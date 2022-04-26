تايوان تحت الحصار: خلف عمليات المنطقة الرمادية الصينية

شنت بكين حملة لا هوادة فيها من الترهيب والمضايقة والمعلومات المضللة ضد تايوان بهدف التقليل ببطء من مقاومة الأمة لإعادة التوحيد. يوضح موما ريرا حرب ”المنطقة الرمادية“ الصينية ورد فعل تايوان.

في السنوات الأخيرة، شنت الصين حملة منسقة من عدوان ”المنطقة الرمادية“ ضد تايوان. بحلول عام 2021، تصاعد الموقف لدرجة أن وزارة الدفاع الوطني التايوانية بدأت في تفصيل التهديد في تقارير الدفاع الرسمية.

صراع المنطقة الرمادية، كما يوحي المصطلح، هو دولة تقع في المنطقة الرمادية بين السلام والحرب. يُعرِّف الكتاب الأبيض لعام 2021 دفاع اليابان ”وضع المنطقة الرمادية“ بأنه حالة يحاول فيها طرف أو أكثر في نزاع دولي تغيير الوضع الراهن وتعزيز أهدافهم الاستراتيجية عن طريق التهديد بأعمال أو استفزازات تقع دون الدخول في عدوان مسلح. تتبنى وزارة الدفاع الوطني التايوانية تفسيرًا أوسع، لا يقتصر على النشاط العسكري وشبه العسكري فحسب، بل يشير أيضًا إلى الإكراه الاقتصادي والمضايقات الثقافية والمعلومات المضللة. تعتقد تايبيه أن الصين تكثف بثبات مضايقاتها على كل هذه الجبهات بهدف استنفاد دفاعات تايوان، وزعزعة إيمان الشعب، والتقليل ببطء من المقاومة التايوانية لإعادة التوحيد.

هجوم متعدد الجوانب

منذ عام 2020، أبلغت وسائل الإعلام بشكل متكرر عن التخويف العسكري الصيني لتايوان، كما يتضح من دخول عدد كبير من طائرات جيش التحرير الشعبي إلى منطقة الدفاع التايوانية. ومن غير المعروف جيدًا حملة بكين المستمرة للعدوان الاقتصادي، الثقافي، والسياسي والدبلوماسي.

في المجال الاقتصادي، تواصل الصين وتايوان التجارة بنشاط بموجب اتفاقية إطار التعاون الاقتصادي الثنائية المبرمة في عام 2010. لكن الصين اتخذت مؤخرًا تعليقًا مفاجئًا لواردات زراعية معينة من تايوان بذرائع مختلفة - أولاً الأناناس في مارس/ آذار 2021، ثم تفاح السكر وتفاح الشمع في سبتمبر/ أيلول التالي، ثم الهامور الذي يربى في المزرعة في يناير/ كانون الثاني 2022.

في المجال الثقافي، كانت بكين تستهدف النجوم والمشاهير التايوانيين في جهودها للتأثير على المشاعر العامة. من ناحية أخرى، تم حث نجوم البوب التايوانيين على الظهور في البرامج الموسيقية التلفزيونية المنتجة في البر الرئيسي والتي تضم أغانٍ مع رسالة مؤيدة للتوحيد. من ناحية أخرى، وجد المشاهير التايوانيون الذين تحدثوا علنًا ضد بكين أنفسهم مرارًا وتكرارًا عرضة للاستنكار علنًا من قبل ”المواطنين الصينيين الوطنيين“ على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم تكثيف المضايقات السياسية. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عين مكتب شؤون تايوان الصيني رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ تشانغ واثنين من كبار المسؤولين الآخرين ”من العناصر المؤيدة للاستقلال بعناد“ وأعلن أنهم سيتحملون المسؤولية الجنائية مدى الحياة. على الجبهة الدبلوماسية، استخدمت الصين إغراء المساعدات الاقتصادية وحتى جرعات لقاح كورونا للضغط على الدول الأصغر لقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، مع معاقبة الدول الصديقة لتايوان.

كجزء من حربها السياسية، حشدت الصين دعم قدامى المحاربين التايوانيين المولودين في الصين قبل عام 1949، والذين يحتفظ الكثير منهم بعلاقات عاطفية عميقة مع البر الرئيسي. في وقت مبكر من عام 2016، تسببت مجموعة من الجنرالات التايوانيين المتقاعدين في إثارة ضجة عندما حضروا حدثًا أقامه الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ في بكين للاحتفال بالذكرى الـ 150 لميلاد صن يات صن، وتم تصويرهم وهم يقفون انتباهًا أثناء ترديدهم النشيد الوطني الصيني. في عام 2021، أثار الجنرال المتقاعد في سلاح مشاة البحرية، تشي لين ليانغ، الذي يرأس مجموعة من قدامى المحاربين المولودين في البر الرئيسي داخل حزب الكومينتانغ المحافظ (الحزب القومي)، غضبًا عندما رفض علنًا خطورة التوغلات شبه اليومية لطائرات جيش التحرير الشعبي في منطقة الدفاع الجوي التايواني. صحيح أن الطائرات الحربية لم تنتهك القانون الدولي، لأنها لا تزال خارج المجال الجوي لتايوان، لكن من الواضح أنها جزء من استراتيجية المنطقة الرمادية لبكين المتمثلة في إضعاف دفاعات تايوان وإزالة حساسية التايوانيين تجاه الوجود العسكري الصيني. أصبح تشي وغيره من الضباط العسكريين المتقاعدين بيادق في هذه الاستراتيجية.

تشارك بكين في حملة شاملة من الحرب النفسية ضد تايوان، والمعلومات المضللة عنصر أساسي. إحدى الأدوات المفضلة هي ”الأخبار الكاذبة“، كما يتضح من تقارير على مواقع إخبارية صينية تزعم أن تايوان كانت تجري تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان في حين أن التدريبات كانت تُجرى في مكان آخر. بالإضافة إلى ذلك، كشف مكتب الأمن القومي التايواني أنه منذ عام 2018، يعمل عملاء بكين على التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو للقادة التايوانيين. في الآونة الأخيرة، تطورت مهاراتهم الفنية إلى درجة يصعب فيها تمييز المزيف عن الشيء الحقيقي. المواد من هذا النوع، إذا تم نشرها على نطاق واسع، يمكن أن تكون ضارة للغاية لأولئك المستهدفين.

في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بث تلفزيون الصين المركزي تقريراً عن مناورة عسكرية لجيش التحرير الشعبي دخلت فيها قوة مكونة من مئات الجنود وعشرات الدبابات واحتلت مدينة في أقل من ثلاث ساعات، وأزالت ألغاماً أرضية وعقبات أخرى. وفي الوقت نفسه، فتح قانون خفر السواحل الصيني، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير/ شباط 2021، إمكانيات جديدة لعمليات المنطقة الرمادية البحرية من خلال تعزيز التعاون العسكري بين جيش التحرير الشعبي وخفر السواحل الصيني.

الرد التايواني

تتخذ تايوان من جانبها، تدابير فعالة لمواجهة هذه الأشكال وغيرها من عدوان المنطقة الرمادية من قبل الصين. في عام 2017، وفي سعيها لتعزيز الدفاع السيبراني للدولة، شكلت وزارة الدفاع الوطني التايوانية قيادة المعلومات والاتصالات والقوة الإلكترونية، والتي تستمر في التوسع. أطلق مكتب الأمن القومي مؤخرًا وحدة خاصة للحماية من استخدام صور مزيفة أو كاذبة للتأثير على الانتخابات أو التأثير على الرأي العام. في مايو/ أيار 2019، شكلت وزارة الدفاع أيضًا فريق استجابة سريعة لمواجهة المعلومات المضللة على الإنترنت. تعمل القوات المسلحة التايوانية على استباق الأخبار الكاذبة من قبل وسائل الإعلام الصينية من خلال نشر المعلومات الرسمية الخاصة بها حول التدريبات العسكرية بشكل استباقي. في 6 يناير/ كانون الثاني 2022، نشر الجيش لقطات فيديو لمناورة حرب مدن (أجريت في بيئة حضرية محاكاة في كاوشيونغ) شاركت فيها قوات مشاة وعربات عسكرية.

كما اتخذت الحكومة خطوات تشريعية لمكافحة التدخل في الانتخابات من قبل بكين. في ديسمبر/ كانون الأول 2019، سنت قانون مكافحة التسلل، الذي يهدف إلى الدفاع عن الأمة ضد تهديد التسلل والتدخل من قبل ”قوى خارجية معادية“ من أجل ”حماية سيادة تايوان ودعم حكومتها الدستورية الديمقراطية والحرة“. يعرّف القانون القوى الخارجية المعادية بأنها ”دول أو كيانات سياسية أو مجموعات في حالة حرب مع تايوان أو تهدد سيادة تايوان بوسائل غير سلمية“. من المناقشة المحيطة بمشروع القانون، بالإضافة إلى أحكامه المحددة، من الواضح أن التشريع مصمم لردع ومواجهة محاولات الصين لتشكيل المشهد السياسي من خلال التضليل وتكتيكات المنطقة الرمادية الأخرى.

لمواجهة عمليات المنطقة الرمادية البحرية، تعمل تايوان على تعزيز الدفاع الساحلي وتكثيف التعاون بين خفر السواحل والبحرية. وهذا يشمل الدوريات التي تقوم بها طرادات من طراز Tuo Chiang يمكن تزويدها بصواريخ مضادة للسفن في حالة الطوارئ.

المضايقة الاقتصادية تشكل تحديا خاصا. من المؤكد أن الحظر المفروض على استيراد الأناناس التايواني أثار حركة استهلاكية في اليابان عززت واردات تلك الدولة من الأناناس التايواني ثمانية أضعاف مقارنة بالعام السابق. وبالمثل، اشترت شركة تايوانية مؤخرًا كمية كبيرة من مشروب الروم الليتواني كانت متجهة أصلاً إلى الصين بعد أن أُبلغ عن أن الصين أوقفت واردات السلع الليتوانية رداً على قرار ليتوانيا السماح لتايوان بفتح سفارة بحكم الأمر الواقع في فيلنيوس. ومع ذلك، فإن الاستجابات المخصصة مثل هذه، والتي تعتمد على حسن نية الشركات الخاصة والمستهلكين، لا يمكنها بناء المرونة الاقتصادية لتايوان على المدى الطويل. وسيعتمد ذلك بشكل أكبر على نجاح الجهود الأوسع نطاقاً التي تبذلها تايبيه لتعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية، كما هو الحال من خلال سياسة الربط الجنوبي الجديدة والسعي للحصول على العضوية في الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.

التحدي العسكري الصيني المتطور

خلال التسعينيات، وضعت بكين أنظارها على حل غير عسكري طويل الأمد لمشكلة تايوان. في مواجهة الوجود الأمريكي القوي في المنطقة، افتقرت الصين إلى القوة العسكرية للتفكير بجدية في غزو تايوان. إلى جانب ذلك، كانت بحاجة إلى بيئة دولية مستقرة لمتابعة سياستها للنمو الاقتصادي من خلال ”الانفتاح والإصلاح“. كان الاقتصاد الصيني ينتعش (في أعقاب التأثير الأولي لعقوبات ما بعد تيانانمين)، واستقرت العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. في عامي 1997 و1999، أعيدت هونغ كونغ وماكاو إلى السيادة الصينية بموجب صيغة ”دولة واحدة ونظامان“. لا بد أن قادة الصين شعروا بالثقة في أن تايوان ستفعل الشيء نفسه في النهاية.

منذ ذلك الحين، برزت الصين كقوة اقتصادية وعسكرية، لكن آفاق إعادة التوحيد السلمي تراجعت مع تطور تايوان على مسارها الخاص. ومع ذلك، نادراً ما تكون البيئة الدولية مواتية لانقلاب عسكري. الصين على خلاف دائم مع الولايات المتحدة وتخوض نزاعا حدوديا مع الهند. العلاقات مع أوروبا آخذة في التدهور أيضًا. دافعت كل من بكين وموسكو عن بعضهما البعض، رغم أنهما لم يشكلا تحالفًا عسكريًا. إذا شنت الصين هجومًا مسلحًا على تايوان في هذا الوقت، فقد يواجه جيش التحرير الشعبي معركة شاقة ومكلفة على جبهات متعددة، حيث ينطلق الجيش الأمريكي للدفاع عن الجزيرة، وتحرك الدول المجاورة مثل الهند قواتها في نفس الوقت.

وهذا أحد الأسباب التي دفعت بكين إلى إحياء استراتيجية ”إخضاع العدو دون قتال“، على حد تعبير صن تزو. تهدف خطة الصين إلى الاستفادة من قوتها الاقتصادية والعسكرية للضغط على تايوان من جميع الزوايا - الثقافية والنفسية والسياسية والدبلوماسية، فضلاً عن العسكرية والاقتصادية. وبهذه الطريقة تأمل في التخلص من عزم الشعب التايواني حتى يستسلم في النهاية دون قتال.

لكن التركيز الجديد على عمليات المنطقة الرمادية يعكس أيضًا تغييرات أوسع في نهج جيش التحرير الشعبي الصيني تجاه الطائرات. كان هناك تحول واضح وصريح في الاتجاه الاستراتيجي، من التركيز التقليدي على العمليات الجوية والبرية والبحرية إلى نهج متكامل متعدد الأوجه يشمل الحرب الإلكترونية والكهرومغناطيسية والفضائية والحرب المعرفية. يعد استخدام عدوان المنطقة الرمادية للضغط المستمر على تايوان جانبًا لا يتجزأ من استراتيجية الصين العسكرية المتطورة.

بالطبع، رفض شي جين بينغ استبعاد استخدام القوة، ومن المعقول أن نفترض أن قادة الصين سيأمرون بغزو تايوان إذا رأوا أن القوات الأمريكية في المنطقة إما غير قادرة أو غير راغبة في رد مثل هذه الاعتداءات.

مع وضع ذلك في الاعتبار، يجب ألا تستجيب تايوان لتحدي المنطقة الرمادية في الصين فحسب، بل يجب أن تستعد أيضًا للطوارئ العسكرية من خلال بناء القدرة الدفاعية الشاملة للبلاد. وهذا يعني رفع مستوى الذخائر وتوسيعها، وإعادة تنظيم القوات المسلحة، وإجراء تدريبات وتمارين موجهة لبيئة أمنية متغيرة. تتخذ تايوان إجراءات هنا أيضًا، مع زيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي وخطط لامتلاك وتطوير صواريخ بعيدة المدى قادرة على مهاجمة البر الرئيسي مباشرة. في ظل هذه الظروف، هذا هو الاتجاه الصحيح لتايوان.

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(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين في حفل الترويج العسكري في ديسمبر/ كانون الأول 2021، حيث دعت الجنرالات الذين تمت ترقيتهم حديثًا إلى ”إعلام العالم بأن تايوان ستكون حازمة في الدفاع عن نفسها“. Walid Berrazeg / صور SOPA عبر ZUMA Press Wire / Kyodo News Images)