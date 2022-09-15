هل تتمسك اليابان باستراتيجية ”آبينوميكس“ أم تتخلى عنها؟

بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي في 8 يوليو/ تموز، نوقشت قضايا مثل ملاءمة الجنازة الرسمية والعلاقة بين السياسة والدين على نطاق واسع. لكن هناك حاجة في هذا الوقت لدراسة موضوعية للطموحات السياسية التي حركت آبي.

تسييس إدارة الاقتصاد الكلي

يمكن الاستشهاد بالإصلاح الدستوري، تعزيز الترتيبات الأمنية اليابانية الأمريكية، الدبلوماسية الخارجية التي تمتد عبر العالم، والاستراتيجية الاقتصادية الرئيسية التي أُطلق عليها اسم ”آبينوميكس“،.وهي تتألف من ثلاثة تدابير واسعة وصفها آبي بـ ”الأسهم“: سياسة مالية توسعية مبنية على الإنفاق الحكومي الضخم لتحفيز النمو، سياسة نقدية شديدة التيسير أغرقت السوق بالنقود، الإصلاح الاقتصادي الهيكلي لخلق مصادر جديدة للنمو وتعزيز الإنتاجية، باعتبارها الركائز الأربع للطموحات السياسية التي حركت رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

في حين أن كل من هذه الركائز تستحق الدراسة الدقيقة، فإن آبينوميكس تتميز بالطريقة التي تدخل بها السياسيون لتحديد اتجاه سياسات الاقتصاد الكلي - وهي المهمة التي كانت متروكة للتكنوقراط في السابق. استمر هذا التسييس في الإدارتين التاليتين لآبي، وهما إدارة سوغا يوشيهيدي وكيشيدا فوميئو.

على عكس مجالات الدبلوماسية الخارجية والأمن القومي، والتي تحددها الاهتمامات السياسية، تتطلب سياسة الاقتصاد الكلي معرفة متخصصة للغاية. لهذا السبب، تنقسم الآراء حول آبينوميكس في اليابان، ويستمر الجدل الحاد حتى يومنا هذا. مع الحفاظ على أن التقييم الكامل لآبينوميكس يجب أن ينتظر تطبيع السياسة النقدية من تخفيفها الحالي لـ ”بُعد مختلف“، لا تزال هناك قيمة في فحص تاريخ وإنجازات آبينوميكس حتى الآن.

ضعف الين وارتفاع أسعار الأسهم

تتألف استراتيجية آبينوميكس من ثلاثة أسهم رئيسية: سياسة مالية توسعية مبنية على الإنفاق الحكومي الضخم لتحفيز النمو، سياسة نقدية شديدة التيسير أغرقت السوق بالنقود، الإصلاح الاقتصادي الهيكلي لخلق مصادر جديدة للنمو وتعزيز الإنتاجية. بإعلانه عن هذه الأسهم الثلاثة للسياسة، كان آبي مهتمًا حقًا بالسهم الأول فقط. وأعرب عن اعتقاده بأن التيسير الكمي الجريء سيحقق أسعاراً أعلى ونمو اقتصادي قوي.

أثار هذا الاعتماد على استراتيجية واحدة قلق وزارة المالية، التي سعت إلى إقناع آبي ووزير المالية آسو تارو بتبني نهج ثلاثي المحاور يشمل السياسات المالية واستراتيجيات النمو، وهو نهج طالما فضلته وزارة المالية. بينما وافق آبي على مضض على اقتراح وزارة المالية، أصر على آرائه الخاصة، وحصل على دعم محافظ بنك اليابان كورودا هاروهيكو، ورأى أن إطلاق بنك اليابان للتيسير النقدي وصف بأنه ”ذو بُعد مختلف“.

باختصار، كان جوهر آبينوميكس يتألف من تسهيل نقدي جريء مدفوع بالسياسة. في ذهن آبي، كان سهمي السياسة الآخرين مجرد إضافات.

حقق التيسير النقدي ذو البعد المختلف، الذي بدأ بدعم من رئيس الوزراء، نجاحات أولية. ضعف الين من 78 مقابل الدولار الأمريكي قبل بدء إدارة آبي إلى المستوى 100 في حوالي خمسة أشهر، وقفزت أسعار الأسهم من متوسط مستوى 8600 ين إلى 15000 ين. في خريف السنة الأولى من حزمة سياسته الجديدة أعلن آبي عن ثقته في سياسته الاقتصادية.

ومع ذلك، على الرغم من إعلان كورودا محافظ بنك اليابان عن نيته تحقيق زيادة سنوية بنسبة 2٪ في مؤشر أسعار المستهلك في غضون عامين تقريبًا، فقد ثبت صعوبة الوصول إلى هذا الهدف. بعد أن نفد صبر بنك اليابان، نفذ بعد ذلك جولة ثانية من التيسير الكمي في خريف عام 2014 وسياسة سعر فائدة سلبية في فبراير/ شباط 2016. ومع ذلك، بدا هدف التضخم البالغ 2٪ بعيد المنال. ثم في سبتمبر/ أيلول 2016، للتعويض عن أوجه القصور في سياسة أسعار الفائدة السلبية، أطلق بنك اليابان سياسة التحكم في منحنى العائد حيث يتم التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

بينما تم بعد ذلك مراجعة نظام السياسة المعقدة هذا اسميًا للاستجابة لجائحة كورونا، يستمر إطاره الأساسي دون تغيير حتى يومنا هذا.

تحول الجهود إلى التحفيز المالي

فاجأ رئيس الوزراء آبي بنك اليابان في ربيع 2018 عندما أشار إلى أنه لن يصر على موعد لتحقيق هدف 2٪ عند إعادة تعيين الحاكم كورودا. رأى آبي أنه ليس من المرغوب فيه سياسيًا الحفاظ على هدف لم يتحقق أبدًا. منذ ذلك الوقت، فقد الاهتمام بسرعة بمعدل التضخم، وتحول انتباهه إلى السياسات المالية السهم الثاني من استراتيجية آبينوميكس.

ازداد حماس آبي للنفقات المالية مع تفشي جائحة كورونا تم الإعلان عن برامج الإنفاق الفخمة على التوالي، على النحو الذي يمثله دفع مبلغ 100 ألف ين لجميع المقيمين في اليابان. تم وضع مسؤولي وزارة المالية الذين كانوا يدافعون عن التمويل العام السليم على مسافة بعيدة، وتفاقمت الأوضاع المالية لليابان، والتي تعد بالفعل الأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة.

على الرغم من هذه التطورات، ظلت إدارة آبي في السلطة، والتي عزاها مكتب مجلس الوزراء إلى النجاح في رفع ضريبة الاستهلاك مرتين واستعادة عائدات الضرائب من خلال آبينوميكس. على الرغم من ذلك، كانت الرافعة الحقيقية هنا هي قوة سياسة التحكم في منحنى العائد لبنك اليابان.

إذا كان من الممكن تحديد سعر الفائدة طويل الأجل عند 0٪، فيمكن الاحتفاظ بسعر الفائدة على سندات الحكومة اليابانية عند مستوى منخفض، ويمكن تقليص تكلفة مدفوعات الفائدة بغض النظر عن عدد السندات الصادرة. في حين زاد الرصيد المستحق لسندات الحكومة اليابانية بمقدار 300 تريليون ين من بداية آبينوميكس إلى السنة المالية 2021، ارتفعت تكلفتها بمقدار 500 مليار ين فقط. لهذا السبب، يمكن لإدارة آبي وتلك التي تلتها الانخراط في إنفاق حكومي ضخم دون القلق بشأن كيفية تمويله.

بمجرد أن تخلى آبي عن منصب كرئيس للوزراء، اكتسبت دعوته للتحفيز المالي زخمًا جديدًا وبدأت تشبه إلى حد كبير النظرية النقدية الحديثة التي تجادل بأن الدولة القادرة على إصدار عملتها الخاصة لن تفلس أبدًا من عجز الميزانية طالما التضخم يتم تجنبه. صرح زعيم من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي خدم في حكومة آبي أن آبي كان من المتعاطفين مع النظرية النقدية الحديثة منذ حوالي الوقت الذي أصبح فيه رئيسًا للوزراء.

يجب أن يكون واضحًا أن آبينوميكس، التي كانت سياستها الأولى تتمثل في التيسير الكمي، قد انتقلت إلى التحكم في منحنى العائد الذي جاء لدعم المالية الحكومية. كان للسياسات النقدية الجريئة، جوهر آبينوميكس، عواقب غير مقصودة تتمثل في جعل السياسات المالية المرنة ممكنة.

الانجازات السياسية وتراجع القدرة على النمو الاقتصادي

إذن، ما هي التغييرات التي مر بها الاقتصاد الياباني؟ من خلال آبينوميكس، تم تصحيح الين القوي بشكل مفرط، واستعادة أرباح الشركات، ونتج عن ارتفاع أسعار الأسهم تأثير الثروة. كما تم الاستشهاد باستعادة الوظائف كنتيجة لآبينوميكس. في السنوات التسع منذ عام 2013، ارتفع عدد العاملين بمقدار 4.33 مليون نسمة، ويُعتقد أن التحول الإيجابي لبيئة العمل قد ساهم في زيادة الدعم للحزب الليبرالي الديمقراطي بين الشباب. هذه كلها إنجازات سياسية مهمة.

ومع ذلك، فإن حوالي 60٪ من الزيادة في التوظيف تتعلق بالوظائف غير الدائمة. نتيجة لنمو الوظائف بدوام جزئي، انخفضت إنتاجية العمل بالفعل.

بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي للاقتصاد 0.6٪ فقط خلال 10 سنوات من استراتيجية آبينوميكس (تستخدم التوقعات الحكومية للسنة المالية 2022). هذا يختلف قليلاً عن متوسط معدل النمو البالغ 0.63٪ لما يسمى بالفترة الانكماشية من السنة المالية 2003 إلى السنة المالية 2012. هاتان الفترتان متشابهتان أيضًا في الطريقة التي نما بها الاقتصاد بقوة خلال السنوات الخمس الأولى ثم فقد الزخم في الخمس سنوات الثانية.

في حالة التضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمتوسط 0.6٪ من بداية إدارة آبي إلى تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا. بمجرد استبعاد التأثير الصعودي لزيادة ضرائب الاستهلاك مرتين والأثر السلبي لبدء التعليم قبل المدرسي المجاني، يُقدر أن مؤشر أسعار المستهلكين قد زاد بمعدل 0.4٪ خلال نفس الفترة. هذا يعني أن استراتيجية آبينوميكس كانت عاجزة عن تغيير معدل التضخم الذي اتجه نحو 0٪ في اليابان.

عقبات كبيرة في طريق تغيير المسار

في غضون ذلك، لم يكن السعر الذي فرضته استراتيجية آبينوميكس على الاقتصاد ضئيلًا. أولا قبل كل شيء، نظرًا للكمية الهائلة من الأصول التي أضافها بنك اليابان إلى ميزانيته العمومية، أصبحت أسواق السندات الحكومية اليابانية والصناديق المتداولة في البورصة تحت سيطرة البنك المركزي، وأصبحت مشلولة في وظيفتها المتمثلة في الإشارة إلى التقلبات الاقتصادية. لقد أدى التيسير النقدي المطول إلى الضغط على الأعمال المصرفية وإلحاق الضرر بالنظام المالي مرة أخرى. يترتب على تخفيف الانضباط المالي مخاطر تتمثل في أن يؤدي تخفيض تصنيف سندات الحكومة اليابانية إلى زيادة حادة في سعر الفائدة طويل الأجل وإحداث أزمة مفاجئة في المالية الحكومية.

من أكثر الأمور التي تثير القلق احتمال أن يؤدي التيسير النقدي المطول إلى تقويض إمكانات نمو الاقتصاد ودفع انحسار هادئ للاقتصاد الياباني. تقترح هذه الاحتمالية حقيقة أن الاقتصاد الياباني فقط هو الذي فشل في الانتعاش بشكل حاد مع انتهاء جائحة كورونا.

على الرغم من هذا الاحتمال، فقد أصبح المسؤولون مرتاحين، ولم يقلقوا بشأن تمويل المالية العامة وأملوا أن يستمر التيسير النقدي ذي البعد المختلف لأطول فترة ممكنة. غير أن الوفاة غير المتوقعة لآبي قد زادت على الأرجح من العقبات السياسية أمام تغيير مسار السياسات الاقتصادية.

في الوقت الحالي، يُنظر إلى تقصير المستثمرين الأجانب في السندات الحكومية على المكشوف على أنه علامة على أنهم بدأوا في التشكيك في استدامة التحكم في منحنى العائد لبنك اليابان. بينما يشتري بنك اليابان كميات هائلة من سندات الحكومة اليابانية لدعم سياسته، لا أحد في موقع السلطة يعرف على وجه اليقين ما إذا كان يمكن قمع تقلبات السوق، وما إذا كان من الممكن استمرار التحكم في منحنى العائد، أو ما إذا كان بإمكان بنك اليابان التحكم في الوضع المالي بدون التسبب في فوضى.

يبدو أن الوقت قد حان لمناقشة جدية للمخاطر التي يشكلها تطبيع السياسات المشوهة التي خلفها رئيس الوزراء الأسبق آبي، بدلاً من مناقشة استراتيجيات الخروج من الوضع الحالي.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية في 4 أغسطس/ آب 2022، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي يشدد على السهام الثلاثة لاستراتيجية النمو آبينوميكس خلال أحد خطاباته. جيجي برس)