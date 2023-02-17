تتبع برنامج تطوير الصواريخ في كوريا الشمالية

أطلقت كوريا الشمالية عددًا غير مسبوق من الصواريخ في عام 2022. يقوم أحد المتخصصين بتتبع تطوير واختبار الصواريخ المتنوع بشكل متزايد في البلاد على خلفية خطة دفاعية طموحة مدتها خمس سنوات تم تبنيها في عام 2021.

حتى نهاية نوفمبر/ 2022 تشرين الثاني، أطلقت كوريا الشمالية بالفعل أكثر من 80 صاروخًا باليستيًا وصواريخ كروز، أكثر من أي عام آخر. على الرغم من أن عدد عمليات الإطلاق مثير للقلق، إلا أنه يتوافق مع سياسة كوريا الشمالية المستمرة المتمثلة في تكثيف تطوير الصواريخ وإنتاجها بشكل مستمر، كماً ونوعاً. علاوة على ذلك، مع إغلاق حدود البلاد وتوقف التجارة فعليًا منذ اندلاع جائحة كورونا في أوائل عام 2020، يبدو أن كوريا الشمالية اعتمدت على الموارد الداخلية، بما في ذلك الخبرة التكنولوجية المتراكمة، لتطوير وإنتاج أحدث صواريخها. (تمتلك كوريا الشمالية ثروة من الموارد المعدنية ويبدو أنها تستفيد منها إلى أقصى حد لهذا الغرض).

الاختبارات والتدريبات المعلنة وغير المعلن عنها

هناك هدفان أساسيان لإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ: التدريبات العسكرية واختبار أسلحة جديدة. التدريبات العسكرية (التي قد تشمل أيضًا أسلحة جديدة) يجريها الجيش ونادرًا ما يتم الإعلان عنها، حتى داخل كوريا الشمالية. ومع ذلك، غالبًا ما يتم الإعلان عن اختبارات أنظمة الصواريخ الجديدة، التي أجرتها أكاديمية علوم الدفاع الوطني (المسؤولة عن تطوير الأسلحة)، من أجل الترويج لإنجازات فرق تطوير الأكاديمية.

على مر السنين، استجاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتطوير الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية بسلسلة من قرارات العقوبات، وأي انتهاك تم الإبلاغ عنه لهذه القرارات عادة ما يثير رد فعل دوليًا قويًا. ومع ذلك، فإن تجربتين للصواريخ قصيرة المدى أُعلن عنها في كوريا الشمالية لم تسببا في إثارة ضجة كبيرة في الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية. أحدهما كان اختبارًا لـ ”سلاح تكتيكي فائق التطور“، حسبما أوردته وسائل الإعلام الكورية الشمالية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والآخر كان اختبار إطلاق ”نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة“، الذي تم الإعلان عنه في 17 أبريل/ نيسان 2019. لاحقًا، أكد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق صواريخ قصيرة المدى في تدريب كوري شمالي في 4 مايو/ أيار، وكشفت كوريا الشمالية عن صورة - تم تحديدها أيضًا على أنها أسلحة تكتيكية موجهة - يبدو أنها صاروخ باليستي. ومع ذلك، قلل المسؤولون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون من أهمية عمليات الإطلاق، قائلين إنها لم تتضمن صاروخًا باليستيًا، وبالتالي لم يتم تغطيتها من قبل العديد من قرارات عقوبات مجلس الأمن التي تدين برنامج الصواريخ لكوريا الشمالية. في ذلك الوقت، كانت واشنطن وسيؤول حريصين بلا شك على تجنب أي رد فعل قد يعرقل المحادثات الثنائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. (ارتفعت عمليات إطلاق الصواريخ بشكل حاد بعد انهيار المحادثات).

حتى عندما تتضمن التدريبات العسكرية أسلحة جديدة، فإنها غالبًا ما تكون غير معلنة، على الرغم من أنه قد يتم الإعلان عنها بعد حدوثها. يبدو أن هذا هو الحال في عام 2022، عندما كانت معظم عمليات الإطلاق تدريبات عسكرية. كانت التقارير متفرقة حتى 10 أكتوبر (يوم تأسيس الحزب)، عندما أصدرت كوريا الشمالية بيانًا حول نشاطها الصاروخي في الأشهر الأخيرة، مرفقًا بالصور. مثل عدد من التصريحات السابقة من هذا القبيل، فقد توقعت التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في ذلك العام وكان القصد منها بلا شك أن تكون رادعًا أو تحذيرًا.

الخطة الخمسية لكوريا الشمالية

في يناير/ كانون الثاني 2021، كجزء من الخطة الاقتصادية الخمسية لكوريا الشمالية، اعتمد المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري الخطة الخمسية لتطوير علوم الدفاع وأنظمة الأسلحة، والتي غطت كلاً من المشاريع والأنظمة المستقبلية التي تخضع بالفعل للتطوير. كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تُدرج فيها بيونغ يانغ السلاح علنًا في خطتها الاقتصادية، وهو دليل قوي على الأولوية القصوى التي كانت تضعها لتطوير الأسلحة. تم الإعلان عن أجزاء من خطة الدفاع.

من بين العناصر التي تم الكشف عنها ”صاروخ يضرب ويقضي على أي أهداف استراتيجية في نطاق 15000 كيلومتر“، و ”رؤوس حربية انزلاقية تفوق سرعة الصوت“، و ”صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بمحرك يعمل بالوقود الصلب“، و ”سلاح نووي استراتيجي يطلق تحت الماء (صاروخ باليستي يطلق من الغواصات). لم يتم ذكر أهداف محددة لتطوير صواريخ كروز. ومع ذلك، من الواضح أن القائمة التي تم إصدارها ليست شاملة، وتشهد عمليات الإطلاق التجريبية الفعلية على وجود برامج تطوير أخرى. فيما يلي، سنحاول تتبع تطور مثل هذه الأنظمة، التي تهدف إلى تجهيز كوريا الشمالية لخوض حرب ضد القوى “الإمبريالية” في الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

إطلاق الصواريخ الأخير حسب الفئة

يمكن تقسيم الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية خلال عام 2022 على نطاق واسع إلى صواريخ باليستية وصواريخ كروز، ومعظمها يقع في الفئة السابقة. تم تحديد صاروخين تم إطلاقهما في 12 أكتوبر/ تشرين الأول على أنهما صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى، ولكن لم يتم الإعلان عن اسم السلسلة أو رقم الطراز.

تتبع كوريا الشمالية نظام تصنيف الصواريخ الخاص بها، حيث تُصنف صواريخ كروز على أنها ”متوسطة المدى“ أو ”بعيدة المدى“ أو ”استراتيجية بعيدة المدى“. يتم تصنيف الصواريخ الباليستية أيضًا حسب المدى: ”قصيرة“ (أو تكتيكية) أو ”متوسطة المدى“ أو ”عابرة للقارات“. ومع ذلك، فإن معايير النطاق الدقيقة لهذه الفئات غير واضحة. في قاموس كوري شمالي نُشر قبل 20 عامًا، تم تعريف ”المدى القصير“ على أنه 1000 كم أو أقل، و ”المدى المتوسط“ من 1000 كم إلى 5000 كم، و ”المدى الطويل“ 5000 كم أو أكثر، و ”عابر القارات“ على الأقل 6400 كم. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت هذه التعريفات تنطبق الآن أو كيف يتم تطبيقها، حيث لم تكن هناك فئة ”متوسطة المدى“ في ذلك الوقت.

كما تتميز الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية بالسلسلة. قبل مؤتمر الحزب الثامن، لم يكن هناك سوى سلسلتين من الصواريخ الباليستية المعترف بها، هواسونغ وبوككوكسونغ. تستخدم صواريخ سلسلة هواسونغ وقودًا سائلًا ونظام إطلاق ساخن للإطلاق، وتستخدم حتى الأرقام لتحديد النماذج المختلفة. أفادت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية عن تجارب إطلاق صواريخ هواسونغ- 8، هواسونغ- 10، هواسونغ- 12، و هواسونغ- 4 تستخدم سلسلة بوككوكسونغ الوقود الصلب والإطلاق البارد. وهي تشمل الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، والتي تم تحديدها بأرقام فردية، والصواريخ التي يتم إطلاقها من الصوامع الأرضية، والتي تم ترقيمها زوجيًا. أفادت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية عن اختبارات بوككوكسونغ-1، بوككوكسونغ- 2، وبوككوكسونغ- 3.

في العرض العسكري الذي أقيم في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، كشفت كوريا الشمالية النقاب عن صاروخ جديد من طراز بوككوكسونغ يحمل اسم 4S يتم إطلاقه من تحت الماء. (كانت هناك بعض التكهنات بأن الرمز كان بالفعل الحرف الروماني A ، لكن استخدام الأحرف الغربية لاسم سلاح كوري شمالي أمر لا يمكن تصوره). ورد أن صاروخًا مجهول الهوية أطلق في مناورة عسكرية في 25 سبتمبر/ أيلول 2022، تم إطلاقه من صومعة تحت الماء في خزان في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، لكن هذا السلاح لم يكن بوككوكسونغ-4S من المحتمل أن يكون ”صاروخ باليستي عابر للقارات يتم إطلاقه من الأرض ومن تحت الماء“ ، مذكور في خطة الدفاع الخمسية - سواء كان جزءًا من سلسلة بوككوكسونغ أو فئة جديدة - في مراحل التطوير، ولكن من غير المرجح أن يكون جاهزًا للعمل في أي الوقت القريب.

الظهور الأول لسلسلة هواسونغفو

في مؤتمر الحزب الثامن، بدأ استخدام اسم سلسلة جديدة، هواسونغفو، عندما بدأ كيم جونغ أون بالإشارة إلى سلسلة هواسونغ -15 الصاروخية العابرة للقارات باسم هواسونغفو- 15. بدأ الصاروخ رحلته الأولى في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. مثل سلسلة هواسونغ، صواريخ هواسونغفو تعمل بالوقود السائل. لكن في البيان المصاحب للاختبار، وصفت كوريا الشمالية هواسونغفو- 15 بأنه يمتلك ”مزايا أكبر بكثير في مواصفاتها التكتيكية والتكنولوجية وخصائصها التقنية من هواسونغ- 14، مشيرة إلى أنه“ قادر على حمل رأس حربي فائق الثقل وضرب كل البر الرئيسي للولايات المتحدة” هذا الوصف، جنبًا إلى جنب مع استخدام رقم فردي للنموذج، ميزه بوضوح كنوع جديد من الصواريخ الباليستية، حتى قبل التغيير في اسم السلسلة.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أقامت حكومة كوريا الشمالية معرضًا للأسلحة أطلق عليه ”معرض تطوير الدفاع-الدفاع عن النفس -2021“، ونبهت الصور ومقاطع الفيديو التي تم إصدارها بالتزامن مع المعرض العالم إلى إضافتين إلى السلسلة هواسونغفو-Na11 التي تدل على نسخة ثانية محسنة، صاروخ باليستي قصير المدى، وصاروخ هواسونغفو-17، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات.

انطلاقا من الصور الفوتوغرافية، فإن هواسونغفو-Na11 هو نفسه ”السلاح الجديد“ الذي اختبرت كوريا الشمالية إطلاقه في 10 أغسطس/ آب و 16 أغسطس/ آب 2019. ”السلاح التكتيكي الموجه“ الذي خضع للاختبار التجريبي في 21 مارس/ آذار 2020، و يُفترض أيضًا أن ”الصاروخ التكتيكي الموجه“ الذي تم اختبار قبوله في 17 يناير/ كانون الثاني 2022، هو الصاروخ هواسونغفو-Na11 . وقد تم بالفعل نشره من الناحية التشغيلية كنظام الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

تم عرض الصاروخ هواسونغفو-17 العابر للقارات لأول مرة للعالم في العرض العسكري في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ولكن تم الكشف عن اسمها الرسمي فقط في 24 مارس/ آذار 2022، عندما أعلنت بيونغ يانغ عن اختبار للنظام. خضعت هواسونغفو-17 للاختبار النهائي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مما يشير إلى أن التطوير قد اكتمل الآن. إن ”الصاروخ الذي سيضرب ويقضي على أي أهداف استراتيجية في نطاق 15000 كيلومتر“ الواردة في الخطة الخمسية ربما المقصود به الصاروخ هواسونغفو-17 تدعو الخطط إلى أن يكون هواسونغفو-17 القابل للإطلاق من الصوامع الموجودة تحت الأرض (لم يتم بناؤها بعد) بالإضافة إلى وسائل النقل المستخدمة حاليًا للإطلاق.



صورة لإطلاق تجريبي لصاروخ هواسونغفو-17 العابر للقارات في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وزعتها وكالة الأنباء المركزية الكورية. كيودو/ خدمة أخبار كوريا.

المزيد من تطوير الصواريخ المتنوعة في المستقبل

في غضون ذلك، واصلت كوريا الشمالية تطوير واختبار سلسلة هواسونغ. أجرت تجربة إطلاق لصاروخ هواسونغو-8 الذي تفوق سرعته سرعة الصوت في 28 سبتمبر/ أيلول 2021، واختبار الصاروخ هواسونغ-12 في 30 يناير/ كانون الثاني 2022. واستنادًا إلى هواسونغ- 8، كان يُعتقد في البداية أن ”الرؤوس الحربية للطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت “من الخطة الخمسية التي كان من المقرر تركيبها على صاروخ هواسونغ، لكن لم يتم إطلاق طراز ورقم” الصاروخ الفرط صوتي “الذي تم اختباره في 5 يناير/ كانون الثاني و11 يناير/ كانون الثاني 2022. لذلك، من الممكن أن يتم تركيب الرأس الحربي للصاروخ الفرط صوتي الانزلاقي على نوع مختلف من الصواريخ.

أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن تجربة إطلاق صاروخ باليستي أطلقته غواصة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لكن لم يتم تحديد سلسلة ورقم الصاروخ الذي تم إطلاقه في ذلك التاريخ، ولم ترد تقارير إضافية عن إطلاق صاروخ باليستي منذ ذلك الحين. ثم. ومع ذلك، تعتقد السلطات اليابانية والأمريكية والكورية الجنوبية أنه تم اختبار إطلاق الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات خلال عام 2022. ويفترض أن عمليات الإطلاق هذه لم يتم الإعلان عنها في كوريا الشمالية لأن الجيش نفذها كتدريبات عسكرية.

بالإضافة إلى ما سبق، تم إطلاق الصواريخ الباليستية من عربات السكك الحديدية من قبل ”فوج الصواريخ المحمولة على السكك الحديدية“ في 15 سبتمبر/ أيلول 2021 و14 يناير/ كانون الثاني 2022، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية. لا ترتبط عمليات إطلاق الصواريخ هذه بأي برامج أسلحة أعلن عنها في مؤتمر الحزب الثامن، ولم يتم تحديد سلسلة الصواريخ وعددها.

والغرض من هذا التطوير المتنوع للصواريخ هو تحسين قدرة الردع لكوريا الشمالية من خلال زيادة خياراتها لإيصال رؤوس حربية نووية وأسلحة دمار شامل أخرى لضمان ضربة مضادة ناجحة. في حالة فشل هذا الردع، قد يلجأ الجيش إلى الأسلحة النووية لإخضاع العدو. إن وجود مجموعة واسعة من خيارات التسليم من شأنه أن يزيد من فرص التهرب من الاعتراض.

توضح سياسة بيونغ يانغ المتمثلة في تصعيد تطوير وإنتاج الصواريخ أنها تفكر بجدية في سيناريوهات استخدام الأسلحة النووية في النزاع، مما يجعلها في نطاق استراتيجيتها النووية المعلنة. سيستمر تطويرها المتنوع لأنظمة الصواريخ على الأقل حتى عام 2025، العام الأخير من خطة الدفاع الخمسية الحالية، ويمكننا أيضًا توقع اختبارات لأسلحة نووية أخف وأصغر. حتى الآن، لم تتمكن اليابان من التوصل إلى طريقة للتعامل مع تطوير كوريا الشمالية لترسانتها من الصواريخ المتنوعة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: إحدى عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية التي تم إطلاقها بين 25 سبتمبر / أيلول و9 أكتوبر / تشرين الأول 2022، كما يظهر في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية في 10 أكتوبر / تشرين الأول. كيودو/خدمة أخبار كوريا)