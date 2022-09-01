النظر في تعامل اليابان مع اللاجئين الأوكرانيين وسياسة اللجوء

تم قبول اللاجئين الأوكرانيين في اليابان بسرعة، وكان الدعم الرسمي سخيا. فهل سيكون هذا فرصة لتغيير سياسة اللجوء في اليابان التي تم انتقادها باعتبارها ”دولة مغلقة“، أم أنه سينتهي على أنه ”حالة خاصة“؟ في هذه المقالة قمنا بالاستماع لحديث السيدة هاشيموتو ناوكو الخبيرة في سياسات اللجوء والهجرة، في ضوء التحركات لتعديل قانون إدارة الهجرة.

أستاذة مشاركة في جامعة هيتوتسوباشي. متخصصة في سياسات اللاجئين والهجرة. حاصلة على ماجستير في دراسات اللاجئين من جامعة أكسفورد، وماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة لندن، ودكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ساسكس (زميل دولي لمؤسسة نيبون). بعد العمل في وزارة الخارجية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، التحقت بمنصبها الحالي منذ عام 2019.

”معاملة خاصة“ سخية

منذ شهر مارس/آذار من عام 2022، تجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين قامت اليابان بقبولهم بتاريخ أواخر شهر يوليو/تموز 1600 لاجئ. وتقول السيدة هاشيموتو ”لقد تم تجاوز عدد اللاجئين المعترف بهم من قبل الحكومة اليابانية على مدى أربعين عاما منذ عام 1982 وحتى عام 2021، والذي يبلغ 915 لاجئا في أربعة أشهر فقط. وهم يتلقون علاجا أفضل ودعما أفضل من اللاجئين الآخرين“.

وبالمقارنة مع اللاجئين الأفغان القادمين من أفغانستان التي استعادت حركة طالبان السلطة فيها في شهر أغسطس/آب من عام 2021، فإن ”المعاملة الخاصة“ التي يتلقاها اللاجئون الأوكرانيون واضحة للعيان. وقد ترددت الحكومة اليابانية في المساعدة في إجلاء الأفغان الذين قد تتعرض حياتهم للتهديد بسبب علاقاتهم مع اليابان أو تعاونهم معها. وتم تضمين أفراد عائلات الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم في السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) من بين الذين يستهدفهم الإجلاء أيضا، ولكن في حالة الموظفين المحليين في المنظمات غير الحكومية اليابانية، فقد كان الموظفون فقط هم المستهدفين. وبالنسبة لأولئك الذين لم يتم إدراجهم في القائمة، مثل الموظفين المحليين السابقين الذين انتهت عقود عملهم في شهر أغسطس/آب من نفس العام، وموظفي المنظمات غير الحكومية الذين يرغبون في إحضار عائلاتهم معهم، أصبحت مسؤولية إجلائهم على ”القطاع الخاص“، مما جعل من الصعب للغاية الحصول على تأشيرة لهم. ويتم فرض متطلبات صارمة عليهم، مثل وجوب أن يكون الكفيل يابانيا أو لديه إقامة دائمة، والقدرة على دفع نفقات المعيشة أثناء الإقامة، ومتطلبات تتعلق بأماكن العمل في اليابان وغير ذلك.

أما بالنسبة للأوكرانيين فقد تم تخفيف الشروط إلى حد كبير، وتم إصدار تأشيرات قصيرة الأجل لهم فورا، كما قامت الحكومة اليابانية بمعاملتهم معاملة غير معتادة من خلال نقلهم بطائرة حكومية. وبعد قدومهم إلى اليابان، يتم منحهم إقامات تسمح لهم بالعمل، وهناك أيضا مساعدات لتوفير فرص عمل ومنازل حكومية ”خاصة“ بالأوكرانيين. ويحصلون على دعم سخي من القطاعين العام والخاص، مثل إعانات نفقات المعيشة وتعليم اللغة اليابانية وغير ذلك.

”وكما صرَّح رئيس الوزراء كيشيدا بشكل رسمي بأنه سيتم تنسيق الجهود مع دول مجموعة السبع لدعم أوكرانيا، فإن هناك خلفية سياسية وجيوسياسية للمعاملة غير المعتادة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من أحد أسباب الانتشار الفوري للدعم الشعبي للمساعدات يرجع إلى جود صورة مرسومة سهلة الفهم تقوم على أن ”بوتين هو الشر، وأوكرانيا وزيلينسكي هما الخير“، ومن السهل على وسائل الإعلام التعامل معها أيضا. ويتم بث أخبار تتعلق بأوضاع اللاجئين الأوكرانيين بشكل يومي، بينما من الصعب للغاية بالنسبة للأفغان الشكوى من محنتهم من خلال إظهار وجوههم وعرض أسمائهم، من أجل سلامتهم وسلامة عائلاتهم“.

حماية اللاجئين كسياسة دبلوماسية

لا يوجد تعريف رسمي لمصطلح ”اللاجئين“، لكنه يشير في هذه المرة إلى أولئك الذين فروا من العنف العشوائي من قبل الجيش الروسي، ويتم تمييزهم عن ”لاجئي الاتفاقية“ الذين تم تعريفهم في ”الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين“ لعام 1951 (اتفاقية اللاجئين)“.

وفي أوقات الحرب وحتى في أوقات السلم، فإن الحالات التي قد يتعرض فيها الأشخاص لخطر الاضطهاد بسبب التمييز استنادا إلى أحد الأسس الخمسة المحددة في الاتفاقية والتي هي ”العرق، الدين، الجنسية، الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، الرأي السياسي“، تنطبق على تعريف لاجئي الاتفاقية. ولكن كما تشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن الهجمات المسلحة نادرا ما تكون عشوائية في ظل الحروب الأهلية في كثير من الحالات.

وتبلغ نسبة قبول اللاجئين في اليابان أقل من 1%. ووفقا للسيدة هاشيموتو، فإن أحد أسباب الانخفاض الملحوظ في هذه النسبة مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة هو أن مفهوم ”الاضطهاد“ يُفسر على نحو ضيق.

”فما هي درجة ”احتمال“ التعرض للاضطهاد المطلوبة حتى يتم اعتبار ذلك الشخص لاجئا؟ مقارنة بالدول الأخرى، فإن مستوى متطلبات اليابان أعلى، ومن الممكن القول إنها تتبع مبدأ الكمالية بمعنى سلبي. فمن الصعب للغاية العثور على دليل موضوعي على الاضطهاد بالنسبة لأولئك الذين يفرون للنجاة بحياتهم“.

”إن قبول اللاجئين لا يتعلق فقط بما إذا كانوا قد تعرضوا للاضطهاد في الماضي، بل إلى أي مدى سيكونون مستهدفين بالاضطهاد في المستقبل. وتتطلب المحاكم المدنية والجنائية معايير وطرق تفكير مختلفة تماما. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري اتخاذ قرار استراتيجي من منظور المصلحة الوطنية متوسطة وطويلة الأجل، مثل ما إذا كان من الممكن الحصول على اعتراف دولي باليابان على أنها دولة إنسانية، بدلا من الفوائد العملية قصيرة الأجل، مثل ما إذا كان بإمكان اللاجئين المساهمة في الاقتصاد كعمال مهاجرين“.

”وفي اليابان، لا يوجد تقريبا أي تفكير، سواء كان جيدا أو سيئا، لحماية اللاجئين كسياسة خارجية (باستثناء لاجئي الهند الصينية). فقبول الأجانب، سواء كانوا مهاجرين أو لاجئين، ليس من أحد اهتمامات السياسات الحكومية في الأساس. وقد يعود هذا إلى بقاء الاعتقاد القوي بأن اليابان دولة متجانسة“.

العقبات القانونية في اليابان

تعرض مشروع قانون تعديل قانون إدارة الهجرة الذي قدمته الحكومة اليابانية إلى البرلمان في عام 2021 إلى انتقاد شديد من أحزاب المعارضة ومن داخل اليابان وخارجها، وتم سحبه. وعلى وجه الخصوص، تم اعتبار رفع تعليق الترحيل بعد تقديم طلب اللجوء الثالث انتهاكا لـ ”مبدأ عدم الإعادة القسرية“ في اتفاقية اللاجئين، و”انتهاكا لحقوق الإنسان“. كما أدت وفاة امرأة سريلانكية كانت محتجزة في منشأة تابعة لإدارة الهجرة إلى سير الأمور عكس اتجاه رغبة الحكومة في جلسات الاستماع.

وتخطط حكومة كيشيدا لإعادة تقديم مشروع قانون التعديل هذا الخريف، مع التركيز بشكل كامل على النظام الذي يعامل اللاجئين الأوكرانيين وغيرهم على أنهم ”شبه لاجئين“ (حماية تكميلية).

”كما وردت كلمة ”الحماية التكميلية“ في مشروع قانون التعديل للعام الماضي. إلا أنه نظرا لأنه يستهدف ”الأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات الخمسة لاتفاقية اللاجئين ولكنهم معرضون لخطر الاضطهاد“، فلن يزداد عدد الأشخاص المستهدفين بالحماية إذا ظل تفسير احتمال التعرض للاضطهاد ضيقا كما هو الآن. وأعتقد أنه ينبغي تحديد ”الأشخاص الذين فروا من النزاع المسلح العشوائي“ أو ”الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب“ بشكل واضح، بالاستناد إلى الحماية التكميلية للاتحاد الأوروبي كمرجع“

”وتتشابه الدول الأوروبية مع اليابان من حيث أنها ليست دولا للمهاجرين تقليديا، بل هي دول رفاهية قائمة على نظام الدولة القومية، مع التركيز على الوحدة داخل البلاد. وفي الوقت نفسه، تحاول توحيد معايير قبول اللاجئين من خلال المشاورات بين دول متعددة. وأعتقد أنه نظام يستحق أن يتم اتخاذه كمرجع“.

وتقول السيدة هاشيموتو إنه فيما يتعلق بالتدابير التي تسمح بالترحيل بعد تقديم طلب اللجوء الثالث، فمن الغريب بالتأكيد كنظام أن يكون من الممكن تقديم نفس الطلب أكثر من مرة وبناء على نفس الادعاءات، وإذا لم يتم ذلك بالتزامن مع مراجعة معايير قبول اللاجئين، فإن هناك خطر يهدد حياة اللاجئين الحقيقيين.

”وفقا لأهداف اتفاقية اللاجئين، فإنه ستتم حماية الأشخاص الذين يعتبرون آمنين بالنسبة للمجتمع الياباني على نطاق واسع، وعلى الفور، وبتسامح وإنسانية عند تقديمهم لطلب اللجوء الأول. وعلاوة على ذلك، فإنه ينبغي فرض سياسة لجوء أكثر حدة بالنسبة للأشخاص الذين لا ينطبق عليهم تعريف اللاجئين بأي شكل من الأشكال، وليس لديهم سبب إنساني للبقاء كوجود عائلاتهم في اليابان، ولا يوجد خطر بتعرضهم للاضطهاد والتعذيب في دولهم، تهدف إلى جعلهم يعودون إلى بلدانهم على الفور وبشكل طوعي إن كان ذلك ممكنا“.

كما تلفت السيدة هاشيموتو الانتباه إلى استثناء مقترح آخر يتعلق بتعليق الترحيل. ففي مشروع قانون التعديل للعام الماضي، إذا أصبح اللاجئ (مقدم الطلب) يشكل تهديدا لأمن البلد المضيف، فسيتم تعليق العمل بمبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا لأحكام اتفاقية اللاجئين. وتم سرد تلك المتطلبات.

”على سبيل المثال، حتى إذا قام طالب اللجوء بمساعدة جمعية تُعتبر معادية للمجتمع في اليابان، دون أن يعرف ذلك، فقد يتم رفع تعليق الترحيل. أو قام بتوزيع ملصقات تم الطلب منه توزيعها دون أن يفهم محتواها، أو قام بعمل جزئي كمترجم دون أن يعرف أن الطرف الآخر هو إرهابي، كان مشروع القانون ينص على أنه من الممكن أن يتعرض مقدم طلب اللجوء للترحيل والطرد، عند مجرد الشك بالقيام بمثل هذه الأفعال. لذلك فإن نطاق مفهوم ”الخطر“ واسع جدا“.

من يجب اعتباره خطيرا؟ وما المدى المعقول لمقارنة الفائدة والضرر مع ”احتمال الاضطهاد“؟ وكيف سيتم التعامل مع الأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم لوجود خطر تعرضهم للتعذيب في بلدانهم، ولكنهم يُعتبرون ”خطرا“ على المجتمع الذي يستقبلهم؟ تقول السيدة هاشيموتو إن تلك المعايير تختلف حتى بين الدول الأجنبية، وإن هذه مسائل صعبة الحل تؤرّق حتى خبراء قانون اللجوء الدوليين.

”من المفترض أنه لا يوجد في اليابان لاجئون أو طالبو لجوء ”خطرون“ حتى الآن. ولكن على سبيل المثال، إذا تعرضت أنت أو عائلتك للضرر، يجب أن تفكر في الأمر على أنه مصدر قلق شخصي. لقد كان نطاق الخطر واسعا في مشروع قانون العام الماضي، ولكنه من الصعب للغاية التوصل إلى اقتراح عادل وفعَّال من الطرف الآخر“.

خطوة واحدة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء؟

من الضروري أيضا التفكير في منح ”الإقامة الخاصة“ التي تكون وفقا لتقدير وزير العدل.

”على سبيل المثال، إن منح إذن خاص بالإقامة في اليابان لأن عائلة طالب اللجوء موجودة فيها، لا علاقة له باحتمال التعرض للاضطهاد في بلده، لذلك من الضروري التعامل مع مثل هذه الحالات لاعتبارات إنسانية ضمن إطار منفصل عن إجراءات قبول اللاجئين. وبعد إدراج اللاجئين بسبب العنف العشوائي والتعذيب في الحماية التكميلية، يتم تحديد ثلاث فئات للإقامة الخاصة تستند إلى قبول لاجئي الاتفاقية، والحماية التكميلية، والاعتبارات الإنسانية. وفي الوقت نفسه، إذا أردنا الاستمرار في تعزيز ”التعاون الدولي الوثيق“، فيجب علينا إنشاء نظام إجلاء للموظفين المحليين (السابقين) الذين تعاونوا مع اليابان وعائلاتهم“

يتعرض مكتب إدارة الهجرة في اليابان لانتقادات بسبب لعبه ثلاثة أدوار هي الشرطة والنيابة العامة والقضاء، ولعدم الشفافية في معايير الإقامة الخاصة.

من المفترض أن يرجع وزير العدل إلى جلسات الاستماع والآراء المكتوبة لـ ”مستشاري فحص طلبات اللجوء“ عند اتخاذ القرارات بشأن اعتراضات أولئك الذين لم يتم الاعتراف بهم كلاجئين. ويتم اختيار المستشارين من خبراء أكاديميين في القانون أو الشؤون الدولية. والسيدة هاشيموتو هي واحدة منهم، ولكن ليس كل المستشارين خبراء في قانون اللجوء وإجراءات قبول اللاجئين. كما أن آراء المستشارين لا تقيد قرارات وزير العدل.

”وبالنظر إلى أنه لا توجد تقريبا هيئات مستقلة في اليابان، وليس فقط فيما يتعلق بسياسات اللجوء، فسيكون من الصعب تحقيق ذلك على الفور. ولكن سيكون إنشاء لجنة صغيرة من اللاجئين وخبراء سياسة اللجوء تعمل بدوام كامل، وتمتلك سلطة اتخاذ القرار النهائي شبه القضائية أمرا مثاليا“

حماية المجتمع

تخشى السيدة هاشيموتو أن ينتهي قبول اللاجئين الأوكرانيين كـ”حالة خاصة“ وليس ”حالة سابقة“ لسياسة اللجوء المستقبلية. وتقول ”آمل أن تتحقق مجموعة واسعة من أشكال الحماية التكميلية. فالمعاملة المختلفة حسب البلد الأصلي سيتم انتقادها حتما باعتبارها معاملة عنصرية على أساس العرق“.

وإذا كان من الصعب تغيير سياسة اللجوء بشكل جذري على الفور، فماذا يمكن لليابان أن تفعل الآن؟

”القيام بتوسيع نظام إعادة التوطين، أي نقل اللاجئين الذين حصلوا على اللجوء المؤقت في مخيمات اللجوء وغيرها، من البلد الذي طلبوا فيه اللجوء في الأصل إلى بلد ثالث وافق حديثا على قبولهم، والذي يتم العمل به منذ عام 2010. وأولئك الأشخاص هم الذين اجتازوا بالفعل فحص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتم إجراء مقابلات معهم وفحص طلباتهم من قبل الحكومة اليابانية بشكل مسبق“.

”وصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على قبول ستين لاجئا يقيمون في المنطقة الآسيوية كل عام اعتبارا من عام 2020، لكنها أوقفت ذلك بسبب جائحة كورونا. وإذا كان من الممكن قبول اللاجئين الأوكرانيين، فإنه من المفترض أن يكون من الممكن قبول أولئك الأشخاص أيضا. لذلك يجب أن يتم استئناف ذلك في أسرع وقت ممكن، وزيادة العدد أكثر. فعلى سبيل المثال، بين عامي 2010 و 2019، لم يتم إعادة توطين إلا 194 لاجئا من ميانمار فقط. ولكن حتى الدول الأوروبية الصغيرة تستقبل آلاف المهاجرين كل عام. ومن منظور عالمي، فإن حصة قبول اليابان ضعيفة للغاية من حيث الجودة والكمية“.

”إن قبول اللاجئين الذي يستند إلى اعتبارات إنسانية، والمصالح الوطنية طويلة الأجل لا يتعارضان. ولكن لا تزال اليابان غير مدركة تماما لهذا الأمر. ويمكن القول إنها تفتقر لرؤية واضحة لسياسة قبول اللاجئين كإستراتيجية دبلوماسية“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: لاجئون أوكرانيون وصلوا إلى مطار هانيدا، 5/4/2022 (أ ف ب/ جيجي برس)