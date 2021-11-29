هل سيتمسك كيشيدا بالتزام سوغا نحو قضايا المناخ؟ حكومة جديدة لا تأبه بضريبة الكربون ومصادر الطاقة المتجددة!

عشية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو، قدم الصحفي المخضرم إيدا تيتسوجي تقريراً عن توقف اليابان عن التقدم نحو إزالة الكربون وتقييم آفاق العمل المناخي الهادف في ظل حكومة كيشيدا الجديدة.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تصدّر رئيس الوزراء السابق سوغا يوشيهيدي عناوين الصحف بتعهده المفاجئ بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة في اليابان إلى الصفر بحلول عام 2050. وساعد الإعلان في تحفيز مجموعة من التزامات خفض الكربون الجديدة من قبل الشركات اليابانية، فضلاً عن وعود المؤسسات المالية للحد من تمويلها لمشاريع الطاقة القائمة على استخدام الفحم. وتمثل هذه المؤسسات فئة ”الجهات الفاعلة غير الحكومية“ التي تم تسليط الضوء عليها مؤخرًا لدورها الحاسم في مكافحة تغير المناخ.

لكن القيادة الحكومية مطلوبة لضمان استدامة مثل هذا العمل وتسريع وتيرته. وفي الواقع، يعد هذا التحول في نوع الطاقة المستخدمة أمرًا ضروريًا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ولسوء الحظ، فشلت خطة الطاقة الاستراتيجية الجديدة التي صاغتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في تقديم مثل هذه القيادة. كما تعد آفاق التقدم الهادف في عهد خليفة سوغا، رئيس الوزراء الحالي كيشيدا فوميئو، غير واضحة على أقل تقدير.

سوغا تحت الأنظار

في الأشهر التي سبقت مارس/ آذار 2021، أعلن صانعو السياسات في الغرب عن خطط لمراجعة أهدافهم الوطنية لخفض الانبعاثات وسط شعور متزايد بالأزمة بسبب تواتر الظواهر الجوية المتطرفة وغيرها من الكوارث المرتبطة بالمناخ. وجعل الاتحاد الأوروبي العمل البيئي عنصرًا أساسيًا في خطته للتعافي من الجائحة، وأعادت إدارة الرئيس جو بايدن قضية تغير المناخ مرة أخرى إلى جدول أعمال السياسة الأمريكية. وتحت ضغط للقيام بالمثل، أعلنت حكومة سوغا في مارس/ آذار أنها عززت هدف خفض الانبعاثات في اليابان لعام 2030 إلى 46٪ عن المستويات المسجلة في عام 2013، في زيادة عند هدفها السابق البالغ 26٪. ورحب الكثيرون في اليابان بالهدف الجديد ووصفوه بأنه ”طموح“.

ومن وجهة نظر محلية بحتة، تعتبر هذه زيادة كبيرة، لا سيما بالنظر إلى أن وزارة الاقتصاد، التجارة والصناعة قد أعلنت في السابق أن 39٪ هو الحد الأقصى الممكن للتخفيض. ومع ذلك، فمن منظور دولي، تعد النسبة أقل إثارة للإعجاب. فقد اختارت اليابان عام 2013 ليكون نقطة الانطلاق المرجعية، وهو العام الذي كانت فيه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مرتفعة بشكل خاص بسبب الارتفاع الحاد في استخدام النفط والفحم في أعقاب حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية عام 2011، مما أدى إلى إغلاق المفاعلات في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا لمستويات ما قبل فوكوشيما، فإن هدف اليابان لعام 2030 يمثل خفضًا بنسبة 42٪ فقط. وهذا أقل بكثير من التزامات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المنقحة، كما أنه أقل من التخفيض بنسبة 45 ٪ من مستويات عام 2010 التي قدر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أنها ضرورية للحفاظ على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية، وفقًا لاتفاقية باريس.

وفي الواقع، استنادًا إلى كمية ثاني أكسيد الكربون التي انبعثت من اليابان حتى الآن ومرتبة اليابان الحالية كخامس أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، يقدر تعقب العمل المناخي أن الأمة بحاجة إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 60٪ من مستويات عام 2010 من أجل التخلص من ثقلها وفقًا لاتفاقية باريس. وفي ضوء ذلك، فإن التزام طوكيو المنقح لعام 2030 يعد محبطًا بشكل واضح. وربما كان تفادي مثل هذه الانتقادات هو ما دفع رئيس الوزراء سوغا للإعلان عن أن اليابان ”تستهدف حتى أكثر من ذلك، نحو 50%. لكن لا أحد في اليابان يأخذ هذا كهدف حقيقي.

الاعتماد على الفحم والطاقة النووية كمصادر للطاقة

في أغسطس/ آب 2021، أصدرت وزارة الاقتصاد، التجارة والصناعة مسودتها للخطة الإستراتيجية السادسة للطاقة، والتي من المتوقع أن تتم الموافقة عليها بقرار من مجلس الوزراء قريبًا. باعتبارها الوثيقة الأساسية التي توجه سياسة الطاقة متوسطة إلى طويلة الأجل لليابان، والتي كان من المفترض أن ترسم خطة الطاقة الاستراتيجية، أو المسار الذي ستحقق به اليابان التزام الحكومة ”الطموح“ بخفض الانبعاثات لعام 2030 وهدفها الإضافي المتمثل في صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ولكن لسوء الحظ، الخطة معيبة للغاية.

وإحدى القضايا هي هدف التحول إلى الطاقة المتجددة. ودعت الخطة الحالية (2018) إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة (بما في ذلك الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق) في مزيج الطاقة في اليابان إلى 22٪ - 24٪ بحلول عام 2030. والخطة الجديدة، مستشهدة بهدف حياد الكربون بحلول عام 2050، ويرفع هذا الهدف إلى 36٪ - 38٪. وهذا تحسن بالطبع، لكنه لا يزال أقل بكثير من قدرة اليابان على توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقًا لمعظم التقديرات. وعلاوة على ذلك، فإنه يتضاءل بالمقارنة مع الاستخدام الحالي والمخطط لمصادر الطاقة المتجددة في البلدان المتقدمة الأخرى، لا سيما في أوروبا.

ولكن المشكلة الأكبر مع خطة الطاقة الأخيرة في إطار الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، هي ارتباط اليابان المستمر بتوليد الطاقة الحرارية باستخدام الفحم. ويصف المشروع الفحم بأنه ”مصدر طاقة مهم يتفوق من حيث الاستقرار والتكاليف“ ويوضح أن اليابان ستستمر في الاستفادة منه حتى بعد عام 2030. وفي هذا الصدد أيضًا، فإن اليابان بعيدة كل البعد عن الاتجاهات الدولية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الصناعية في العالم، وخاصة مجموعة السبعة، إلى التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030. ومع استجابة المزيد من البلدان لهذه الدعوة، تعرضت اليابان لانتقادات عادلة بسبب ”اعتمادها المفرط على الفحم“.

والمشكلة الثالثة في خطة الطاقة الجديدة تتعلق بأهدافها للطاقة النووية. وحتى أثناء الدعوة إلى التخلص من مصادر الطاقة النووية بشكل تدريجي في أعقاب حادث فوكوشيما عام 2011، فإن الخطة تمنح الطاقة النووية علامات عالية باعتبارها ”مصدر طاقة شبه محلي منخفض الكربون“ مع ”تكاليف تشغيل منخفضة ومستقرة“ وتضعها على أنها ”حمولة أساسية مهمة مصدر طاقة يساهم في استقرار هيكل العرض والطلب على الطاقة في اليابان على المدى الطويل “. في الخطة الأخيرة، حصة الطاقة النووية من مزيج الطاقة 2030 هي نفسها المقترحة في إطار الخطة الحالية: 20٪ -22٪. ومع ذلك، تم رفض هذا الهدف بالإجماع تقريبًا باعتباره غير قابل للتحقيق.

وشكلت الطاقة النووية ما بين 25٪ و 30٪ من الطاقة المولدة في اليابان قبل عام 2011، لكن هذه الحصة تراجعت بعد أن أدى حادث فوكوشيما إلى إغلاق المفاعلات النووية في البلاد. في مواجهة الدعاوى القضائية والمعارضة من المجتمعات المحلية، فضلاً عن معايير السلامة الجديدة الصارمة والمكلفة، كانت المرافق بطيئة في استئناف العمليات. وبعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الحادث، لا يعمل فعليًا سوى جزء بسيط من مفاعلات الطاقة النووية اليابانية القابلة للتشغيل، وبالكاد ارتفعت حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة عن 7٪. وإن زيادة هذه الحصة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العقد المقبل سيكون مستحيلاً عملياً. مع تقديرات وزارة الاقتصاد، التجارة والصناعة الأخيرة التي تشير إلى أن إنتاج الطاقة النووية سيكلف أكثر من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، فمن المؤكد أنه سيكون من المنطقي استثمار مواردنا في مصادر الطاقة المتجددة بدلاً من تعليق آمال غير واقعية على الطاقة النووية.

انتظار تسعير الكربون

توجد حاجة إلى تغيير أساسي في هيكل العرض والطلب على الطاقة في اليابان إذا أردنا تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ولكن سياسة الطاقة اليابانية تظل ملزمة بنموذج قديم تحت التأثير المستمر للمصالح المكتسبة على المستويين الوطني والمحلي. بدلاً من إرسال إشارات إلى الصناعة والمجتمع بإصرار ثابت على إصلاح نظام الطاقة في اليابان سعياً وراء حياد الكربون، وتُلخص خطة الطاقة الإستراتيجية الجديدة عجز الحكومة عن قيادة التغيير التحويلي.

ويُنظر إلى نفس الافتقار إلى القيادة في فشل الحكومة في تقديم حوافز اقتصادية ذات مغزى لإزالة الكربون في شكل تسعير الكربون.

وفي الاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى تسعير الكربون على أنه مكون رئيسي في سياسات التخلص من الانبعاثات الكربونية. وفرضت العديد من البلدان ضريبة كبيرة على الكربون. حيث أسست كوريا الجنوبية تجارة الانبعاثات (خيار آخر لتسعير الكربون) في عام 2015، بينما أطلقت الصين سوقًا وطنيًا للكربون في فبراير/ شباط 2021.

وعلى النقيض من ذلك، تُفرض ضريبة الإجراءات المضادة للاحترار العالمي في اليابان، والتي تم تبنيها في عام 2012، في المنبع على الوقود الأحفوري بمعدل منخفض للغاية يبلغ 298 ينًا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، مع عدم وجود زيادات مقررة. وبالمقارنة مع مخططات تسعير الكربون في أوروبا، فهو نصف مقياس مع تأثير ضئيل على خيارات الطاقة في البلاد.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، أصدر رئيس الوزراء سوغا تعليمات إلى وزارة الاقتصاد، التجارة والصناعة، ووزارة البيئة للعمل على صياغة ”مخطط تسعير الكربون الذي يساهم في النمو الاقتصادي“. وبعد مرور عام تقريبًا، استمرت تلك المداولات دون أن يلوح حل في الأفق.

تراجع في الخطة

كان سوغا يتحرك في الاتجاه الصحيح على الأقل، حتى في مواجهة معارضة شرسة من المصالح التجارية القوية. ومع ذلك، فقد سقط الستار على إدارته قبل أن تتمكن من اتخاذ إجراء ذي مغزى. في سبتمبر/ أيلول 2021، أعلن سوغا المحاصر أنه لن يترشح لولاية أخرى كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. وفي انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي في وقت لاحق من ذلك الشهر، هزم كيشيدا فوميئو وزير الدولة كونو تارو، وهو صوت مؤثر لتوسيع الطاقة المتجددة. وفي عهد رئيس الوزراء كيشيدا، تم إقصاء كل من كونو ووزير البيئة السابق كويزومي شينجيرو، وهو مدافع آخر عن مصادر الطاقة المتجددة.

وانطلاقًا من تصريحات سابقة، فإن رئيس الوزراء كيشيدا أقل دراية وأقل اهتماما بتغير المناخ من سوغا. وخلال سباق الحزب الديمقراطي الليبرالي، أعرب عن دعمه للطاقة النووية، ولكن لم يكن لديه الكثير ليقوله بشأن القضية الأوسع لسياسات معالجة أزمة المناخ. وفي الواقع، كان الافتقار إلى النقاش حول هذا الموضوع في تناقض حاد مع التركيز على القضايا البيئية في الانتخابات الفيدرالية الألمانية، التي أجريت في نفس الوقت تقريبًا.

وضريبة الكربون ليست العنصر الوحيد من الأعمال غير المكتملة التي تركها سوغا في أعقاب إعلانه عن صافي الصفر للانبعاثات الكربونية. ويتطلب تحقيق الحياد الكربوني إجراءات سياسية على العديد من الجبهات، بدءًا من تدابير تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة إلى اللوائح والبرامج الجديدة التي تعزز إزالة الكربون في قطاعي السيارات والنقل.

والقلق الآن هو أنه في ظل حكومة كيشيدا، لن تقوم اليابان فقط بالابتعاد عن العمل المناخي، ولكن في الواقع ستتحول إلى الاتجاه المعاكس. حيث يعد وزير الإنعاش الاقتصادي في حكومة كيشيدا، ياماغيوا دايشيرو، معروف بمعارضته لضريبة الكربون. ومع رحيل حكومة رئيس الوزراء سوغا، أصبحت احتمالات تسعير الكربون على نطاق واسع في اليابان بعيدة أكثر من أي وقت مضى.

ونمت فجوة في السياسات بين اليابان والدول المتقدمة الأخرى بشكل متزايد على مدى السنوات العشر إلى العشرين الماضية، وما لم تحترم حكومة كيشيدا الجديدة التزامات الإدارة السابقة، فسوف تتسع أكثر. ومع احتلال مكافحة تغير المناخ على رأس جدول الأعمال العالمي، لا بد أن تتأثر مكانة اليابان الدولية. وعلاوة على ذلك، في حالة عدم وجود دعم سياسي لإزالة الكربون، ستتخلف الصناعة اليابانية عن المنافسة وتفوت فرصًا رئيسية للنمو. عشية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2021 في غلاسكو، من الأفضل لمجلس وزراء كيشيدا الجديد التفكير في عواقب عدم اتخاذ أي إجراء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ناشطون بيئيون يتظاهرون لسحب الاستثمارات في قطاع الفحم خارج مقر اجتماع مساهمي مجموعة ميزوهو المالية في طوكيو في 25 يونيو/حزيران 2020. جيجي برس.)