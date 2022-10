كحال كل شيء في اليابان... الحزب الشيوعي الياباني يتبنى أفكاراً وتوجهات مغايرة للأحزاب الشيوعية في سائر بلدان العالم

ناكاكيتا كوجي NAKAKITA Kōji

أستاذ بمعهد دراسة العلوم الاجتماعية في جامعة هيتوتسوباشي. ولد عام 1968 في محافظة ميه وتخرج من جامعة طوكيو عام 1991. في عام 1995 حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة طوكيو. عمل بالتدريس سابقًا في جامعة مدينة أوساكا وجامعة ريكيو، وهو متخصص في تاريخ السياسة الخارجية لليابان والخطاب السياسي الياباني المعاصر. تشمل كتاباته Jimintō “ikkyō” no jitsuzō (الحزب الليبرالي الديمقراطي: الواقع في مواجهة صورة ”الأقوى“)، وJikō seiken to wa nani ka (ما هي الحكومة المكونة من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو الجديد؟)،وGendai Nihon no seitō demokurashī (ديمقراطية الأحزاب المعاصرة في اليابان) وJimintō seiji no hen‘yō (التحول في سياسات الحزب الليبرالي الديمقراطي).