الأمر إخطار الوزارات ذات الصلة عندما يؤدي شراء أسهم في شركة تمتلك تقنية حساسة إلى منح مستثمر أجنبي (بما في ذلك جميع الشركات التابعة لها والشركات التابعة لها والكيانات الأخرى ذات الصلة) نسبة 1٪ أو حصة أكبر. الهدف هو منع الكيانات الأجنبية من الحصول على تكنولوجيا حساسة من خلال الحصول على حصة مسيطرة.

مارست حكومة الولايات المتحدة هذا النوع من الرقابة لبعض الوقت من خلال لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) قام قانون تحديث مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي لعام 2018 (FIRRMA)، وهو جزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019، بتوسيع نطاق اختصاص CFIUS وعزز عملية المراجعة. تبنت دول أوروبا قوانين مماثلة تهدف إلى تشديد الرقابة لمنع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يستهدف التكنولوجيا الحساسة.

لسوء الحظ، في اليابان، وهي دولة معروفة بعلاقاتها الحميمة والمتواطئة أحيانًا بين الصناعة والحكومة، هناك ما يدعو للقلق من استخدام هذه السلطات الجديدة للحد من حقوق المستثمرين الأجانب، حتى عندما لا يشكلون أي تهديد أمني. خلص تقرير حديث إلى أنه في عام 2020، تدخلت وزارة الصناعة اليابانية نيابة عن الإدارة العليا لشركة توشيبا لمنع مقترحات المساهمين النشطاء المقيمين في الخارج، مستشهدة بقانون مراقبة الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية. كان منطق وزارة الصناعة هو أن تجنب تفكك شركة مثل توشيبا كان مسألة تتعلق بالأمن القومي - وهو سوء فهم جسيم للغرض من سياسة الأمن الاقتصادي.

فهم أمن سلاسل التوريد

في الأشهر الأخيرة، كشف الخطاب العام حول موضوع سلاسل التوريد أيضًا عن سوء فهم خطير. الهدف الأساسي، من وجهة نظر الأمن الاقتصادي، هو ضمان إمدادات مستقرة لجميع السلع التي تعتبر حيوية للنشاط الاقتصادي للدولة وحماية الحياة والممتلكات. ستكون الحماية النهائية من الاضطرابات العالمية في سلسلة التوريد هي الإنتاج المحلي لجميع السلع الأساسية، ولكن هذا ببساطة ليس خيارًا واقعيًا. تتضمن سياسة الأمن الاقتصادي السليم حكمًا استراتيجيًا، يوازن بين المزايا النسبية للإنتاج المحلي والخارجي على أساس كل بند على حدة.

لكن للأسف، فإن مثل هذا الحكم في اليابان يتأثر بسهولة بمشاعر الناس والظروف المؤقتة. في الأيام الأولى لجائحة كورونا، أدت الاضطرابات في سلسلة التوريد إلى نقص الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة وغيرها من معدات الحماية الشخصية، والتي يتم تصنيع معظمها في الخارج. لفترة وجيزة، ارتفعت أسعار الكمامات وسط منافسة شرسة من المشترين وسط قلة المعروض في الأسواق. استقرت الأسعار في النهاية، بفضل استخدام الكمامات المصنوعة من القماش وتعديلات أخرى، لكن النقص المؤقت حفز الدعوات إلى تحول بالجملة إلى الإنتاج المحلي.

تكمن المشكلة في أن تصنيع السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة والمنتجة بكميات كبيرة مثل الكمامات غير مستدام اقتصاديًا في بلد مثل اليابان، حيث تكون تكاليف العمالة والإنتاج الأخرى مرتفعة نسبيًا. قد يكون المصنعون المحليون قادرين على العمل بربح في خضم الوباء، ولكن بمجرد استقرار العرض العالمي وانخفاض الأسعار، سيجدون أنفسهم غير قادرين على التنافس مع المنتجات المصنوعة بسعر أرخص في أماكن مثل الصين.

يظهر سوء فهم مماثل في النقاشات الأخيرة حول أشباه الموصلات. تم دمج صناعة أشباه الموصلات عالميًا، مع درجة عالية من التخصص الإقليمي. يتركز تصميم الشرائح وإنتاج المواد المتقدمة بشكل كبير في عدد قليل من البلدان المتقدمة صناعيًا، ولكن من الصعب الحفاظ على العمليات ذات القيمة المضافة المنخفضة التي تتضمن مع ذلك استثمارات كبيرة في المناطق ذات تكاليف الإنتاج المرتفعة، وبالتالي تم نقلها إلى الخارج إلى الشركات الموجودة في الخارج، مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة في تايوان. بهذه الطريقة، أصبحت سلسلة توريد أشباه الموصلات مشتتة دوليًا. بالنظر إلى هذا التقسيم للعمل، فإن الدعوة إلى إنتاج 100٪ من أشباه الموصلات ”المصنوعة في اليابان“ هي ببساطة غير واقعية. كما أنه من غير المحتمل أن تستجيب شركات أشباه الموصلات المتخصصة مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة للإغراءات لبناء مصنع إنتاج في اليابان، نظرًا لعدم وجود أي من أكبر عملائها هنا حاليًا.

يعد أمن سلسلة التوريد العالمية مسألة معقدة تنطوي على خليط من الأساليب المعايرة. بالنسبة لمنتجات مثل الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة، والتي لا يمكن إنتاجها محليًا بربح، فقد تنطوي على مزيج من التخزين، وتنويع مصادر التوريد، وبناء القدرة الإنتاجية في حالات الطوارئ. بالنسبة لسلع مثل أشباه الموصلات، والتي تعتمد على تقسيم عالمي للعمل، من الضروري لليابان التحكم في نقطة الاختناق في سلسلة التوريد. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي التخصص في المجالات التي تكون فيها منافسة دولية، مثل المواد المتقدمة ومعدات الإنتاج.

باختصار، لا يعني الأمن الاقتصادي إنتاج جميع السلع الأساسية محليًا. في بعض الحالات، قد تختار الحكومة دعم صناعة لهذا الغرض، مثل الشراء المباشر. لكن يجب أن يستند القرار إلى حساب هادئ للأهمية الاستراتيجية للعنصر مقابل تكاليف الإنتاج المحلي.

الأمن الاقتصادي والتنافس بين الولايات المتحدة والصين

أصبح الأمن الاقتصادي قضية صعبة بشكل خاص لليابان وسط التنافس الاقتصادي والتكنولوجي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.

دعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مراجعة سلاسل التوريد الأمريكية في مجالات أشباه الموصلات والبطاريات ذات السعة الكبيرة والعناصر الأرضية النادرة والمستحضرات الصيدلانية بهدف تقليل الاعتماد على الصين.

يؤدي التقدم التكنولوجي السريع للصين إلى تفاقم الخلاف مع الولايات المتحدة، التي تعتبرها تهديدًا لتفوق الولايات المتحدة. تعتمد الصين بشكل كبير على التكنولوجيا العالية للتغلب على العقبات الهيكلية أمام التوسع الاقتصادي المستمر، بما في ذلك الزيادات في الأجور الناجمة عن النمو الاقتصادي وانخفاض عدد السكان في سن العمل نتيجة لسياسة الطفل الواحد القديمة. تستمر الصراعات الجديدة في الظهور حيث تسعى كل دولة جاهدة لحماية وتعزيز التقنيات الخاصة بها في صراع من أجل ميزة تنافسية.

تواصل وزارة التجارة الأمريكية إضافة الشركات الصينية إلى قائمة كياناتها الخاصة بالأشخاص والمنظمات الخاضعة لقيود التصدير لأسباب أمنية أو لأسباب أخرى. يمكن استبعاد الشركات اليابانية التي تتعامل مع هذه الكيانات من السوق الأمريكية. رداً على ذلك، سنت الصين قانونها الخاص المصمم لحظر الشركات التي تمتثل للعقوبات الأمريكية. تواجه اليابان، العالقة بين حليفتها العسكرية، أمريكا، وأكبر شريك تجاري لها، الصين، بعض الخيارات الصعبة.

ما نوع الإستراتيجية التي يجب على اليابان اتباعها لحماية أمنها الاقتصادي وسط هذه التوترات المتصاعدة؟

تتمثل الخطوة الأولى في الاتفاق على تعريف للأمن الاقتصادي، بما في ذلك معايير واضحة لتحديد السلع والخدمات والأنشطة الأساسية للحياة الاقتصادية للأمة. مثل هذا الوضوح مطلوب لتحديد المخاطر وللحماية من التدخل الحكومي غير المقيد باسم الأمن الاقتصادي.

تتمثل الخطوة الثانية في وضع استراتيجيات ملموسة لأمن سلسلة التوريد والتحكم في التكنولوجيا فيما يتعلق بالعناصر ذات الأهمية الحيوية لاقتصاد الدولة. تتضمن أحدث استراتيجية للنمو والسياسة الأساسية للحكومة اليابانية بشأن الإدارة الاقتصادية والمالية والإصلاح، وكلاهما اعتمدتهما مجلس الوزراء في يونيو/ حزيران 2021، تدابير محددة تتعلق باللقاحات وأشباه الموصلات، ولكن هناك سلع أساسية أخرى يجب وضعها في الاعتبار أيضًا. تحتاج الحكومة إلى معلومات وتحليلات مفصلة وحديثة فيما يتعلق بهيكل سلاسل التوريد المحلية والعالمية الخاصة بنا لجميع السلع الحيوية واستراتيجية واضحة لضمان استقرار إمداداتها.

ثالثًا، نحتاج إلى إنشاء جهاز مركزي مشترك بين الوكالات لتطوير استراتيجيات سلسلة التوريد. من المؤكد أن أمانة الأمن القومي لديها الآن فريقها الاقتصادي المتفاني، ولكن هذه الوحدة لديها السلطة الكاملة في التعامل مع التحديات اليومية، وهي غير مجهزة لصياغة استراتيجيات طويلة الأجل لكل صناعة. يمكن لأعضاء الفريق الاقتصادي لـلأمن القومي توفير نواة لهيئة حكومية مشتركة مع خبراء ليس فقط من وزارة الصناعة، ولكن أيضًا من وزارات الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية (للأدوية) والأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة (لـ العناصر الأرضية النادرة) والزراعة والغابات ومصايد الأسماك (للأمن الغذائي).

لقد حان الوقت لبناء استراتيجية أمنية اقتصادية وطنية شاملة تستفيد من قوة اليابان لضمان بقائنا في عصر التنافس بين الولايات المتحدة والصين وما بعده.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)