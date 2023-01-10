تسليط الضوء على التعاون الأمريكي الياباني في عصر الأمن الاقتصادي

قدمت العلاقة المشحونة بشكل متزايد بين الولايات المتحدة والصين تحديًا صعبًا لليابان حتى قبل أن تتفاقم بسبب جائحة كورونا والصراع في أوكرانيا. يناقش اثنان من المتخصصين البارزين في السياسة الاقتصادية والأمنية اليابانية ما يجب على الدولة أن تفكر فيه بينما تدير علاقتها مع واشنطن بحنكة في هذه الأيام الصعبة.

أستاذة العلاقات الدولية بجامعة جنوب كاليفورنيا. مختصة في السياسة الدولية، كانت مسؤولة البرامج الدولية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وباحثة في البنك الدولي. مؤلفة كتب بما في ذلك الواقع الإقليمي الجديد لليابان: الإستراتيجية الجيو-اقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (2020) ومؤلف مشارك لكتاب ترويض الانكماش الياباني: الجدل حول السياسة النقدية غير التقليدية (2018)، من بين أعمال أخرى.

مديرة مركز دراسات سياسات شرق آسيا ورئيسة فيليب نايت في اليابان للدراسات في معهد بروكينغز. متخصصة في السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية اليابانية والعلاقات اليابانية الأمريكية، كما قامت بالتدريس في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية. تشمل كتبها عام 2017 معضلات أمة تجارية: اليابان والولايات المتحدة في نظام آسيا والمحيط الهادئ الآخذ في التطور، والذي فاز بجائزة أوهير ماسايوشي التذكارية لعام 2018.

مشهد جديد

وقع النظام الاقتصادي العالمي في براثن الاضطراب، مع تزايد حالة عدم اليقين في عشرينيات القرن الحالي. غالبًا ما تُرجم النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين إلى استخدام قسري لقوتها ضد جيرانها في شكل حظر تصدير أو مقاطعة استيراد. أدت العديد من الكوارث والأزمات، من جائحة كورونا إلى حرب روسيا على أوكرانيا، إلى النزوح نحو عقد من الزمان تجتاحه المخاطر الشديدة وحالة عدم اليقين فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، بمستوى لم يشهده العالم على مدى العقود العديدة الماضية.

وما يفاقم حالة عدم اليقين هذه هو الصراع بين الولايات المتحدة والصين. اشتد التوتر بلا شك في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع بُعد أمني اقتصادي إضافي، والذي يستمر في ظل إدارة جو بايدن الحالية. لقد تحولت الآن حرب تجارية قديمة مع زيادات متبادلة في التعريفة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين إلى إجراءات فصل أكثر جدية لفحص الاستثمار، ضوابط التصدير، وتكوين التحالفات على سلاسل توريد أشباه الموصلات لمواجهة الصين. تخلق نقاط الضعف في سلسلة التوريد العالمية ومخاطر الترابط الاقتصادي عبر الحدود حوافز لإعادة التوطين، وتقريب الدعم، ودعم الأصدقاء بهدف تحديد موقع أنشطة التصنيع المتقدمة في المنزل أو في البلدان الموثوق بها.

خلال كل هذه الاضطرابات، برز الأمن الاقتصادي في مركز أولويات السياسة الخارجية للحكومات. يغطي الأمن الاقتصادي قطاعًا واسعًا: من مرونة سلسلة التوريد - مع التركيز على التكنولوجيا الحيوية والمعادن الإستراتيجية - إلى حماية التكنولوجيا وبراءات الاختراع، وحماية البنية التحتية الحيوية، سواء المادية أو الإلكترونية، وفحص الاستثمار والتعاون البحثي. يبدو أن الأيام الخوالي للعولمة غير النقدية قد تلاشت تمامًا.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان؟ ساؤري كاتادا من جامعة جنوب كاليفورنيا وميرييا سوليس من معهد بروكينغز يناقشان الآثار الرئيسية للعلاقات الثنائية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ابتكار السياسة بسرعة

ساؤري كاتادا: ما هو تقييمك لكيفية تعامل الولايات المتحدة واليابان مع التحديات الناشئة حتى الآن؟

ميرييا سوليس: مع التغيير العميق في مشهد المخاطر في الاقتصاد العالمي، فليس من المستغرب رؤية ابتكارات سياسية جوهرية في كلا البلدين، لتقليل نقاط الضعف ولتسليط الضوء على المزايا. هناك العديد من الإجراءات، ولكن يمكننا وضع هذه الاستجابات السياسية في ثلاث سلال مختلفة.

تهدف المجموعة الأولى إلى تشكيل البيئة الإقليمية. في أغسطس/ آب 2016، قام رئيس الوزراء الياباني الراحل آبي بتقديم مفهوم ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ في خطابه الرئيسي في مؤتمر طوكيو الدولي السادس حول التنمية الإفريقية الذي عقد في كينيا. تهدف اليابان إلى تعزيز استقرار وازدهار المنطقة بأكملها من خلال تحسين التواصل بين آسيا وإفريقيا عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، قبل أن تصبح المنافسة بين القوى العظمى موضع تركيز حاد. على هذا النحو، فقد تأثرت بالقوى التي أدت إلى تفاقم التنافس بين الدول والمخاطر الاقتصادية: التحريفية الصينية والتوترات المتزايدة من الأحادية الأمريكية، من بين أمور أخرى. إن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة هي في الأساس محاولة لدعم الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي من خلال التأكيد على مركزية نظام مفتوح وغير قسري وقائم على القواعد. تجسد الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، الدور الجديد لليابان على أفضل وجه: سواء في إنقاذ اتفاقية التجارة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ الأصلية وضمان ألا يأتي عرض انضمام الصين على حساب معايير الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ الطموحة.

لقد تبنت واشنطن على نطاق واسع تأسيس منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، لكن إدارتي ترامب وبايدن اتبعتا مقاربات متميزة. يعتقد بايدن، على عكس ترامب، أن التحالفات والائتلافات ضرورية للولايات المتحدة لتحقيق أهدافها في المنطقة والتغلب على الصين. ومن ثم، فقد ازدهرت النزعة المصغرة مؤخرًا: الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ، والحوار الأمني الرباعي والمعروف أيضًا باسم ”كواد“، و”أوكوس“، الذي يجمع بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. هناك عناصر في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ تبدو واعدة: آلية إدارة الأزمات لسلاسل التوريد وقواعد الاقتصاد الرقمي الإقليمية. ومع ذلك، لن يقدم في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ مزايا الوصول إلى السوق ولن يخضع لتصديق الكونغرس، لذلك سيكون من الصعب تلبية المطالب الإقليمية على جبهتين مهمتين: الوصول إلى السوق الأمريكية لتحفيز النمو الإقليمي والالتزامات طويلة الأجل التي يمكن أن تنجو من تقلبات السياسة الداخلية الأمريكية.

ثانيًا، لدينا مجموعة أدوات سياسة مُعدَّلة لتعزيز الأمن الاقتصادي. أعادت التداعيات الأمنية الوطنية للمستويات العالية من التكامل الاقتصادي إحياء دور الدولة - سواء في تنظيم المعاملات الاقتصادية الدولية أو في تعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية. تبنت الولايات المتحدة واليابان سياسات أمنية اقتصادية متشابهة، ولكن ليست متطابقة: تشديد الرقابة على الاستثمار الأجنبي المباشر، تعزيز الأمن السيبراني، تصحيح الاعتماد المفرط لسلاسل التوريد على الصين، والسياسات الصناعية لتعزيز التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع. في جوهرها، هو السعي لأن تكون أقل عرضة للاستغلال من قبل الآخرين وأكثر ضرورة، أي عن طريق زيادة اعتماد الآخرين على التكنولوجيا والمنتجات الخاصة بك.

وثالثًا، لدينا ارتفاع في تنسيق السياسات الثنائية بشأن الاقتصاد الجغرافي. إن إنشاء اللجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية، أو ”الاقتصادية 2 + 2“، بين الولايات المتحدة واليابان في صيف عام 2022، يرسل رسالة قوية للغاية مفادها أن الاقتصاد الجغرافي مركزي مثل الجغرافيا السياسية للتحالف الثنائي. تسمح هذه المشاورات على مستوى الوزراء على أساس منتظم للولايات المتحدة واليابان بالتنسيق بشكل أوثق بشأن الأهداف الشاملة في السياسة الاقتصادية الخارجية ومعالجة أي فجوات محتملة في الأولويات أو القدرات. ولكن في اختيار الوزارات الأمريكية المعنية، وزارة الخارجية والتجارة، أشارت واشنطن مرة أخرى إلى أن الأمن الاقتصادي - وليس تحرير التجارة، الاختصاص التقليدي للممثل التجاري للولايات المتحدة - هو هدفها الثمين.

كاتادا: لقد كانت اليابان بالفعل استباقية للغاية في كل هذه الأبعاد. وتعد منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة مقدمة ومركز مبادرات الحكومة اليابانية لتشكيل النظام الأمني والاقتصادي في المنطقة، كما تهدف أيضًا إلى إشراك الولايات المتحدة بشكل فعال. حول هذه النقطة، تقدر اليابان بشدة التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة من خلال الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومع ذلك، ستواصل الحكومة اليابانية تشجيع الولايات المتحدة على العودة إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ TPP.

علاوة على ذلك، أصبحت مجموعة السبع ومجموعة العشرين من المنتديات المهمة لليابان لتعزيز النظام القائم على القواعد، كما ترون من مبادرة التدفق الحر للبيانات مع الثقة ومبادئ مجموعة العشرين للاستثمار في البنية التحتية للجودة في عام 2019. الترابط الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار، إلى جانب البنية التحتية، لا تزال ليست فقط عوامل حيوية لازدهار المنطقة، ولكن أيضًا أدوات لدمج الصين في المجتمع الدولي من خلال المزيد من عمليات الشراء للتعاون والاستقرار الإقليميين. أعتقد أن الحكومة اليابانية ستعمل على إشراك أعضائها بشكل استباقي للغاية كمضيف لقمة مجموعة السبع في عام 2023.

تتمثل خطوة اليابان الرائدة على جبهة الأمن الاقتصادي في إقرار قانون تعزيز الأمن الاقتصادي في مايو/ أيار من هذا العام. مع الركائز الأربع لمرونة سلسلة التوريد، حماية البنية التحتية الحيوية، حماية براءات الاختراع، والاستثمار في التكنولوجيا الحيوية، تعمل الحكومة اليابانية على تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية وعدم الاستغناء عنها في نفس خط الولايات المتحدة.

كما تبنت الحكومة اليابانية بالكامل اجتماع 2 + 2 الاقتصادي مع نظرائها في الولايات المتحدة. تمت تغطية أربعة مواضيع في الاجتماع الرسمي الأول في يوليو/ تموز بين الوزراء: النظام الاقتصادي القائم على القواعد، ممارسات الإقراض الشفافة والمستدامة، تعزيز وحماية البنية التحتية الحيوية، ومرونة سلسلة التوريد. تمثل هذه المخاطر الناشئة عن ممارسات التجارة والاستثمار في الصين. بالنسبة لليابان، فإن مزج أهداف هذا الإطار كتحالف مضاد للصين، من ناحية، وبذل الجهود لدعم النظام الاقتصادي الليبرالي، من ناحية أخرى، لا يزال عملاً متوازنًا. وفي الوقت نفسه، مع التحديد الواضح للإنتاج العسكري والتجاري حتى الآن، فإن كيفية دمج البعد الأمني في 2 + 2 الاقتصادي سيكون تحديًا جديدًا لليابان.

تقييم الشراكة الأمريكية اليابانية في العصر الجديد

كاتادا: هل يمكنك التحدث عن كيفية رؤية واشنطن للتنسيق بين الولايات المتحدة واليابان في مجال الأمن الاقتصادي؟ ما هي أهم مجالات المواءمة، وأين توجد الفجوات بين البلدين؟

سوليس: من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن الشراكة مع اليابان لتعزيز المصالح الجيو-اقتصادية المشتركة تحمل الكثير من الأمل ــ وفي الحقيقة فقد حققت بالفعل بعض النتائج الجوهرية. الولايات المتحدة واليابان في تحالف وثيق حيث يستدعيان سلوك بكين التخريبي في المحيطين الهندي والهادئ، مثل استخدام الصين لتكتيكات المنطقة الرمادية لتعزيز مطالبات إقليمية موسعة أو الإكراه الاقتصادي لمعاقبة الجهات الفاعلة الإقليمية على خلافات السياسة الخارجية. كما أنهما يتشاركان المخاوف بشأن الاعتماد المفرط على الصين للمنتجات الهامة في سلسلة التوريد. كما ذكرت من قبل، تقوم اليابان والولايات المتحدة بالتنسيق بشكل أوثق بشأن تعزيز أهداف الأمن الاقتصادي وحمايتها. تم تجسيد جزء كبير من جدول أعمال هذا في عام 2021 خلال الاجتماع بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء آنذاك سوغا يوشيهيدي، عندما تم الإعلان عن شراكة التنافسية والمرونة. في اجتماع مجموعة العشرين الأخير، كان التنسيق بين الولايات المتحدة واليابان بشأن الاستراتيجية الاقتصادية الإقليمية واضحًا في قضايا مثل ضمان شفافية الديون. نشهد أيضًا زيادة طفيفة في الشراكات التكنولوجية، حيث تقوم الشركات الأمريكية واليابانية بتجميع عناصر تكاملها في سلسلة توريد أشباه الموصلات والاستفادة من الإعانات الصناعية.

يجب أن أشير، مع ذلك، إلى أن هناك اختلافات مهمة أيضًا، بين الطريقة التي يريد كل جانب تحديد حدود المنافسة مع الصين، والأساليب المستخدمة، وكيف ينظر كل طرف إلى الفرص لتعزيز نفوذه الاقتصادي الإقليمي. تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى المنافسة الشاملة التي تبدو بشكل متزايد صفرية وتعتمد على تدابير أحادية الجانب، مثل التعريفات وضوابط التصدير. جددت واشنطن الآن أهداف المنافسة التكنولوجية: وقف تطوير الصين للذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، وتوقع أن تتبنى اليابان والحلفاء والشركاء الآخرون ضوابط تصدير مماثلة.

كاتادا: من المنظور الياباني، أثبت إطار منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة أنه الأصول الدبلوماسية العظيمة لليابان. تتقدم جهود بناء التحالف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما يتجاوز التعاون بين الولايات المتحدة واليابان. الآن، مع حرص الأوروبيين تمامًا على المشاركة في تلك الأطر- من التعاون الأمني والبنية التحتية العالمية للبوابة، إلى التطبيق البريطاني إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ - فإن النظام القائم على القواعد مدرج جيدًا في هذا الإطار. القدرة على العمل كمحاور بين آسيا والغرب هو طموح اليابان على المدى الطويل. أعطت منطقة المحيطين الهندي والهادئ الفرصة لليابان لتكون الفاعل المناسب للغاية.

ومع ذلك، فإن عرض الرئيس الأمريكي بايدن لإشراك اليابان بشكل كامل لمواجهة الصين هو سيف ذو حدين بالنسبة لليابان، ومعظم دول شرق آسيا. لم يكن دعم الفصل قويًا في اليابان على الإطلاق، لسبب بسيط للغاية وهو أن التداعيات ستكون مرتفعة للغاية، نظرًا لعلاقة اليابان التجارية الأعمق مع الصين. وتواجه طوكيو القرار الصعب بشأن ما إذا كانت ستحذو حذو الولايات المتحدة في تشديد الرقابة على الصادرات. صرح زعماء جنوب شرق آسيا، مثل رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، أنه من المستحيل على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد بشدة على الاقتصاد الصيني أن تختار بين أمريكا والصين. لذا فإن معضلة الوقوع بين العملاقين لا تنطبق فقط على الاقتصاد الياباني نفسه؛ كما أنها تهيمن على الاعتبارات الدبلوماسية لليابان فيما يتعلق بجنوب شرق آسيا. بما أن شرق آسيا ليس لديها أي أمل في الانفصال الكامل عن الصين في أي وقت قريب، فإن كيفية تحقيق التوازن بين التكامل الاقتصادي الإقليمي والتحالف الأمني الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة تشكل تحديًا أساسيًا لليابان.

ماذا ينتظرنا في المستقبل؟

سوليس: السياسة المحلية لها تأثير كبير على السياسة الاقتصادية الخارجية. هل يمكنك مناقشة كيف يمكن أن تؤثر التحديات في الداخل على السياسة الخارجية لرئيس الوزراء كيشيدا، ولا سيما على جبهة الأمن الاقتصادي؟

كاتادا: نعم، تؤثر السياسة الداخلية على السياسة الخارجية لليابان بشكل كبير. رئيس الوزراء كيشيدا لا يقف على أرضية سياسية ثابتة في هذه اللحظة، على الرغم من فوز حزبه الليبرالي الديمقراطي القوي في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو/ تموز من هذا العام. تحدياته عديدة - الآثار اللاحقة لاغتيال رئيس الوزراء آبي، من قرار إقامة جنازة رسمية إلى المطالبة بالتحقيق في علاقة الحزب الليبرالي الديمقراطي بكنيسة التوحيد، واستقالة العديد من الوزراء، وحزمة التحفيز الاقتصادي الأخيرة. كان من الصعب على رئيس الوزراء كيشيدا التركيز على السياسة الخارجية. مع دخول قانون تعزيز الأمن الاقتصادي حيز التنفيذ في عام 2023، سيكون المفتاح هو كيفية متابعة الشركات لسياسات الأمن الاقتصادي للحكومة والحفاظ عليها بشكل فعال. كيف ترى الوضع في الولايات المتحدة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟

سوليس: بعد أن احتفظ الديمقراطيون بمجلس الشيوخ وخسروا مجلس النواب، بفارق ضئيل للغاية، في الانتخابات، يجب أن نتوقع انتهاء الجولة التشريعية الرائعة لإدارة بايدن. في أول عامين له، حقق الرئيس بايدن انتصارات كبيرة مع مشروع قانون البنية التحتية، وقانون العلوم والرقائق، وقانون خفض التضخم. بينما من المحتمل أن نرى عودة الجمود مع الحكومة المنقسمة، يمكننا أن نتوقع المزيد من مشاريع القوانين ”الصارمة على الصين“ في السنوات المقبلة، نظرًا لأن هذا هو أحد المجالات القليلة التي تحظى بإجماع قوي من الحزبين. وقد يشمل ذلك اعتماد آلية مراجعة الاستثمار الخارجي.

أتوقع أن تضاعف إدارة بايدن العديد من سياساتها الأمنية الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاص السلطة التنفيذية، على سبيل المثال، ضوابط التصدير. أخيرًا، أعتقد أن نتائج منتصف المدة تجسد موقف إدارة بايدن بشأن السياسة التجارية. لقد ثبت أنه رهان آمن في السياسة الداخلية للولايات المتحدة لتجنب مفاوضات الوصول إلى الأسواق الطموحة أو إزالة التعريفات الأحادية الجانب المفروضة على الصين. قد يكون ”البقاء على المسار“ هو النتيجة المستفادة من هذه الانتخابات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: من اليمين، وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ووزير الخارجية أنتوني بلينكين مع وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هاغيودا كوئيتشي، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية اليابانية في واشنطن 29 يوليو/ تموز 2022. حقوق الصورة جيجي برس/ أفلو)