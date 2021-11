هل اليابان مستعدة للتهديدات السيبرانية المتزايدة؟

في يونيو/حزيران 2021، صنّف مركز أبحاث بريطاني اليابان في المستوى الأدنى من قدرات الدفاع الإلكتروني، مما يشير إلى نقاط ضعف كبيرة في نهج البلاد. ما الذي يجب أن تفعله اليابان للتغلب على نقاط الضعف هذه؟ يستكشف خبير الدفاع السيبراني ناوا توشيو جوهر هذه القضية في السياق العالمي.

تحليل التأهب السيبراني

في 28 يونيو/ حزيران 2021، أصدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث بريطاني، تقرير القدرات السيبرانية والقوة الوطنية: تقييم صافي، وهو تقرير يلخص تحليله لـ 15 قوة عالمية في المجال السيبراني. استخدم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية منهجيته الخاصة لإجراء التقييم، وتصنيف البلدان من حيث قدراتها في فئات مختلفة، وفي التقرير الذي أدرجت اليابان ضمن المستوى 3.

المستوى 1: نقاط قوة رائدة عالميًا في جميع الفئات.

المستوى 2: نقاط قوة رائدة عالميًا في بعض الفئات.

المستوى 3: نقاط قوة أو قوة محتملة في بعض الفئات، ولكن نقاط الضعف الهامة في فئات أخرى.

بعبارة أخرى، ترى المنظمة أن اليابان تعاني من نقاط ضعف خطيرة في قدراتها الإلكترونية. ومع ذلك، أكدت معظم وسائل الإعلام المحلية وردود الشبكات الاجتماعية في اليابان على مكانة الأمة ”بين أدنى مستوى من الدول الكبرى“، مما يشير إلى أن الرسالة الحقيقية لليابان في هذا التقرير لم يتم نقلها.

أشعر أن قراءة التقرير عن كثب، مع الانتباه إلى خلفيته وغرضه وافتراضاته، يمكن أن تساعد في توضيح الجوهر الحقيقي للقضية، وإظهار ردود الفعل التي ينبغي لليابان القيام بها.

معلومات ضرورية

صنف تقرير Global Go To Think Tank Index لعام 2017 المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا بين أفضل مراكز الأبحاث في العالم للدفاع والأمن القومي. ومع ذلك، في عام 2018، حصل على أدنى تصنيف ممكن لشفافية جمع الأموال، وأنشأ التقرير فئة جديدة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا فقط: ”خادعة“. من الواضح أن للمركز البحثي سببًا لإخفاء بعض مصادر التمويل، ولكن يجب اعتبار البحث في القضايا الدبلوماسية / الأمنية والعسكرية من أي منظمة بهذا النوع من المواقف متحيزة محتملة.

نتائج تقييم اليابان

تُقيِّم منهجية القوة الإلكترونية الفريدة لمعهد الدراسات الدولية للدراسات الإستراتيجية الحالات بناءً على ”فئات الطاقة السيبرانية“ المحددة، ويعرض الجدول التالي نتائج هذا التقييم لليابان بطريقة مباشرة، بناءً على تفسيري.

فئات القوة الإلكترونية نتائج التقييم لليابان الإستراتيجية والعقيدة تميل السياسات المعمول بها إلى أن تكون منخفضة الجوهر/ الجيش غير مستعد الحوكمة والقيادة والسيطرة تنسيق القيادة ضعيف. الجيش لديه فقط قدرات منخفضة المستوى. القدرة الأساسية للاستخبارات الإلكترونية تتعطل الجهود بسبب نقص التمويل والقيود الدستورية. التمكين والاعتماد السيبراني الاستخدام العسكري للتكنولوجيا الفائقة محدود. الأمن السيبراني والمرونة البلد في مرحلة عالية الخطورة من التطور في هذا المجال. الريادة العالمية في شؤون الفضاء السيبراني الدولة تبذل جهودا دبلوماسية نشطة. القدرة الهجومية السيبرانية القيود الدستورية والسياسية تجعل تطوير هذه القدرة أمرًا صعبًا.

تمثل هذه الفئات مقياسًا للقدرات الدفاعية للدولة في الفضاء الإلكتروني، أو بعبارة أخرى، إرادتها وقدرتها على القضاء على التهديدات الغازية هناك. هذه القدرات الدفاعية هي الملاذ الأخير لتلك الدولة في الحفاظ على أمنها السيبراني؛ لا توجد تدابير بديلة يمكن اتخاذها لتحقيق هذه الغاية. وهذا يعني أن هذا التقرير، كما زُعم، لم يذكر ببساطة أن اليابان ”من بين أدنى فئة من الدول الكبرى“. بدلاً من ذلك، تقول إنه عندما يتعلق الأمر بالتهديدات السيبرانية لمصالحها الوطنية، فهناك مجالات أمنية ودفاعية تكون فيها القدرات المرغوبة ضعيفة بشكل كبير.

روسيا والصين: قيم مختلفة وقوة أكبر

تحتل الصين مرتبة عالية جدًا في فئة ”الحوكمة والقيادة والسيطرة“. تمتلك الدولة أكثر أنظمة رقابة محلية في العالم على مستوى العالم، تحت رقابة صارمة من القيادة الحكومية. تتمتع الصين أيضًا بنقاط قوة واضحة في فئة ”الإستراتيجية والعقيدة“، حيث تنعكس استراتيجيتها الإلكترونية الوطنية في نص الكتاب الأبيض للاستراتيجية العسكرية للصين لعام 2015، وكذلك في قانون الأمن السيبراني الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017.

منذ بداية هذا القرن، نفذت أيضًا أنشطة إلكترونية واسعة النطاق موجهة إلى دول في جميع أنحاء العالم. يرى المحللون أن هذه الأنشطة هي محاولات للحصول على ملكية فكرية أو نفوذ سياسي، وإجراء تجسس دولي، ونشر قدرات تخريبية محتملة استعدادًا للصراعات المستقبلية. في ضوء توسيع القاعدة الصناعية للتكنولوجيا الرقمية، يُفهم هذا على أنه تراكم مستدام ”للقدرة الإلكترونية الهجومية“ لمنافسة تلك التي تستخدمها الولايات المتحدة.

تطورت القوة الإلكترونية لروسيا بشكل مستقل خلال تنافسها الطويل مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. على وجه الخصوص، يُظهر التحليل أن روسيا تعتبر الإستراتيجية الإلكترونية عنصرًا رئيسيًا في إستراتيجيتها الأوسع نطاقًا لحرب المعلومات وتقوم بتنفيذ هجمات إلكترونية وتجسس إلكتروني واسع النطاق يستهدف الدول الغربية بهدف تعطيل سياساتها وحكوماتها. لهذا السبب، يمنح التقرير روسيا مرتبة عالية في ”القدرة الهجومية السيبرانية“.

في الوقت نفسه، قد تكون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في روسيا نقطة ضعف بسبب اعتمادها الكبير على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البريطانية والفرنسية. ومع ذلك، فإن الحكومة الروسية تعزز بناء الإنترنت السيادي والتنمية الرقمية المحلية بناءً على لوائحها القانونية الخاصة، لذلك يرى التحليل في هذا التقرير أن روسيا تتخذ موقفًا لمعالجة نقاط الضعف المحتملة في الأمن السيبراني الخاص بها.

كما نجحت روسيا في جهودها الدبلوماسية لمواجهة هيمنة الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، في الفضاء الإلكتروني. وقد أكسبها ذلك مرتبة عالية في ”الريادة العالمية في شؤون الفضاء الإلكتروني“.

التطور الحتمي للتهديدات السيبرانية

استنادًا إلى الحقائق والتحليلات المقدمة في تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بالإضافة إلى توقعاته للمستقبل، فإن تفسيري هو كالتالي: إن القضايا الظرفية والهيكلية التي تواجهها كل دولة مرتبطة بشكل حتمي وسببي بالمسائل الدبلوماسية والدفاعية التي تواجهها تلك الدول في التعامل مع النظراء الذين لا يشتركون في نفس القيم. وهذا يعني، إلى حد ما، أن الدول ستواجه المزيد من التهديدات الإلكترونية المتزايدة لمصالحها.

وتماشيًا مع هذا الموقف، تبذل معظم القوى الكبرى جهودًا للرد على التهديدات المتنامية، مثل إنشاء شكل من أشكال وكالة الأمن السيبراني الوطنية مع التفويض القانوني والقدرات اللازمة لتشكيل دفاع وطني ضد التهديدات الإلكترونية.

الوضع الحالي لليابان والاستجابة المناسبة

بالنظر إلى القضايا المجتمعية الحالية وغيرها من القضايا التي تواجه اليابان، من الصعب على البلاد إنشاء وكالة أمن إلكتروني قوية وقادرة على المستوى الوطني؛ لذلك تقوم الوزارات الحكومية المختلفة بالترويج لسياسات الأمن السيبراني الفردية الخاصة بها. إن المركز الوطني للجاهزية للحوادث واستراتيجية الأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء (NISC) هو المسؤول عن تنسيق جزء من ذلك، لكنني أجد صعوبة في رؤية أي جهود وطنية موحدة حقيقية. على سبيل المثال، دعونا نلقي نظرة على حالة سياسات أفراد الأمن.

في النصف الأول من عام 2010، بدأت كل وزارة ووكالة في سن سياسات أفراد الأمن الخاصة بها استجابة للظروف المتغيرة والتوصيات الخارجية المختلفة. ومع ذلك، ازداد الوضع فوضوية لدرجة أنه في عام 2017 حاول المجلس الوطني للرقابة النووية تنسيق كل تلك السياسات. مع هذا الحافز، أعادت كل وزارة تنظيم سياساتها المتعلقة بموظفي الأمن.

كنت آمل أن تساعد هذه المبادرة في اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة حيث تقوم المنظمات باختيار وتعزيز السياسات المطبقة لديها. ومع ذلك، وكما يوضح تقرير الإستراتيجية السيبرانية الصادر عن المركز الوطني للمعلومات والاتصالات لعام 2018، لم يكن أحد قادرًا على تقديم أي تدابير سياسية ملموسة. لإعادة الصياغة، تقول إن الحكومة ستنظر في مزيد من التنسيق لسياسات تنمية الموارد البشرية المختلفة وتقدم متابعات من خلال كل تقرير سنوي لاستراتيجية الأمن السيبراني.

بعبارة أخرى، وافقت الحكومة على أن تمضي كل وزارة ووكالة في إجراءاتها الخاصة ولن تبدأ في تنسيقها، لكنها ”ستنظر في مزيد من التنسيق“ في المستقبل. تعني كلمة ”تنظر“ هنا ببساطة دراسة القضية من جوانب مختلفة والتفكير في أفضل الخطوات. في رأيي، يكشف هذا أن السياسات المستقلة التي سنتها كل وزارة حكومية لم يتم وضعها فقط في مجال اختصاصها، ولكن الحكومة ككل لم تحقق في القضية بأي دقة. في اليابان، يبدو أن هناك هياكل وعمليات تنظيمية قوية تجعل من الصعب تنفيذ توحيد واختيار وتركيز المنظمات والسياسات بنجاح.

في الطبعات السنوية الأخيرة من هذا التقرير، تضمنت اللغة ذات الصلة جملة جديدة تتعلق بفكرة التنسيق هذه. مرة أخرى، لإعادة الصياغة، تشير التقارير إلى أن الموقع لتوحيد مبادرات القطاعين العام والخاص المختلفة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية والتوعية العامة قد تم إنشاؤه وهو الآن قيد التشغيل المؤقت.

أعتقد بشدة أن تطوير الموظفين الذين يمكنهم المساعدة في تحسين قدرات اليابان في المجالات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية هي قضية ملحة بشكل متزايد حيث تتزايد التهديدات الإلكترونية ضد مصالح البلاد.

هناك العديد من الباحثين ذوي الخبرة الواسعة والمعرفة المتخصصة الذين تعمقوا في الإجراءات التي يجب أن تتخذها اليابان في الواقع القاسي الذي تواجهه حاليًا، سواء في المطبوعات أو عبر الإنترنت. كما قدمت العديد من المؤسسات الفكرية الشهيرة اقتراحات، ولذا سأمتنع عن تكرار ما قيل بالفعل. أنا مهتم أكثر بالتفكير فيما قد يكون ضروريًا أكثر من بنود العمل التفصيلية: مبادرات واسعة ستظهر نتائج في حماية المصلحة الوطنية. على وجه الخصوص، هذا يعني إنشاء كيان مركزي مسؤول عن التنفيذ، مع تحديد المسؤوليات والأدوار بوضوح – أو بعبارة أخرى، الإجابة على السؤال، ”من المسؤول؟“

تم إنشاء احتياطي الشرطة الوطنية في عام 1950، وبعد ذلك تم تكليفه مرارًا وتكرارًا بمسؤوليات وأدوار جديدة. واستمرت في التطور إلى ما يُعرف اليوم بوزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي اليابانية: قوات الملاذ الأخير في المواقف التي تكون فيها الوكالات الحكومية أو المنظمات الخاصة غير قادرة على الدفاع عن أرواح المواطنين ورفاههم. بذلت وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي جهودًا غير عادية للحصول على الميزانيات وبناء القدرات من أجل الوفاء بمسؤولياتها وأدوارها. يقدم هذا فكرة عمن يمكن أن يتولى المسؤولية في الجهود الجديدة في المجال السيبراني. أعتقد أنه من أجل التغلب على ”نقاط الضعف الكبيرة“ التي تظهرها اليابان في قوتها الإلكترونية، يجب عليها إنشاء وكالة وطنية للأمن السيبراني يمكنها أن تتولى دور ومسؤولية الدفاع عن المصالح الوطنية في الفضاء السيبراني، مثلما فعلت الدول الأخرى.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)